7499 रुपये में सैमसंग का फोन, 32 इंच वाला टीवी भी 7499 का, रिपब्लिक डे सेल की सबसे धमाकेदार डील
डील में आप मात्र 7499 रुपये में 32 इंच का टीवी खरीद सकते हैं। खास बात है कि इस सेल में आपको सैमसंग 50 मेगापिक्सल का कैमरा वाला स्मार्टफोन भी केवल 7499 रुपये में मिल जाएगा। सेल में इन प्रोडक्ट्स पर कैशबैक भी दिया जा रहा है।
किफायती दाम में नया स्मार्टफोन या स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन की ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में आपके लिए शानदार मौका है। डील में आप मात्र 7499 रुपये में 32 इंच का टीवी खरीद सकते हैं। खास बात है कि इस सेल में आपको सैमसंग 50 मेगापिक्सल का कैमरा वाला स्मार्टफोन भी केवल 7499 रुपये में मिल जाएगा। सेल में टीवी और फोन पर कैशबैक और एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन या टीवी की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। तो आइए डीटेल में जानते हैं इन प्रोडक्ट्स पर दी जा रही डील के बारे में।
Samsung Galaxy M07
4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 7499 रुपये है। फोन पर सेल में 374 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। आप इस फोन को 7100 रुपये तक के एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो फोन में आपको प्रोसेसर के तौर पर मीडियाटेक हीलियो G99 चिपसेट देखने को मिलेगा। कंपनी इस फोन में एचडी+ रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का डिस्प्ले दे रही है।
यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में कंपनी फोटोग्राफी के लिए 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा ऑफर कर रही है। डिवाइस का सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन OneUI 7.0 पर काम करता है।
VW 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1
फ्रेमलेस डिजाइन वाले इस टीवी की कीमत अमेजन इंडिया पर 7499 रुपये है। टीवी पर 374 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। आप इस टीवी को 2200 रुपये के एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं।
फीचर्स की बात करें, तो इस टीवी में आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। टीवी में दमदार साउंड के लिए 24 वॉट का साउंड आउटपुट दिया दया है। यह टीवी क्वॉड कोर प्रोसेसर पर काम करता है।
