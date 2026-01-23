Amazon में बड़ी छंटनी की तैयारी! अगले हफ्ते जाएगी 30 हजार कर्मचारियों की नौकरी

संक्षेप: Amazon अगले हफ्ते कॉस्ट कटिंग और AI फोकस के तहत करीब 30,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों की दूसरी बड़ी छंटनी करने की योजना बना रहा है। इसका असर AWS, रिटेल, Prime Video और HR जैसे बड़े डिवीजन्स पर पड़ सकता है।

ई-कॉमर्स और टेक कंपनी Amazon एक बार फिर बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी अगले हफ्ते कॉर्पोरेट सेक्टर में दूसरी बार जॉब कट्स शुरू कर सकती है। यह कदम Amazon के उस टारगेट का हिस्सा है, जिसके साथ करीब 30,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों की संख्या कम की जानी है।

Amazon ने पिछले साल अक्टूबर महीने में लगभग 14,000 वाइट-कॉलर यानी कॉर्पोरेट कर्मचारियों की छंटनी की थी। यह आंकड़ा कुल 30,000 कर्मचारियों की कटौती के टारगेट का लगभग आधा था, जिसकी जानकारी सबसे पहले Reuters की रिपोर्ट में दी गई थी। अब जो नई छंटनी होने वाली है, उसमें भी लगभग पिछले साल की तरह ही हजारों नौकरियां जाने की संभावना जताई जा रही है।

रिपोर्ट्स का कहना है कि यह छंटनी अगले हफ्ते की शुरुआत में, संभवतः मंगलवार से शुरू हो सकती है। हालांकि, इस बारे में बात करने वाले सोर्सेज ने पहचान ना शेयर करने को कहा है, क्योंकि वे Amazon की इंटरनल प्लान्स पर पब्लिकली बोलने के लिए ऑथराइज्ड नहीं हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि कंपनी की योजना में आखिरी समय पर बदलाव भी हो सकता है।

इन यूनिट्स पर पड़ सकता है प्रभाव बताया जा रहा है कि इस बार की छंटनी Amazon के कई बड़े बिजनेस यूनिट्स को प्रभावित कर सकती है। इनमें Amazon Web Services (AWS), रिटेल बिजनेस, Prime Video और ह्यूमन रिसोर्सेज से जुड़ी People Experience and Technology यूनिट्स शामिल हैं। हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं है कि किस विभाग में कितनी नौकरियों पर असर पड़ेगा।

बता दें, इस मामले पर Amazon की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। कंपनी ने आधिकारिक रूप से इसपर कोई भी कॉमेंट करने से इनकार कर दिया है, जिससे कर्मचारियों और टेक इंडस्ट्री में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है।