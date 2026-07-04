Amazon Prime Day Sale, शुरू हो गई साल की सबसे बड़ी सेल, इन धांसू Kitchen Appliances पर आया छप्परफाड़ डिस्काउंट

Amazon Prime Day Sale लाइव हो चुकी है, जहां मिक्सर-ग्राइंडर, एयर फ्रायर और चिमनी जैसे Branded Kitchen Appliances पर साल का सबसे बड़ा छप्परफाड़ डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप भी अपने किचन को मॉडर्न बनाना चाहते हैं, तो बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI के साथ इन धांसू डील्स का फायदा तुरंत उठाएं।

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अमेजन की सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित प्राइम डे सेल आखिरकार लाइव हो चुकी है। अगर आप अपने पुराने किचन को मॉडर्न लुक देना चाहते हैं या खाना पकाने के काम को आसान बनाना चाहते हैं, तो यह मौका हाथ से जाने न दें। इस बार सेल में फिलिप्स, बजाज, प्रेस्टीज और फैबर जैसे टॉप ब्रांड्स के Kitchen Appliances पर अब तक का सबसे बड़ा छप्परफाड़ डिस्काउंट मिल रहा है।

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स्मार्ट चिमनी से लेकर एयर फ्रायर तक सब कुछ बेहद सस्ता इस दो दिवसीय महासेल में ऑयल-फ्री कुकिंग के लिए बेस्ट Air Fryers और किचन को धुएं से मुक्त रखने वाली Smart Chimneys आधी से भी कम कीमत पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, रोजाना इस्तेमाल होने वाले Mixer Grinders, Juicers, Microwave Ovens और Multi-Cookers पर 50% से लेकर 70% तक की भारी छूट दी जा रही है। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ऑटोमैटिक Dishwashers पर भी धांसू ऑफर्स लाइव हैं।

बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI से होगी एक्स्ट्रा बचत इस सेल को और भी किफायती बनाने के लिए Amazon ने प्रमुख बैंकों (जैसे SBI और ICICI) के साथ साझेदारी की है, जिससे ग्राहकों को क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भुगतान करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही, महंगे गैजेट्स पर नो-कॉस्ट EMI और बेहतरीन एक्सचेंज ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। प्राइम मेंबर्स के लिए यह डील्स सीमित समय के लिए हैं, इसलिए स्टॉक खत्म होने से पहले तुरंत अपने पसंदीदा किचन गैजेट्स को कार्ट में जोड़ें और भारी बचत का आनंद लें।

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आजकल हर कोई अपनी सेहत को लेकर फिक्रमंद है, लेकिन समोसे, कचौड़ी और फ्रेंच फ्राइज़ जैसे फ्राइड फूड का स्वाद छोड़ना भी आसान नहीं होता। अगर आप भी बिना तेल के वही क्रिस्पी और लाजवाब स्वाद पाना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है! साल की सबसे बड़ी Amazon Prime Day Sale लाइव हो चुकी है। इस सेल में मॉडर्न किचन की सबसे बड़ी जरूरत यानी Air Fryer पर अब तक के सबसे धांसू ऑफर्स और छप्परफाड़ डिस्काउंट मिल रहे हैं।

अगर आप इस सेल में एयर फ्रायर खरीदते हैं, तो आपको एक नहीं बल्कि कई जबरदस्त फायदे मिलने वाले हैं

1. कौड़ियों के दाम मिलेंगे प्रीमियम ब्रांड्स Philips, Havells, Pigeon और Kent जैसे मार्केट लीडर्स के एयर फ्रायर्स पर इस समय 50% से 70% तक की भारी छूट मिल रही है। जो मॉडल आम दिनों में बजट से बाहर लगते थे, वे इस सेल में बेहद किफायती दाम में उपलब्ध हैं।

2. 90% तक कम तेल और बेहतर सेहत इस सेल से एयर फ्रायर खरीदने का सबसे बड़ा फायदा आपकी सेहत को होगा। यह गैजेट 'रैपिड एयर टेक्नोलॉजी' से काम करता है, जिससे आपका पसंदीदा स्नैक्स 90% कम तेल में या बिल्कुल बिना तेल के भी सुपर क्रिस्पी और टेस्टी बनता है। यानी स्वाद से बिना समझौता किए, दिल की सेहत एकदम फिट।

3. बैंक कार्ड्स से 'डबल बचत' अमेज़न ने इस बार टॉप बैंकों के साथ पार्टनरशिप की है। अगर आप खरीदारी करते समय बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा।

4. नो-कॉस्ट EMI का आराम अगर आप एक बार में पूरा पेमेंट नहीं करना चाहते, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप No-Cost EMI का विकल्प चुन सकते हैं। इसका मतलब है कि आप बिना किसी अतिरिक्त ब्याज के, हर महीने छोटी-छोटी किश्तों में एयर फ्रायर की कीमत चुका सकते हैं।

5. हिडन अमेजन कूपन्स सेल के दौरान कई बेस्ट-सेलर एयर फ्रायर्स पर अमेजन 500 रुपये से 1,000 रुपये तक के कूपन दे रहा है। प्रॉडक्ट पेज पर जाकर बस Apply Coupon पर टिक करते ही आपके पैसे और कम हो जाते हैं।

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भारतीय रसोई में अगर कोई एक गैजेट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो वो है मिक्सर ग्राइंडर। सुबह की चटनी से लेकर मसालों को पीसने और गाढ़ा शेक बनाने तक, इसके बिना किचन का काम अधूरा है। अगर आपका पुराना मिक्सर बार-बार खराब हो रहा है या आप एक नए, पावरफुल और मॉडर्न मिक्सर ग्राइंडर की तलाश में हैं, तो Amazon Prime Day Sale आपके लिए सबसे सही मौका लेकर आई है। साल की इस सबसे बड़ी महासेल में Sujata, Bajaj, Prestige, Philips और Maharaja Whiteline जैसे दिग्गज ब्रांड्स के मिक्सर ग्राइंडर्स पर छप्परफाड़ डिस्काउंट लाइव हो चुके हैं।

इस प्राइम डे सेल में मिक्सर ग्राइंडर खरीदने पर ग्राहकों को ये धांसू फायदे मिल रहे हैं,

1. 50% से ज्यादा की भारी छूट सेल का सबसे बड़ा फायदा इसकी कीमतें हैं। प्रीमियम और हैवी-ड्यूटी मिक्सर ग्राइंडर्स (जैसे 750W से 1000W मोटर्स वाले) पर 40% से लेकर 60% तक का सीधा डिस्काउंट मिल रहा है। जो मिक्सर आम दिनों में महंगे मिलते हैं, वे इस समय आपके बजट में फिट होने वाले दामों पर उपलब्ध हैं।

2. बैंक कार्ड्स पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट अमेजन की इस सेल में सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं, बल्कि एक्स्ट्रा बचत भी हो रही है। अगर आप चुनिंदा बैंकों के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो आपको बिलिंग के समय 10% की अतिरिक्त छूट तुरंत मिल जाएगी।

3. हैवी मोटर्स और स्मार्ट फीचर्स वाले मॉडल्स सस्ते में भारतीय मसालों (जैसे हल्दी या सूखे गरम मसाले) को पीसने के लिए मजबूत मोटर की जरूरत होती है। इस सेल में 900W और 1000W वाले पावरफुल मिक्सर ग्राइंडर्स और न्यूट्री-ब्लेंडर्स की कीमतों में भारी कटौती की गई है, जिससे आप कम दाम में बेस्ट क्वालिटी घर ला सकते हैं।

4. कूपन और कॉम्बो डील्स की भरमार कई पॉपुलर मिक्सर ग्राइंडर्स के प्रॉडक्ट पेज पर अमेज़न की तरफ से एक्स्ट्रा कूपन कोड्स दिए जा रहे हैं। आपको बस Apply Coupon पर टिक करना है और चेकआउट के समय आपकी कीमत 200 रुपये से 500 रुपये तक और कम हो जाएगी।

5. नो-कॉस्ट EMI और आसान रिप्लेसमेंट अगर आप जूसर-मिक्सर-ग्राइंडर का बड़ा सेट ले रहे हैं और एक बार में भुगतान नहीं करना चाहते, तो आप No-Cost EMI का विकल्प चुन सकते हैं। इसके साथ ही, अमेजन की आसान रिप्लेसमेंट पॉलिसी और ब्रांडेड वारंटी के कारण आपकी खरीदारी पूरी तरह से सुरक्षित रहती है।

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इस सेल में भारतीय खाना अपनी महक, मसालों और तड़के के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी वजह से किचन की दीवारों पर तेल-चिपचिपाहट जमा हो जाती है और पूरा घर धुएं से भर जाता है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो Amazon Prime Day Sale आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आई है। इस साल की सबसे बड़ी महासेल में Faber, Elica, Hindware और Glen जैसे टॉप और भरोसेमंद ब्रांड्स की Kitchen Chimneys पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है।

1. आधी से भी कम कीमत (Up to 60% Off) किचन चिमनी को एक महंगा अप्लायंस माना जाता है, लेकिन इस सेल में प्रीमियम ऑटो-क्लीन चिमनियों पर 50% से 60% तक की भारी छूट मिल रही है। जो चिमनी आम दिनों में 15,000 रुपये से 20,000 रुपये के बीच मिलती थी, उसे आप इस सेल में बेहद किफायती बजट में घर ला सकते हैं।

2. मोशन सेंसर और ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी बेहद सस्ते में आजकल हाथ से साफ करने वाली चिमनियों का जमाना गया। इस सेल में Filterless और Auto-Clean Chimneys की कीमतों में भारी कटौती की गई है, जो सिर्फ एक बटन दबाते ही अंदर जमा सारा तेल साफ कर देती हैं। साथ ही, Motion Sensor वाली चिमनियां (जो सिर्फ हाथ के इशारे से चालू/बंद हो जाती हैं) भी बहुत कम दाम में उपलब्ध हैं।

3. बैंक कार्ड्स पर एक्स्ट्रा 10% की बचत डिस्काउंट के ऊपर एक्स्ट्रा फायदा उठाने के लिए अमेजन ने इस बार प्रमुख बैंकों के साथ साझेदारी की है। अगर आप खरीदारी करते समय बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट अलग से मिलेगा, जिससे आपकी बचत दोगुनी हो जाएगी।

4. नो-कॉस्ट EMI (बिना ब्याज के आसान किश्तें) चिमनी खरीदने में बजट की चिंता को दूर करने के लिए अमेज़न No-Cost EMI का बेहतरीन विकल्प दे रहा है। आप बिना कोई एक्स्ट्रा ब्याज दिए, हर महीने छोटी-छोटी किश्तों में इसका भुगतान कर सकते हैं। इससे आपकी जेब पर एक बार में बोझ नहीं पड़ेगा।

5. फ्री या डिस्काउंटेड इंस्टॉलेशन और वारंटी प्राइम डे सेल के दौरान कई ब्रांड्स अपनी चिमनियों पर Extended Warranty (ज्यादा समय की वारंटी) और मुफ्त या बहुत कम दामों पर इंस्टॉलेशन की सुविधा दे रहे हैं। इसके अलावा, प्राइम मेंबर्स को सुपर-फास्ट और फ्री डिलीवरी का फायदा भी मिलेगा।

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आज के समय में माइक्रोवेव ओवन सिर्फ खाना गर्म करने का साधन नहीं रह गया है, बल्कि यह बेकिंग, ग्रिलिंग और झटपट कुकिंग के लिए हर मॉडर्न किचन की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। अगर आप भी अपने किचन के लिए एक नया और एडवांस माइक्रोवेव ओवन खरीदने की सोच रहे हैं, तो Amazon Prime Day Sale से बेहतर मौका कोई और नहीं हो सकता। इस साल की महासेल में IFB, Samsung, LG, Panasonic और Godrej जैसे दुनिया के सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स के Microwave Ovens पर धमाकेदार ऑफर्स लाइव हो चुके हैं।

यदि आप इस प्राइम डे सेल के दौरान माइक्रोवेव ओवन खरीदते हैं, तो आपको निम्नलिखित शानदार फायदे मिलेंगे,

1. 35% से 55% तक का भारी डिस्काउंट माइक्रोवेव ओवन (चाहे वो Solo हो, Grill हो या Convection) पर इस सेल में सीधे तौर पर 35% से लेकर 55% तक की भारी छूट मिल रही है। प्रीमियम और बड़े साइज वाले कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन, जो आम दिनों में काफी महंगे होते हैं, वे इस समय अब तक की सबसे कम कीमत पर उपलब्ध हैं।

2. बैंक कार्ड्स का इस्तेमाल करके डबल बचत अमेजन ने इस प्राइम डे सेल को और भी खास बनाने के लिए पार्टनर बैंकों (जैसे SBI और Axis Bank) के साथ हाथ मिलाया है। अगर आप खरीदारी करते समय इन बैंकों के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा, जिससे आपकी कुल बचत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी।

3. नो-कॉस्ट EMI की शानदार सुविधा अगर आपका बजट एक बार में पूरा पैसा देने का नहीं है, तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सेल में महंगे और एडवांस मॉडल्स पर No-Cost EMI का विकल्प दिया जा रहा है। इसके तहत आप बिना किसी अतिरिक्त ब्याज के, हर महीने छोटी-छोटी किश्तों में आसानी से भुगतान कर सकते हैं।

4. पुराने ओवन पर बेस्ट एक्सचेंज वैल्यू अगर आपके घर में कोई पुराना या काम न करने वाला माइक्रोवेव ओवन रखा है, तो आप उसे अमेज़न के Exchange Offer के जरिए बदलकर नया मॉडल ले सकते हैं। पुराने ओवन के बदले आपको अच्छी खासी छूट मिल जाएगी, जिससे नए माइक्रोवेव की कीमत और भी कम हो जाएगी।

5. मुफ्त कूपन और ब्रांड वारंटी कई बेस्ट-सेलर मॉडल्स के प्रॉडक्ट पेज पर अमेजन 500 रुपये से 1,500 रुपये तक के एक्स्ट्रा कूपन दे रहा है। आपको बस चेकआउट से पहले Apply Coupon पर टिक करना है। इसके साथ ही ग्राहकों को ब्रांड की तरफ से लंबी वारंटी और कुछ मॉडल्स के साथ फ्री स्टार्टर किट (बर्तन और रेसिपी बुक) भी मिल रही है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।