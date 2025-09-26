Amazon से आधी कीमत में खरीदें ANC इयरबड्स, सिंगल चार्ज में 2 दिन बैकअप
अमेजन ने एक्टिव न्वाज कैंसिलेशन इयरबड्स पर शानदार डिस्काउंट ऑफर निकाला है, जहां से सस्ते में इयरबड्स को खरीदा जा सकता है..
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन की तरफ से बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है, जहां से सस्ते में एक्टिव न्वॉइज कैंसिलेशन इयरबड्स को खरीदा जा सकता है। इन इयरबड्स की खरीद पर 50 फीसद से ज्यादा का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऐसे में आप अमेजन सेल से इयरबड्स को उनकी कीमत से आधे दाम में खरीद सकते हैं। इन इयरबड्स में लंबी बैटरी लाइफ के साथ ही फास्ट चार्जिंग और एआई फीचर्स जैसी शानदार खूबियां मिलती हैं।
1. Redmi Buds 6, Dual Driver TWS in Ear Earbuds, 49dB Hybrid Active Noise Cancellation, Spatial Audio, Dual Device Connection, Quad Mic AI ENC, 42 Hrs Playtime, Custom EQ, Wireless Earbuds (Black)
Redmi Buds 6 इयरबड्स की कीमत 4,999 रुपये है, जिसे 44% डिस्काउंट के बाद 2,799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें म्यूजिक, कॉलिंग और गेमिंग का शानदार एक्सपीरियंस मिलता है। इयरबड्स ड्यूल ड्राइवर के साथ आता है। इनमें 49dB हाइब्रिड एक्टिव नॉइज कैंसलेशन, स्पैशियल ऑडियो और क्वाड माइक AI ENC फीचर मिलता है, जो आउटडोर या ऑफिस के भीड़भाड़ वाले माहौल में भी क्लियर कॉल और म्यूजिक एक्सपीरियंस देता है।
क्यों खरीदें
हाइब्रिड ANC के साथ शानदार नॉइज़ आइसोलेशन
ड्यूल ड्राइवर से हाई क्वालिटी साउंड और बेस
लंबी बैटरी लाइफ
डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी और कस्टम EQ
क्यों खोजें विकल्प
IPX वाटर रेज़िस्टेंस का कोई खास जिक्र नहीं
बेस बहुत ही हाइ-एंड म्यूजिक लवर्स के लिए पर्याप्त ना लगे
ईयर फिट स्लाइटली टाइट
2. JBL Wave Buds 2 Ear Buds Wireless BluetoothV5.3, Active Noise Cancellation EarBuds,Multi Connect, App for Customized Extra Bass Eq, Relax Mode,Speed Charge, 40H Playback, Fast Pair, 4 Mics,IP54(Black)
इयरबड्स की कीमत 6,999 रुपये है, जिसे 59% डिस्काउंट के बाद 2,891 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें म्यूजिक, कॉलिंग और गेमिंग का शानदार एक्सपीरिएंस मिलता है। इयरबड्स में 8mm डायनामिक ड्राइवर, एक्टिव नॉइज कैंसलेशन और मल्टी-कनेक्ट फीचर के साथ आता है, जो हाई क्वालिटी साउंड, क्लियर कॉल और स्मूद कनेक्टिविटी देता है।
क्यों खरीदें
8mm डायनामिक ड्राइवर
एक्टिव न्वॉइज कैंसिलेशन
मल्टी कनेक्टिविटी
लंबी बैटरी लाइफ और फास्ट चार्ज
क्यों खोजें विकल्प
ईयर फिट थोड़ा टाइट लग सकता है
IPX वाटर रेजिस्टेंस सिर्फ IP54
एक्स्ट्रा बेस लवर्स के लिए एवरेज
3. Noise Air Clips Wireless Open Ear Earbuds with Chrome Finish, AirWave™ Technology,Up-to 40H Playtime, Dual Device Pairing, Quad Mic with ENC,12mm Driver,BTv5.4 (Pearl Purple)
यह एक वायरलेस ओपन ईयर इयरबड्स की कीमत 3,999 रुपये है, जिसे 50% डिस्काउंट के बाद 1,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें म्यूजिक, कॉलिंग और फिटनेस एक्टिविटी का शानदार एक्सपीरियंस मिलता है। इयरबड्स में एयर वेव टेक्नोलॉजी, 12mm ड्राइवर और क्वाड माइक ENC फीचर है, जो क्लियर कॉल और पर्सनल ऑडियो एक्सपीरिएंस देता है।
क्यों खरीदें
12mm ड्राइवर से पावरफुल और क्लियर ऑडियो
क्वाड माइक ENC कॉल्स
40 घंटे लंबी बैटरी लाइफ
फेशन-ब्लिंगिंग क्रोम फिनिश
क्यों खोजें विकल्प
Open Ear डिज़ाइन से शोर आइसोलेशन सीमित
बहुत हाई-बास म्यूजिक लवर्स के लिए पर्याप्त नहीं
ईयर फिट स्लाइटली ढीला लग सकता है
4. Samsung Galaxy Buds Core (Black) Galaxy AI Enabled in-Ear TWS with ANC | Enriched Bass | 6 Mic Setup | IP54 | 35hrs Battery | Touch Controls
इयरबड्स की कीमत 9,999 रुपये है, जिसे 55% डिस्काउंट के बाद 4,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें म्यूजिक, कॉलिंग और वर्क और गेमिंग के लिए शानदार अनुभव मिलता है। इयरबड्स में एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन (ANC), 6 माइक सेटअप और AI फीचर्स हैं, जो क्लियर कॉल और एंगेजिंग ऑडियो एक्सपीरिएंस देते हैं।
क्यों खरीदें
ANC और 6 माइक सेटअप के साथ क्लियर कॉल और म्यूजिक
IP54 रेटिंग के साथ वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंस
इंट्यूटिव टच कंट्रोल्स से आसान संचालन
Galaxy AI फीचर्स के साथ स्मार्ट ऑडियो अनुभव
35 घंटे तक बैटरी लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
बेस और ट्रेबल सीमित
ANI उतना बेहतर नहीं
5. truke New Launch Mega 8 True Wireless in-Ear Earbuds with 24-Bit Spatial Audio, 70H Battery & Fast Charge Buds, Dual Pairing, 40ms Low Latency, 4-Mic ENC, Leather Finish Case, Made in India-OnyxBlack
इयरबड्स की कीमत 3,999 रुपये है, जिसे 73% डिस्काउंट के बाद 1,099 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें म्यूजिक, कॉलिंग और गेमिंग का शानदार अनुभव मिलता है। इयरबड्स 24-Bit स्पैशियल ऑडियो, 70 घंटे की लंबी बैटरी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है।
क्यों खरीदें
70 घंटे प्ले टाइम
फास्ट चार्जिंग सपोर्ट
ड्यूल डिवाइस पेयरिंग
40ms लो लेटेंसी
Quad-Mic ENC
एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन
क्यों खोजें विकल्प
ANC सपोर्ट नहीं
ईयर फिट थोड़ा टाइट लग सकता है
बेस या ट्रेबल लिमिटेड हो सकता है
6. Skullcandy Ink’d ANC Wireless Earbuds with Active Noise Cancelling, 43Hr Battery + Rapid Charge, Quad Mic with ENC, 10mm Drivers, Multipoint Pairing, Sweat & Water Resistant – Black Glossy
इयरबड्स की कीमत 12,999 रुपये है, जिसे 78% डिस्काउंट के बाद 2,899 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें म्यूजिक, कॉलिंग और गेमिंग का शानदार एक्सपीरिएंस मिलता है। इयरबड्स 10mm ड्राइवर, एक्टिव नॉइज कैंसलेशन और क्वाड माइक AI ENC के साथ आता है।
क्यों खरीदें
10mm ड्राइवर से डीप बास और क्लियर मिड्स
4 माइक एएनसी सपोर्ट
लंबी बैटरी लाइफ
मल्टी डिवाइस पेयरिंग
वर्कआउट या आउटडोर के लिए सुरक्षित
क्यों खोजें विकल्प
IPX वाटर रेजिस्टेंस की जानकरी नहीं
ईयर फिट थोड़ा टाइट
7. Noise Pure Pods Wireless Open Ear Earbuds with AirWave™ Technology,Up-to 80H Playtime,Quad Mic with ENC,16mm Neodymium Dynamic Driver,Detachable Pure Band,BTv5.3 (Power Black)
इसकी कीमत 6,999 रुपये है, जिसे 71% डिस्काउंट के बाद सिर्फ 1,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। Noise के इन ओपन-ईयर हेडफोन्स के साथ यह इयरबड्स AirWave टेक्नोलॉजी, 80 घंटे की प्ले टाइम और क्वाड ENC माइक्रोफोन जैसी खूबियों से लैस हैं। यह म्यूजिक, कॉलिंग और फिटनेस यूजर्स के लिए शानदार ऑप्शन है।
क्यों खरीदें
क्लियर और रिच ऑडियो
इमर्सिव साउंड
80 घंटे तक का प्ले टाइम
तेज और स्मूथ कनेक्टिविटी
जिम और आउटडोर के लिए बेहतरीन
क्यों खोजें विकल्प
ओपन-ईयर डिजाइन होने से बहुत नॉइजी
ऑडियो बेस-हैवी लवर्स के लिए सीमित
साइज थोड़ा बड़ा लग सकता है
