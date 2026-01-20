Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़amazon republic day sale offering Motorola razr 60 Ultra with rupees 7250 off
50MP के सेल्फी कैमरा वाले Motorola फोन पर कमाल का ऑफर, 7250 रुपये कम हुई कीमत

50MP के सेल्फी कैमरा वाले Motorola फोन पर कमाल का ऑफर, 7250 रुपये कम हुई कीमत

संक्षेप:

50 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा वाला मोटोरोला का यह फोन अमेजन की ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में 7250 रुपये के डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। आप इस फोन को कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। ऑफर 22 जनवरी तक लाइव रहेगा।

Jan 20, 2026 03:59 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

27% OFF

Motorola Razr 60 Ultra

Motorola Razr 60 Ultra

  • check16 GB RAM
  • check512GB/1TB Storage
  • check7.0-inch foldable Display Size
amazon-logo

₹79998

₹109000

खरीदिये

discount

9% OFF

Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹67999

₹74999

खरीदिये

discount

9% OFF

Vivo X300 5G

Vivo X300 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹75999

₹83999

खरीदिये

discount

8% OFF

Realme GT 8 Pro

Realme GT 8 Pro

  • checkUrban Blue/Diary White
  • check12GB / 16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
flipkart-logo

₹72999

₹79999

खरीदिये

discount

3% OFF

Samsung Galaxy S25 FE 5G

Samsung Galaxy S25 FE 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size
amazon-logo

₹58499

₹59999

खरीदिये

मोटोरोला का स्टायलिश फोन- Motorola Razr 60 Ultra अमेजन पर चल रही रिपब्लिक डे सेल में तगड़े ऑफर के साथ मिल रहा है। 16जीबी रैम और 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 79998 रुपये है। सेल में आप इसे 7250 रुपये के बैंक डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। यह ऑफर 22 जनवरी तक लाइव रहेगा। फोन पर कंपनी 3999 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

27% OFF

Motorola Razr 60 Ultra

Motorola Razr 60 Ultra

  • check16 GB RAM
  • check512GB/1TB Storage
  • check7.0-inch foldable Display Size
amazon-logo

₹79998

₹109000

खरीदिये

discount

9% OFF

Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹67999

₹74999

खरीदिये

discount

9% OFF

Vivo X300 5G

Vivo X300 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹75999

₹83999

खरीदिये

discount

8% OFF

Realme GT 8 Pro

Realme GT 8 Pro

  • checkUrban Blue/Diary White
  • check12GB / 16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
flipkart-logo

₹72999

₹79999

खरीदिये

discount

3% OFF

Samsung Galaxy S25 FE 5G

Samsung Galaxy S25 FE 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size
amazon-logo

₹58499

₹59999

खरीदिये

एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। फोन में 50 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा और दो डिस्प्ले के साथ कई शानदार फीचर दिए गए हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

मोटोरोला

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

मोटोरोला अपने इस फ्लिप फोन में 6.96 इंच का FlexView 1.5K pOLED LTPO मेन डिस्प्ले दे रहा है। यह डिस्प्ले 165Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। फोन में 4 इंच का सेकेंडरी डिस्प्ले भी मौजूद है। यह QuickView pOLED LTPO डिस्प्ले 165Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में गोरिल्ला ग्लास सेरेमिक दिया गया है। फोन 16जीबी LPDDR4x रैम और 512जीबी UFS 4.0 के स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट देखने को मिलेगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹82900

खरीदिये

Oppo Find X8 Ultra

Oppo Find X8 Ultra

  • checkMatte Black
  • check2GB or 16GB RAM
  • check256GB

₹76000

और जाने

discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

discount

13% OFF

Poco M8 5G

Poco M8 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77 inch Display Size
flipkart-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

discount

8% OFF

Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G

  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹33999

₹36999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:तीन महीने चलने वाले जियो के दो बेहद किफायती प्लान, मिलेगा सुपरफास्ट इंटरनेट

फोटोग्राफी के लिए रेजर 60 अल्ट्रा में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर मिलेगा। फोन का मेन कैमरा OIS फीचर से लैस है। सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी दे रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 4700mAh की बैटरी लगी है। यह बैटरी 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर लगा है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्ऱॉयड 15 पर काम करता है।

ये भी पढ़ें:₹399 में नेकबैंड, ₹849 का ब्लूटूथ स्पीकर, स्मार्टवॉच की कीमत मात्र ₹1049
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Motorola Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।