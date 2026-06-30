Prime Day Dealअस्पताल के बिल से बचना है? घर ले आएं ये वॉटर प्यूरीफायर, कीमत घटकर रह गई आधी
Prime Day Deal Revealed: अस्पताल के बिल से बचना है? तो घर ले आएं ये 5 किफायती वॉटर प्यूरीफायर, सेहत और बजट दोनों में हिट हैं। अक्सर हम इलाज और भारी-भरकम मेडिकल बिलों पर अपनी मेहनत की कमाई खर्च कर देते हैं, लेकिन काश! हमने उस बीमारी की जड़ पर खर्च किया होता।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अपने अपग्रेड में देरी न करें
अपनी अगली खरीदारी के लिए पर्सनलाइज़्ड EMI ऑफ़र देखें
क्या आप जानते हैं कि हमारे घरों में आने वाला नल का पानी बाहर से देखने में भले ही साफ लगे, लेकिन इसमें मौजूद अदृश्य बैक्टीरिया, भारी धातुएं और प्रदूषक तत्व आपके परिवार की सेहत के लिए 'धीमा जहर' साबित हो सकते हैं? आज के दौर में पेट की बीमारियां, टाइफाइड और लिवर से जुड़ी समस्याओं के पीछे सबसे बड़ा कारण दूषित पानी ही है। अक्सर हम इलाज और भारी-भरकम मेडिकल बिलों पर अपनी मेहनत की कमाई खर्च कर देते हैं, लेकिन काश! हमने उस बीमारी की जड़ पर खर्च किया होता।
लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं! 4 जुलाई से 6 जुलाई के बीच होने वाली Amazon Prime Day 2026 सेल में हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा वाटर प्यूरीफायर सॉल्यूशन लेकर आएं है, जो आपकी सेहत को 'फिट' और आपकी जेब को 'हिट' रखेगा। इस सेल में टॉप ब्रांड के Aquaguard जैसे दिग्गज ब्रांड्स के लेटेस्ट वॉटर प्यूरीफायर अपनी अब तक की सबसे कम कीमतों पर उपलब्ध होने वाले हैं। सिर्फ 50% तक की भारी छूट ही नहीं, बल्कि बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI के साथ, एक बेहतरीन वॉटर प्यूरीफायर घर लाना अब आपके बजट से बाहर नहीं है।
1. Aquaguard Enrich Aura 2X Aquasaver RO+UV+Copper | Needs No Service for 2 Years | 40% Water Saving | Includes Mega Sediment filter | 7-Stage Purification | 7L storage
अगर आप बार-बार फिल्टर बदलने और सर्विसिंग के झंझट से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो Aquaguard Enrich Aura 2X एक प्रीमियम और स्मार्ट चुनाव है। यह प्यूरीफायर न केवल 8-स्टेज की शुद्धता देता है, बल्कि अपनी 'एक्टिव कॉपर' टेक्नोलॉजी के साथ पानी में जरूरी मिनरल्स भी बनाए रखता है। इसकी एमआरपी ₹30,000 है, लेकिन 45% की भारी छूट के साथ यह अब ₹16,499 में उपलब्ध है, जो इसे इस समय की बेस्ट डील्स में से एक बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
नो सर्विस टेंशन
कॉपर के लाभ
बचत: 40%
फ्री-इंस्टालेशन और प्री-फिल्टर
क्यों खोजें विकल्प
एंट्री-लेवल प्यूरीफायर्स की तुलना में थोड़ा महंगा है
बॉडी प्लास्टिक
2. Native M1 Pro Water Purifier by Urban Company | Smart Real-Time Tracking | 10-Stage RO+UV+Copper+Alkaline+Mineraliser | No Service for 2 Years | India's Only 2-year Unconditional Warranty
Urban Company का Native M1 Pro एक बेहतरीन विकल्प है। अपनी आधुनिक तकनीक और '2 साल तक नो-सर्विस' के भरोसेमंद वादे के कारण चर्चा में रहने वाले इस प्यूरीफायर पर वर्तमान में एक शानदार ऑफर मिल रहा है, जिसके तहत इसकी कीमत ₹26,999 की MRP से घटकर मात्र ₹17,499 रह गई है। यानी आपको सीधे 35% की भारी बचत मिल रही है, साथ ही आप बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI जैसी अतिरिक्त सुविधाओं का लाभ उठाकर इसे और भी किफायती बना सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
2 साल तक कोई सर्विस कॉस्ट नहीं
स्मार्ट मॉनिटरिंग
अनकंडीशनल वारंटी
10-स्टेज फिल्ट्रेशन
क्यों खोजें विकल्प
शुरुआती कीमत थोड़ी अधिक लग सकती है
इंटरनेट निर्भरता
7 लीटर की क्षमता
3. AQUA D PURE 4 in 1 Copper RO Water Purifier with 10 Stage Purification Filtration, UV, UF, TDS Adjuster and 12 Liter Large Storage Tank, Suitable for all type of water supply.
AQUA D PURE 4 in 1 Copper RO एक बहुत ही आकर्षक और किफायती विकल्प है। वर्तमान में इस प्यूरीफायर पर एक भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी ₹24,999 की MRP गिरकर केवल ₹5,248 रह गई है। यह 79% की बड़ी बचत के साथ आता है, जो इसे बजट सेगमेंट में सबसे बेहतरीन डील्स में से एक बनाती है। 12 लीटर की बड़ी क्षमता और RO+UV+UF+Copper जैसी उन्नत तकनीकों के साथ, यह हर प्रकार के पानी के स्रोत के लिए उपयुक्त है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम बजट में एडवांस 10-स्टेज प्यूरीफिकेशन
12 लीटर की टैंक क्षमता
RO, UV और UF का संयोजन
आसान मेंटेनेंस
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 साल की वारंटी
कोई स्मार्ट फीचर नहीं
मैन्युअल सर्विस
अलग से ₹500 तक का भुगतान
4. Pureit Eco Elite 2X RO Purifier with RO+UV+MF+Alkaline Filtration | 2 Year Filter Warranty | Up to 50% Water Savings | Water Purifier for Home | Free ESF Filter | 8 Stage Purification | 10L Storage
Pureit Eco Elite 2X RO Purifier जल संरक्षण और स्वास्थ्य का एक शानदार संतुलन है। वर्तमान में इस प्यूरीफायर पर एक बेहतरीन ऑफर मिल रहा है, जिससे इसकी ₹27,500 की MRP घटकर मात्र ₹14,495 रह गई है। यानी आपको सीधे 47% की भारी बचत मिल रही है। 10 लीटर की बड़ी क्षमता और 'इको-रिकवरी' तकनीक के साथ, यह प्यूरीफायर पानी की बर्बादी को 50% तक कम करने का दावा करता है, जो इसे आधुनिक और जागरूक परिवारों के लिए एक स्मार्ट विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
हाई-स्पीड: 24 लीटर प्रति घंटे की तेज़ प्यूरीफिकेशन दर
2 साल की लंबी फिल्टर वारंटी
एल्कलाइन तकनीक से पानी का pH संतुलित रहता है
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा लग सकता है।
छोटे परिवार के लिए बड़ा
5. KENT Grand RO Water Purifier | Advanced RO Tech for Sabse Shudh Paani | RO+UF+TDS Control + UV LED Tank | 8L | 20LPH Flow | Ideal for Borewell/Tanker/Municipal Water | Largest Service Network
KENT Grand RO वॉटर प्यूरिफायर अपने उन्नत RO, UF, UV और TDS कंट्रोल सिस्टम के साथ पीने के पानी को पूरी तरह सुरक्षित और खनिजों से भरपूर बनाता है। ₹12,899 की आकर्षक कीमत (34% डिस्काउंट) पर उपलब्ध यह प्यूरिफायर, बोरवेल से लेकर म्युनिसिपल पानी तक के लिए एकदम सही है। अपनी 8 लीटर क्षमता और केंट के विशाल सर्विस नेटवर्क के भरोसे के साथ, यह साफ और स्वास्थ्यवर्धक पानी के लिए एक बेहतरीन निवेश है।
Specifications
क्यों खरीदें
TDS कंट्रोल
बड़ा सर्विस नेटवर्क
वैल्यू फॉर मनी
क्यों खोजें विकल्प
मेन्टेनेंस का खर्च
यह बिना बिजली के काम नहीं करता है।
6. Havells Aquas Lite Water Purifier, UV + UF Purification, 4-stages, 7L Storage, Ideal for Municipal Water, Significant water savings, BIS Approved, Black
Havells Aquas Lite वॉटर प्यूरिफायर एक आधुनिक और किफायती विकल्प है, जिसे विशेष रूप से नगरपालिका (Municipal) के पानी के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह UV+UF प्यूरिफिकेशन तकनीक का उपयोग करता है, जो न केवल पानी से हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करता है, बल्कि पानी में जरूरी मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे खनिज भी बनाए रखता है। ₹14,890 की मूल कीमत (M.R.P.) के मुकाबले ₹7,990 की वर्तमान कीमत (46% डिस्काउंट) पर, यह प्यूरिफायर बेहतरीन परफॉरमेंस और बजट-फ्रेंडली सुरक्षा का एक शानदार मेल है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती
पानी की बचत
मिनरल्स की मौजूदगी
7 लीटर की क्षमता
क्यों खोजें विकल्प
कम TDS वाले पानी के लिए ठीक
RO का अभाव
बिजली की जरूरत
7. Atomberg Intellon - India’s 1st Adaptive Water Purifier*| RO+UF+UV+Alkaliser | Zero Cost for 2Yrs | 4 Modes | TDS-Based Filtration | Smart IoT | 7-Stage | Retains Minerals | 8L | 2Yr Warranty | No AMC
Atomberg Intellon भारत का पहला "अडैप्टिव" (Adaptive) वॉटर प्यूरिफायर है, जो अपनी इंटेलिजेंट फिल्ट्रेशन सिस्टम (IFS) तकनीक के लिए जाना जाता है। यह प्यूरिफायर पानी के TDS स्तर को समझकर खुद तय करता है कि उसे RO की जरूरत है या नहीं, जिससे पानी में जरूरी खनिज (minerals) बरकरार रहते हैं। ₹25,999 की मूल कीमत (M.R.P.) के मुकाबले ₹17,989 की वर्तमान कीमत (31% डिस्काउंट) पर, यह उन लोगों के लिए एक प्रीमियम और स्मार्ट विकल्प है जो भविष्य की तकनीक और बिना किसी AMC (Annual Maintenance Contract) के परेशानी-मुक्त सर्विस चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती मेन्टेनेंस
अडैप्टिव तकनीक
स्मार्ट मॉनिटरिंग
ऑटो-क्लींजिंग तकनीक
2 साल बाद भी सर्विस चार्ज
क्यों खोजें विकल्प
शुरुआती कीमत थोड़ी अधिक
इंटरनेट निर्भरता
1. क्या फरवरी 2026 में कोई प्राइम डे है?
नहीं, फरवरी में 'प्राइम डे' नहीं होता है। अमेज़न का मुख्य 'प्राइम डे' आयोजन आमतौर पर गर्मियों के महीनों में होता है। 2026 में यह आयोजन 23 जून से 26 जून 2026 के बीच संपन्न हो चुका है। हालांकि, फरवरी महीने में अमेज़न पर अन्य सेल इवेंट्स जरूर होते हैं, जैसे कि 'सुपर वैल्यू डेज़' या 'बजट बाज़ार सेल', जो दैनिक जरूरतों और घरेलू सामानों पर डिस्काउंट प्रदान करते हैं।
2. क्या 2026 में अमेज़न प्राइम की कीमत ऊपर जा रही है?
फिलहाल 2026 में अमेज़न प्राइम की सदस्यता शुल्क में किसी बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा नहीं है। सदस्यता का मूल्य वही बना हुआ है जो फरवरी 2022 से लागू है। अमेरिका में इसकी कीमत $14.99 प्रति माह या $139 प्रति वर्ष है।
3. 2026 में प्राइम क्या होगा?
'प्राइम' अमेज़न की एक सशुल्क सदस्यता सेवा बनी हुई है, जो सदस्यों को मुफ़्त और तेज़ शिपिंग, प्राइम वीडियो, अमेज़न म्यूज़िक और एक्सक्लूसिव डील्स जैसी सुविधाएं प्रदान करती है। 2026 में, अमेज़न अपने एआई (AI) एजेंट 'रूफ़स' (Rufus) और 'अलेक्सा फॉर शॉपिंग' जैसे फीचर्स को और अधिक एकीकृत कर रहा है, जिससे प्राइम सदस्यों के लिए खरीदारी और डील्स ढूंढना अधिक व्यक्तिगत और आसान हो गया है।
4. प्राइम डे 2026 किस दिन था?
वर्ष 2026 के लिए अमेज़न प्राइम डे (समर इवेंट) 23 जून से 26 जून 2026 तक चला था।
5. 2026 में कौन सी सेल आ रही है?
जून में प्राइम डे के बाद, 2026 में कुछ प्रमुख आगामी सेल इवेंट्स इस प्रकार हैं:
ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल: यह आमतौर पर अगस्त के महीने (6 अगस्त – 14 अगस्त) में आता है।
ग्रेट इंडियन फेस्टिवल: यह साल की सबसे बड़ी सेल मानी जाती है, जो आमतौर पर सितंबर के अंत या अक्टूबर के त्योहारी सीजन (नवरात्रि/दिवाली) के दौरान आयोजित होती है।
ब्लैक फ्राइडे और साइबर मंडे: यह नवंबर के अंत (25-27 नवंबर के आसपास) में आयोजित होती है।
क्रिसमस और ईयर-एंड सेल: दिसंबर के अंत में (18-31 दिसंबर)।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
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कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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