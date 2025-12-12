आधी से कम कीमत में Party Speakers, न्यू ईयर पर मचाना है धूम तो ये मॉडल हैं बेस्ट, मिलेगा 450W तक साउंड

संक्षेप: Party Speakers for New Year at less than Half Price: 2026 का वेलकम घर पर ही फैमिली के साथ डांस, मस्ती और धमाल के साथ करने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको ऐसे पार्टी स्पीकर्स बता रहे हैं, जो अपनी एमआरपी से आधी से भी कम कीमत में मिल रहे हैं।

Party Speakers for New Year at less than Half Price: नया साल आने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आप भी 2026 का वेलकम घर पर ही फैमिली के साथ डांस, मस्ती और धमाल के साथ करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके पास एक पावरफुल साउंड वाला स्पीकर होने चाहिए। अगर आप पार्टी स्पीकर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। यहां हम आपको ऐसे स्पीकर्स बता रहे हैं, जो अपनी एमआरपी से आधी से भी कम कीमत में मिल रहे हैं। लिस्ट में हमने केवल पावरफुल साउंड वाले मॉडल्स को ही शामिल किया है। लिस्ट में देखें अपना फेवरेट मॉडल और तुरंत यहीं से ऑर्डर करें…

boAt New Launch PartyPal 600 Party Speaker

44,990 एमआरपी वाला यह स्पीकर 62 फीसदी छूट के साथ मात्र 16,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इस स्पीकर में 220W का दमदार साउंड आउटपुट मिलता है। इसमें नीचे व्हील्स लगे हैं, जिसकी मदद से इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसमें वायरलेस माइक का सपोर्ट भी मिलता है। RGB लाइट्स से यह दिखने में भी खूबसूरत लगता है।

Portronics Iron Beats IV 250W Party Speaker

19,999 एमआरपी वाला यह स्पीकर 50 फीसदी छूट के साथ मात्र 9,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इस स्पीकर में 250W का दमदार साउंड आउटपुट मिलता है। कॉम्पैक्ट साइज होने की वजह से इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। इसके साथ वायरलेस माइक का सपोर्ट भी मिलता है। RGB लाइट्स से यह दिखने में भी खूबसूरत लगता है। इसमें रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।

Blaupunkt Atomik Knightz 45K

49,999 एमआरपी वाला यह स्पीकर 50 फीसदी छूट के साथ मात्र 24,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इस स्पीकर में 450W का दमदार साउंड आउटपुट मिलता है। कॉम्पैक्ट साइज होने की वजह से इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। इसके साथ वायरलेस माइक का सपोर्ट भी मिलता है। यह स्पीकर भी दिखने में काफी खूबसूरत लगता है।

Lenyes S883 Bluetooth Party Speaker

78,000 एमआरपी वाला यह स्पीकर 71 फीसदी छूट के साथ मात्र 22,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इस स्पीकर में 360W का दमदार साउंड आउटपुट मिलता है। इसमें दो वायरलेस माइक का सपोर्ट भी मिलता है।

Newly Launched GOVO Goloud 1000 l 180W Party Speaker

42,999 एमआरपी वाला यह स्पीकर 77 फीसदी छूट के साथ मात्र 9,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। इस स्पीकर में 180W का दमदार साउंड आउटपुट मिलता है। दिखने में भी यह स्पीकर काफी खूबसूरत है और कॉम्पैक्ट साइज होने की वजह से इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। इसमें एक वायरलेस माइक का सपोर्ट और रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।

