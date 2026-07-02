अमेजन प्राइम डे सेल से पहले मची लूट, बेहद सस्ते मिल रहे Sony और Samsung के 4K टीवी, हाथ से न जाने दें मौका

अमेजन प्राइम डे सेल की शुरुआत से पहले ही सैमसंग और सोनी के प्रीमियम 4K स्मार्ट टीवी पर धमाकेदार अर्ली डील्स लाइव हो गई हैं। इस शानदार मौके पर ग्राहक इन ब्रैंडेड टीवी को भारी डिस्काउंट, आकर्षक बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI के साथ बेहद कम कीमत में घर ला सकते हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... अपने अपग्रेड में देरी न करें अपनी अगली खरीदारी के लिए पर्सनलाइज़्ड EMI ऑफ़र देखें पात्रता जांचें →

अगर आप अपने घर को सिनेमाघर बनाना चाहते हैं, तो सोनी के क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले वाले Bravia 4K Google TV सीरीज और सैमसंग की दमदार QLED व Crystal 4K सीरीज पर अब तक की सबसे बड़ी कीमत कटौती देखी जा रही है। इन प्रीमियम मॉडल्स पर ग्राहकों को बेहतरीन विजुअल और ऑडियो एक्सपीरियंस वाले फीचर्स बहुत कम दाम में मिल रहे हैं।

बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस का डबल फायदा इन टीवी पर न केवल सीधा फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, बल्कि ग्राहकों के लिए विशेष बैंक ऑफर्स (जैसे एक्स्ट्रा डिस्काउंट), नो-कॉस्ट EMI और पुराने टीवी के बदले बेहतरीन एक्सचेंज बोनस भी उपलब्ध हैं।

स्टॉक खत्म होने से पहले उठाएं मौके का फायदा चूंकि मुख्य सेल में स्टॉक तेजी से खत्म होता है, इसलिए अमेजन ने इन अर्ली डील्स के जरिए ग्राहकों को बिना किसी परेशानी के अपने पसंदीदा टीवी को सस्ते दामों में बुक करने का मौका दिया है। यदि आप भी एक नया 4K टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो सेल शुरू होने का इंतजार किए बिना इन सीमित समय के ऑफर्स का तुरंत लाभ उठाएं।

यदि आप बजट रेंज में एक प्रीमियम ब्रैंड का 4K स्मार्ट टीवी तलाश रहे हैं, तो Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV (UA43UE81AFULXL) आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह टीवी 39,500 रुपये की MRP के मुकाबले अमेजन पर 23% के डिस्काउंट के साथ मात्र 30,490 रुपये में मिल रहा है। इसके साथ ही इस पर 4,500 रुपये का कूपन डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स भी उपलब्ध हैं, जो इसकी कीमत को और भी कम कर देते हैं। क्रिस्टल प्रोसेसर 4K, 3-तरफ से बेज़ेल-लेस डिज़ाइन और वॉइस असिस्टेंस के साथ आने वाला यह टीवी आपके होम एंटरटेनमेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है।

Specifications रिफ्रेश रेट 50 हर्ट्ज प्रोसेसर क्रिस्टल प्रोसेसर 4K साउंड आउटपुट 20 वॉट वॉइस असिस्टेंट अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट डिजाइन 3-साइड बेज़ेल-लेस स्लिम लुक क्यों खरीदें बेहतरीन 4K डिस्प्ले बजट-फ्रेंडली डील फ्री लाइव टीवी स्मार्ट कनेक्टिविटी सिनेमैटिक साउंड स्मार्ट होम हब क्यों खोजें विकल्प कम रिफ्रेश रेट 1-स्टार एनर्जी रेटिंग

अगर आप अपने लिविंग रूम के लिए एक बड़े स्क्रीन वाला सिनेमापिक्सल्स जैसा टीवी ढूंढ रहे हैं, तो Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV (QA55QEF1AULXL) एक वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प है। 75,500 रुपये की एमआरपी वाला यह प्रीमियम QLED टीवी अमेजन पर 38% के बंपर डिस्काउंट के बाद मात्र 46,990 रुपये में मिल रहा है। इसके अलावा, इस पर 4,000 रुपये का फ्लैट कूपन डिस्काउंट और बैंक कैशबैक ऑफर्स भी हैं। क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी और Q4 AI प्रोसेसर के साथ आने वाला यह टीवी विजुअल्स को बेहद सजीव और ब्राइट बनाता है।

Specifications प्रोसेसर Q4 AI प्रोसेसर रिफ्रेश रेट 50 हर्ट्ज पिक्चर फीचर्स क्वांटम HDR, HDR 10+ सपोर्ट, मोशन एक्सिलेरेटर, फिल्ममेकर मोड साउंड आउटपुट 20 वॉट (Object Tracking Sound Lite और Q-Symphony के साथ) क्यों खरीदें क्वांटम डॉट डिस्प्ले Q4 AI प्रोसेसर और अपस्केलिंग बड़ा कूपन डिस्काउंट मल्टी-व्यू और इनोवेटिव फीचर्स क्यों खोजें विकल्प 50 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट सीमित USB पोर्ट

यदि आप छोटे कमरे, बेडरूम या किचन के लिए एक भरोसेमंद ब्रैंड का किफायती स्मार्ट टीवी तलाश रहे हैं, तो Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV (UA32H4550FUXXL) आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। 17,900 रुपये की MRP वाला यह टीवी अमेज़न पर 8% के डिस्काउंट के साथ 16,490 रुपये में उपलब्ध है। मात्र ₹580 प्रति महीने की शुरुआती EMI और आकर्षक नो-कॉस्ट EMI व कैशबैक ऑफर्स के साथ यह बजट सेगमेंट का एक बेहतरीन विकल्प बन जाता है। सैमसंग के Tizen OS और वॉइस सर्च रिमोट के साथ आने वाला यह टीवी छोटे साइज में भी बेहतरीन स्मार्ट फीचर्स देता है।

Specifications ऑपरेटिंग सिस्टम सैमसंग टाइजन ओएस रिफ्रेश रेट 50 हर्ट्ज साउंड आउटपुट 20 वॉट कनेक्टिविटी 2 HDMI पोर्ट्स (eARC सपोर्ट), 1 USB-A पोर्ट, वाई-फाई 5, ब्लूटूथ, ईथरनेट क्यों खरीदें वॉइस सर्च रिमोट बेहतरीन बिजली बचत सैमसंग टीवी प्लस दमदार साउंड क्वालिटी क्यों खोजें विकल्प धीमा रिफ्रेश रेट केवल 1 USB पोर्ट

यदि आप अपने घर के लिए एक बड़े स्क्रीन वाला प्रीमियम 4K स्मार्ट टीवी बजट रेंज में ढूंढ रहे हैं, तो Samsung 125 cm (50 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV (UA50UE81AFULXL) एक वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प है। 50,600 रुपये की एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन पर 23% के सीधे डिस्काउंट के बाद मात्र 38,990 रुपये में मिल रहा है। इसके साथ ही इस पर 3,000 रुपये का एक्स्ट्रा कूपन डिस्काउंट और आकर्षक बैंक कैशबैक ऑफर्स भी उपलब्ध हैं। बेज़ेल-लेस डिज़ाइन, क्रिस्टल प्रोसेसर 4K और बेहतरीन स्मार्ट फीचर्स के साथ यह टीवी आपके लिविंग रूम को एक मिनी-थिएटर में बदल देता है।

Specifications रिफ्रेश रेट 50 हर्ट्ज़ प्रोसेसर क्रिस्टल प्रोसेसर 4K पिक्चर टेक्नोलॉजी HDR10+ सपोर्ट, पुर कलर (Pur Color), मोशन एक्सिलेरेटर, फिल्ममेकर मोड कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट्स (eARC सपोर्ट), 1 USB-A पोर्ट, वाई-फाई 5, ब्लूटूथ 5.2, ईथरनेट क्यों खरीदें बड़ा और इमर्सिव डिस्प्ले क्रिस्टल प्रोसेसर 4K और अपस्केलिंग शानदार कूपन डिस्काउंट सिनेमैटिक साउंड टेक्नोलॉजी क्यों खोजें विकल्प 50 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट 2-स्टार एनर्जी रेटिंग

यदि आप अपने घर में थिएटर जैसा स्क्रीन साइज और बेहतरीन विजुअल्स चाहते हैं, तो Samsung 163 cm (65 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV (QA65QEF1AULXL) आपके लिए एक अल्टीमेट चॉइस है। 1,15,100 रुपये की भारी-भरकम एमआरपी वाला यह प्रीमियम QLED टीवी अमेज़न प्राइम डे अर्ली डील के तहत 35% के बंपर फ्लैट डिस्काउंट के बाद मात्र 74,990 रुपये में मिल रहा है। इसके साथ ही प्राइम मेंबर्स के लिए ₹4,500 का अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट और Amazon Pay ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड पर 5% का कैशबैक भी मिल रहा है। Q4 AI प्रोसेसर और क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी से लैस यह विशाल टीवी आपकी लिविंग रूम की दीवारों को सिनेमा हॉल बना देगा।

Specifications रेजोल्यूशन 4K अल्ट्रा एचडी प्रोसेसर Q4 AI प्रोसेसर रिफ्रेश रेट 50 हर्ट्ज़ पिक्चर टेक्नोलॉजी क्वांटम HDR, HDR 10+ सपोर्ट, कलर बूस्टर प्रो, फिल्ममेकर मोड क्यों खरीदें विशाल QLED डिस्प्ले स्मार्ट विजन Q4 AI प्रोसेसर शानदार कूपन व कैशबैक डील्स मल्टी-व्यू और इनोवेटिव फीचर्स क्यों खोजें विकल्प गेमिंग के लिए सीमित रिफ्रेश रेट सिर्फ 1 USB पोर्ट ज्यादा बिजली की खपत

यदि आप अपने घर को एक असली और आलीशान सिनेमाघर में बदलना चाहते हैं, तो Sony BRAVIA 3 Series 189 cm (75 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV (K-75S30B) एक अल्टीमेट और प्रीमियम चॉइस है। 2,47,900 रुपये की भारी-भरकम एमआरपी वाला यह सुपर-साइज टीवी अमेजन पर 43% के बंपर फ्लैट डिस्काउंट के बाद 1,40,990 रुपये में मिल रहा है। इसके साथ ही इस पर सभी बैंकों के कार्ड्स पर 2,500 रुपये का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट और Amazon Pay ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड पर 4,229 रुपये तक का कैशबैक ऑफर भी उपलब्ध है। सोनी के जादुई 4K HDR प्रोसेसर X1, ट्रिल्युमिनोस प्रो डिस्प्ले और डॉल्बी विजन-एटमॉस के साथ आने वाला यह टीवी विजुअल और साउंड के मामले में पूरी तरह बेजोड़ है।

Specifications रेजोल्यूशन 4K अल्ट्रा एचडी पिक्चर फीचर्स डॉल्बी विजन, ट्रिल्युमिनोस प्रो, 4K एक्स-रिएलिटी प्रो, मोशनफ्लो XR 100 साउंड आउटपुट 20 वॉट कनेक्टिविटी 4 HDMI पोर्ट्स (HDMI 2.1 कंपैटिबल), 2 USB पोर्ट्स, डुअल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ, ईथरनेट क्यों खरीदें सिनेमैटिक डॉल्बी विजन और ट्रिल्युमिनोस प्रो पावरफुल 4K HDR प्रोसेसर X1 स्मार्ट गूगल टीवी और हैंड्स-फ्री वॉयस शानदार कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट 20 वॉट का साउंड आउटपुट थोड़ा कम

यदि आप डिस्प्ले और गेमिंग टेक्नोलॉजी में बिना किसी समझौते के दुनिया का सबसे बेहतरीन और एडवांस टीवी अनुभव चाहते हैं, तो Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 5 Series 4K Ultra HD Smart Mini LED Google TV (K-55XR55A) आपके लिए ही बना है। 1,99,900 रुपये की एमआरपी वाला यह अत्याधुनिक मिनी एलईडी टीवी अमेजन पर 30% के फ्लैट डिस्काउंट के बाद 1,40,490 रुपये में मिल रहा है। इसके साथ ही इस पर Amazon Pay ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 4,214 रुपये तक का बड़ा कैशबैक और शानदार नो-कॉस्ट EMI के विकल्प भी उपलब्ध हैं। सोनी के सबसे पावरफुल XR प्रोसेसर और 120Hz रिफ्रेश रेट से लैस यह टीवी होम एंटरटेनमेंट और गेमिंग दोनों की दुनिया का बेताज बादशाह है।

Specifications पिक्चर प्रोसेसर सोनी कॉग्निटिव XR प्रोसेसर रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज पिक्चर फीचर्स डॉल्बी विजन, XR ट्रिल्युमिनोस प्रो, XR क्लियर इमेज, XR मोशन क्लेरिटी गेमिंग सपोर्ट PS5 के लिए कस्टमाइज्ड, गेम मेनू सपोर्ट क्यों खरीदें क्रांतिकारी मिनी एलईडी डिस्प्ले सोनी कॉग्निटिव XR प्रोसेसर अल्टीमेट गेमिंग बीस्ट सिनेमैटिक साउंड क्यों खोजें विकल्प काफी महंगा 1-स्टार एनर्जी रेटिंग

यदि आप अपने बेडरूम या छोटे लिविंग रूम के लिए एक प्रीमियम और भरोसेमंद ब्रैंड का 4K स्मार्ट टीवी तलाश रहे हैं, तो Sony 108 cm (43 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV आपके लिए एक शानदार विकल्प है। 59,900 रुपये की एमआरपी वाला यह टीवी अमेज़न पर 20% के फ्लैट डिस्काउंट के बाद 47,990 रुपये में मिल रहा है। इसके साथ ही इस पर सभी बैंकों के कार्ड्स पर 1,000 रुपये का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट और Amazon Pay ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड पर 1,439 रुपये तक का कैशबैक ऑफर भी उपलब्ध है। सोनी के सिग्नेचर 4K प्रोसेसर X1, लाइव कलर टेक्नोलॉजी और डॉल्बी एटमॉस के साथ आने वाला यह टीवी विजुअल और ऑडियो के मामले में अपने सेगमेंट में लाजवाब है।

Specifications पिक्चर प्रोसेसर 4K प्रोसेसर X1 रेजोल्यूशन 4K अल्ट्रा एचडी रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज साउंड आउटपुट 20 वॉट विशेष फीचर्स गेम मेनू, ALLM सपोर्ट, ऐप्पल एयरप्ले 2, अमेज़न अलेक्सा सपोर्ट क्यों खरीदें पावरफुल 4K प्रोसेसर X1 और अपस्केलिंग स्मार्ट गूगल टीवी ओएस कनेक्टिविटी के लिए 4 HDMI पोर्ट्स ऐप्पल और अलेक्सा सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प थोड़ा महंगा हैंड्स-फ्री वॉयस सर्च का न होना

यदि आप होम एंटरटेनमेंट की दुनिया का सबसे बेहतरीन, सजीव और बेजोड़ विजुअल एक्सपीरियंस तलाश रहे हैं, तो Sony 164 cm (65 inches) BRAVIA 8M2 Series 4K Ultra HD Smart OLED Google TV (K-65XR80M2) एक मास्टरपीस है। 4,99,900 रुपये की भारी-भरकम एमआरपी वाला यह सुपर-प्रीमियम OLED टीवी अमेजन पर 34% के तगड़े डिस्काउंट के बाद 3,31,490 रुपये में मिल रहा है। इसके अलावा, इस पर Amazon Pay ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 9,944 रुपये तक का सबसे बड़ा कैशबैक, बैंक कार्ड्स पर 3,000 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट और आकर्षक नो-कॉस्ट EMI के विकल्प भी मौजूद हैं। सोनी के सबसे एडवांस XR प्रोसेसर, असली OLED पैनल और 120Hz रिफ्रेश रेट से लैस यह टीवी उन लोगों के लिए है जो टेक्नोलॉजी में सिर्फ 'बेस्ट' चाहते हैं।

Specifications पिक्चर प्रोसेसर सोनी कॉग्निटिव XR प्रोसेसर रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ साउंड आउटपुट 50 वॉट कनेक्टिविटी 4 HDMI पोर्ट्स (HDMI 2.1, eARC, VRR, ALLM), 2 USB पोर्ट्स, वाई-फाई, ब्लूटूथ, ईथरनेट क्यों खरीदें प्योर OLED डिस्प्ले और इनफिनिटी कंट्रास्ट क्रांतिकारी साउंड नेक्स्ट-लेवल गेमिंग हैंड्स-फ्री वॉयस और स्मार्ट गूगल टीवी क्यों खोजें विकल्प अत्यंत महंगा स्क्रीन बर्न-इन का रिस्क

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।