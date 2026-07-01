कल से शुरू हो रही Prime Day Sale, हजारों रुपये सस्ते मिलेंगे ये सस्ते फोन, सबसे सस्ता ₹7,649 का
Amazon Prime Day Sale 2026 में Lava ने अपने कई स्मार्टफोन्स पर शानदार ऑफर की घोषणा की है। सेल में Agni 4, Bold N2 Lite, Bold N2 और Bold N2 5G जैसे मॉडल्स पर शानदार डिस्काउंट मिल रहे हैं।
Amazon Prime Day Sale on Lava Smartphones: अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो Amazon Prime Day Sale आपके लिए शानदार मौका लेकर आई है। कल 2 जुलाई से शुरू हो रही अमेजन की सेल में Lava के कई स्मार्टफोन को भारी छूट और बैंक ऑफर्स मिल रहे हैं। यह सेल 6 जुलाई तक चलने वाली है। इस सेल में Lava Agni 4, Bold N2 Lite, Bold N2, Bold N2 5G और अन्य चुनिंदा स्मार्टफोन तगड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। SBI और Axis Bank के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और EMI ट्रांजैक्शन पर ग्राहकों को अतिरिक्त छूट का फायदा मिलेगा।Lava का कहना है कि इस सेल का मकसद ग्राहकों को कम कीमत में फीचर-लोडेड स्मार्टफोन उपलब्ध कराना है।
Lava Agni 4 पर सबसे बड़ा ऑफर
सेल के दौरान Lava के प्रीमियम स्मार्टफोन Agni 4 पर सबसे बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। फोन के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की MRP 27,999 रुपये है। बैंक ऑफर और अतिरिक्त बेनिफिट्स के बाद इसकी प्रभावी कीमत घटकर 24,249 रुपये रह जाएगी।
Series
Variant
MOP (INR)
Bank Offer
Net Effective Price (INR)
Offer
Agni 4
8/256
27,999
3,750
24,249
10% Off up to Rs. 750 on SBI/Axis credit cards and SBI debit cards & 10% Off of MOP upto Rs. 1000 on SBI/Axis credit card EMI transactions.
Bold N2 5G
4/64
11,999
750
11,249
10% Off up to Rs. 750 on SBI/Axis credit cards and SBI debit cards & 10% Off of MOP upto Rs. 1000 on SBI/Axis credit card EMI transactions.
Bold N2 Lite
3/64
8,399
750
7,649
10% Off up to Rs. 750 on SBI/Axis credit cards and SBI debit cards & 10% Off of MOP upto Rs. 1000 on SBI/Axis credit card EMI transactions.
Bold N2
4/64
8,999
750
8,249
10% Off up to Rs. 750 on SBI/Axis credit cards and SBI debit cards & 10% Off of MOP upto Rs. 1000 on SBI/Axis credit card EMI transactions.
Bold N1 5G
6/128
13,999
750
13,249
10% Off up to Rs. 750 on SBI/Axis credit cards and SBI debit cards & 10% Off of MOP upto Rs. 1000 on SBI/Axis credit card EMI transactions.
Agni 3
8/256
23,999
3750
20,249
10% Off up to Rs. 750 on SBI/Axis credit cards and SBI debit cards & 10% Off of MOP upto Rs. 1000 on SBI/Axis credit card EMI transactions.
Lava Bold N2 Lite बेहद कम कीमत में
Lava का बजट स्मार्टफोन Bold N2 Lite भी Prime Day Sale का हिस्सा है। सेल में Bold N2 Lite का 3GB RAM + 64GB स्टोरेज मॉडल की 7,649 रुपये में बेचा जा रहा है। फोटोग्राफी के लिए यह मोबाइल एलइडी फ्लैश से लैस 13MP AI Dual रियर कैमरा सपोर्ट करता है। वहीं स्मार्टफोन के फ्रंट पैनल पर 5 मेगापिक्सल सेल्फी सेंसर दिया गया है। पावर बैकअप के लिए लावा बोल्ड एन2 लाइट 5000mAh Battery सपोर्ट करता है और चार्जिंग के लिए इसमें 10W का सपोर्ट मिलता है।
Lava Bold N2 पर भी तगड़ा डिस्काउंट
कंपनी ने Bold N2 स्मार्टफोन पर भी विशेष ऑफर पेश किया है। इसके 4GB + 64GB मॉडल को अमेजन की प्राइम डे सेल में 8,249 रुपये में खरीद सकेंगे। Lava Bold N2 5G एक बजट स्मार्टफोन है जो शानदार 120Hz डिस्प्ले और 6000mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है। यह फोन 5G कनेक्टिविटी, वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन (IP64 रेटिंग), और 13MP डुअल रियर कैमरे से लैस है।
Lava Bold N2 5G भी हुआ सस्ता
अगर आप 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो Bold N2 5G आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। सेल के दौरान इसके 6GB + 128GB वेरिएंट 13,249 रुपये में बेचा जा रहा है। यह स्मार्टफोन शानदार फीचर्स, जैसे 6000mAh बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट और क्लीन एंड्रॉयड 16 के साथ आता है। फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक और धूल-पानी से बचाव के लिए IP64 रेटिंग।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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