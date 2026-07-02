₹99 रोज में घर लाएं AC, फ्रिज और वॉशिंग मशीन, ये हैं Prime Day Sale की बेस्ट डील्स

अगर आप AC, फ्रिज और वॉशिंग मशीन या फिर कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। Amazon Prime Day Sale में आपके लिए बहुत कुछ है। यहां हमने ऐसे प्रोडक्ट की लिस्ट तैयार की है, जो 99 रुपये रोज में मिल रहे हैं। देखें लिस्ट

Amazon Prime Day Sale देश में 4 जुलाई को रात 12:00 बजे से शुरू होगी और 6 जुलाई को रात 11:59 बजे तक चलेगी। 72 घंटों तक चलने वाली इस सेल में फोन, टीवी, फ्रिज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भारी डिस्काउंट के साथ मिलेंगे। प्राइम मेंबर्स के लिए अर्ली डील्स पहले ही शुरू हो चुकी हैं। भारत में प्राइम डे के 10 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए, अमेजन ने नए मेंबर्स के लिए एक लिमिटेड-पीरियड एनिवर्सरी ऑफर पेश किया है, जिसमें सालाना प्राइम मेंबरशिप पर सीधे 500 रुपये की छूट, जो अब 999 रुपये (पहले 1,499 रुपये) में उपलब्ध है। ग्राहक अलग-अलग कीमत पर भी प्राइम डे का फायदा उठा सकते हैं; शॉपिंग एडिशन की शुरुआत सिर्फ 299 रुपये सालाना (₹399 पर ₹100 की छूट) से और प्राइम लाइट की शुरुआत 599 रुपये सालाना (₹799 पर ₹200 की छूट) से होती है, जबकि इन प्लान्स के मौजूदा मेंबर्स इवेंट से पहले फुल प्राइम अनुभव में अपग्रेड कर सकते हैं। प्राइम मेंबर्स SBI और Axis Bank क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके पेमेंट और ईएमआई ट्रांजैक्शन पर 10% तक की छूट और Amazon Pay ICICI Bank क्रेडिट कार्ड के साथ अनलिमिटेड 5% कैशबैक पाकर अपनी बचत बढ़ा सकते हैं। सेल में ₹99 रोज में वॉशिंग मशीन, फ्रिज और AC मिलेगा। नीचे देखें लिस्ट...

99 रुपये रोज में घर लाएं फ्रिज, वॉशिंग मशीन और AC - Samsung Smart Choice 9kg AI Front Load Washing Machine: एआई कंट्रोल और हाइजीन स्टीम टेक्नोलॉजी के साथ बनी, सैमसंग की यह पूरी तरह से ऑटोमैटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन बेहतर सफाई और सुविधा देती है। इसे 40,490 रुपये में खरीदें (₹99 रोज की नो-कॉस्ट ईएमआई पर) या बैंक ऑफर और कूपन के बाद इसे 34,240 रुपये की कम कीमत पर खरीदें।

- Samsung 653L AI Side-by-Side Smart Refrigerator: इसमें बेहतर कूलिंग के लिए कन्वर्टिबल 5-इन-1 कूलिंग, एआई-इनेबल्ड स्मार्ट फीचर्स और Wi-Fi कनेक्टिविटी दी गई है। इसे 79,990 रुपये में खरीदें (₹99 रोज की नो-कॉस्ट ईएमआई पर) या बैंक ऑफर्स और कूपन के साथ 64,990 रुपये की कम कीमत पर खरीदें।

- LG Smart Choice 9kg AI Front Load Washing Machine: एआई डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी, हाइजीन स्टीम और वाई-फाई कनेक्टिविटी से लैस, LG की यह पूरी तरह से ऑटोमैटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन कपड़ों की आसान देखभाल सुनिश्चित करती है। इसे 41,990 रुपये में खरीदें (₹99 रोज की नो-कॉस्ट ईएमआई पर) या बैंक ऑफर और कूपन के साथ 31,990 रुपये की कम कीमत पर खरीदें।

- Haier 520L French Door Side-by-Side Refrigerator: ट्रिपल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, मैजिक कन्वर्टिबल जोन और नियो फ्रेश टेक्नोलॉजी के साथ बना, Haier का यह फ्रॉस्ट-फ्री रेफ्रिजरेटर रोजमर्रा की जरूरतों के लिए काफी जगह और अच्छी कूलिंग देता है। इसे 81,990 रुपये में नो-कॉस्ट ईएमआई के साथ ₹99 रोज पर खरीदें या बैंक ऑफर और कूपन के बाद इसे 75,990 रुपये की कम कीमत पर खरीदें।

- Hitachi 1.5 Ton 3-Star Inverter Split AC: इन्वर्टर कंप्रेसर, 4-वे स्विंग, स्मार्ट व्यू डिस्प्ले और आइस क्लीन टेक्नोलॉजी जैसी खूबियों वाला Hitachi स्प्लिट AC कम बिजली की खपत के साथ तेजी से और बेहतर कूलिंग देता है। इसे 35,950 रुपये में नो-कॉस्ट ईएमआई (₹99 रोज) के साथ खरीदें या बैंक ऑफर और कूपन के बाद इसे 31,450 रुपये की कम कीमत पर खरीदें।

Haier 8kg AI Front Load Washing Machine: AI-DBT टेक्नोलॉजी, PuriSteam हाइजीन वॉश, इनवर्टर मोटर और इन-बिल्ट हीटर जैसी खूबियों वाली Haier की यह पूरी तरह से ऑटोमैटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन कपड़ों की बेहतर और हाइजीनिक देखभाल करती है। इसे 27,480 रुपये में 'नो कॉस्ट ईएमआई' के साथ ₹99 रोज पर खरीदें या बैंक ऑफर और कूपन के बाद इसे 24,890 रुपये की कम कीमत पर खरीदें।

- Haier 598L AI 3-Door Side-by-Side Refrigerator: स्मार्ट सेंस एआई, मैजिक कन्वर्टिबल जोन, नियो फ्रेश टेक्नोलॉजी और एक्सपर्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ, हायर रेफ्रिजरेटर ज्यादा जगह और बेहतर कूलिंग देता है। इसे 79,790 रुपये में खरीदें (₹99 रोज की नो-कॉस्ट ईएमआई पर) या बैंक ऑफर और कूपन के बाद इसे 67,790 रुपये की कम कीमत पर खरीदें।

- Bosch 12kg AI Front Load Washing Machine: AI ActiveWater टेक्नोलॉजी, इन-बिल्ट हीटर और एंटी-बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी के साथ बनी Bosch की यह पूरी तरह से ऑटोमैटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन बढ़िया सफाई देती है। इसे 43,740 रुपये में 'नो कॉस्ट ईएमआई' के साथ ₹99 रोज पर खरीदें या बैंक ऑफर और कूपन के बाद इसे 40,490 रुपये की कम कीमत पर खरीदें।

- LG 655L Side-by-Side Refrigerator: स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, मल्टी एयर-फ्लो कूलिंग और एक्सप्रेस फ्रीज जैसी सुविधाओं के साथ, एलजी का यह फ्रॉस्ट-फ्री रेफ्रिजरेटर रोजाना की जरूरतों के लिए बढ़िया कूलिंग और सामान रखने के लिए काफी जगह देता है। इसे 74,990 रुपये में 'नो कॉस्ट ईएमआई' के साथ ₹99 रोज पर खरीदें या बैंक ऑफर और कूपन के बाद इसे 61,990 रुपये की कम कीमत पर खरीदें।

- Carrier 1.5 Ton 5-Star Flexicool Inverter Split AC: फ्लेक्सीकूल कन्वर्टिबल 6-इन-1 टेक्नोलॉजी, इंस्टा कूल, स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले और PM 2.5 फिल्ट्रेशन जैसी खूबियों वाला कैरियर स्प्लिट AC तेजी से और कम बिजली में अच्छी कूलिंग देता है। इसे 44,990 रुपये में खरीदें (₹99 रोज की नो-कॉस्ट ईएमआई पर) या बैंक ऑफर और कूपन के साथ 39,990 रुपये की कम कीमत पर खरीदें।

- Bosch 503L 4-Door Side-by-Side Refrigerator: परफेक्ट फिट टेक्नोलॉजी, VitaFresh Plus, MultiAir Flow और जीरो गैप डिजाइन के साथ बना Bosch का यह फ्रॉस्ट-फ्री रेफ्रिजरेटर बढ़िया कूलिंग और किचन में आसानी से फिट होने की सुविधा देता है। इसे 91,990 रुपये में खरीदें (₹99 रोज की नो-कॉस्ट ईएमआई पर) या बैंक ऑफर और कूपन के बाद इसे 79,990 रुपये की कम कीमत पर खरीदें।

- LG 1.5 Ton 5-Star AI Inverter Split AC: एआई कन्वर्टिबल 6-इन-1 कूलिंग, विराट मोड, 4-वे स्विंग और स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से लैस, यह LG स्प्लिट AC तेजी से और कम बिजली में कूलिंग देता है। इसे 47,990 रुपये में खरीदें (₹99 रोज की नो-कॉस्ट ईएमआई पर) या बैंक ऑफर और कूपन के साथ इसे 44,990 रुपये की कम कीमत पर खरीदें।

- Godrej 600L Side-by-Side Convertible Refrigerator: स्मार्ट कन्वर्टिबल जोन, एआई-पावर्ड फ्रेशनेस, एडवांस्ड इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और टफन्ड ग्लास डोर डिजाइन के साथ, गोदरेज रेफ्रिजरेटर असरदार और फ्लेक्सिबल कूलिंग देता है। इसे 74,290 रुपये में खरीदें (₹99 रोज की नो-कॉस्ट ईएमआई पर) या बैंक ऑफर और कूपन के बाद इसे 60,290 रुपये की कम कीमत पर खरीदें।

लैपटॉप, टैबलेट पर भी बड़ा डिस्काउंट - ASUS Vivobook 16 i5 13th Gen: 13th जेन इंटेल कोर i5 प्रोसेसर और 16-इंच OLED डिस्प्ले वाला आसुस वीवोबुक 16 आसानी से मल्टीटास्किंग करने के लिए बनाया गया है। इसे 62,740 रुपये में खरीदें और एक्सचेंज पर 12,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट पाएं।

- HP Victus, RTX 4050: एएमडी राइजेन 7 प्रोसेसर और एनवीडिया जीफोर्स RTX 4050 ग्राफिक्स के साथ बना HP Victus गेमिंग लैपटॉप, स्मूद गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए तैयार किया गया है। इसे इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट के साथ 78,990 रुपये में खरीदें।

- Xiaomi Pad 8 (8GB+128GB): इसमें फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 प्रोसेसर और 11.2-इंच का 3.2K डिस्प्ले है। शाओमी पैड 8 को शानदार व्यूइंग एक्सपीरियंस और बिना किसी रुकावट के मल्टीटास्किंग के लिए बनाया गया है। इसे 29,999 रुपये में खरीदें।

- Sony HT-A3000: इसमें डोल्बी एटमॉस, 360 स्पैटियल साउंड मैपिंग और वायरलेस रियर स्पीकर्स के साथ सिनेमा जैसा ऑडियो एक्सपीरियंस मिलता है। इसे 52,740 रुपये में खरीदें और 18 महीने तक की नो-कॉस्ट ईएमआई का लाभ उठाएं।