Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़amazon plans to create 10 lakh job opportunities in india by 2030 invest over $35 billion
भारत में 10 लाख नौकरियों की सौगात, करीब 3.15 लाख करोड़ का निवेश, Amazon ने बताया मास्टर प्लान

Amazon ने भारत के लिए अपने अब तक के सबसे बड़े कमिटमेंट्स में से एक की घोषणा की है, जिसमें कहा गया है कि उसका लक्ष्य 2030 तक देश में 10 लाख नौकरियों के मौके बनाने में मदद करना है। अमेजन ने कहा कि वह 2030 तक अपने इंडिया ऑपरेशन्स में करीब 3.14 लाख करोड़ रुपये लगाएगा।

Dec 10, 2025 02:05 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Amazon ने भारत के लिए अपने अब तक के सबसे बड़े कमिटमेंट्स में से एक की घोषणा की है, जिसमें कहा गया है कि उसका लक्ष्य 2030 तक देश में 10 लाख नौकरियों के मौके बनाने में मदद करना है। कंपनी ने नई दिल्ली में अपने संभव समिट में यह प्लान शेयर किया, जहां उसने यह भी बताया कि कंपनी अगले कुछ सालों में भारत में कितना इन्वेस्ट करना चाहती है। अमेजन ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट में कहा, "2030 तक, कंपनी का प्लान 1 मिलियन और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इंड्यूस्ड और सीजनल जॉब्स बनाने का है।" दिलचस्प बात यह है कि कंपनी ने यह घोषणा ऐसे समय में की है, जब अमेजन खुद ग्लोबली अपनी वर्कफोर्स कम कर रही है।

करीब 3.14 लाख करोड़ निवेश करेगी अमेजन

इंडिया टूडे के रिपोर्ट के अनुसार, अमेजन ने यह भी कंफर्म किया है कि वह 2030 तक अपने इंडिया ऑपरेशन्स में $35 बिलियन से ज्यादा, यानी लगभग 3.14 लाख करोड़ रुपये लगाएगा। यह 2010 में मार्केट में आने के बाद से अब तक किए गए लगभग $40 बिलियन के अलावा होगा। यह घोषणा माइक्रोसॉफ्ट के इंडिया में 1.5 लाख करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने के वादे के ठीक बाद की गई है, जिससे यह एहसास होता है कि ग्लोबल टेक कंपनियों को भारत में लॉन्ग-टर्म पोटेंशियल दिख रहा है।

नए इन्वेस्टमेंट के तीन बड़े लक्ष्य

कंपनी ने कहा कि नया इन्वेस्टमेंट तीन बड़े लक्ष्यों - AI-लेड डिजिटाइजेशन, इंडियन एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना और नौकरी के मौके बढ़ाना - पर फोकस करेगा। अमेजन ने इसे इंडिया के डिजिटल और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के साथ अपनी लॉन्ग-टर्म पार्टनरशिप का कंटिन्यूएशन बताया। पिछले कुछ सालों में, इसने बड़े फुलफिलमेंट सेंटर, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, डेटा सेंटर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, इन सभी ने ज्यादा छोटे बिजनेस को ऑनलाइन लाने में रोल निभाया है।

समिट में जारी कीस्टोन स्ट्रैटेजी की एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेजन ने 2024 में भारत में इंडस्ट्रीज में लगभग 2.8 मिलियन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इंड्यूस्ड और सीजनल नौकरियों को सपोर्ट किया। कंपनी ने यह भी कहा कि उसकी कोशिशों ने 12 मिलियन से ज्यादा छोटे बिजनेस को डिजिटाइज करने में मदद की है और भारत से कुल ईकॉमर्स एक्सपोर्ट में $20 बिलियन से ज्यादा की मदद की है।

2030 तक 10 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य

अब सबसे बड़ा मकसद 2030 तक और दस लाख नौकरियां देना है। ये नौकरियां अमेजन के बढ़ते फुलफिलमेंट और डिलीवरी नेटवर्क के साथ-साथ पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट और सर्विस से जुड़ी इंडस्ट्रीज से मिलेंगी। कंपनी ने कहा कि ये मौके तब मिलेंगे जब उसका इकोसिस्टम बढ़ेगा और ज्यादा सेलर और पार्टनर प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे।

अमेजन में उभरते बाजारों के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमित अग्रवाल ने कहा कि कंपनी भारत में अपनी तरक्की को देश के विकास के लक्ष्यों के साथ देखती है। उन्होंने कहा, "हम पिछले 15 सालों में भारत की डिजिटल बदलाव की यात्रा का हिस्सा बनकर खुश हैं," उन्होंने आगे कहा कि अमेजन "लाखों भारतीयों के लिए AI तक पहुंच को आसान बनाना" चाहता है और 2030 तक अपने कुल ईकॉमर्स एक्सपोर्ट को चार गुना बढ़ाकर $80 बिलियन करना चाहता है।

एक्सपोर्ट को तेज करने पर फोकस

एक्सपोर्ट उस प्लान का एक बड़ा हिस्सा है। अमेजन ग्लोबल सेलिंग, जिसने हाल ही में भारत में एक दशक पूरा किया है, पहले ही $20 बिलियन के इनेबल्ड एक्सपोर्ट को पार कर चुका है। इसे और तेज करने के लिए, अमेजन ने 'एक्सेलरेट एक्सपोर्ट्स' नाम का एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, जो सेलर्स को मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स से जोड़ेगा और फैक्ट्रियों को दुनियाभर में बेचने में मदद करेगा। कंपनी तिरुपुर, कानपुर और सूरत समेत 10 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब में ऑनबोर्डिंग ड्राइव चलाएगी, और इस कोशिश को बढ़ाने के लिए अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ टाई-अप किया है।

ग्लोबली अपनी वर्कफोर्स कम कर रही कंपनी

दिलचस्प बात यह है कि यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब अमेजन अपनी ग्लोबल कॉर्पोरेट वर्कफोर्स को कम कर रहा है। इस साल अक्टूबर में, कंपनी ने घोषणा की कि वह एक बड़े रीस्ट्रक्चरिंग के हिस्से के तौर पर लगभग 14,000 कर्मचारियों को निकाल देगी। एक ब्लॉग पोस्ट में, पीपल एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बेथ गैलेटी ने कहा कि कंपनी को और लीन होने की जरूरत है क्योंकि वह जेनरेटिव AI और दूसरी लॉन्ग-टर्म प्रायोरिटीज की ओर इन्वेस्टमेंट कर रही है।

