अमेजन प्राइम डे सेल से पहले मची लूट, बेहद सस्ते मिल रहे Sony और Samsung के 4K टीवी, हाथ से न जाने दें मौका
अमेजन प्राइम डे सेल की शुरुआत से पहले ही सैमसंग और सोनी के प्रीमियम 4K स्मार्ट टीवी पर धमाकेदार अर्ली डील्स लाइव हो गई हैं। इस शानदार मौके पर ग्राहक इन ब्रैंडेड टीवी को भारी डिस्काउंट, आकर्षक बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI के साथ बेहद कम कीमत में घर ला सकते हैं।
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अगर आप अपने घर को सिनेमाघर बनाना चाहते हैं, तो सोनी के क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले वाले Bravia 4K Google TV सीरीज और सैमसंग की दमदार QLED व Crystal 4K सीरीज पर अब तक की सबसे बड़ी कीमत कटौती देखी जा रही है। इन प्रीमियम मॉडल्स पर ग्राहकों को बेहतरीन विजुअल और ऑडियो एक्सपीरियंस वाले फीचर्स बहुत कम दाम में मिल रहे हैं।
बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस का डबल फायदा
इन टीवी पर न केवल सीधा फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, बल्कि ग्राहकों के लिए विशेष बैंक ऑफर्स (जैसे एक्स्ट्रा डिस्काउंट), नो-कॉस्ट EMI और पुराने टीवी के बदले बेहतरीन एक्सचेंज बोनस भी उपलब्ध हैं।
स्टॉक खत्म होने से पहले उठाएं मौके का फायदा
चूंकि मुख्य सेल में स्टॉक तेजी से खत्म होता है, इसलिए अमेजन ने इन अर्ली डील्स के जरिए ग्राहकों को बिना किसी परेशानी के अपने पसंदीदा टीवी को सस्ते दामों में बुक करने का मौका दिया है। यदि आप भी एक नया 4K टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो सेल शुरू होने का इंतजार किए बिना इन सीमित समय के ऑफर्स का तुरंत लाभ उठाएं।
1. Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV UA43UE81AFULXL
यदि आप बजट रेंज में एक प्रीमियम ब्रैंड का 4K स्मार्ट टीवी तलाश रहे हैं, तो Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV (UA43UE81AFULXL) आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह टीवी 39,500 रुपये की MRP के मुकाबले अमेजन पर 23% के डिस्काउंट के साथ मात्र 30,490 रुपये में मिल रहा है। इसके साथ ही इस पर 4,500 रुपये का कूपन डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स भी उपलब्ध हैं, जो इसकी कीमत को और भी कम कर देते हैं। क्रिस्टल प्रोसेसर 4K, 3-तरफ से बेज़ेल-लेस डिज़ाइन और वॉइस असिस्टेंस के साथ आने वाला यह टीवी आपके होम एंटरटेनमेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन 4K डिस्प्ले
बजट-फ्रेंडली डील
फ्री लाइव टीवी
स्मार्ट कनेक्टिविटी
सिनेमैटिक साउंड
स्मार्ट होम हब
क्यों खोजें विकल्प
कम रिफ्रेश रेट
1-स्टार एनर्जी रेटिंग
2. Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL
अगर आप अपने लिविंग रूम के लिए एक बड़े स्क्रीन वाला सिनेमापिक्सल्स जैसा टीवी ढूंढ रहे हैं, तो Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV (QA55QEF1AULXL) एक वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प है। 75,500 रुपये की एमआरपी वाला यह प्रीमियम QLED टीवी अमेजन पर 38% के बंपर डिस्काउंट के बाद मात्र 46,990 रुपये में मिल रहा है। इसके अलावा, इस पर 4,000 रुपये का फ्लैट कूपन डिस्काउंट और बैंक कैशबैक ऑफर्स भी हैं। क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी और Q4 AI प्रोसेसर के साथ आने वाला यह टीवी विजुअल्स को बेहद सजीव और ब्राइट बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
क्वांटम डॉट डिस्प्ले
Q4 AI प्रोसेसर और अपस्केलिंग
बड़ा कूपन डिस्काउंट
मल्टी-व्यू और इनोवेटिव फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
50 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट
सीमित USB पोर्ट
3. Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL
यदि आप छोटे कमरे, बेडरूम या किचन के लिए एक भरोसेमंद ब्रैंड का किफायती स्मार्ट टीवी तलाश रहे हैं, तो Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV (UA32H4550FUXXL) आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। 17,900 रुपये की MRP वाला यह टीवी अमेज़न पर 8% के डिस्काउंट के साथ 16,490 रुपये में उपलब्ध है। मात्र ₹580 प्रति महीने की शुरुआती EMI और आकर्षक नो-कॉस्ट EMI व कैशबैक ऑफर्स के साथ यह बजट सेगमेंट का एक बेहतरीन विकल्प बन जाता है। सैमसंग के Tizen OS और वॉइस सर्च रिमोट के साथ आने वाला यह टीवी छोटे साइज में भी बेहतरीन स्मार्ट फीचर्स देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
वॉइस सर्च रिमोट
बेहतरीन बिजली बचत
सैमसंग टीवी प्लस
दमदार साउंड क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
धीमा रिफ्रेश रेट
केवल 1 USB पोर्ट
4. Samsung 125 cm (50 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV UA50UE81AFULXL
यदि आप अपने घर के लिए एक बड़े स्क्रीन वाला प्रीमियम 4K स्मार्ट टीवी बजट रेंज में ढूंढ रहे हैं, तो Samsung 125 cm (50 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV (UA50UE81AFULXL) एक वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प है। 50,600 रुपये की एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 23% के सीधे डिस्काउंट के बाद मात्र 38,990 रुपये में मिल रहा है। इसके साथ ही इस पर 3,000 रुपये का एक्स्ट्रा कूपन डिस्काउंट और आकर्षक बैंक कैशबैक ऑफर्स भी उपलब्ध हैं। बेज़ेल-लेस डिज़ाइन, क्रिस्टल प्रोसेसर 4K और बेहतरीन स्मार्ट फीचर्स के साथ यह टीवी आपके लिविंग रूम को एक मिनी-थिएटर में बदल देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा और इमर्सिव डिस्प्ले
क्रिस्टल प्रोसेसर 4K और अपस्केलिंग
शानदार कूपन डिस्काउंट
सिनेमैटिक साउंड टेक्नोलॉजी
क्यों खोजें विकल्प
50 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
5. Samsung 163 cm (65 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA65QEF1AULXL
यदि आप अपने घर में थिएटर जैसा स्क्रीन साइज और बेहतरीन विजुअल्स चाहते हैं, तो Samsung 163 cm (65 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV (QA65QEF1AULXL) आपके लिए एक अल्टीमेट चॉइस है। 1,15,100 रुपये की भारी-भरकम एमआरपी वाला यह प्रीमियम QLED टीवी अमेज़न प्राइम डे अर्ली डील के तहत 35% के बंपर फ्लैट डिस्काउंट के बाद मात्र 74,990 रुपये में मिल रहा है। इसके साथ ही प्राइम मेंबर्स के लिए ₹4,500 का अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट और Amazon Pay ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड पर 5% का कैशबैक भी मिल रहा है। Q4 AI प्रोसेसर और क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी से लैस यह विशाल टीवी आपकी लिविंग रूम की दीवारों को सिनेमा हॉल बना देगा।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल QLED डिस्प्ले
स्मार्ट विजन Q4 AI प्रोसेसर
शानदार कूपन व कैशबैक डील्स
मल्टी-व्यू और इनोवेटिव फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
गेमिंग के लिए सीमित रिफ्रेश रेट
सिर्फ 1 USB पोर्ट
ज्यादा बिजली की खपत
6. Sony BRAVIA 3 Series 189 cm (75 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV K-75S30B (Black)
यदि आप अपने घर को एक असली और आलीशान सिनेमाघर में बदलना चाहते हैं, तो Sony BRAVIA 3 Series 189 cm (75 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV (K-75S30B) एक अल्टीमेट और प्रीमियम चॉइस है। 2,47,900 रुपये की भारी-भरकम एमआरपी वाला यह सुपर-साइज टीवी अमेजन पर 43% के बंपर फ्लैट डिस्काउंट के बाद 1,40,990 रुपये में मिल रहा है। इसके साथ ही इस पर सभी बैंकों के कार्ड्स पर 2,500 रुपये का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट और Amazon Pay ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड पर 4,229 रुपये तक का कैशबैक ऑफर भी उपलब्ध है। सोनी के जादुई 4K HDR प्रोसेसर X1, ट्रिल्युमिनोस प्रो डिस्प्ले और डॉल्बी विजन-एटमॉस के साथ आने वाला यह टीवी विजुअल और साउंड के मामले में पूरी तरह बेजोड़ है।
Specifications
क्यों खरीदें
सिनेमैटिक डॉल्बी विजन और ट्रिल्युमिनोस प्रो
पावरफुल 4K HDR प्रोसेसर X1
स्मार्ट गूगल टीवी और हैंड्स-फ्री वॉयस
शानदार कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट
20 वॉट का साउंड आउटपुट थोड़ा कम
7. Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 5 Series 4K Ultra HD Smart Mini LED Google TV K-55XR55A
यदि आप डिस्प्ले और गेमिंग टेक्नोलॉजी में बिना किसी समझौते के दुनिया का सबसे बेहतरीन और एडवांस टीवी अनुभव चाहते हैं, तो Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 5 Series 4K Ultra HD Smart Mini LED Google TV (K-55XR55A) आपके लिए ही बना है। 1,99,900 रुपये की एमआरपी वाला यह अत्याधुनिक मिनी एलईडी टीवी अमेजन पर 30% के फ्लैट डिस्काउंट के बाद 1,40,490 रुपये में मिल रहा है। इसके साथ ही इस पर Amazon Pay ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 4,214 रुपये तक का बड़ा कैशबैक और शानदार नो-कॉस्ट EMI के विकल्प भी उपलब्ध हैं। सोनी के सबसे पावरफुल XR प्रोसेसर और 120Hz रिफ्रेश रेट से लैस यह टीवी होम एंटरटेनमेंट और गेमिंग दोनों की दुनिया का बेताज बादशाह है।
Specifications
क्यों खरीदें
क्रांतिकारी मिनी एलईडी डिस्प्ले
सोनी कॉग्निटिव XR प्रोसेसर
अल्टीमेट गेमिंग बीस्ट
सिनेमैटिक साउंड
क्यों खोजें विकल्प
काफी महंगा
1-स्टार एनर्जी रेटिंग
8. Sony 108 cm (43 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-43S22BM2
यदि आप अपने बेडरूम या छोटे लिविंग रूम के लिए एक प्रीमियम और भरोसेमंद ब्रैंड का 4K स्मार्ट टीवी तलाश रहे हैं, तो Sony 108 cm (43 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV आपके लिए एक शानदार विकल्प है। 59,900 रुपये की एमआरपी वाला यह टीवी अमेज़न पर 20% के फ्लैट डिस्काउंट के बाद 47,990 रुपये में मिल रहा है। इसके साथ ही इस पर सभी बैंकों के कार्ड्स पर 1,000 रुपये का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट और Amazon Pay ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड पर 1,439 रुपये तक का कैशबैक ऑफर भी उपलब्ध है। सोनी के सिग्नेचर 4K प्रोसेसर X1, लाइव कलर टेक्नोलॉजी और डॉल्बी एटमॉस के साथ आने वाला यह टीवी विजुअल और ऑडियो के मामले में अपने सेगमेंट में लाजवाब है।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल 4K प्रोसेसर X1 और अपस्केलिंग
स्मार्ट गूगल टीवी ओएस
कनेक्टिविटी के लिए 4 HDMI पोर्ट्स
ऐप्पल और अलेक्सा सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा
हैंड्स-फ्री वॉयस सर्च का न होना
9. Sony 164 cm (65 inches) BRAVIA 8M2 Series 4K Ultra HD Smart OLED Google TV K-65XR80M2
यदि आप होम एंटरटेनमेंट की दुनिया का सबसे बेहतरीन, सजीव और बेजोड़ विजुअल एक्सपीरियंस तलाश रहे हैं, तो Sony 164 cm (65 inches) BRAVIA 8M2 Series 4K Ultra HD Smart OLED Google TV (K-65XR80M2) एक मास्टरपीस है। 4,99,900 रुपये की भारी-भरकम एमआरपी वाला यह सुपर-प्रीमियम OLED टीवी अमेजन पर 34% के तगड़े डिस्काउंट के बाद 3,31,490 रुपये में मिल रहा है। इसके अलावा, इस पर Amazon Pay ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 9,944 रुपये तक का सबसे बड़ा कैशबैक, बैंक कार्ड्स पर 3,000 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट और आकर्षक नो-कॉस्ट EMI के विकल्प भी मौजूद हैं। सोनी के सबसे एडवांस XR प्रोसेसर, असली OLED पैनल और 120Hz रिफ्रेश रेट से लैस यह टीवी उन लोगों के लिए है जो टेक्नोलॉजी में सिर्फ 'बेस्ट' चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
प्योर OLED डिस्प्ले और इनफिनिटी कंट्रास्ट
क्रांतिकारी साउंड
नेक्स्ट-लेवल गेमिंग
हैंड्स-फ्री वॉयस और स्मार्ट गूगल टीवी
क्यों खोजें विकल्प
अत्यंत महंगा
स्क्रीन बर्न-इन का रिस्क
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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