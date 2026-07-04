फ्रिज, AC और वॉशिंग मशीन पर मिल रही है 65% तक की भारी छूट, चेक करें डिस्काउंट ऑफर

Amazon Prime Day Sale में होम अप्लायंसेज पर साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट लाइव हो गया है। गोदरेज, एलजी और सैमसंग जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्रिज, AC और वॉशिंग मशीन पर पूरे 65% तक की भारी बचत करने का मौका है। बैंक कार्ड्स और नो-कॉस्ट EMI ऑफर्स के साथ इन प्रोडक्ट्स को बेहद सस्ती कीमत पर घर लाया जा सकता है।

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अमेजन प्राइम डे सेल की शुरुआत के साथ ही घरेलू उपकरणों पर बंपर ऑफर्स की बौछार हो गई है। इस बार सेल में फ्रिज, AC और वॉशिंग मशीन जैसे जरूरी होम अप्लायंसेज पर पूरे 65% तक का भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है।

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प्रीमियम ब्रांड्स पर 65% तक की महाबचत LG, Samsung, और Whirlpool जैसे देश के सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स के होम अप्लायंसेज पर इस समय साल का सबसे बड़ा प्राइस कट लाइव है। अगर आप अपने घर के पुराने अप्लायंसेज को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो यह बिल्कुल सही मौका है।

भीषण गर्मी में AC और फ्रिज पर बंपर प्राइस ड्रॉप इस सीजन की भीषण गर्मी से निपटने के लिए 5-स्टार रेटिंग वाले इन्वर्टर स्प्लिट AC और डबल-डोर रेफ्रिजरेटर बेहद किफायती दामों पर मिल रहे हैं। इसके साथ ही कई चुनिंदा मॉडल्स पर फ्री इंस्टॉलेशन की सुविधा भी दी जा रही है।

बैंक ऑफर्स और No-Cost EMI का डबल फायदा शॉपिंग को और भी सस्ता बनाने के लिए SBI और Axis बैंक के कार्ड्स पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी उपलब्ध है, जिससे बजट की फिक्र किए बिना खरीदारी की जा सकती है। यह सेल सीमित समय के लिए है, इसलिए अपनी पसंदीदा डील तुरंत लॉक करें।

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अगर आप अपने घर के लिए फ्रिज, AC या वॉशिंग मशीन जैसे होम अप्लायंसेज खरीदने का मन बना रहे हैं, तो अमेजन प्राइम डे सेल 2026 आपके लिए सबसे बड़ा मौका लेकर आई है। इस बार सेल में किसी एक या दो नहीं, बल्कि देश के सभी नामी ब्रांड्स (LG, Samsung, Whirlpool, Haier, Bosch, IFB और Godrej) के प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर 55% तक का भारी डिस्काउंट मिल रहा है।

चाहे आपको AI टेक्नोलॉजी वाली एडवांस वॉशिंग मशीन चाहिए, बिजली बचाने वाला 5-स्टार इन्वर्टर AC या फिर बड़े साइज का साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर—बाजार के तमाम दिग्गज ब्रांड्स इस समय अपने बेस्ट-सेलिंग मॉडल्स को अब तक की सबसे कम कीमत पर बेच रहे हैं। इसके साथ ही SBI और Axis बैंक कार्ड्स पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट और 18 महीने तक की नो-कॉस्ट EMI जैसे ऑफर्स इस डील को और भी धमाकेदार बना रहे हैं।

ग्राहकों को क्या फायदे हैं? भारी डिस्काउंट : फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन जैसे बड़े अप्लायंसेज पर पूरे 65% तक की सीधी छूट मिल रही है, जिससे बाजार से बहुत कम कीमत में सामान मिल जाता है।

बैंक ऑफर्स और कैशबैक : SBI और Axis बैंक जैसे चुनिंदा क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट और प्राइम मेंबर्स को एक्स्ट्रा कैशबैक मिलता है।

नो-कॉस्ट EMI : अगर बजट कम है, तो बिना किसी ब्याज के आसान मासिक किश्तों पर महंगा सामान घर लाया जा सकता है।

लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और वैरायटी : LG, Samsung, Bosch, Whirlpool जैसे सभी टॉप ब्रांड्स के नए AI और 5-स्टार रेटिंग वाले मॉडल्स एक ही जगह मिल जाते हैं।

फास्ट और फ्री डिलीवरी : प्राइम मेंबर्स के लिए डिलीवरी पूरी तरह मुफ्त होती है और सामान बहुत जल्दी (अक्सर 24 से 48 घंटों में) घर पहुंच जाता है।

ग्राहकों को क्या नुकसान या सावधानियां हैं? सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए : इस सेल की सबसे बेस्ट डील्स का फायदा उठाने के लिए आपके पास 'Amazon Prime' की मेंबरशिप होना जरूरी है, जिसके लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं।

'लाइटनिंग डील्स' में जल्दबाजी का दबाव : कुछ बेस्ट ऑफर्स बहुत कम समय या सीमित स्टॉक के लिए आते हैं। ऐसे में जल्दबाजी में ग्राहक कई बार गलत या बिना जरूरत का प्रोडक्ट खरीद बैठते हैं।

दिखावे का डिस्काउंट : कई बार कुछ सेलर्स सेल से ठीक पहले प्रोडक्ट की एमआरपी (MRP) बढ़ा देते हैं और फिर बड़ा डिस्काउंट दिखाते हैं। इसलिए बिना रिसर्च किए हर डिस्काउंट को असली न मानें।

इंस्टॉलेशन और वारंटी की समस्या : ऑनलाइन बड़े अप्लायंसेज खरीदने के बाद कई बार ब्रांड की तरफ से फ्री इंस्टॉलेशन मिलने में देरी होती है, या लोकल वेंडर से कराने पर वारंटी खत्म होने का रिस्क रहता है।

फिजूलखर्ची : इतने सारे ऑफर्स एक साथ देखकर लोग बजट से बाहर जाकर वो चीजें भी खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें तुरंत जरूरत नहीं होती।

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अगर आपका पुराना फ्रिज इस गर्मी में सही से कूलिंग नहीं कर पा रहा है या आप अपने घर के लिए एक बड़ा और मॉडर्न रेफ्रिजरेटर ढूंढ रहे हैं, तो अमेजन प्राइम डे सेल 2026 सबसे सही मौका है। इस महासेल में फ्रिज पर पूरे 55% तक का भारी डिस्काउंट मिल रहा है। LG, Samsung, Whirlpool, Haier और Godrej जैसे टॉप ब्रांड्स के कनवर्टिबल और AI-इनवर्टर फीचर्स वाले लेटेस्ट रेफ्रिजरेटर्स को अब तक की सबसे कम कीमत पर लिस्ट किया गया है।

फायदे 55% तक की महाबचत: सिंगल डोर से लेकर प्रीमियम साइड-बाय-साइड और फ्रेंच डोर फ्रिज पर साल का सबसे बड़ा प्राइस ड्रॉप।

बिजली बिल से राहत: लेटेस्ट 5-स्टार और इनवर्टर टेक्नोलॉजी वाले मॉडल्स बेहद सस्ते में उपलब्ध, जो बिजली की भारी बचत करते हैं।

बैंक और EMI डिस्काउंट: SBI और Axis बैंक कार्ड्स पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट और बजट फ्रेंडली No-Cost EMI का विकल्प।

स्मार्ट कनवर्टिबल फीचर्स: कम दाम में ऐसे मॉडल्स मिल रहे हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर फ्रीजर से नॉर्मल फ्रिज में बदला जा सकता है।

नुकसान / सावधानियां प्राइम मेंबर होना जरूरी : यह एक्सक्लूसिव डिस्काउंट सिर्फ Amazon Prime मेंबर्स के लिए ही वैलिड है।

साइज का कन्फ्यूजन : जल्दबाजी और भारी डिस्काउंट के चक्कर में लोग अक्सर अपने किचन स्पेस से बड़ा या छोटा फ्रिज ऑर्डर कर बैठते हैं।

फेक डिस्काउंट का रिस्क : कुछ मॉडल्स पर MRP बढ़ाकर ज्यादा छूट दिखाई जाती है, इसलिए खरीदने से पहले ओरिजिनल मार्केट प्राइस जरूर चेक करें।

डिलीवरी में देरी की संभावना : भारी डिमांड के कारण बड़े साइज के फ्रिज की डिलीवरी और अनबॉक्सिंग में सामान्य से थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है।

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इस साल की तपती गर्मी से खुद को बचाने और घर को शिमला जैसा ठंडा बनाने का इससे सस्ता मौका फिर नहीं मिलेगा। अमेज़न प्राइम डे सेल में एयर कंडीशनर्स पर अब तक का सबसे बड़ा प्राइस कट आ गया है, जहाँ ब्रांडेड और दमदार ACs की शुरुआती कीमत मात्र 20,490 रुपये हो गई है। इस सेल में LG, Samsung, Voltas, Lloyd और Daikin जैसे दिग्गज ब्रांड्स के 3-Star और 5-Star इन्वर्टर स्प्लिट AC को भारी डिस्काउंट के साथ लिस्ट किया गया है।

फायदे सबसे कम शुरुआती कीमत: मात्र 20,490 रुपये से AC रेंज की शुरुआत हो रही है, जो कि बजट खरीदारों के लिए बेस्ट डील है।

बैंक कार्ड पर एक्स्ट्रा छूट: SBI और Axis बैंक के कार्ड्स का इस्तेमाल करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा।

बिजली बिल की टेंशन खत्म: कम दाम में भी लेटेस्ट इन्वर्टर और 5-स्टार एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजी वाले AC उपलब्ध हैं, जो बिजली की भारी बचत करते हैं।

नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन: बिना किसी ब्याज के आसान किश्तों पर भी AC अपने घर ले जा सकते हैं।

नुकसान / सावधानियां स्टॉक खत्म होने का डर: 20,490 रुपये वाले बजट और बेस्ट-सेलिंग मॉडल्स लाइटनिंग डील्स के तहत आते हैं, जो बहुत जल्दी आउट-ऑफ-स्टॉक (खत्म) हो जाते हैं।

सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए: इस धमाकेदार शुरुआती कीमत और एक्स्ट्रा कूपन डिस्काउंट का फायदा केवल Amazon Prime मेंबर्स को ही मिलेगा।

इंस्टॉलेशन चार्ज: 20,490 रुपये की कीमत में आमतौर पर सिर्फ AC मिलता है, इसके इंस्टॉलेशन (फिटिंग) और स्टेबलाइजर के लिए आपको अलग से पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं।