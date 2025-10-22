अमेजन की बड़ी प्लानिंग, 5 लाख से ज्यादा नौकरियों की जगह ले सकते हैं रोबोट, 75% ऑटोमेशन का टारगेट

संक्षेप: अमेजन के एग्जिक्यूटिव्स का मानना है कि कंपनी 5 लाख से ज्यादा नौकरियों को रोबोट्स से रिप्लेस करने वाली है। रोबोटिक ऑटोमेशन की मदद से कंपनी आने वाले वर्षों में अमेरिका में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने से बच पाएगी।

अमेजन अपने काम करने के तरीके में जल्द बड़ा बदलाव कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि अमेजन के एग्जिक्यूटिव्स का मानना है कि कंपनी 5 लाख से ज्यादा नौकरियों को रोबोट्स से रिप्लेस करने वाली है। अमेजन के अमेरिकी कर्मचारियों की संख्या 2018 से तीन गुना से भी ज्यादा बढ़कर लगभग 12 लाख हो गई है, लेकिन अमेजन की ऑटोमेशन टीम को उम्मीद है कि कंपनी 2027 तक अमेरिका में 1,60,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी पर रखने से बच सकती है, जिनकी उसे जरूरत पड़ेगी। इससे अमेजन की पिक, पैक और डिलीवर की जाने वाली हर चीज पर लगभग 30 सेंट की बचत होगी।

75% ऑपरेशन्स को ऑटोमेट करने का टारगेट पिछले साल अधिकारियों ने अमेजन के बोर्ड को बताया था कि उन्हें उम्मीद है कि रोबोटिक ऑटोमेशन की मदद से कंपनी आने वाले वर्षों में अमेरिका में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने से बच पाएगी। हालांकि, उन्हें 2033 तक दोगुने उत्पाद बेचने की उम्मीद है। सुपरफास्ट डिलीवरी के लिए डिजाइन की गई फैसिलिटीज में अमेजन ऐसे गोदाम बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां बहुत कम लोगों को काम पर रखा जाए। डॉक्यूमेंट्स के अनुसार अमेजन की रोबोटिक्स टीम का फाइनल टारगेट 75% ऑपरेशन्स को ऑटोमेट करना है।

ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे शब्दों से बचने का विचार डॉक्यूमेंट्स में रोबोटिक्स पर चर्चा करते समय ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे शब्दों के इस्तेमाल से बचने का विचार किया गया है। साथ ही इसके जगह पर अडवांस्ड टेक्नोलॉजी जैसे शब्दों का प्रयोग करने या रोबोट शब्द के स्थान पर कोबोट (cobot) शब्द को इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है, जिसका मतलब ह्यूमन कोलैबोरेशन से है।

'जॉब डेस्ट्रॉयर बन जाएगा अमेजन' मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर डेरॉन एसमोग्लू ने कहा, 'अमेजन के जैसा ऑटोमेशन का रास्ता खोजने के लिए किसी और के पास उतना इन्सेंटिव नहीं है।' एसमोग्लू ने कहा, 'अगर ये प्लान सफल होते हैं, तो अमेरिका के सबसे बड़े एम्प्लॉयर में से एक शुद्ध रूप से जॉब क्रिएटर नहीं, बल्कि जॉब डेस्ट्रॉयर बन जाएगा।'

अमेजन ने क्या कहा? अमेजन ने कहा कि टाइम्स ने जिन डॉक्यूमेंट्स को देखा है, वे अधूरे थे और कंपनी की ओवरऑल हायरिंग स्ट्रैटिजी को नहीं बताते। अमेजन के प्रवक्ता केली नैनटेल ने बताया कि कंपनी आने वाले त्योहारी सीजन में 2,50,000 लोगों को नियुक्त करने की योजना बना रही है।