Amazon से आधी कीमत में खरीदें ANC इयरबड्स, सिंगल चार्ज में 2 दिन बैकअप

Fri, 26 Sep 2025 08:16 AM

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन की तरफ से बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है, जहां से सस्ते में एक्टिव न्वॉइज कैंसिलेशन इयरबड्स को खरीदा जा सकता है। इन इयरबड्स की खरीद पर 50 फीसद से ज्यादा का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऐसे में आप अमेजन सेल से इयरबड्स को उनकी कीमत से आधे दाम में खरीद सकते हैं। इन इयरबड्स में लंबी बैटरी लाइफ के साथ ही फास्ट चार्जिंग और एआई फीचर्स जैसी शानदार खूबियां मिलती हैं।

Redmi Buds 6 इयरबड्स की कीमत 4,999 रुपये है, जिसे 44% डिस्काउंट के बाद 2,799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें म्यूजिक, कॉलिंग और गेमिंग का शानदार एक्सपीरियंस मिलता है। इयरबड्स ड्यूल ड्राइवर के साथ आता है। इनमें 49dB हाइब्रिड एक्टिव नॉइज कैंसलेशन, स्पैशियल ऑडियो और क्वाड माइक AI ENC फीचर मिलता है, जो आउटडोर या ऑफिस के भीड़भाड़ वाले माहौल में भी क्लियर कॉल और म्यूजिक एक्सपीरियंस देता है।

Specifications इंपीडेंस 32 Ohm नॉइज कैंसलेशन 49dB Hybrid ANC कनेक्टिविटी Bluetooth, Dual Device Connection बैटरी 42 घंटे कनेक्टिविटी टच कंट्रोल, वाइस असिस्टेंट क्यों खरीदें हाइब्रिड ANC के साथ शानदार नॉइज़ आइसोलेशन ड्यूल ड्राइवर से हाई क्वालिटी साउंड और बेस लंबी बैटरी लाइफ डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी और कस्टम EQ क्यों खोजें विकल्प IPX वाटर रेज़िस्टेंस का कोई खास जिक्र नहीं बेस बहुत ही हाइ-एंड म्यूजिक लवर्स के लिए पर्याप्त ना लगे ईयर फिट स्लाइटली टाइट

इयरबड्स की कीमत 6,999 रुपये है, जिसे 59% डिस्काउंट के बाद 2,891 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें म्यूजिक, कॉलिंग और गेमिंग का शानदार एक्सपीरिएंस मिलता है। इयरबड्स में 8mm डायनामिक ड्राइवर, एक्टिव नॉइज कैंसलेशन और मल्टी-कनेक्ट फीचर के साथ आता है, जो हाई क्वालिटी साउंड, क्लियर कॉल और स्मूद कनेक्टिविटी देता है।

Specifications इंपीडेंस 16 Ohm ड्राइवर 8mm Dynamic Driver नॉइज कैंसलेशन Active Noise Cancellation + Smart Ambient माइक्रोफोन 4 Mics बैटरी 40 घंटे क्यों खरीदें 8mm डायनामिक ड्राइवर एक्टिव न्वॉइज कैंसिलेशन मल्टी कनेक्टिविटी लंबी बैटरी लाइफ और फास्ट चार्ज क्यों खोजें विकल्प ईयर फिट थोड़ा टाइट लग सकता है IPX वाटर रेजिस्टेंस सिर्फ IP54 एक्स्ट्रा बेस लवर्स के लिए एवरेज

यह एक वायरलेस ओपन ईयर इयरबड्स की कीमत 3,999 रुपये है, जिसे 50% डिस्काउंट के बाद 1,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें म्यूजिक, कॉलिंग और फिटनेस एक्टिविटी का शानदार एक्सपीरियंस मिलता है। इयरबड्स में एयर वेव टेक्नोलॉजी, 12mm ड्राइवर और क्वाड माइक ENC फीचर है, जो क्लियर कॉल और पर्सनल ऑडियो एक्सपीरिएंस देता है।

Specifications ड्राइवर 12mm कनेक्टिविटी Bluetooth 5.4, Dual Device Pairing बैटरी 40 घंटे चार्जिंग Type-C वारंटी 1 साल क्यों खरीदें 12mm ड्राइवर से पावरफुल और क्लियर ऑडियो क्वाड माइक ENC कॉल्स 40 घंटे लंबी बैटरी लाइफ फेशन-ब्लिंगिंग क्रोम फिनिश क्यों खोजें विकल्प Open Ear डिज़ाइन से शोर आइसोलेशन सीमित बहुत हाई-बास म्यूजिक लवर्स के लिए पर्याप्त नहीं ईयर फिट स्लाइटली ढीला लग सकता है

इयरबड्स की कीमत 9,999 रुपये है, जिसे 55% डिस्काउंट के बाद 4,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें म्यूजिक, कॉलिंग और वर्क और गेमिंग के लिए शानदार अनुभव मिलता है। इयरबड्स में एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन (ANC), 6 माइक सेटअप और AI फीचर्स हैं, जो क्लियर कॉल और एंगेजिंग ऑडियो एक्सपीरिएंस देते हैं।

Specifications इंपीडेंस 32 Ohm माइक्स: 6 Mic सेटअप कनेक्टिविटी Bluetooth, Galaxy AI Enabled बैटरी 35 घंटे क्यों खरीदें ANC और 6 माइक सेटअप के साथ क्लियर कॉल और म्यूजिक IP54 रेटिंग के साथ वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंस इंट्यूटिव टच कंट्रोल्स से आसान संचालन Galaxy AI फीचर्स के साथ स्मार्ट ऑडियो अनुभव 35 घंटे तक बैटरी लाइफ क्यों खोजें विकल्प बेस और ट्रेबल सीमित ANI उतना बेहतर नहीं

इयरबड्स की कीमत 3,999 रुपये है, जिसे 73% डिस्काउंट के बाद 1,099 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें म्यूजिक, कॉलिंग और गेमिंग का शानदार अनुभव मिलता है। इयरबड्स 24-Bit स्पैशियल ऑडियो, 70 घंटे की लंबी बैटरी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है।

Specifications ड्राइवर 12mm चार्जिंग फास्ट चार्जिंग वारंटी 12 माह कनेक्टिविटी Bluetooth, Dual Pairing क्यों खरीदें 70 घंटे प्ले टाइम फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ड्यूल डिवाइस पेयरिंग 40ms लो लेटेंसी Quad-Mic ENC एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन क्यों खोजें विकल्प ANC सपोर्ट नहीं ईयर फिट थोड़ा टाइट लग सकता है बेस या ट्रेबल लिमिटेड हो सकता है

इयरबड्स की कीमत 12,999 रुपये है, जिसे 78% डिस्काउंट के बाद 2,899 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें म्यूजिक, कॉलिंग और गेमिंग का शानदार एक्सपीरिएंस मिलता है। इयरबड्स 10mm ड्राइवर, एक्टिव नॉइज कैंसलेशन और क्वाड माइक AI ENC के साथ आता है।

Specifications ड्राइवर 10mm कनेक्टिविटी वायरलेस, मल्टी प्वाइंट पेयरिंग बैटरी 43 घंटे वारंटी 1 साल क्यों खरीदें 10mm ड्राइवर से डीप बास और क्लियर मिड्स 4 माइक एएनसी सपोर्ट लंबी बैटरी लाइफ मल्टी डिवाइस पेयरिंग वर्कआउट या आउटडोर के लिए सुरक्षित क्यों खोजें विकल्प IPX वाटर रेजिस्टेंस की जानकरी नहीं ईयर फिट थोड़ा टाइट

इसकी कीमत 6,999 रुपये है, जिसे 71% डिस्काउंट के बाद सिर्फ 1,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। Noise के इन ओपन-ईयर हेडफोन्स के साथ यह इयरबड्स AirWave टेक्नोलॉजी, 80 घंटे की प्ले टाइम और क्वाड ENC माइक्रोफोन जैसी खूबियों से लैस हैं। यह म्यूजिक, कॉलिंग और फिटनेस यूजर्स के लिए शानदार ऑप्शन है।

Specifications ड्राइवर 16mm Neodymium Dynamic Driver माइक्रोफोन Quad Mic with ENC बैटरी 80 घंटे कनेक्टिविटी Bluetooth v5.3 वॉटर रेसिस्टेंस IPX5 क्यों खरीदें क्लियर और रिच ऑडियो इमर्सिव साउंड 80 घंटे तक का प्ले टाइम तेज और स्मूथ कनेक्टिविटी जिम और आउटडोर के लिए बेहतरीन क्यों खोजें विकल्प ओपन-ईयर डिजाइन होने से बहुत नॉइजी ऑडियो बेस-हैवी लवर्स के लिए सीमित साइज थोड़ा बड़ा लग सकता है

