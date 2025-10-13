Amazon के इस डील में मचाई धूम, आईफोन 13 की कीमत में मिल रहा पॉपुलर iPhone मॉडल

Hindustan Hindi News
Amazon Great Indian Festival Diwali Special सेल में स्मार्टफोन छप्परफाड़ डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। सेल में iPhone भी सस्ते मिल रहे हैं। सेल में iPhone 15 ऑफर में लगभग iPhone 13 जितनी कीमत में मिल रहा है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 03:58 PM
Amazon Great Indian Festival Diwali Special सेल में स्मार्टफोन छप्परफाड़ डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। सेल में iPhone भी सस्ते मिल रहे हैं। सेल में iPhone 15 ऑफर में लगभग iPhone 13 जितनी कीमत में मिल रहा है। अगर आप भी बड़े डिस्काउंट के साथ आईफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो तुरंत सेल में मिल रही डील्स का लाभ उठा लीजिए, क्योंकि कुछ समय बाद डील्स समाप्त होने वाली है। इस डील से लोगों के लिए बिना ज्यादा पैसे खर्च किए एक अच्छा परफॉर्मेंस वाला iPhone पाना और भी आसान हो गया है। iPhone 13 अब चार जनरेशन पुराना हो चुका है, और जो लोग iPhone 15 मॉडल खरीदना चाहते हैं, उन्हें इसे खरीदने के लिए कुछ हजार रुपये और खर्च करने होंगे। चलिए डिटेल में बताते हैं इस डील के बारे में सबकुछ...

एक जैसी कीमत में iPhone 13 और iPhone 15

iPhone 13 को अमेजन पर 43,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लिस्ट किया गया है। यह कीमत 128GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल की है। इस कीमत में दो कलर वेरिएंट - ब्लैक और ब्लू उपलब्ध हैं।

अमेजन सेल में, iPhone 15 का 128GB स्टोरेज मॉडल 47,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। यानी दोनों फोन की कीमत में केवल 4,099 रुपये का ही अंतर है।

अब पुरानी जनरेशन के मॉडल यानी आईफोन 13 को चुनना कोई मायने नहीं रखता, खासकर जब दोनों की कीमत में भी बहुत कम अंतर हो। iPhone 15 में आपको ज्यादा तेज परफॉर्मेंस, बेहतर रियर कैमरा सेटअप, थोड़ी बड़ी बैटरी और मॉडर्न डिजाइन मिलता है। iPhone 13 के साथ आपको चार्जिंग के लिए लाइटनिंग केबल पर निर्भर रहना होगा। जबकि, आईफोन 15 टाइप-सी पोर्ट के साथ आता है, जिससे इसे किसी भी Android चार्जर से चार्ज किया जा सकता है, जिससे कहीं यात्रा करते समय अलग-अलग चार्जर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। यह ऐप्पल का पहला iPhone मॉडल है जिसमें लाइटनिंग पोर्ट के बजाय USB-C पोर्ट है, जो यूरोपीय संघ के नियमों के अनुरूप है।

फिलहाल, iPhone 15 की आधिकारिक रिटेल प्राइस 59,900 रुपये है। इसका मतलब है कि अमेजन इस डिवाइस पर 11,901 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है। नए आईफोन 17 के लॉन्च होने के बाद, ऐप्पल की ऑफिशियल साइट से इसे हटा दिया गया है। ऐप्पल ने iPhone 13 को बंद कर दिया है, क्योंकि यह अब 4 साल पुराना हो गया है। सीमित बजट वाले ऐप्पल फैन्स iPhone 15 के साथ जा सकते हैं।

फिलहाल यह पता नहीं है कि यह डील कब खत्म होगी, लेकिन अमेजन अपने प्लेटफॉर्म पर चल रही दिवाली सेल के चलते इतनी बड़ी छूट दे रहा है। ई-कॉमर्स दिग्गज ने सेल खत्म होने की तारीख का खुलासा नहीं किया है। चूंकि यह सेल पिछले महीने शुरू हुई थी, इसलिए संभावना है कि यह कुछ हफ्तों में खत्म हो जाए।

चलिए एक नजर डालते हैं iPhone 15 की खासियत पर:

iPhone 15 में ग्लास रियर पैनल के साथ एक स्लीक एल्युमिनियम फ्रेम है। फोन वॉटरप्रूफ IP68 रेटिंग के साथ आता है। इसमें एक शानदार 6.1-इंच सुपर रेटिना एक्सडीआर डिस्प्ले है, जो बेहतरीन व्यूईंग एक्सपीरियंस के लिए डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है। सुरक्षा के लिए, फोन सिरेमिक शील्ड ग्लास के साथ आता है। फोन 512GB तक के स्टोरेज ऑप्शन के साथ आता है। फोटोग्राफी के लिए, इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 48 मेगापिक्सेल और 12 मेगापिक्सेल के लेंस लगे हैं। सेल्फी के लिए, फोन में 12-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है। फोन A16 बायोनिक चिपसेट के साथ आता है।