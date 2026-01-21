Hindustan Hindi News
7499 रुपये में सैमसंग का फोन, 32 इंच वाला टीवी भी 7499 का, रिपब्लिक डे सेल की सबसे धमाकेदार डील

डील में आप मात्र 7499 रुपये में 32 इंच का टीवी खरीद सकते हैं। खास बात है कि इस सेल में आपको सैमसंग 50 मेगापिक्सल का कैमरा वाला स्मार्टफोन भी केवल 7499 रुपये में मिल जाएगा। सेल में इन प्रोडक्ट्स पर कैशबैक भी दिया जा रहा है।

Jan 21, 2026 09:25 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
किफायती दाम में नया स्मार्टफोन या स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन की ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में आपके लिए शानदार मौका है। डील में आप मात्र 7499 रुपये में 32 इंच का टीवी खरीद सकते हैं। खास बात है कि इस सेल में आपको सैमसंग 50 मेगापिक्सल का कैमरा वाला स्मार्टफोन भी केवल 7499 रुपये में मिल जाएगा। सेल में टीवी और फोन पर कैशबैक और एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन या टीवी की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। तो आइए डीटेल में जानते हैं इन प्रोडक्ट्स पर दी जा रही डील के बारे में।

Samsung Galaxy M07

4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 7499 रुपये है। फोन पर सेल में 374 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। आप इस फोन को 7100 रुपये तक के एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो फोन में आपको प्रोसेसर के तौर पर मीडियाटेक हीलियो G99 चिपसेट देखने को मिलेगा। कंपनी इस फोन में एचडी+ रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का डिस्प्ले दे रही है।

यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में कंपनी फोटोग्राफी के लिए 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा ऑफर कर रही है। डिवाइस का सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन OneUI 7.0 पर काम करता है।

VW 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1

फ्रेमलेस डिजाइन वाले इस टीवी की कीमत अमेजन इंडिया पर 7499 रुपये है। टीवी पर 374 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। आप इस टीवी को 2200 रुपये के एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं।

फीचर्स की बात करें, तो इस टीवी में आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। टीवी में दमदार साउंड के लिए 24 वॉट का साउंड आउटपुट दिया दया है। यह टीवी क्वॉड कोर प्रोसेसर पर काम करता है।

इन टीवी और फोन पर भी बंपर डील

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
