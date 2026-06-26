खुल गया राज, Amazon Sale में इतने सस्ते मिलेंगे फोन, लैपटॉप और वॉशिंग मशीन; देखें टॉप डील्स

Amazon Prime Day Sale अब बस कुछ दिनों में शुरू होने वाली है। सेल में स्मार्टफोन, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन समेत अलग-अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट भारी डिस्काउंट के साथ मिलेंगे। अमेजन ने सेल शुरू होने से पहले कई डील्स का खुलासा कर दिया है। देखें लिस्ट

Amazon Prime Day Sale शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। सेल 4 जुलाई को रात 12:00 बजे शुरू होकर 6 जुलाई को रात 11:59 बजे तक चलेगी। 72 घंटे चलने वाली सेल में ग्राहकों को शानदार डील्स का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। अमेजन ने सेल शुरू होने से पहले कुछ खास डील्स का खुलासा कर दिया है। इस खास मौके पर, अमेजन नए मेंबर्स को सालाना प्राइम मेंबरशिप (जिसकी कीमत 1499 रुपये सालाना है) पर सीधे 500 रुपये की छूट दे रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 999 रुपये रह गई है। इसके अलावा, 299 रुपये सालाना में शॉपिंग एडिशन और 599 रुपये सालाना में प्राइम लाइट प्लान्स भी उपलब्ध हैं। ग्राहकों को 10वीं एनिवर्सरी डील्स का फायदा मिलेगा, जिसमें SBI और Axis Bank क्रेडिट कार्ड और EMI ट्रांजैक्शन पर 10% तक की बचत और Amazon Pay ICICI Bank क्रेडिट कार्ड से अनलिमिटेड 5% कैशबैक मिलेगा। इस Prime Day में भारत और दुनिया के टॉप ब्रांड्स के 500 से ज्यादा नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे।

यहां अलग-अलग कैटेगरीज में कुछ बेहतरीन डील्स दी गई हैं। देखें लिस्ट - सेल में OnePlus 13 स्मार्टफोन 49,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

- सेल में 7540mAh बैटरी वाला REDMI Turbo 5 5G स्मार्टफोन 34,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

- सेल में 50MP सोनी AI कैमरा वाला iQOO Z10 Lite स्मार्टफोन 13,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

- सेल में AI-पावर्ड WiFi वाली IFB 9Kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन सिर्फ 32,990 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगी।

- Aquaguard Delight Aquasaver वॉटर प्यूरीफायर सिर्फ 11,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

- RTX 3050, 16GB RAM और 512GB SSD वाला HP Victus Ryzen 7 लैपटॉप सिर्फ 79,990 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

- सेल में Fire TV Stick HD सिर्फ 2,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगी।

OnePlus 13 5G: ऑफर प्राइज अमेजन ने टीज किया है कि सेल में फोन 49,999 रुपये में मिलेगा। हालांकि सटीक कीमत सामने नहीं आई है लेकिन यह हिंट जरूर मिल गया है कि सेल में फोन 50 हजार से कम कीमत में मिलेगा। बता दें कि, भारत में लॉन्च के समय, वनप्लस 13 की कीमत बेस 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 69,999 रुपये थी। यानी फोन अपनी ओरिजनल लॉन्च प्राइस से लगभग 20,000 रुपये या उससे भी कम कीमत में मिल सकता है।

Redmi Turbo 5 5G: ऑफर प्राइज सेल में फोन 34,999 रुपये में मिलेगा। इस कीमत में बैंक ऑफर भी शामिल है। भारत में Redmi Turbo 5 के बेस वेरिएंट (8GB+256GB) की कीमत 37,999 से शुरू होती है। वहीं, इसके टॉप-एंड वेरिएंट (12GB रैम और 256GB स्टोरेज) की कीमत 40,999 रुपये है।

Samsung Galaxy S25 Ultra 5G: ऑफर प्राइज अमेजन ने टीज किया है कि सेल में यह फोन अपनी सबसे कम कीमत में मिलेगा। सेल में फोन 8X,XXX रुपये में मिलेगा। हालांकि सटीक कीमत सामने नहीं आई है लेकिन यह हिंट जरूर मिल गया है कि फोन सेल में 90 हजार से कम कीमत में मिलेगा। बता दें कि भारत में लॉन्च के समय सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के बेस 256GB वेरिएंट की कीमत 1,29,999 रुपये थी। यानी फोन अपनी ओरिजनल प्राइस से लगभग 40,000 रुपये या इससे भी कम कीमत में मिल सकता है।