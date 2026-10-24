Amazon Sale में भारी छूट! ₹20,000 से कम में खरीदें धांसू फीचर्स वाली बेस्ट Smartwatches, देखें टॉप डील्स
mazon Sale Deals: अमेज़न सेल में AMOLED डिस्प्ले, एडवांस्ड GPS और ब्लूटूथ कॉलिंग जैसी प्रीमियम सुविधाओं वाली स्मार्टवॉच पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप अपने लिए एक प्रीमियम, स्टाइलिश और फीचर्स से भरपूर स्मार्टवॉच खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह बिल्कुल सही समय है। ₹20,000 के बजट सेगमेंट में अब ऐसे फ्लैगशिप ऑप्शंस उपलब्ध हैं जिनमें न सिर्फ अट्रैक्टिव AMOLED डिस्प्ले और प्रीमियम मेटल बॉडी मिलती है, बल्कि सटीक बॉडी हेल्थ ट्रैकिंग, इन-बिल्ट GPS और हफ्तों चलने वाली दमदार बैटरी लाइफ भी दी गई है।
इस सेल इवेंट के दौरान बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस और नो-कॉस्ट EMI के साथ सैमसंग, वनप्लस और अमेजफिट जैसे जाने-माने ब्रांड्स की स्मार्टवॉच बेहद सस्ती कीमतों पर मिल रही हैं। ये डिवाइस न सिर्फ आपकी फिटनेस दिनचर्या को ट्रैक करने में मदद करते हैं बल्कि आपके दैनिक लाइफस्टाइल को भी स्मार्ट बनाते हैं। आइए जानते हैं अमेज़न सेल में ₹20,000 से कम कीमत में मिलने वाली ऐसी ही कुछ सबसे बेहतरीन स्मार्टवॉच डील्स और उनके खास फीचर्स के बारे में, जो इस समय खरीदारों की पहली पसंद बनी हुई हैं।
1. Samsung Galaxy Watch 7 (44mm, Green, BT+LTE) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Armour Aluminum | 5ATM & IP68 | HR, SpO2, BP & ECG Monitor
सैमसंग की फ्लैगशिप स्मार्टवॉच Galaxy Watch 7 (44mm, Green, BT+LTE) उन यूजर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो प्रीमियम डिज़ाइन के साथ एडवांस हेल्थ ट्रैकिंग चाहते हैं। इसमें नया 3nm प्रोसेसर, ड्युअल-फ्रीक्वेंसी GPS, और मजबूत सफायर ग्लास (Sapphire Glass) दिया गया है, जो इसे हर तरह की एक्टिविटी और वर्कआउट के लिए परफेक्ट बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार 3nm प्रोसेसर
एडवांस हेल्थ और फिटनेस मॉनिटरिंग
ड्युअल-फ्रीक्वेंसी GPS
प्रीमियम और टिकाऊ बिल्ड
स्मार्ट AI असिस्टेंट और जेस्चर्स
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी लाइफ
सैमसंग इकोसिस्टम की बाध्यता
2. Fitbit Versa 4 - Smartwatch,Black/Graphite, 3-month Google Health Premium Membership, GPS, sleep tracking, Heart Rate
फिटबिट (Fitbit) का Fitbit Versa 4 एक प्रीमियम फिटनेस-केंद्रित स्मार्टवॉच है जो गूगल (Google) के इकोसिस्टम सपोर्ट के साथ आती है। यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो फिटनेस, स्लीप ट्रैकिंग और लॉन्ग-लास्टिंग बैटरी को प्राथमिकता देते हैं। इसमें 6+ दिनों की दमदार बैटरी, built-in GPS, Daily Readiness Score, और गूगल ऐप्स (Google Wallet & Maps) जैसे फीचर्स मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
6+ दिनों की लंबी बैटरी लाइफ
एडवांस फिटनेस और स्लीप ट्रैकिंग
गूगल ऐप्स का सपोर्ट
लाइटवेट और कंफर्टेबल डिज़ाइन
50 मीटर तक वाटर-रेसिस्टेंट
क्यों खोजें विकल्प
सीमित स्मार्ट फीचर्स
प्रीमियम सब्सक्रिप्शन निर्भरता
3. Garmin Vivoactive® 5, Health & Fitness GPS Smartwatch, 42mm, Black | 24/7 Health Monitoring, Built-In Sports Apps, Sleep Coach, Body Battery™ Energy Monitoring, Workout Benefit & Recovery Time
गारमिन (Garmin) की Vivoactive 5 (42mm, Black) एक बेहतरीन फिटनेस-फोकस्ड GPS स्मार्टवॉच है जो विशेष तौर पर हेल्थ, स्पोर्ट्स और लंबी बैटरी लाइफ पसंद करने वाले यूजर्स के लिए बनाई गई है। इसमें शानदार AMOLED डिस्प्ले, एक्सक्लूसिव Body Battery एनर्जी मॉनिटरिंग, स्लीप कोच और 11 दिन तक की दमदार बैटरी लाइफ जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार बैटरी लाइफ
बॉडी बैटरी एनर्जी मॉनिटरिंग
एडवांस स्लीप कोच और नैप ट्रैकिंग
30+ स्पोर्ट्स ऐप्स और गारमिन कोच
फोन-फ्री म्यूजिक स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
ब्लूटूथ कॉलिंग की कमी
गारमिन का इंटरफेस
4. Amazfit T-Rex 3 Smartchoice Outdoor Rugged Military 48mm smart Watch Built in GPS, 27 Days Battery Life, Offline Maps, 2000 Nits Brightness, 10 ATM, AI Coach, for iOS & Android (Onyx)
अमेजफिट (Amazfit) की T-Rex 3 (Onyx) एक बेहद दमदार और रग्ड मिलिट्री-ग्रेड स्मार्टवॉच है, जो खासकर एडवेंचर, हाइकिंग और आउटडोर स्पोर्ट्स के शौकीन लोगों के लिए बनाई गई है। इसमें शानदार 2000 Nits ब्राइटनेस वाला AMOLED डिस्प्ले, ऑफलाइन मैप्स, ड्युअल-बैंड GPS, और सामान्य इस्तेमाल पर 27 दिन तक की लंबी बैटरी लाइफ जैसी बेहतरीन विशेषताएं मिलती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
लंबी बैटरी लाइफ
रग्ड और मिलिट्री-ग्रेड बिल्ड
ऑफलाइन मैप्स और ड्युअल-बैंड GPS
दमदार डिस्प्ले (2000 Nits)
AI कोच और Zepp Flow
क्यों खोजें विकल्प
बल्कि/बड़ा डिजाइन
इन-बिल्ट LTE की अनुपस्थिति
5. Amazfit Active Max(Smartchoice) Smart Watch 1.5" AMOLED Display,25-Day Battery,Offline Maps,GPS,4GB Storage,170+Sport Modes,5 ATM,Heart Rate & Sleep Fitness Tracker, Android & iPhone,Black
अमेजफिट (Amazfit) की Active Max (Black) स्मार्टवॉच उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो बड़ी स्क्रीन, लंबी बैटरी और एडवांस्ड नेविगेशन फीचर्स पसंद करते हैं। इसमें बेहद चमकदार 3,000-nit पीक ब्राइटनेस वाला 1.5 इंच का AMOLED डिस्प्ले, 25 दिन तक की दमदार बैटरी लाइफ, ऑफलाइन मैप्स, और 4GB ऑनबोर्ड स्टोरेज जैसी प्रीमियम विशेषताएं मिलती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद चमकदार डिस्प्ले (3,000 Nits)
लंबी बैटरी लाइफ
ऑफलाइन मैप्स और 4GB स्टोरेज
बायोचार्ज एनर्जी मॉनिटरिंग (BioCharge)
170+ स्पोर्ट्स मोड और Zepp Coach
क्यों खोजें विकल्प
बल्कि/बड़ा साइज
मैसेज रिप्लाई लिमिट
6. OnePlus Watch 2R with Wear OS 4 by Google,Snapdragon W5 Chipset,Upto 100hrs Battery Life,1.43’’ AMOLED Display,100+ Sports Mode,Dual Frequency GPS,5 ATM,IP68 & BT Calling [Forest Green]
वनप्लस (OnePlus) की Watch 2R (Forest Green) एक बेहद स्टाइलिश और दमदार स्मार्टवॉच है जो गूगल के Wear OS 4 पर काम करती है। यह उन यूजर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो प्रीमियम फीचर्स, शानदार बैटरी लाइफ और गूगल इकोसिस्टम का अनुभव बहुत ही किफायती कीमत पर चाहते हैं। इसमें Snapdragon W5 चिपसेट, ड्युअल-फ्रीक्वेंसी GPS और एल्युमिनियम चेसिस दिया गया है जो इसे हल्का और मजबूत बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार बैटरी लाइफ (स्मार्ट मोड में 100 घंटे)
VOOC फास्ट चार्जिंग
डुअल-चिप आर्किटेक्चर
डुअल-फ्रीक्वेंसी GPS (L1 + L5)
क्यों खोजें विकल्प
सैमसंग गैलेक्सी जैसी एक्सक्लूसिव हेल्थ फीचर्स की कमी
आईओएस (iOS) कम्पैटिबिलिटी
7. Samsung Galaxy Watch8 (40mm, Bluetooth, Silver) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Armor Aluminum | 5ATM & IP68 | BP, ECG, IHRN & Vascular Load Monitoring | Anti-oxidant Index
सैमसंग (Samsung) की Galaxy Watch 8 (40mm, Bluetooth, Silver) प्रीमियम स्मार्टवॉच सेगमेंट में एक नया मानक स्थापित करती है। यह वॉच Wear OS 6.0, 3nm तेज प्रोसेसर, और 3000 Nits पीक ब्राइटनेस वाली सुपर AMOLED डिस्प्ले के साथ आती है। इसमें एडवांस हार्ट हेल्थ मॉनिटरिंग (ECG, BP, Vascular Load) और ऑन-रिस्ट Gemini AI जैसे नेक्स्ट-जनरेशन फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे स्वास्थ्य और स्मार्ट प्रोडक्टिविटी दोनों के लिहाज से एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Gemini AI का सपोर्ट मिलता है
अल्ट्रा-स्लिम और प्रीमियम डिज़ाइन
बेहद ब्राइट डिस्प्ले (3000 Nits)
एडवांस कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पैकेज
3nm सुपर-फास्ट प्रोसेसर
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी लाइफ लिमिटेशन
सैमसंग इकोसिस्टम डिपेंडेंसी
Q1. क्या Samsung Galaxy Watch 8 में मिलने वाले Gemini AI और गूगल फीचर्स का इस्तेमाल बिना फोन निकाले किया जा सकता है?
Ans: हाँ, Galaxy Watch 8 दुनिया की पहली ऐसी स्मार्टवॉच है जिसमें On-Wrist Gemini AI का सपोर्ट मिलता है। इसकी मदद से आप सीधे कलाई से वॉयस कमांड देकर सर्च कर सकते हैं, मैसेज के रिप्लाई भेज सकते हैं, और अपने दैनिक रूटीन को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको बार-बार फोन जेब से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
Q2. इस घड़ी में दिए गए कार्डियोवैस्कुलर (हार्ट हेल्थ) फीचर्स क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं?
Ans: Galaxy Watch 8 में एडवांस Enhanced BioActive Sensor दिया गया है जो आपकी दिल की सेहत का पूरा ध्यान रखता है। इसमें ECG (इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम), ब्लड प्रेशर (BP) मॉनिटरिंग, इरेगुलर हार्ट रिदम (IHRN), और वैस्कुलर लोड (Vascular Load) जैसे मेडिकल-ग्रेड ट्रैकिंग फीचर्स शामिल हैं, जो दिल की धड़कन में किसी भी असामान्य बदलाव की सटीक जानकारी देते हैं।
Q3. क्या यह स्मार्टवॉच पानी और खरोंच (Scratch) से सुरक्षित है?
Ans: जी हाँ, यह वॉच बेहद मजबूत और टिकाऊ है। इसकी स्क्रीन पर सफायर ग्लास (Sapphire Glass) का प्रोटेक्शन है जो इसे खरोंचों से बचाता है, और इसका फ्रेम आर्मर एल्युमिनियम (Armor Aluminum) से बना है। साथ ही, यह 5ATM और IP68 वॉटर व डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आती है, जिससे आप इसे स्विमिंग, वर्कआउट या बारिश के दौरान बिना किसी डर के पहन सकते हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
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पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।