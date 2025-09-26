Amazon से आधी कीमत में खरीदें ANC इयरबड्स, सिंगल चार्ज में 2 दिन बैकअप Amazon price drop ANC Wireless Bluethooth EarBuds OnePlus Redmi Jbl and Noise, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Amazon price drop ANC Wireless Bluethooth EarBuds OnePlus Redmi Jbl and Noise

Amazon से आधी कीमत में खरीदें ANC इयरबड्स, सिंगल चार्ज में 2 दिन बैकअप

अमेजन ने एक्टिव न्वाज कैंसिलेशन इयरबड्स पर शानदार डिस्काउंट ऑफर निकाला है, जहां से सस्ते में इयरबड्स को खरीदा जा सकता है..

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 08:16 AM
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन की तरफ से बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है, जहां से सस्ते में एक्टिव न्वॉइज कैंसिलेशन इयरबड्स को खरीदा जा सकता है। इन इयरबड्स की खरीद पर 50 फीसद से ज्यादा का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऐसे में आप अमेजन सेल से इयरबड्स को उनकी कीमत से आधे दाम में खरीद सकते हैं। इन इयरबड्स में लंबी बैटरी लाइफ के साथ ही फास्ट चार्जिंग और एआई फीचर्स जैसी शानदार खूबियां मिलती हैं।

Amazon से आधी कीमत में खरीदें ANC इयरबड्स, सिंगल चार्ज में 2 दिन बैकअप

Redmi Buds 6 इयरबड्स की कीमत 4,999 रुपये है, जिसे 44% डिस्काउंट के बाद 2,799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें म्यूजिक, कॉलिंग और गेमिंग का शानदार एक्सपीरियंस मिलता है। इयरबड्स ड्यूल ड्राइवर के साथ आता है। इनमें 49dB हाइब्रिड एक्टिव नॉइज कैंसलेशन, स्पैशियल ऑडियो और क्वाड माइक AI ENC फीचर मिलता है, जो आउटडोर या ऑफिस के भीड़भाड़ वाले माहौल में भी क्लियर कॉल और म्यूजिक एक्सपीरियंस देता है।

Specifications

इंपीडेंस
32 Ohm
नॉइज कैंसलेशन
49dB Hybrid ANC
कनेक्टिविटी
Bluetooth, Dual Device Connection
बैटरी
42 घंटे
कनेक्टिविटी
टच कंट्रोल, वाइस असिस्टेंट

क्यों खरीदें

...

हाइब्रिड ANC के साथ शानदार नॉइज़ आइसोलेशन

...

ड्यूल ड्राइवर से हाई क्वालिटी साउंड और बेस

...

लंबी बैटरी लाइफ

...

डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी और कस्टम EQ

क्यों खोजें विकल्प

...

IPX वाटर रेज़िस्टेंस का कोई खास जिक्र नहीं

...

बेस बहुत ही हाइ-एंड म्यूजिक लवर्स के लिए पर्याप्त ना लगे

...

ईयर फिट स्लाइटली टाइट

इयरबड्स की कीमत 6,999 रुपये है, जिसे 59% डिस्काउंट के बाद 2,891 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें म्यूजिक, कॉलिंग और गेमिंग का शानदार एक्सपीरिएंस मिलता है। इयरबड्स में 8mm डायनामिक ड्राइवर, एक्टिव नॉइज कैंसलेशन और मल्टी-कनेक्ट फीचर के साथ आता है, जो हाई क्वालिटी साउंड, क्लियर कॉल और स्मूद कनेक्टिविटी देता है।

Specifications

इंपीडेंस
16 Ohm
ड्राइवर
8mm Dynamic Driver
नॉइज कैंसलेशन
Active Noise Cancellation + Smart Ambient
माइक्रोफोन
4 Mics
बैटरी
40 घंटे

क्यों खरीदें

...

8mm डायनामिक ड्राइवर

...

एक्टिव न्वॉइज कैंसिलेशन

...

मल्टी कनेक्टिविटी

...

लंबी बैटरी लाइफ और फास्ट चार्ज

क्यों खोजें विकल्प

...

ईयर फिट थोड़ा टाइट लग सकता है

...

IPX वाटर रेजिस्टेंस सिर्फ IP54

...

एक्स्ट्रा बेस लवर्स के लिए एवरेज

यह एक वायरलेस ओपन ईयर इयरबड्स की कीमत 3,999 रुपये है, जिसे 50% डिस्काउंट के बाद 1,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें म्यूजिक, कॉलिंग और फिटनेस एक्टिविटी का शानदार एक्सपीरियंस मिलता है। इयरबड्स में एयर वेव टेक्नोलॉजी, 12mm ड्राइवर और क्वाड माइक ENC फीचर है, जो क्लियर कॉल और पर्सनल ऑडियो एक्सपीरिएंस देता है।

Specifications

ड्राइवर
12mm
कनेक्टिविटी
Bluetooth 5.4, Dual Device Pairing
बैटरी
40 घंटे
चार्जिंग
Type-C
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

12mm ड्राइवर से पावरफुल और क्लियर ऑडियो

...

क्वाड माइक ENC कॉल्स

...

40 घंटे लंबी बैटरी लाइफ

...

फेशन-ब्लिंगिंग क्रोम फिनिश

क्यों खोजें विकल्प

...

Open Ear डिज़ाइन से शोर आइसोलेशन सीमित

...

बहुत हाई-बास म्यूजिक लवर्स के लिए पर्याप्त नहीं

...

ईयर फिट स्लाइटली ढीला लग सकता है

इयरबड्स की कीमत 9,999 रुपये है, जिसे 55% डिस्काउंट के बाद 4,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें म्यूजिक, कॉलिंग और वर्क और गेमिंग के लिए शानदार अनुभव मिलता है। इयरबड्स में एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन (ANC), 6 माइक सेटअप और AI फीचर्स हैं, जो क्लियर कॉल और एंगेजिंग ऑडियो एक्सपीरिएंस देते हैं।

Specifications

इंपीडेंस
32 Ohm
माइक्स:
6 Mic सेटअप
कनेक्टिविटी
Bluetooth, Galaxy AI Enabled
बैटरी
35 घंटे

क्यों खरीदें

...

ANC और 6 माइक सेटअप के साथ क्लियर कॉल और म्यूजिक

...

IP54 रेटिंग के साथ वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंस

...

इंट्यूटिव टच कंट्रोल्स से आसान संचालन

...

Galaxy AI फीचर्स के साथ स्मार्ट ऑडियो अनुभव

...

35 घंटे तक बैटरी लाइफ

क्यों खोजें विकल्प

...

बेस और ट्रेबल सीमित

...

ANI उतना बेहतर नहीं

इयरबड्स की कीमत 3,999 रुपये है, जिसे 73% डिस्काउंट के बाद 1,099 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें म्यूजिक, कॉलिंग और गेमिंग का शानदार अनुभव मिलता है। इयरबड्स 24-Bit स्पैशियल ऑडियो, 70 घंटे की लंबी बैटरी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है।

Specifications

ड्राइवर
12mm
चार्जिंग
फास्ट चार्जिंग
वारंटी
12 माह
कनेक्टिविटी
Bluetooth, Dual Pairing

क्यों खरीदें

...

70 घंटे प्ले टाइम

...

फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

...

ड्यूल डिवाइस पेयरिंग

...

40ms लो लेटेंसी

...

Quad-Mic ENC

...

एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन

क्यों खोजें विकल्प

...

ANC सपोर्ट नहीं

...

ईयर फिट थोड़ा टाइट लग सकता है

...

बेस या ट्रेबल लिमिटेड हो सकता है

इयरबड्स की कीमत 12,999 रुपये है, जिसे 78% डिस्काउंट के बाद 2,899 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें म्यूजिक, कॉलिंग और गेमिंग का शानदार एक्सपीरिएंस मिलता है। इयरबड्स 10mm ड्राइवर, एक्टिव नॉइज कैंसलेशन और क्वाड माइक AI ENC के साथ आता है।

Specifications

ड्राइवर
10mm
कनेक्टिविटी
वायरलेस, मल्टी प्वाइंट पेयरिंग
बैटरी
43 घंटे
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

10mm ड्राइवर से डीप बास और क्लियर मिड्स

...

4 माइक एएनसी सपोर्ट

...

लंबी बैटरी लाइफ

...

मल्टी डिवाइस पेयरिंग

...

वर्कआउट या आउटडोर के लिए सुरक्षित

क्यों खोजें विकल्प

...

IPX वाटर रेजिस्टेंस की जानकरी नहीं

...

ईयर फिट थोड़ा टाइट

इसकी कीमत 6,999 रुपये है, जिसे 71% डिस्काउंट के बाद सिर्फ 1,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। Noise के इन ओपन-ईयर हेडफोन्स के साथ यह इयरबड्स AirWave टेक्नोलॉजी, 80 घंटे की प्ले टाइम और क्वाड ENC माइक्रोफोन जैसी खूबियों से लैस हैं। यह म्यूजिक, कॉलिंग और फिटनेस यूजर्स के लिए शानदार ऑप्शन है।

Specifications

ड्राइवर
16mm Neodymium Dynamic Driver
माइक्रोफोन
Quad Mic with ENC
बैटरी
80 घंटे
कनेक्टिविटी
Bluetooth v5.3
वॉटर रेसिस्टेंस
IPX5

क्यों खरीदें

...

क्लियर और रिच ऑडियो

...

इमर्सिव साउंड

...

80 घंटे तक का प्ले टाइम

...

तेज और स्मूथ कनेक्टिविटी

...

जिम और आउटडोर के लिए बेहतरीन

क्यों खोजें विकल्प

...

ओपन-ईयर डिजाइन होने से बहुत नॉइजी

...

ऑडियो बेस-हैवी लवर्स के लिए सीमित

...

साइज थोड़ा बड़ा लग सकता है

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Gadgets Hindi News
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.