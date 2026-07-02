Amazon Prime Day Sale: वॉशिंग मशीन पर मिल रहा है 65% तक का भारी डिस्काउंट, साथ में SBI और Axis बैंक का एक्स्ट्रा ऑफर

अमेजन प्राइम डे सेल में LG, Samsung और Bosch जैसी टॉप ब्रांड्स की वॉशिंग मशीन पर 65% तक का बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। इसके साथ ही SBI और Axis बैंक कार्ड के इस्तेमाल पर ग्राहकों को एक्स्ट्रा इंस्टेंट डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI का फायदा भी दिया जा रहा है।

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अगर आप अपने घर के लिए एक बेहतरीन और एडवांस वॉशिंग मशीन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो अमेजन प्राइम डे सेल आपके लिए सबसे बड़ा मौका लेकर आई है।

टॉप ब्रांड्स पर 65% तक की भारी गिरावट इस धमाकेदार सेल में Samsung, LG, Bosch, और IFB जैसे दिग्गज ब्रांड्स की Fully Automatic (Top & Front Load) और Semi-Automatic वॉशिंग मशीनों पर 65% तक का भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। चाहे आपको कम बजट वाली मशीन चाहिए या फिर हीटर वाली प्रीमियम फ्रंट लोड, इस सेल में हर मॉडल के दाम फर्श पर आ चुके हैं।

SBI और Axis Bank कार्ड पर एक्स्ट्रा बचत सेल को और भी किफायती बनाने के लिए अमेजन ने तगड़े बैंक ऑफर्स भी पेश किए हैं। अगर आप खरीदारी के दौरान SBI या Axis Bank के कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा।

नो-कॉस्ट EMI और बंपर एक्सचेंज ऑफर का फायदा इसके अलावा, महंगे मॉडल्स पर नो-कॉस्ट EMI और 15,000 रुपये तक का बंपर एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है, जिससे आप अपनी पुरानी मशीन के बदले नई AI-Powered वॉशिंग मशीन कौड़ियों के दाम में घर ला सकते हैं। यह सेल सीमित समय के लिए लाइव है, इसलिए बिना देर किए अपनी पसंदीदा डील को तुरंत लॉक करें।

LG की यह 7 Kg क्षमता वाली वॉशिंग मशीन 3 से 4 सदस्यों वाले परिवार के लिए एकदम सही है। इसमें Inverter Direct Drive Technology दी गई है, जिसका मतलब है कि इसकी मोटर सीधे ड्रम से जुड़ी है (बिना किसी बेल्ट के)। इससे मशीन चलते समय आवाज और वाइब्रेशन (कंपन) बहुत कम करती है। साथ ही, इसकी 5-Star एनर्जी रेटिंग बिजली और पानी दोनों की भारी बचत करती है। इसमें मौजूद Hygiene Steam फीचर कपड़ों से 99.9% तक बैक्टीरिया और एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों को खत्म कर देता है।

Specifications अधिकतम स्पिन स्पीड 1200 RPM वॉश प्रोग्राम 10 अलग-अलग प्रोग्राम मोटर टाइप Inverter Direct Drive Technology ड्रम का प्रकार जंग-मुक्त स्टेनलेस स्टील ड्रम क्यों खरीदें शानदार परफॉर्मेंस साइलेंट और टिकाऊ मोटर हाइजीन स्टीम प्रीमियम लुक क्यों खोजें विकल्प फ्रंट लोड की सामान्य कमी बार-बार एक जगह से दूसरी जगह हिलाना आसान नहीं

LG की यह 7 Kg क्षमता वाली टॉप लोड वॉशिंग मशीन 3 से 4 सदस्यों वाले परिवार के लिए परफेक्ट है। यह मशीन Smart Inverter Technology के साथ आती है, जो लोड के हिसाब से बिजली की खपत को कंट्रोल करती है और नॉर्मल मशीनों के मुकाबले 36% तक बिजली बचाती है। इसकी 5-Star एनर्जी रेटिंग इसे बेहद एफिशिएंट बनाती है। इसमें दिया गया TurboDrum फीचर कपड़ों के जिद्दी से जिद्दी दागों को आसानी से साफ कर देता है।

Specifications वॉश प्रोग्राम 08 अलग-अलग प्रोग्राम विशेष फीचर्स ऑटो रीस्टार्ट, चाइल्ड लॉक, एलईडी डिस्प्ले, टर्बोड्रम मटेरियल सेमी स्टेनलेस स्टील टब और स्टील बॉडी वारंटी 2 साल की पूरी प्रोडक्ट पर और 10 साल की मोटर पर वारंटी क्यों खरीदें दमदार सफाई स्मार्ट डायग्नोसिस ऑटो प्रीवॉश ऑटो रीस्टार्ट क्यों खोजें विकल्प इन-बिल्ट हीटर नहीं ड्रम पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील का नहीं

सैमसंग की यह 12 Kg क्षमता वाली मशीन बड़े परिवारों और भारी कपड़ों (जैसे कंबल, रजाई) को एक साथ धोने के लिए डिजाइन की गई है। इसमें कमाल की SpaceMax टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे मशीन बाहर से तो नॉर्मल साइज की दिखती है, लेकिन इसके अंदर का ड्रम काफी बड़ा होता है। यह मशीन AI Ecobubble और AI Control जैसे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस फीचर्स से लैस है, जो आपके धोने के पैटर्न को समझकर खुद ही बेस्ट वॉश सेटिंग्स तय कर लेती है। साथ ही इसकी 5-Star रेटिंग और AI Energy Mode बिजली की खपत को 70% तक कम कर देते हैं।

Specifications अधिकतम स्पिन स्पीड 1400 RPM वॉश प्रोग्राम 23 अलग-अलग प्रोग्राम विशेष फीचर्स वाई-फाई कनेक्टिविटी, AI कंट्रोल, ड्रम क्लीन+, रैट मेश प्रोटेक्शन, रस्ट प्रूफ बॉडी वारंटी 2 साल की पूरी प्रोडक्ट पर और 10 साल की डिजिटल इन्वर्टर मोटर पर वारंटी क्यों खरीदें AI Ecobubble टेक्नोलॉजी सुपर स्पीड स्मार्ट वाई-फाई कंट्रोल लेस माइक्रोफाइबर कोर्स क्यों खोजें विकल्प बजट हर किसी के लिए पॉकेट-फ्रेंडली नहीं छोटे परिवारों के लिए बहुत बड़ी

Bosch की यह 7 Kg क्षमता वाली वॉशिंग मशीन मध्यम आकार के परिवारों (3-4 सदस्यों) के लिए बिल्कुल सही है। इसमें EcoSilence Drive मोटर दी गई है, जो बिना ब्रश के काम करती है, जिससे घर्षण कम होता है और मशीन बिना किसी शोर या कंपन के सालों-साल चलती है। AI ActiveWater Plus सेंसर तकनीक के साथ आने वाली यह मशीन कपड़ों के वजन और फैब्रिक के हिसाब से खुद तय करती है कि कितना पानी इस्तेमाल करना है, जिससे पानी की बर्बादी नहीं होती। इसकी 5-Star ऊर्जा रेटिंग आपके बिजली के बिल को भी बजट में रखती है।

Specifications अधिकतम स्पिन स्पीड 1200 RPM वॉश प्रोग्राम 15 अलग-अलग प्रोग्राम मोटर टाइप EcoSilence Drive विशेष फीचर्स AI ActiveWater Plus, चाइल्ड लॉक, डिले स्टार्ट, ड्रम क्लीन वारंटी 2 साल की पूरे प्रोडक्ट पर और 12 साल की मोटर पर वारंटी क्यों खरीदें स्टीम एंटी-बैक्टीरियल टेक एंटी-वाइब्रेशन डिजाइन सॉफ्टकेयर पैडल 15 वॉश प्रोग्राम्स क्यों खोजें विकल्प पानी के अच्छे प्रेशर की जरूरत काफी भारी

Bosch की यह 7 Kg क्षमता वाली टॉप लोड वॉशिंग मशीन 3 से 4 सदस्यों वाले परिवार के लिए बिल्कुल सही है। यह मशीन 5-Star एनर्जी रेटिंग के साथ आती है, जो बिजली की कम से कम खपत सुनिश्चित करती है। इसमें बॉश की सिग्नेचर VarioDrum टेक्नोलॉजी और 5-Fin Pulsator दिया गया है, जो कपड़ों की कोमलता से सफाई करते हैं। बजट सेगमेंट में होने के बावजूद यह मशीन मजबूती और परफॉर्मेंस के मामले में कोई समझौता नहीं करती।

Specifications अधिकतम स्पिन स्पीड 700 RPM वॉश प्रोग्राम 10 अलग-अलग प्रोग्राम ड्रम और पल्सेटर स्टेनलेस स्टील VarioDrum और 5-Fin Pulsator वारंटी 2 साल की पूरे प्रोडक्ट पर और 12 साल की मोटर पर वारंटी बॉडी और सुरक्षा एंटी-रस्ट बॉडी, टेम्पर्ड ग्लास टॉप, रैट मेश प्रोटेक्शन क्यों खरीदें पावरवेव वॉश और वेरियोड्रम इनबिल्ट डुअल लिंट फिल्टर वाटर सेव और फ्लेक्स ड्रेन 12 साल की मोटर वारंटी क्यों खोजें विकल्प इन-बिल्ट हीटर नहीं फ्रंट लोड मशीनों के मुकाबले सुखाने में थोड़ा ज्यादा समय

Godrej की यह 8 किलोग्राम क्षमता वाली फ्रंट-लोड वाशिंग मशीन बड़े परिवारों के लिए एक बेहतरीन और आधुनिक विकल्प है। यह मशीन 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आती है, जो बिजली और पानी दोनों की भारी बचत करती है। इसमें AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) पावर्ड टेक्नोलॉजी, इनबिल्ट हीटर और स्टीम वॉश जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं, जो कपड़ों से जिद्दी दाग हटाने और उन्हें 99.9% कीटाणुमुक्त बनाने में मदद करते हैं। 1200 RPM की हाई स्पिन स्पीड के साथ, यह कपड़ों को बहुत तेजी से सुखाती है।

Specifications स्पिन स्पीड 1200 RPM वॉश प्रोग्राम 12 अलग-अलग वॉश ऑप्शंस मशीन का प्रकार फुली ऑटोमैटिक फ्रंट लोड आयाम 55.4D x 59.6W x 84H सेंटीमीटर क्यों खरीदें AI और स्मार्ट सेंसर्स स्टीम वॉश और इनबिल्ट हीटर शानदार बचत मजबूत और सुरक्षित क्यों खोजें विकल्प कम रेटिंग/रिव्यूज फ्रंट लोड की सामान्य सीमाएँ

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