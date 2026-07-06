अमेजन प्राइम डे सेल, आज है आखिरी मौका अस्पताल के बिल से बचना है? घर ले आएं ये Water Purifier, कीमत घटकर रह गई आधी

अमेजन प्राइम डे सेल में ब्रांडेड RO वाटर प्यूरीफायर पर 50% तक की भारी छूट मिल रही है, जिससे आप बेहद कम दाम में शुद्ध पानी पा सकते हैं। मानसून के मौसम में दूषित पानी से होने वाली बीमारियों और अस्पताल के खर्चों से बचने का यह एक बेहतरीन मौका है।

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जल्दी करें, घड़ी की सुइयां टिक-टिक कर रही हैं।अगर आप अपने परिवार की सेहत और अपनी जेब दोनों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आज ही अंतिम मौका है। अमेजन प्राइम डे सेल की ये धमाकेदार डील्स आज रात हमेशा के लिए समाप्त हो रही हैं। मानसून ने दस्तक दे दी है और इसके साथ ही पानी से होने वाली घातक बीमारियों का खतरा भी कई गुना बढ़ गया है। अस्पताल के महंगे बिलों से बचने और अपने परिवार को 100% शुद्ध पानी देने के लिए एक अच्छा RO Water Purifier घर लाने का इससे बड़ा और अंतिम मौका फिर नहीं मिलेगा।

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इस सेल में Aquaguard, Kent, और Pureit जैसे भारत के नंबर-1 टॉप ब्रांड्स के वाटर प्यूरीफायर पर 50% तक का बंपर डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन याद रहे, स्टॉक बहुत तेजी से खत्म हो रहा है।

बीमारियों से सुरक्षा और भारी बचत—सिर्फ आज रात तक दूषित पानी से टाइफाइड, डायरिया और पीलिया जैसी गंभीर बीमारियां आपके घर में दस्तक दे सकती हैं। इस समय अमेजन पर कॉपर, अल्कलाइन और UV+UF जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले प्रीमियम वाटर प्यूरीफायर की कीमतें घटकर आधी रह गई हैं। यह आपके परिवार की सेहत के लिए सबसे जरूरी और सबसे किफायती इन्वेस्टमेंट है। देर मत कीजिए, कहीं यह मौका आपके हाथ से निकल न जाए।

बैंक ऑफर्स से उठाएं एक्स्ट्रा छूट इस आखिरी मौके को और भी ज्यादा किफायती बनाने के लिए SBI और ICICI बैंक के कार्ड्स पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट तुरंत मिल रहा है। इसके साथ ही, आप No-Cost EMI और शानदार एक्सचेंज ऑफर्स का फायदा उठाकर बेहद कम मासिक किस्तों पर भी बेस्ट वॉटर प्यूरीफायर आज ही अपने घर ला सकते हैं।

अगर आप इस मानसून अपने परिवार के लिए एक बजट-फ्रेंडली और एडवांस फीचर्स वाला वाटर प्यूरीफायर ढूंढ रहे हैं, तो Amazon Prime Day Deal में Kinsco Aqua Punch (15 Litre) पर धमाकेदार ऑफर मिल रहा है। 20,000 रुपये की एमआरपी वाला यह ब्रांडेड प्यूरीफायर 79% की भारी छूट के साथ मात्र 4,182 रुपये में मिल रहा है।

यह मशीन Copper + RO + UV + UF टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो पानी से सभी हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और भारी धातुओं को बाहर निकालती है। इसमें मौजूद TDS एडजस्टर पानी के स्वाद को बनाए रखता है, और इसकी बड़ी 15 लीटर की क्षमता बड़े परिवारों के लिए भी एकदम परफेक्ट है। इसके साथ ही आपको एक Pre-Filter बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है।

Specifications डाइमेंशन्स 39L x 50W x 50H सेंटीमीटर उपयुक्तता नल का पानी, बोरवेल, टैंकर, पंप आदि सभी पानी के लिए अतिरिक्त सामान मुफ्त बाहरी प्री-फिल्टर मटीरियल कॉपर और फूड-ग्रेड प्लास्टिक क्यों खरीदें बंपर डिस्काउंट मल्टी-स्टेज प्यूरिफिकेशन बड़ी क्षमता फ्री प्री-फिल्टर क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से सर्विस रेटिंग औसत

अगर आप बजट में एक बेहद एडवांस और स्टाइलिश वाटर प्यूरीफायर की तलाश कर रहे हैं, तो Amazon Prime Day Sale में AQUA D PURE 4 in 1 Copper RO पर सबसे बड़ा धमाका ऑफर मिल रहा है। 24,999 रुपये की एमआरपी वाला यह प्रीमियम 10-स्टेज प्यूरीफायर 80% की महाबचत के साथ मात्र 4,880 रुपये में उपलब्ध है।

यह वाटर प्यूरीफायर RO, UV, UF और कॉपर की शक्ति के साथ आता है जो पानी से बैक्टीरिया, वायरस और खतरनाक केमिकल्स को 10 स्तरों पर फिल्टर करता है। 12 लीटर के बड़े टैंक और ऑटोमैटिक शट-ऑफ फीचर के साथ आने वाली यह मशीन हर तरह के वाटर सप्लाई (बोरवेल, नल या टैंकर) के लिए पूरी तरह उपयुक्त है।

Specifications डाइमेंशन्स 40L x 16W x 52H सेंटीमीटर विशेष फीचर ऑटोमैटिक शट-ऑफ, लंबी फिल्टर लाइफ वारंटी 1 Year Warranty क्यों खरीदें 80% का भारी डिस्काउंट ऑटो शट-ऑफ फीचर कॉम्बो किट शामिल आसान EMI क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन मुफ्त नहीं आउटर मटीरियल पूरी तरह प्लास्टिक

अगर आप एक भरोसेमंद और बड़े ब्रांड का वॉटर प्यूरीफायर ढूंढ रहे हैं जो पानी की बर्बादी न करे, तो Amazon Prime Day Sale में Havells Aquas Lite (UV + UF) पर बेहतरीन डील मिल रही है। 14,890 रुपये की एमआरपी वाला यह प्यूरीफायर 53% के डिस्काउंट के साथ मात्र ₹6,999 में उपलब्ध है।

यह वाटर प्यूरीफायर मुख्य रूप से म्युनिसिपल (नगर निगम या सरकारी सप्लाई) के पानी के लिए एकदम बेस्ट है। यह 4-स्टेज UV+UF एडवांस प्यूरिफिकेशन के साथ आता है, जो बैक्टीरिया और वायरस को पूरी तरह खत्म करता है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम कार्ट्रिज पानी में जरूरी मिनरल्स (जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम) को जोड़े रखता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पानी की बिल्कुल भी बर्बादी नहीं करता है।

Specifications प्यूरिफिकेशन स्टेज 4-Stages (UV + UF Filtration) क्षमता 7 Liters मटीरियल फूड-ग्रेड प्लास्टिक विशेष फीचर्स मैग्नीशियम-एन्फ्यूज्ड कार्ट्रिज, ऑटोमैटिक शट-ऑफ, लाइटवेट क्यों खरीदें भरोसेमंद ब्रांड और BIS अप्रूव्ड ऑटोमैटिक शट-ऑफ और लाइटवे आसान किश्तें मैग्नीशियम से भरपूर पानी क्यों खोजें विकल्प सिर्फ म्युनिसिपल वाटर के लिए उपयुक्त मध्यम क्षमता

अगर आप अपने घर के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे भरोसेमंद ब्रांड का एक एडवांस वाटर प्यूरीफायर ढूंढ रहे हैं, तो Amazon Prime Day Sale में Pureit Wave Plus पर तगड़ा ऑफर मिल रहा है।13,499 रुपये की एमआरपी वाला यह मल्टी-स्टेज प्यूरीफायर 44% के डिस्काउंट के साथ मात्र 7,499 रुपये में उपलब्ध है।

यह वाटर प्यूरीफायर 6-स्टेज RO+UV एडवांस प्यूरिफिकेशन के साथ आता है, जो बोरवेल, टैंकर और म्युनिसिपल सप्लाई (नल के पानी) जैसी हर तरह की वाटर सप्लाई के लिए एकदम बेस्ट है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह आम RO के मुकाबले 45% तक पानी की बचत करता है। साथ ही, इसका मिनरल एन्हांसर कार्ट्रिज पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स को वापस जोड़ता है ताकि आपको शुद्ध और मीठा पानी मिले।

Specifications प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी 6-Stage RO + UV + Mineral Enhancer प्यूरिफिकेशन स्पीड Up to 20 Liters Per Hour (LPH) विशेष फीचर्स 45% वॉटर सेविंग, मिनरल कार्ट्रिज, WQA सर्टिफाइड क्यों खरीदें 45% पानी की बचत मिनरल से भरपूर और मीठा पानी WQA प्रमाणित सुरक्षा हाई-स्पीड प्यूरिफिकेशन लंबी फिल्टर लाइफ क्यों खोजें विकल्प आउटर बॉडी प्लास्टिक

अगर आप भारत के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद वाटर प्यूरीफायर ब्रांड को अपने घर लाना चाहते हैं, तो Amazon Prime Day Sale में Aquaguard Delight NXT Aquasaver पर सबसे बेस्ट-सेलर डील मिल रही है। 22,000 रुपये की एमआरपी वाला यह प्रीमियम 9-स्टेज प्यूरीफायर 57% के बंपर डिस्काउंट के साथ मात्र 9,499 रुपये में उपलब्ध है।

यह मशीन एडवांस RO+UV+UF+MC (मिनरल चार्ज) टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो बोरवेल, टैंकर और म्युनिसिपल सप्लाई के पानी को 99.9999% तक बैक्टीरिया-मुक्त और सुरक्षित बनाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी Aquasaver टेक्नोलॉजी है, जो साधारण RO के मुकाबले 60% तक पानी की बचत करती है। इसके साथ ही, कंपनी इसके साथ 2,000 रुपये का फ्री सर्विस प्लान भी दे रही है।

अगर आप आने वाले 2 सालों के लिए मेंटेनेंस और फिल्टर बदलने के खर्च से पूरी तरह मुक्ति चाहते हैं, तो Amazon Prime Day Sale में Livpure Allura Prime आपके लिए सबसे बेस्ट डील है। 26,990 रुपये की भारी एमआरपी वाला यह 10-स्टेज प्रीमियम प्यूरीफायर 59% के बंपर डिस्काउंट के साथ मात्र 10,999 रुपये में मिल रहा है।

यह वाटर प्यूरीफायर RO+UV+UF के साथ कॉपर और अल्कलाइन टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो पानी के pH लेवल को बढ़ाकर सेहत के लिए इसे बेहद फायदेमंद बनाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके साथ 2 साल की वारंटी और फ्री मेंटेनेंस मिल रही है, यानी 2 साल तक फिल्टर बदलने का कोई खर्च नहीं।

Specifications क्षमता 7 Liters डाइमेंशन्स ) 235L x 35.5W x 47H सेंटीमीटर विशेष फीचर्स अल्कलाइज़र (pH एनहांसर), सुपर सेडिमेंट फिल्टर, पोर्टेबल डिजाइन वारंटी व सर्विस 2 Years Warranty & Free Maintenance (2 साल की पूरी सर्विस और फिल्टर्स फ्री) क्यों खरीदें 2 साल तक ज़ीरो मेंटेनेंस कॉस्ट 10-स्टेज एडवांस प्यूरिफिकेशन अल्कलाइन और कॉपर के फायदे इन-टैंक UV स्टेरलाइजेशन क्यों खोजें विकल्प बजट कुछ यूजर्स के लिए थोड़ा ज्यादा 7 लीटर की मध्यम क्षमता

अगर आप एक ऐसा वाटर प्यूरीफायर चाहते हैं जो पूरी तरह से टेक-स्मार्ट हो और जिसे बार-बार सर्विस कराने का झंझट न हो, तो Amazon Prime Day Sale में Native M1 Pro by Urban Company पर बेहतरीन डील मिल रही है। 26,999 रुपये की एमआरपी वाला यह प्रीमियम प्यूरीफायर 41% के तगड़े डिस्काउंट के साथ 15,999 रुपये में उपलब्ध है।

यह भारत का पहला ऐसा वाटर प्यूरीफायर है जो 2 साल की बिना किसी शर्त के वारंटी (Unconditional Warranty) और 2 साल तक नो-सर्विस के वादे के साथ आता है। यह मशीन 10-स्टेज RO+UV+Copper+Alkaline+Mineraliser टेक्नोलॉजी से लैस है, जो पानी को पूरी तरह शुद्ध कर उसमें जरूरी मिनरल्स को बनाए रखती है। इसे आप सीधे अर्बन कंपनी ऐप से कनेक्ट कर रियल-टाइम में ट्रैक भी कर सकते हैं।

Specifications प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी 10-Stage स्मार्ट फीचर्स वाई-फाई/ऐप कनेक्ट, रियल-टाइम TDS ट्रैकिंग, 12-पैरामीटर हेल्थ चेक मटीरियल हाई-क्वालिटी फूड-ग्रेड प्लास्टिक विशेष फीचर्स एडवांस मल्टी-लेयर्ड प्री-फिल्टर, सेल्फ़-क्लीनिंग टेक, नो क्यों खरीदें 2 साल तक कोई सर्विस नहीं 2 साल की अनकंडीशनल वारंटी स्मार्ट रियल-टाइम ट्रैकिंग 10-स्टेज 100% RO प्यूरिफिकेशन कॉपर, अल्कलाइन और मिनरलाइज़र क्यों खोजें विकल्प प्रीमियम बजट सेगमेंट बड़े कमर्शियल या जॉइंट फैमिली के इस्तेमाल के लिए थोड़ी कम

KENT Grand RO भारत में सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद वॉटर प्यूरीफायर्स में से एक है। यह प्यूरीफायर बोरवेल, टैंकर और नगर निगम जैसे सभी प्रकार के पानी के स्रोतों को साफ करने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें RO+UF+TDS कंट्रोलर के साथ-साथ स्टोरेज टैंक में UV LED लाइट दी गई है, जो पानी को पूरी तरह शुद्ध और कीटाणुमुक्त रखती है। 8 लीटर की क्षमता और 20 लीटर प्रति घंटे की शुद्धिकरण गति के साथ, यह मध्यम से बड़े परिवारों के लिए एकदम सही है। प्राइम डे डील के तहत यह 11,999 रुपये की आकर्षक कीमत पर मिल रहा है।

Specifications फिल्ट्रेशन स्पीड 20 लीटर प्रति घंटा उपयुक्त पानी के स्रोत बोरवेल, टैंकर, और म्युनिसिपल (नगर निगम) का पानी आयाम 39L x 53W x 25H सेंटीमीटर वारंटी 1 साल की वारंटी और 1 साल का फ्री सर्विस प्लान क्यों खरीदें मल्टी-स्टेज शुद्धिकरण TDS कंट्रोलर तकनीक फ्री इंस्टॉलेशन और सर्विस प्लान मजबूत और सुरक्षित डिजाइन क्यों खोजें विकल्प पानी की बर्बादी प्लास्टिक बॉडी बिजली पर निर्भरता

AO Smith Proplanet P8 एक प्रीमियम श्रेणी का हाई-एंड वॉटर प्यूरीफायर है, जो न केवल पानी को शुद्ध करता है बल्कि आपको आपकी जरूरत के हिसाब से गर्म पानी भी देता है। यह भारत का पहला 5-स्टार रेटेड वॉटर प्यूरीफायर है, जो पानी की अत्यधिक बचत (सालाना लगभग 9,000 लीटर) करता है। इसमें 100% RO और SCMT (सिल्वर चार्ज्ड मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी) के साथ 8-स्टेज शुद्धिकरण दिया गया है, जो पानी को इतना शुद्ध बनाता है कि यह नवजात शिशुओं (Babies) के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित है। कॉपर और अल्कलाइन तकनीक से लैस यह प्यूरीफायर पानी के pH स्तर को संतुलित रखता है। प्राइम डे डील के तहत यह 22,999 रुपये की विशेष कीमत पर उपलब्ध है।

Specifications शुद्धिकरण के चरण 8 स्टेज शुद्धिकरण कुल स्टोरेज क्षमता 6.5 लीटर हॉट वॉटर टैंक मटेरियल स्टेनलेस स्टील विशेष खूबियां कॉपर फोर्टिफाइड, अल्कलाइन मिनरलाइजर, एंटी-बैक्टीरियल टैंक, फिल्टर चेंज इंडिकेटर क्यों खरीदें 3 टेम्परेचर मोड्स स्टेनलेस स्टील हॉट वाटर टैंक कॉपर + अल्कलाइन का फायदा शानदार पानी की बचत क्यों खोजें विकल्प अधिक कीमत बिजली की अधिक खपत

1. बेस्ट वॉटर प्यूरीफायर का फैसला कैसे करें? सही वॉटर प्यूरीफायर चुनने के लिए सबसे पहले अपने घर के पानी का TDS चेक करें। आप अमेजन से 200 रुपये -300 रुपये में एक TDS मीटर खरीदकर इसे खुद माप सकते हैं,

TDS 200 से कम है: आपके यहाँ म्युनिसिपल (नगर निगम) का सप्लाई पानी है। इसके लिए आपको महंगे RO की जरूरत नहीं है; एक UV + UF प्यूरीफायर काफी है।

TDS 200 से 500 के बीच है: आप UV+UF या फिर TDS कंट्रोलर/मिनरलाइजर वाले RO का इस्तेमाल कर सकते हैं।

TDS 500 से ज्यादा है (2000 तक): अगर पानी बोरवेल या टैंकर का है, खारा है या उसमें भारी धातुएं हैं, तो केवल RO प्यूरीफायर ही सबसे बेस्ट है।

2. अमेजन पर सबसे अच्छा वॉटर फिल्टर कौन सा है? अमेजन पर कोई एक फ़िल्टर हर घर के लिए बेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि यह पानी के प्रकार और आपके बजट पर निर्भर करता है।

वर्तमान में (2026 के अनुसार) अमेजन पर सबसे ज्यादा बिकने वाले और टॉप-रेटेड मॉडल्स इस प्रकार हैं:

बेस्ट बजट और सर्विस : KENT Grand या Sure from Aquaguard Delight NXT (यह कम बजट में बेहतरीन RO+UV तकनीक देते हैं)।

कम पानी की बर्बादी और अल्कलाइन वॉटर के लिए : HUL Pureit Eco Water Saver या Atomberg Intellon (ये पानी की बचत करने में बेस्ट माने जाते हैं)।

कम मेंटेनेंस : Urban Company Native M1 / M2 (ये 2 साल की बिना किसी खर्च वाली वारंटी और फिल्टर लाइफ के साथ आते हैं)।

प्रीमियम और गर्म पानी के लिए : AO Smith Proplanet P8 या Aquaguard Blaze।

अगर आपके यहाँ पानी खारा है, तो RO बेस्ट है। अगर पानी पहले से मीठा है लेकिन साफ करना है, तो UV+UF बेस्ट है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।