Amazon Prime Day Sale: वॉशिंग मशीन पर मिल रहा है 65% तक का भारी डिस्काउंट, साथ में SBI और Axis बैंक का एक्स्ट्रा ऑफर
अमेजन प्राइम डे सेल में LG, Samsung और Bosch जैसी टॉप ब्रांड्स की वॉशिंग मशीन पर 65% तक का बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। इसके साथ ही SBI और Axis बैंक कार्ड के इस्तेमाल पर ग्राहकों को एक्स्ट्रा इंस्टेंट डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI का फायदा भी दिया जा रहा है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अपने अपग्रेड में देरी न करें
अपनी अगली खरीदारी के लिए पर्सनलाइज़्ड EMI ऑफ़र देखें
अगर आप अपने घर के लिए एक बेहतरीन और एडवांस वॉशिंग मशीन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो अमेजन प्राइम डे सेल आपके लिए सबसे बड़ा मौका लेकर आई है।
टॉप ब्रांड्स पर 65% तक की भारी गिरावट
इस धमाकेदार सेल में Samsung, LG, Bosch, और IFB जैसे दिग्गज ब्रांड्स की Fully Automatic (Top & Front Load) और Semi-Automatic वॉशिंग मशीनों पर 65% तक का भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। चाहे आपको कम बजट वाली मशीन चाहिए या फिर हीटर वाली प्रीमियम फ्रंट लोड, इस सेल में हर मॉडल के दाम फर्श पर आ चुके हैं।
SBI और Axis Bank कार्ड पर एक्स्ट्रा बचत
सेल को और भी किफायती बनाने के लिए अमेजन ने तगड़े बैंक ऑफर्स भी पेश किए हैं। अगर आप खरीदारी के दौरान SBI या Axis Bank के कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा।
नो-कॉस्ट EMI और बंपर एक्सचेंज ऑफर का फायदा
इसके अलावा, महंगे मॉडल्स पर नो-कॉस्ट EMI और 15,000 रुपये तक का बंपर एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है, जिससे आप अपनी पुरानी मशीन के बदले नई AI-Powered वॉशिंग मशीन कौड़ियों के दाम में घर ला सकते हैं। यह सेल सीमित समय के लिए लाइव है, इसलिए बिना देर किए अपनी पसंदीदा डील को तुरंत लॉक करें।
1. LG Smart Choice, 7 Kg, 5 Star, Steam, Inverter Direct Drive Technology, 6 Motion DD, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (FHB1207Z2W, Remove Allergens & Stain, In-Built Heater, Essence White)
LG की यह 7 Kg क्षमता वाली वॉशिंग मशीन 3 से 4 सदस्यों वाले परिवार के लिए एकदम सही है। इसमें Inverter Direct Drive Technology दी गई है, जिसका मतलब है कि इसकी मोटर सीधे ड्रम से जुड़ी है (बिना किसी बेल्ट के)। इससे मशीन चलते समय आवाज और वाइब्रेशन (कंपन) बहुत कम करती है। साथ ही, इसकी 5-Star एनर्जी रेटिंग बिजली और पानी दोनों की भारी बचत करती है। इसमें मौजूद Hygiene Steam फीचर कपड़ों से 99.9% तक बैक्टीरिया और एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों को खत्म कर देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार परफॉर्मेंस
साइलेंट और टिकाऊ मोटर
हाइजीन स्टीम
प्रीमियम लुक
क्यों खोजें विकल्प
फ्रंट लोड की सामान्य कमी
बार-बार एक जगह से दूसरी जगह हिलाना आसान नहीं
2. LG 7 Kg 5 Star Smart Inverter Technology Fully Automatic Top Load Washing Machine (T70VBMB1Z, Auto Prewash, Turbodrum, Stainless Steel drum, LED Display, Smart Diagnosis Middle Black)
LG की यह 7 Kg क्षमता वाली टॉप लोड वॉशिंग मशीन 3 से 4 सदस्यों वाले परिवार के लिए परफेक्ट है। यह मशीन Smart Inverter Technology के साथ आती है, जो लोड के हिसाब से बिजली की खपत को कंट्रोल करती है और नॉर्मल मशीनों के मुकाबले 36% तक बिजली बचाती है। इसकी 5-Star एनर्जी रेटिंग इसे बेहद एफिशिएंट बनाती है। इसमें दिया गया TurboDrum फीचर कपड़ों के जिद्दी से जिद्दी दागों को आसानी से साफ कर देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार सफाई
स्मार्ट डायग्नोसिस
ऑटो प्रीवॉश
ऑटो रीस्टार्ट
क्यों खोजें विकल्प
इन-बिल्ट हीटर नहीं
ड्रम पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील का नहीं
3. Samsung 12 kg, 5star, AI Control, AI Ecobubble, Super Speed, Wi-Fi, Hygiene Steam with Inbuilt Heater, Digital Inverter, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (WW12DG6B24ASTL, Navy)
सैमसंग की यह 12 Kg क्षमता वाली मशीन बड़े परिवारों और भारी कपड़ों (जैसे कंबल, रजाई) को एक साथ धोने के लिए डिजाइन की गई है। इसमें कमाल की SpaceMax टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे मशीन बाहर से तो नॉर्मल साइज की दिखती है, लेकिन इसके अंदर का ड्रम काफी बड़ा होता है। यह मशीन AI Ecobubble और AI Control जैसे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस फीचर्स से लैस है, जो आपके धोने के पैटर्न को समझकर खुद ही बेस्ट वॉश सेटिंग्स तय कर लेती है। साथ ही इसकी 5-Star रेटिंग और AI Energy Mode बिजली की खपत को 70% तक कम कर देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
AI Ecobubble टेक्नोलॉजी
सुपर स्पीड
स्मार्ट वाई-फाई कंट्रोल
लेस माइक्रोफाइबर कोर्स
क्यों खोजें विकल्प
बजट हर किसी के लिए पॉकेट-फ्रेंडली नहीं
छोटे परिवारों के लिए बहुत बड़ी
4. Bosch 7 kg 5 Star Front Load Fully-Automatic Washing Machine, Steam Antibacterial Tech, AI ActiveWater, 15 Wash Programs, 53L Large Drum, SoftCare Paddle, White, WAJ24263IN (2026 Model)
Bosch की यह 7 Kg क्षमता वाली वॉशिंग मशीन मध्यम आकार के परिवारों (3-4 सदस्यों) के लिए बिल्कुल सही है। इसमें EcoSilence Drive मोटर दी गई है, जो बिना ब्रश के काम करती है, जिससे घर्षण कम होता है और मशीन बिना किसी शोर या कंपन के सालों-साल चलती है। AI ActiveWater Plus सेंसर तकनीक के साथ आने वाली यह मशीन कपड़ों के वजन और फैब्रिक के हिसाब से खुद तय करती है कि कितना पानी इस्तेमाल करना है, जिससे पानी की बर्बादी नहीं होती। इसकी 5-Star ऊर्जा रेटिंग आपके बिजली के बिल को भी बजट में रखती है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्टीम एंटी-बैक्टीरियल टेक
एंटी-वाइब्रेशन डिजाइन
सॉफ्टकेयर पैडल
15 वॉश प्रोग्राम्स
क्यों खोजें विकल्प
पानी के अच्छे प्रेशर की जरूरत
काफी भारी
5. Bosch 7 kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine,PowerWave Wash,Inbuilt Dual Lint Filter, Stainless Steel VarioDrum with 5 fin Pulsator, Water Save, Flex Drain, Dark Grey (WOE70AH0IN)
Bosch की यह 7 Kg क्षमता वाली टॉप लोड वॉशिंग मशीन 3 से 4 सदस्यों वाले परिवार के लिए बिल्कुल सही है। यह मशीन 5-Star एनर्जी रेटिंग के साथ आती है, जो बिजली की कम से कम खपत सुनिश्चित करती है। इसमें बॉश की सिग्नेचर VarioDrum टेक्नोलॉजी और 5-Fin Pulsator दिया गया है, जो कपड़ों की कोमलता से सफाई करते हैं। बजट सेगमेंट में होने के बावजूद यह मशीन मजबूती और परफॉर्मेंस के मामले में कोई समझौता नहीं करती।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरवेव वॉश और वेरियोड्रम
इनबिल्ट डुअल लिंट फिल्टर
वाटर सेव और फ्लेक्स ड्रेन
12 साल की मोटर वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
इन-बिल्ट हीटर नहीं
फ्रंट लोड मशीनों के मुकाबले सुखाने में थोड़ा ज्यादा समय
6. Godrej 8 Kg 5 Star, AI Powered, Inbuilt Heater, Fabrisafe Drum, Steam Wash, Child Lock, Unbalanced Load Sensor, Fully Automatic Front Load Washing Machine (WFEON CRS 8012 5.0 FKEDM CNGR, Candy Grey)
Godrej की यह 8 किलोग्राम क्षमता वाली फ्रंट-लोड वाशिंग मशीन बड़े परिवारों के लिए एक बेहतरीन और आधुनिक विकल्प है। यह मशीन 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आती है, जो बिजली और पानी दोनों की भारी बचत करती है। इसमें AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) पावर्ड टेक्नोलॉजी, इनबिल्ट हीटर और स्टीम वॉश जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं, जो कपड़ों से जिद्दी दाग हटाने और उन्हें 99.9% कीटाणुमुक्त बनाने में मदद करते हैं। 1200 RPM की हाई स्पिन स्पीड के साथ, यह कपड़ों को बहुत तेजी से सुखाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI और स्मार्ट सेंसर्स
स्टीम वॉश और इनबिल्ट हीटर
शानदार बचत
मजबूत और सुरक्षित
क्यों खोजें विकल्प
कम रेटिंग/रिव्यूज
फ्रंट लोड की सामान्य सीमाएँ
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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