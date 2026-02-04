अब मिनटों में बनेगी कैफे जैसी Coffee, कीमत ₹1500 से शुरू, लिमिटेड टाइम ऑफर
Amazon पर चल रहे खास ऑफर के साथ अब सिर्फ 2 मिनट में घर पर गर्मागर्म कॉफी तैयार करें। कम कीमत, तेज़ परफॉर्मेंस और आसान इस्तेमाल के साथ ये डील कॉफी लवर्स के लिए शानदार मौका है।
सुबह की भागदौड़ और कड़क कॉफी: अगर आपकी सुबह भी बिना कॉफी के अधूरी है, तो Amazon की यह डील आपके लिए है। अक्सर ऑफिस की जल्दी में हमारे पास कॉफी फिल्टर करने का समय नहीं होता, लेकिन अब मात्र 2 मिनट में ताजी और गर्म कॉफी तैयार हो सकती है।
इन स्मार्ट फीचर्स ने बनाया काम आसान:
Amazon पर मिल रहे ये लेटेस्ट कॉफी मेकर्स न केवल तेज हैं, बल्कि बिजली की भी बचत करते हैं। इनकी मुख्य खासियतें:
कॉम्पैक्ट डिजाइन: छोटे किचन या ऑफिस डेस्क के लिए परफेक्ट।
वन-टच ऑपरेशन: बस एक बटन दबाएं और कॉफी तैयार।
एनर्जी एफिशिएंट: कम बिजली में कड़क स्वाद।
Top 3 बजट फ्रेंडली ऑप्शन्स:
WonderChef: बजट यूजर्स की पहली पसंद।
Morphy Richards: बेहतरीन खुशबू और मजबूती के लिए।
बचत का सुनहरा मौका:
इस लिमिटेड-टाइम ऑफर में आपको बैंक डिस्काउंट (SBI/HDFC) और एक्सचेंज ऑफर का लाभ भी मिल रहा है। अगर आप भी वर्क-फ्रॉम-होम करते हैं या ऑफिस के लिए स्मार्ट गैजेट ढूंढ रहे हैं, तो यह डील हाथ से न जाने दें।
1. IBELL Coffee Maker Machine for Home, 20 BAR Espresso Coffee Machine, Touch Controls, Milk Frothing & Temperature Control, 1200W, 2-Year Warranty, For Cappuccino, Latte & Americano (BARISTAMAX200)
Amazon पर एस्प्रेसो कॉफी मेकर मशीन को 43 फीसद की जबरदस्त छूट के साथ 12,900 रुपये की जगह मात्र 7,290 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह एक प्रोफेशनल लेवल की होम कॉफी मशीन है जो 20 Bar के शक्तिशाली प्रेशर पंप के साथ आती है, जिससे आपको हर कप में थिक और ऑथेंटिक क्रेमा मिलता है। इसमें 1200 वॉट की पावर और एक बड़ा 1.8 लीटर का वॉटर टैंक दिया गया है, जो बार-बार पानी भरने के झंझट को खत्म करता है। स्मार्ट टच कंट्रोल्स और मिल्क फ्रोथिंग स्टीम वांड के साथ आने वाली यह मशीन घर पर ही कैपुचिनो, लट्टे और अमेरिकानो बनाने के लिए बेहतरीन है।
Specifications
क्यों खरीदें
20 Bar हाई प्रेशर
मिल्क फ्रोथिंग
बड़ा वॉटर टैंक
लाने में बेहद आसान और किचन को एक मॉडर्न लुक देता है
1200W की पावर की वजह से मशीन बहुत जल्दी प्री-हीट हो जाती है
1 साल की स्टैंडर्ड वारंटी के साथ रजिस्ट्रेशन पर 1 साल की अतिरिक्त वारंटी का लाभ
क्यों खोजें विकल्प
4.4 kg वजन होने के कारण इसे रोज़ाना शिफ्ट करना थोड़ा भारी
बिगिनर्स को परफेक्ट मिल्क फ्रोथिंग और एस्प्रेसो शॉट सीखने में थोड़ा समय
यह बेसिक कॉफी मेकर्स के मुकाबले महंगा
2. Rossmann Espresso Coffee Maker, 20 Bar Pressure Italian Ulka Pump, 1350 Watts Quick Heating Thermo Block, Easy to Use Touch Screen with 4 in 1 Funtions,1.5 Lit Water Tank, SS Frothing Wand.
यह एक हाई-टेक एस्प्रेसो मशीन है, जो अपनी प्रीमियम 20 Bar इटैलियन Ulka Pump तकनीक के लिए जानी जाती है। इसमें 1350 वॉट का शक्तिशाली 'थर्मो ब्लॉक' हीटिंग सिस्टम दिया गया है, जो मात्र कुछ ही सेकंड में पानी को गर्म कर देता है। अमेजन पर इसे 68 फीसद की भारी छूट के साथ 24,995 रुपये की जगह मात्र 7,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसकी सबसे अनूठी खूबी Espresso Cool Function है, जो भारत में पहली बार बिना गर्म किए 'कोल्ड एस्प्रेसो शॉट' निकालने की सुविधा देती है। डिजिटल LED टच स्क्रीन और प्रोफेशनल स्टेनलेस स्टील स्टीमिंग वांड के साथ आने वाली यह मशीन कॉफी प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
20 Bar इटैलियन Ulka पंप
1350W फास्ट हीटिंग
कोल्ड एस्प्रेसो फंक्शन
4-इन-1 डिजिटल टच स्क्रीन
प्रोफेशनल स्टीमिंग वांड
सुरक्षा फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
ABS प्लास्टिक बॉडी होने के कारण इसे बहुत सावधानी से हैंडल करना होगा
बड़ी पार्टियों के लिए बार-बार भरना पड़ सकता है
3. Morphy Richards Europa Drip Espresso Coffee Machine|600W Drip Coffee Maker|6-Cups Capacity|Anti-Drip Function|Dry Heat Protection|Warming Plate|2 Years Product Warranty|Black
यह कॉफी मेकर अमेजन पर ड्रिप कॉफी मशीन श्रेणी में बेस्ट सेलर है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो घर पर ताजा ब्रूड ब्लैक कॉफी पसंद करते हैं। इसमें 600ml की क्षमता दी गई है, जिससे एक बार में 6 कप तक कॉफी बनाई जा सकती है। अमेजन पर इसे 53 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 1,449 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें एक विशेष वार्मिंग प्लेट दी गई है, जो कॉफी बनने के बाद उसे काफी देर तक गर्म रखती है। साथ ही इसका एंटी-ड्रिप फंक्शन गदंगी होने से रोकता है और सफाई को आसान बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा किफायती
छोटे परिवारों और मेहमानों के लिए एक बार में पर्याप्त
कॉफी को परोसने तक ताज़ा और गर्म बनाए रखने की सुविधा
एंटी-ड्रिप फंक्शन
फिल्टर और होल्डर को आसानी से निकालकर धोया जा सकता है
2 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
इसमें दूध वाला झाग नहीं मिलता
पूरी तरह से प्लास्टिक बॉडी
4. Wonderchef Swift Brew Coffee Machine for Home | 650W | Brew 6 Cups at a Time | Anti-Drip System | Keep Warm Plate | Borosilicate Glass Carafe | Compact Design | 2-Year Warranty
यह कॉफी मशीन घर पर ताजा और सुगंधित कॉफी बनाने के लिए एक सरल और प्रभावी उपकरण है। इसमें 650 वॉट की हीटिंग पावर और एक बार में 6 कप तक कॉफी बनाने की क्षमता दी गई है। अमेजन पर इसे 52 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 1,199 रुपये में खरीदा जा सकता है, जो इसे इस श्रेणी की सबसे किफायती मशीनों में से एक बनाता है।
इस मशीन में उच्च गुणवत्ता वाला बोरोसिलिकेट ग्लास कैरफ और एक कीप वार्म प्लेट दी गई है, जो कॉफी बनने के बाद भी उसे पीने के सही तापमान पर बनाए रखती है। इसका एंटी-ड्रिप सिस्टम बिना किसी गंदगी के स्मूथ सर्विस सुनिश्चित करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक किफायती
6 कप क्षमता
ब्रूइंग खत्म होने के बाद भी कॉफी को गर्म और ताजा रखने में मददगार
मजबूत बोरोसिलिकेट ग्लास जो गर्मी के प्रति प्रतिरोधी है
रिमूवेबल फिल्टर जिसे आसानी से धोया जा सकता है
क्यों खोजें विकल्प
दूध को झागदार बनाने की सुविधा नहीं
कॉम्पैक्ट साइज होने के कारण यह बहुत भारी इस्तेमाल के लिए नहीं
5. Pigeon Brewster Coffee Maker, 600 Watt, 4 Cups Drip Coffee maker (Black)
यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन एंट्री-लेवल विकल्प है जो कम बजट में घर पर ब्रूड कॉफी का आनंद लेना चाहते हैं। इसमें 600 वॉट की हीटिंग प्लेट और 600ml की क्षमता दी गई है, जिससे एक बार में लगभग 4 कप कॉफी बनाई जा सकती है। अमेजन पर इसे 55 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 989 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें एडवांस ब्रूइंग टेक्नोलॉजी और एक मेश फिल्टर दिया गया है, जो आपको ताज़ा और साफ़ कॉफी प्रदान करता है। इसका एंटी-ड्रिप मैकेनिज्म इस्तेमाल के दौरान किसी भी तरह की गंदगी होने से रोकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा किफायती
एडवांस ब्रूइंग तकनीक
एंटी-ड्रिप सुविधा
कॉम्पैक्ट और हल्का
मेश फिल्टर को आसानी से साफ किया जा सकता है
2 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
केवल 4 कप तक ही कॉफी बना सकता है
3.7 स्टार की औसत रेटिंग
पूरी तरह से प्लास्टिक बॉडी
6. Coffee Frother Electric with Double Whisk | C Type Rechargeable Coffee Maker Machine for Home | 1 Year Warranty | Free Coffee Blender Recipe Book | Big Battery 1 Charge = 15 Days Use
यह ब्रांड का एक एडवांस इलेक्ट्रिक कॉफी फ्रोथर है, जो आपकी साधारण कॉफी को रेस्तरां जैसी झागदार और क्रीमी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें Double Whisk और आधुनिक C-Type रिचार्जेबल बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज करने पर 15 दिनों तक चलती है। अमेजन पर इसे 70 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 295 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें 3-स्पीड ऑप्शन्स और सिंगल बटन ऑपरेशन मिलता है, जिससे इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है। यह कोल्ड कॉफी, कैपुचिनो और मैचा चाय के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन और किफायती गैजेट है।
Specifications
क्यों खरीदें
सेल बदलने की जरूरत नहीं
3 स्पीड सेटिंग्स
ज़्यादा झाग और तेज ब्लेंडिंग के लिए अतिरिक्त पावर
पोर्टेबल और शांत
1 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बहुत ज़्यादा गाढ़े या भारी बैटर के लिए यह उपयुक्त नहीं
वाहन को मोटर से लगाते और निकालते समय सावधानी की जरूरत
7. AGARO Classic Moka Pot, Stovetop, Espresso Coffee Maker, 240 Ml, Premium Aluminium Built, Italian Style Mocha, Cuban Café Brewing, Black
यह अमेजन पर स्टोवटॉप एस्प्रेसो पॉट्स की श्रेणी में बेस्ट सेलर है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो घर पर ही इटैलियन स्टाइल मौका या ऑथेंटिक एस्प्रेसो का स्वाद लेना चाहते हैं। 240ml की क्षमता वाला यह पॉट प्रीमियम एल्युमीनियम से बना है, जो बेहतरीन हीट डिस्ट्रिब्यूशन सुनिश्चित करता है। अमेजन पर इसे 42 फीसद की छूट के साथ मात्र 759 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें एक टेंपरेचर रेजिस्टेंट हैंडल और सेफ्टी रिलीज़ वाल्व दिया गया है, जो सुरक्षित और आसान कुकिंग अनुभव प्रदान करता है। यह गैस स्टोव पर काम करता है और मात्र 5 मिनट के भीतर आपको शानदार और गाढ़ा एस्प्रेसो शॉट तैयार करके देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिना महंगी मशीन के घर पर असली इटैलियन एस्प्रेसो और मोका बनाने की सुविधा
मजबूत बनावट
6 कप क्षमता
प्रेशर कंट्रोल करने के लिए सेफ्टी वाल्व और ठंडा रहने वाला हैंडल
छोटा और हल्का
क्यों खोजें विकल्प
इंडक्शन सपोर्ट नहीं
कॉफी पाउडर के साइज का सही होना जरूरी, वरना स्वाद बिगड़ सकता है
