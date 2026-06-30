Prime Day Dealअस्पताल के बिल से बचना है? घर ले आएं ये वॉटर प्यूरीफायर, कीमत घटकर रह गई आधी

Prime Day Deal Revealed: अस्पताल के बिल से बचना है? तो घर ले आएं ये 5 किफायती वॉटर प्यूरीफायर, सेहत और बजट दोनों में हिट हैं। अक्सर हम इलाज और भारी-भरकम मेडिकल बिलों पर अपनी मेहनत की कमाई खर्च कर देते हैं, लेकिन काश! हमने उस बीमारी की जड़ पर खर्च किया होता।

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क्या आप जानते हैं कि हमारे घरों में आने वाला नल का पानी बाहर से देखने में भले ही साफ लगे, लेकिन इसमें मौजूद अदृश्य बैक्टीरिया, भारी धातुएं और प्रदूषक तत्व आपके परिवार की सेहत के लिए 'धीमा जहर' साबित हो सकते हैं? आज के दौर में पेट की बीमारियां, टाइफाइड और लिवर से जुड़ी समस्याओं के पीछे सबसे बड़ा कारण दूषित पानी ही है। अक्सर हम इलाज और भारी-भरकम मेडिकल बिलों पर अपनी मेहनत की कमाई खर्च कर देते हैं, लेकिन काश! हमने उस बीमारी की जड़ पर खर्च किया होता।

लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं! 4 जुलाई से 6 जुलाई के बीच होने वाली Amazon Prime Day 2026 सेल में हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा वाटर प्यूरीफायर सॉल्यूशन लेकर आएं है, जो आपकी सेहत को 'फिट' और आपकी जेब को 'हिट' रखेगा। इस सेल में टॉप ब्रांड के Aquaguard जैसे दिग्गज ब्रांड्स के लेटेस्ट वॉटर प्यूरीफायर अपनी अब तक की सबसे कम कीमतों पर उपलब्ध होने वाले हैं। सिर्फ 50% तक की भारी छूट ही नहीं, बल्कि बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI के साथ, एक बेहतरीन वॉटर प्यूरीफायर घर लाना अब आपके बजट से बाहर नहीं है।

अगर आप बार-बार फिल्टर बदलने और सर्विसिंग के झंझट से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो Aquaguard Enrich Aura 2X एक प्रीमियम और स्मार्ट चुनाव है। यह प्यूरीफायर न केवल 8-स्टेज की शुद्धता देता है, बल्कि अपनी 'एक्टिव कॉपर' टेक्नोलॉजी के साथ पानी में जरूरी मिनरल्स भी बनाए रखता है। इसकी एमआरपी ₹30,000 है, लेकिन 45% की भारी छूट के साथ यह अब ₹16,499 में उपलब्ध है, जो इसे इस समय की बेस्ट डील्स में से एक बनाता है।

Specifications प्यूरीफिकेशन 8-स्टेज शुद्धिकरण विशेष तकनीक एक्टिव कॉपर टेक्नोलॉजी और डुअल लेयर फिल्टर क्षमता 7 लीटर स्टोरेज जल संरक्षण 40% वारंटी और सर्विस 2 साल क्यों खरीदें नो सर्विस टेंशन कॉपर के लाभ बचत: 40% फ्री-इंस्टालेशन और प्री-फिल्टर क्यों खोजें विकल्प एंट्री-लेवल प्यूरीफायर्स की तुलना में थोड़ा महंगा है बॉडी प्लास्टिक

Urban Company का Native M1 Pro एक बेहतरीन विकल्प है। अपनी आधुनिक तकनीक और '2 साल तक नो-सर्विस' के भरोसेमंद वादे के कारण चर्चा में रहने वाले इस प्यूरीफायर पर वर्तमान में एक शानदार ऑफर मिल रहा है, जिसके तहत इसकी कीमत ₹26,999 की MRP से घटकर मात्र ₹17,499 रह गई है। यानी आपको सीधे 35% की भारी बचत मिल रही है, साथ ही आप बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI जैसी अतिरिक्त सुविधाओं का लाभ उठाकर इसे और भी किफायती बना सकते हैं।

Specifications फिल्ट्रेशन 10-स्टेज प्यूरीफिकेशन क्षमता 7 लीटर स्मार्ट ट्रैकिंग रियल-टाइम TDS, फिल्टर हेल्थ वारंटी 2 साल डिज़ाइन प्रीमियम और कॉम्पैक्ट क्यों खरीदें 2 साल तक कोई सर्विस कॉस्ट नहीं स्मार्ट मॉनिटरिंग अनकंडीशनल वारंटी 10-स्टेज फिल्ट्रेशन क्यों खोजें विकल्प शुरुआती कीमत थोड़ी अधिक लग सकती है इंटरनेट निर्भरता 7 लीटर की क्षमता

AQUA D PURE 4 in 1 Copper RO एक बहुत ही आकर्षक और किफायती विकल्प है। वर्तमान में इस प्यूरीफायर पर एक भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी ₹24,999 की MRP गिरकर केवल ₹5,248 रह गई है। यह 79% की बड़ी बचत के साथ आता है, जो इसे बजट सेगमेंट में सबसे बेहतरीन डील्स में से एक बनाती है। 12 लीटर की बड़ी क्षमता और RO+UV+UF+Copper जैसी उन्नत तकनीकों के साथ, यह हर प्रकार के पानी के स्रोत के लिए उपयुक्त है।

Specifications फिल्ट्रेशन 10-स्टेज प्यूरीफिकेशन क्षमता 12 लीटर टेक्नोलॉजी टोमैटिक शट-ऑफ फीचर क्यों खरीदें कम बजट में एडवांस 10-स्टेज प्यूरीफिकेशन 12 लीटर की टैंक क्षमता RO, UV और UF का संयोजन आसान मेंटेनेंस क्यों खोजें विकल्प केवल 1 साल की वारंटी कोई स्मार्ट फीचर नहीं मैन्युअल सर्विस अलग से ₹500 तक का भुगतान

Pureit Eco Elite 2X RO Purifier जल संरक्षण और स्वास्थ्य का एक शानदार संतुलन है। वर्तमान में इस प्यूरीफायर पर एक बेहतरीन ऑफर मिल रहा है, जिससे इसकी ₹27,500 की MRP घटकर मात्र ₹14,495 रह गई है। यानी आपको सीधे 47% की भारी बचत मिल रही है। 10 लीटर की बड़ी क्षमता और 'इको-रिकवरी' तकनीक के साथ, यह प्यूरीफायर पानी की बर्बादी को 50% तक कम करने का दावा करता है, जो इसे आधुनिक और जागरूक परिवारों के लिए एक स्मार्ट विकल्प बनाता है।

Specifications फिल्ट्रेशन 8-स्टेज प्यूरीफिकेशन क्षमता 10 लीटर स्मार्ट फीचर्स स्मार्टसेंस इंडिकेटर्स पानी खर्च पानी की बर्बादी को 50% तक कम क्यों खरीदें हाई-स्पीड: 24 लीटर प्रति घंटे की तेज़ प्यूरीफिकेशन दर 2 साल की लंबी फिल्टर वारंटी एल्कलाइन तकनीक से पानी का pH संतुलित रहता है क्यों खोजें विकल्प थोड़ा महंगा लग सकता है। छोटे परिवार के लिए बड़ा

KENT Grand RO वॉटर प्यूरिफायर अपने उन्नत RO, UF, UV और TDS कंट्रोल सिस्टम के साथ पीने के पानी को पूरी तरह सुरक्षित और खनिजों से भरपूर बनाता है। ₹12,899 की आकर्षक कीमत (34% डिस्काउंट) पर उपलब्ध यह प्यूरिफायर, बोरवेल से लेकर म्युनिसिपल पानी तक के लिए एकदम सही है। अपनी 8 लीटर क्षमता और केंट के विशाल सर्विस नेटवर्क के भरोसे के साथ, यह साफ और स्वास्थ्यवर्धक पानी के लिए एक बेहतरीन निवेश है।

Specifications प्यूरिफिकेशन स्टेज RO + UF + TDS कंट्रोल + UV क्षमता 8 लीटर फ्लो रेट 20 लीटर प्रति घंटा फिल्ट्रेशन एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर और उन्नत RO मेम्ब्रेन इंस्टॉलेशन 1 साल की फ्री वारंटी क्यों खरीदें TDS कंट्रोल बड़ा सर्विस नेटवर्क वैल्यू फॉर मनी क्यों खोजें विकल्प मेन्टेनेंस का खर्च यह बिना बिजली के काम नहीं करता है।

Havells Aquas Lite वॉटर प्यूरिफायर एक आधुनिक और किफायती विकल्प है, जिसे विशेष रूप से नगरपालिका (Municipal) के पानी के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह UV+UF प्यूरिफिकेशन तकनीक का उपयोग करता है, जो न केवल पानी से हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करता है, बल्कि पानी में जरूरी मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे खनिज भी बनाए रखता है। ₹14,890 की मूल कीमत (M.R.P.) के मुकाबले ₹7,990 की वर्तमान कीमत (46% डिस्काउंट) पर, यह प्यूरिफायर बेहतरीन परफॉरमेंस और बजट-फ्रेंडली सुरक्षा का एक शानदार मेल है।

Specifications प्यूरिफिकेशन तकनीक UV + UF प्यूरिफिकेशन क्षमता 7 लीटर विशेष सुविधा ऑटोमैटिक शट-ऑफ क्यों खरीदें किफायती पानी की बचत मिनरल्स की मौजूदगी 7 लीटर की क्षमता क्यों खोजें विकल्प कम TDS वाले पानी के लिए ठीक RO का अभाव बिजली की जरूरत

Atomberg Intellon भारत का पहला "अडैप्टिव" (Adaptive) वॉटर प्यूरिफायर है, जो अपनी इंटेलिजेंट फिल्ट्रेशन सिस्टम (IFS) तकनीक के लिए जाना जाता है। यह प्यूरिफायर पानी के TDS स्तर को समझकर खुद तय करता है कि उसे RO की जरूरत है या नहीं, जिससे पानी में जरूरी खनिज (minerals) बरकरार रहते हैं। ₹25,999 की मूल कीमत (M.R.P.) के मुकाबले ₹17,989 की वर्तमान कीमत (31% डिस्काउंट) पर, यह उन लोगों के लिए एक प्रीमियम और स्मार्ट विकल्प है जो भविष्य की तकनीक और बिना किसी AMC (Annual Maintenance Contract) के परेशानी-मुक्त सर्विस चाहते हैं।

Specifications प्यूरिफिकेशन तकनीक RO + UF + UV + Alkaliser स्मार्ट फीचर्स IoT सक्षम क्षमता 8 लीटर स्टोरेज टैंक मोड्स 4 इंटेलिजेंट मोड्स वारंटी 2 साल क्यों खरीदें किफायती मेन्टेनेंस अडैप्टिव तकनीक स्मार्ट मॉनिटरिंग ऑटो-क्लींजिंग तकनीक 2 साल बाद भी सर्विस चार्ज क्यों खोजें विकल्प शुरुआती कीमत थोड़ी अधिक इंटरनेट निर्भरता

1. क्या फरवरी 2026 में कोई प्राइम डे है? नहीं, फरवरी में 'प्राइम डे' नहीं होता है। अमेज़न का मुख्य 'प्राइम डे' आयोजन आमतौर पर गर्मियों के महीनों में होता है। 2026 में यह आयोजन 23 जून से 26 जून 2026 के बीच संपन्न हो चुका है। हालांकि, फरवरी महीने में अमेज़न पर अन्य सेल इवेंट्स जरूर होते हैं, जैसे कि 'सुपर वैल्यू डेज़' या 'बजट बाज़ार सेल', जो दैनिक जरूरतों और घरेलू सामानों पर डिस्काउंट प्रदान करते हैं।

2. क्या 2026 में अमेज़न प्राइम की कीमत ऊपर जा रही है? फिलहाल 2026 में अमेज़न प्राइम की सदस्यता शुल्क में किसी बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा नहीं है। सदस्यता का मूल्य वही बना हुआ है जो फरवरी 2022 से लागू है। अमेरिका में इसकी कीमत $14.99 प्रति माह या $139 प्रति वर्ष है।

3. 2026 में प्राइम क्या होगा? 'प्राइम' अमेज़न की एक सशुल्क सदस्यता सेवा बनी हुई है, जो सदस्यों को मुफ़्त और तेज़ शिपिंग, प्राइम वीडियो, अमेज़न म्यूज़िक और एक्सक्लूसिव डील्स जैसी सुविधाएं प्रदान करती है। 2026 में, अमेज़न अपने एआई (AI) एजेंट 'रूफ़स' (Rufus) और 'अलेक्सा फॉर शॉपिंग' जैसे फीचर्स को और अधिक एकीकृत कर रहा है, जिससे प्राइम सदस्यों के लिए खरीदारी और डील्स ढूंढना अधिक व्यक्तिगत और आसान हो गया है।

4. प्राइम डे 2026 किस दिन था? वर्ष 2026 के लिए अमेज़न प्राइम डे (समर इवेंट) 23 जून से 26 जून 2026 तक चला था।

5. 2026 में कौन सी सेल आ रही है? जून में प्राइम डे के बाद, 2026 में कुछ प्रमुख आगामी सेल इवेंट्स इस प्रकार हैं:

ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल: यह आमतौर पर अगस्त के महीने (6 अगस्त – 14 अगस्त) में आता है।

ग्रेट इंडियन फेस्टिवल: यह साल की सबसे बड़ी सेल मानी जाती है, जो आमतौर पर सितंबर के अंत या अक्टूबर के त्योहारी सीजन (नवरात्रि/दिवाली) के दौरान आयोजित होती है।

ब्लैक फ्राइडे और साइबर मंडे: यह नवंबर के अंत (25-27 नवंबर के आसपास) में आयोजित होती है।

क्रिसमस और ईयर-एंड सेल: दिसंबर के अंत में (18-31 दिसंबर)।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।