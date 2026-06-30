Prime Day Sale: 4 जुलाई से 75% तक की छूट पर खरीदें लैपटॉप-टैब, हेडफोन, डील हो गई रिवील, फाटफट करें चेक

अमेज़न प्राइम डे सेल 4 जुलाई से शुरू होकर 6 जुलाई 2026 तक चलेगी, जिसमें लैपटॉप और हेडफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पर 75% तक की भारी छूट मिलेगी। सेल की डील्स अभी रिवील कर दी गई हैं, इसलिए आप अपनी विशलिस्ट तैयार करके इन शानदार ऑफर्स का लाभ उठा सकते हैं।

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अगर आप लंबे समय से किसी लैपटॉप, टैबलेट, हेडफोन या स्मार्ट होम अप्लायंसेज को खरीदने की सोच रहे थे, तो आपके लिए खुशखबरी है। अमेज़न ने अपने 10वें एनुअल 'प्राइम डे 2026' (Prime Day 2026) सेल की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यह सेल 4 जुलाई से 6 जुलाई 2026 तक चलेगी, जिसमें प्राइम मेंबर्स को 72 घंटों तक इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और होम अप्लायंसेज पर 75% तक की भारी बचत करने का मौका मिलेगा।

इस बार सेल में 300 से ज्यादा टॉप ब्रांड्स के 15,000 से अधिक प्रोडक्ट्स पर साल की सबसे कम कीमतें देखने को मिलेंगी। इतना ही नहीं, SBI और Axis बैंक कार्ड्स के साथ 10% इंस्टेंट डिस्काउंट और Amazon Pay ICICI कार्ड पर 5% अनलिमिटेड कैशबैक का ऑफर भी इसे और खास बनाता है। तो इंतज़ार किस बात का? अपनी विशलिस्ट तैयार रखें और इस शानदार शॉपिंग उत्सव का हिस्सा बनें!"

सेल की तारीख: 4 जुलाई, 2026 (सुबह 12 बजे) से 6 जुलाई, 2026 (रात 11:59 बजे तक)।

मुख्य ऑफर्स: 80% तक की छूट (इलेक्ट्रॉनिक्स), 65% तक की छूट (स्मार्ट टीवी), और 500+ नए प्रोडक्ट लॉन्च।

मेंबरशिप ऑफर: 10वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में, वार्षिक प्राइम मेंबरशिप पर फ्लैट ₹500 की छूट (अब ₹999 में उपलब्ध)।

स्मार्ट शॉपिंग: सेल के दौरान 'Rufus AI' और 'Lens AI' जैसे टूल्स का उपयोग करें ताकि आप सही प्रोडक्ट चुन सकें।

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कैमरे पर 70 फीसद की छूट: फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए बेहतरीन कैमरों और एक्सेसरीज पर 70% तक की भारी कटौती की गई है। यह सेल प्रोफेशनल फोटोग्राफी किट या व्लॉगिंग कैमरा सेटअप को बहुत ही कम बजट में तैयार करने का सुनहरा मौका है।

कंप्यूटर एसेसरीज पर 80 फीसद तक का बंपर डिस्काउंट: कीबोर्ड, माउस, वेबकैम और अन्य जरूरी कंप्यूटर एक्सेसरीज पर 80% तक का बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। अपने वर्क-फ्रॉम-होम सेटअप को किफायती तरीके से अपग्रेड करने के लिए यह सबसे बेहतरीन समय है।

होम ऑडियो प्रोडक्ट पर 70 फीसद तक की छूट: साउंडबार और होम थिएटर सिस्टम पर 70% तक की छूट का लाभ उठाकर आप अपने लिविंग रूम को सिनेमा हॉल में बदल सकते हैं। बेहतरीन साउंड क्वालिटी और शानदार डील्स के साथ, अपने मनोरंजन के अनुभव को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं।

स्टोरेज प्रोडक्ट पर 70 फीसद की छूट: पेनड्राइव, हार्ड डिस्क और SSD जैसे स्टोरेज प्रोडक्ट्स पर 70% तक की छूट दी जा रही है। अपने महत्वपूर्ण डेटा को सुरक्षित रखने के लिए हाई-स्पीड स्टोरेज डिवाइस को सस्ती दरों पर खरीदने का यह शानदार अवसर है।

नेटवर्किंग प्रोडक्ट पर 70 फीसद की छूट: वाई-फाई राउटर्स और अन्य नेटवर्किंग डिवाइस पर 70% तक की भारी छूट मिल रही है, जो आपके घर में इंटरनेट की स्पीड और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। स्थिर नेटवर्क और निर्बाध इंटरनेट के लिए इन प्रीमियम डिवाइसेज को आज ही भारी डिस्काउंट पर अपना बनाएं।

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अमेज़न प्राइम डे डील कब है? भारत में अमेज़न प्राइम डे 2026 सेल 4 जुलाई 2026 से 6 जुलाई 2026 तक आयोजित की जा रही है। यह अमेज़न प्राइम का 10वां वर्षगांठ संस्करण है, जो कुल 72 घंटों तक चलेगा।

प्राइम डे डील्स के बारे में कैसे पता करें? प्राइम डे डील्स खोजने के लिए आप ये तरीके अपना सकते हैं:

अमेज़न ऐप/वेबसाइट: प्राइम डे इवेंट पेज पर जाएं।

डील अलर्ट: अपनी विशलिस्ट में सामान डालें और 'डील अलर्ट्स' ऑन कर लें, ताकि कीमत कम होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके।

AI टूल्स: अमेज़न के नए AI असिस्टेंट 'रूफ़स' (Rufus) से पूछें, जैसे: "Prime Day पर लैपटॉप ऑफर्स क्या हैं?"

नोटिफिकेशन: अमेज़न ऐप में नोटिफिकेशन सेट करें ताकि आप लेटेस्ट डील्स को मिस न करें।

प्राइम डे डील्स किस समय शुरू होती हैं? प्राइम डे सेल 4 जुलाई 2026 को रात 12:00 बजे (12:00 AM) से शुरू होगी और 6 जुलाई 2026 को रात 11:59 बजे (11:59 PM) तक जारी रहेगी।

क्या 2026 में दूसरा अमेज़न प्राइम डे है? अमेज़न आमतौर पर साल में एक मुख्य प्राइम डे सेल आयोजित करता है। हालांकि, अमेज़न ने पिछले कुछ वर्षों में साल के अंत में (अक्टूबर/नवंबर के आसपास) 'प्राइम बिग डील डेज़' (Prime Big Deal Days) जैसी सेल आयोजित की है। 2026 के लिए अभी तक आधिकारिक तौर पर दूसरे प्राइम डे की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन साल के अंत में त्योहारी सीजन के दौरान बड़ी सेल होने की प्रबल संभावना रहती है।

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