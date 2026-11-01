दिवाली पर जमके होगी डांस-मस्ती, सबको नचा देंगे ये छोटू Speaker, लिस्ट में सोनी, JBL भी
Best Speaker For Diwali: इस दिवाली को यादगार बनाने के लिए घर पर एक गेट टू गेदर का प्लान कर रहे हैं, ताकि इसे फैमिली और दोस्तों के साथ डांस मस्ती करके एन्जॉय किया जा सके, तो एक पावरफुल स्पीकर होना बहुत जरूरी है। यहां हम आपको अमेजन पर मिल रही कुछ बेस्ट स्पीकर डील्स बता रहे हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Best Speaker For Diwali: दिवाली नजदीक है और लोग खरीदारी करने में जुट गए हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी फेस्टिव सेल चल रही हैं, जहां अलग-अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बड़े डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। अगर आप इस दिवाली को अपने परिवार और खास दोस्तों के साथ डांस, मस्ती और धमाल के साथ एन्जॉय करना चाहते हैं तो आपके पास एक बढ़िया सा स्पीकर जरूर होने चाहिए, जो दमदार साउंड से हर किसी को नाचने पर मजबूर कर दे। यहां हम आपको कॉम्पैक्ट साइज के कुछ ऐसे पोर्टेबल स्पीकर बता रहे हैं, जिन पर आप विचार कर सकते हैं। देखें लिस्ट और तय करें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट हो सकता है...
1. Schneider ENERZA HP60 Wireless Portable Home Audio Speaker | 60W Triple-Driver 360° Sound | Wooden Acoustic Enclosure with Bluetooth 5.4 | Splashproof | Vintage Classic Design - Black
35,990 रुपये एमआरपी वाला यह छोटू स्पीकर 15,990 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ उठाकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इस कॉम्पैक्ट स्पीकर में ऊपर एक हैंडल भी है, जिससे आप इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है, यानी आप किसी भी जगह को डांस फ्लोर में बदल सकते हैं। कंपनी का दावा है कि इसमें 60W का साउंड आउटपुट मिलता है। इसे आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह स्पीकर दिखने में क्लासी है। इसमें ऊपर की तरफ कंट्रोल बटन दिए गए हैं, जिससे आप आवाज कम-ज्यादा और ट्रैक चेंज कर सकते हैं। इसमें यूएसबी पोर्ट भी है। कंपनी का कहना है कि फुल चार्ज में यह पूरे दिन चल सकता है।
2. Tribit StormBox Max Portable Bluetooth Speaker, 60W, 360° Sound, Black | IP68 Waterproof, XBass 2.0, BT6.0, 20H Playtime, Wireless, Custom EQ, Built-in Mic, TWS Pairing, Courtyard, Travel, Outdoor
17,999 रुपये एमआरपी वाला यह छोटू स्पीकर 10,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ उठाकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इस कॉम्पैक्ट स्पीकर में ऊपर एक हैंडल भी है, जिससे आप इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है, यानी आप किसी भी जगह को डांस फ्लोर में बदल सकते हैं। कंपनी का दावा है कि इसमें 60W का साउंड आउटपुट मिलता है। इसे आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह स्पीकर दिखने में बोतल जैसा लगता है। इसमें ऊपर की तरफ कंट्रोल बटन दिए गए हैं, जिससे आप आवाज कम-ज्यादा और ट्रैक चेंज कर सकते हैं। इसमें यूएसबी पोर्ट भी है। कंपनी का कहना है कि फुल चार्ज में यह 20 घंटे तक चल सकता है।
3. JBL Charge 6, Powerful Pro Sound with AI Sound Boost Wireless Portable Bluetooth Speaker,28 Hrs Playtime, Auracast Multi-Speaker Connection, Built in Power Bank, IP68 Waterproof & dustproof, Black
26,999 रुपये एमआरपी वाला यह छोटू स्पीकर 19,999 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ उठाकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इस स्पीकर को सिलेंड्रिकल शेप दिया गया है और इसमें ऊपर एक हैंडल भी है, जिससे आप इसे कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। कंपनी का कहना है कि इसमें AI साउंड बूस्ट के साथ पावरफुल साउंड मिलता है। इसे ब्लूटूथ के जरिए फोन से कनेक्ट करके या यूएसबी के जरिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें ऊपर की तरफ कंट्रोल बटन दिए गए हैं, जिससे आप वॉल्यूम और ट्रैक कंट्रोल कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि फुल चार्ज में यह 28 घंटे तक चल सकता है। इसमें बिल्ट-इन पावरबैंक और ऑराकास्ट जैसे फीचर्स भी हैं।
4. Sony ULT Field 1 Wireless 30W Bluetooth Speaker, 12hrs Playtime, Massive Bass, Hands Free Calling, IP67 Water, Dust & Rustproof, Sound Connect App-Black
16,990 रुपये एमआरपी वाला यह छोटू स्पीकर 7,989 रुपये में मिल रहा है। इसमें 500 रुपये का कूपन डिस्काउंट मिल रहा है और ऑफर्स का लाभ उठाकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इसमें हैंडल तो नहीं है, लेकिन डोरी लगाने की जगह दी है। इसका साइज भी काफी कॉम्पैक्ट है और इसमे कैरी करना भी आसान है। कंपनी का कहना है कि इसमें 30W का साउंड मिलता है और फुल चार्ज में यह 12 घंटे तक का प्लेटाइम दे सकता है। इसे ब्लूटूथ के जरिए फोन से कनेक्ट करके इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे होरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से रखा जा सकता है। इसमें ऊपर की तरफ कंट्रोल बटन दिए गए हैं, जिससे आप वॉल्यूम और ट्रैक कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हैंड्स फ्री कॉलिंग करने की भी सुविधा मिलती है।
5. Marshall Smartchoice Emberton III Compact Portable Bluetooth Speaker with 32+ Hours of Playtime, (360° Sound), Dust & Waterproof (IP67) – Black & Brass.
17,999 रुपये एमआरपी वाला यह कॉम्पैक्ट स्पीकर 15,499 रुपये में मिल रहा है। ऑफर्स का लाभ उठाकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इसमें कोई हैंडल नहीं दिया गया है, लेकिन कॉम्पैक्ट होने से इसे हाथ में लेकर चला जा सकता है और किसी भी जगह को डांस फ्लोर में बदला जा सकता है। इसमें डोरी लगाने के लिए एक स्पेस दिया गया है। कंपनी का कहना है कि इसमें दमदार साउंड के साथ 32 घंटे तक का प्लेटाइम मिलता है। इसके ऊपर की तरफ कंट्रोल बटन है और बैटरी इंडिकेटर भी है। इसे ब्लूटूथ के जरिए फोन से कनेक्ट करके इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे होरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से रखा जा सकता है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें