Amazon Deals, आधे से भी कम दाम में लाएं AC जैसी कूलिंग वाले ये एयर कूलर्स, देखें बेस्ट ऑफर्स

दिल्ली की भीषण गर्मी से निपटने के लिए Amazon पर भारी छूट के साथ AC जैसी कूलिंग देने वाले दमदार एयर कूलर्स मिल रहे हैं। इस लिस्ट में बड़े कमरों के लिए हाई-कैपेसिटी डेजर्ट कूलर्स और छोटे स्पेस के लिए रिमोट कंट्रोल वाले पोर्टेबल टावर कूलर्स के बेस्ट ऑफर्स शामिल हैं।

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दिल्ली-NCR में पारा लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है और भीषण हीटवेव के कारण आम जनजीवन बेहाल है। इस तपती गर्मी और शुष्क मौसम से निपटने के लिए एयर कंडीशनर का एक बेहतरीन, किफायती और बिजली बचाने वाला विकल्प एयर कूलर हैं। दिल्ली की सूखी गर्मी में एयर कूलर्स सबसे प्रभावी ढंग से काम करते हैं। वर्तमान में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर शानदार डील्स और ऑफर्स लाइव हैं, जहाँ ग्राहक आधे से भी कम दाम में प्रीमियम और टॉप-रेटेड एयर कूलर्स घर ला सकते हैं।

इस लिस्ट में Crompton, Voltas, Symphony, और Bajaj जैसे भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स शामिल हैं। बड़े कमरों, हॉल या लिविंग एरिया के लिए 70 से 88 लीटर की भारी क्षमता वाले डेजर्ट कूलर्स बेस्ट हैं, जो आइस चैंबर और इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी के साथ आते हैं। ये बिजली कटने पर भी कमरे को शिमला जैसी ठंडक देते हैं। वहीं दूसरी ओर, छोटे कमरों, पर्सनल केबिन या वर्क-फ्रॉम-होम सेटअप के लिए रिमोट कंट्रोल, डिजिटल पैनल और डस्ट फिल्टर से लैस स्लीक टावर और पर्सनल कूलर्स उपलब्ध हैं। ये न सिर्फ कम जगह घेरते हैं बल्कि बिजली का बिल भी बेहद कम रखते हैं। अगर आप भी भारी-भरकम बिजली बिल और गर्मी दोनों से एक साथ राहत चाहते हैं, तो Amazon की इस सेल का फायदा उठाकर अपने बजट और जरूरत के अनुसार बेस्ट एयर कूलर चुन सकते हैं।

दिल्ली-NCR की भीषण गर्मी और हीटवेव से निपटने के लिए Orient Electric Durachill 40 L Portable Air Cooler एक बेहतरीन और बजट-फ्रेंडली विकल्प है। Amazon पर चल रही सेल में यह मॉडल 48% की भारी छूट के साथ सिर्फ 5,699 रुपये में मिल रहा है। 40 लीटर की क्षमता वाला यह पर्सनल एयर कूलर मीडियम साइज के कमरों (200 वर्ग फुट तक) के लिए एकदम परफेक्ट है। यह इन्वर्टर पर भी आसानी से काम करता है, जिससे बिजली कटने पर भी आपको लगातार ठंडी हवा मिलती रहती है।

Specifications कंट्रोल टाइप नॉक कंट्रोल वजन 8 किलोग्राम वारंटी ओरिएंट इलेक्ट्रिक की तरफ से 1 वर्ष की होम वारंटी कवरेज एरिया 200 स्क्वायर फीट तक के कमरे के लिए उपयुक्त क्यों खरीदें ज्यादा ठंडी हवा बेहतर कूलिंग पैड्स आसान मूवमेंट आसान मूवमेंट धूल और कीड़ों से बचाव क्यों खोजें विकल्प सीमित कवरेज मैनुअल कंट्रोल

दिल्ली-NCR और उत्तर भारत की चुभने वाली भीषण गर्मी और हीटवेव से निपटने के लिए OG Star 110L Desert Air Cooler (SM110) एक पावरफुल और हैवी-ड्यूटी कूलिंग सॉल्यूशन है। Amazon पर यह मॉडल 33% की बचत के साथ 9,999 रुपये में उपलब्ध है। 110 लीटर की विशाल टैंक क्षमता के साथ आने वाला यह डेजर्ट एयर कूलर बड़े कमरों, हॉल, ऑफिस या दुकानों के लिए एकदम सही है, ताकि आपको बार-बार पानी भरने की जरूरत न पड़े।

Specifications वजन 19.8 किलोग्राम मटीरियल टिकाऊ प्लास्टिक कंट्रोल टाइप मैनुअल नॉब कंट्रोल कूलिंग पैड्स हाई-एफिशिएंसी हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स क्यों खरीदें जबरदस्त एयर डिलीवरी विशाल वाटर टैंक उपयोग में आसान मल्टी-पर्पज उपयोग क्यों खोजें विकल्प ज्यादा वजन और साइज रिमोट कंट्रोल या डिजिटल डिस्प्ले नहीं

छोटे और मीडियम साइज के कमरों के लिए Bajaj PX 97 Torque New 36L Personal Air Cooler भारतीय बाजारों में सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद मॉडलों में से एक है। Amazon पर लिमिटेड टाइम डील के तहत यह 40% की छूट के साथ मात्र 5,398 रुपये में उपलब्ध है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पर 3 साल की व्यापक वारंटी (1 साल स्टैंडर्ड + 2 साल एक्सटेंडेड) मिल रही है। यह पर्सनल कूलर कम बिजली की खपत में बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है और पोर्टेबल होने के कारण इसे घर में कहीं भी आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है।

Specifications कंट्रोल टाइप 3-स्पीड मैनुअल नॉब कंट्रोल पंप प्रोटेक्शन ड्यूरामरीन पंप कूलिंग टेक्नोलॉजी एंटी-बैक्टीरियल हेक्साकूल टेक्नोलॉजी पैड्स कवरेज एरिया 200 स्क्वायर फीट तक के कमरे के लिए बेस्ट क्यों खरीदें एंटी-बैक्टीरियल हेक्साकूल पैड्स ड्यूरेबल ड्यूरामरीन पंप शानदार एयर सर्कुलेशन हाई पोर्टेबिलिटी क्यों खोजें विकल्प रिमोट कंट्रोल का न होना आइस चैंबर का अभाव

यदि आपके पास जगह की कमी है या आप अपनी पर्सनल डेस्क, स्टडी रूम या छोटे बेडरूम के लिए एक स्लिम और स्टाइलिश कूलर ढूंढ रहे हैं, तो Symphony Diet 12T Tower Air Cooler एक परफेक्ट चॉइस है। Amazon पर यह कूलर Tower Air Coolers की कैटेगरी में #1 Best Seller है और फिलहाल 25% की छूट के साथ मात्र 5,491 रुपये में मिल रहा है। यह 12 लीटर की क्षमता वाला एक कॉम्पैक्ट टावर कूलर है, जो कम जगह घेरते हुए बेहतरीन और सीधी कूलिंग देने के लिए डिजाइन किया गया है।

Specifications कूलिंग पैड्स हाई-इफेक्टिव हनीकॉम्ब कूलिंग पैड एयर डिस्ट्रीब्यूशन कूल फ्लो डिस्पेंसर और पावरफुल ब्लोअर कंट्रोल टाइप मैनुअल डायल नॉब क्यों खरीदें स्पेस-सेविंग टावर डिजाइन कूल फ्लो डिस्पेंसर ऑटो लूवर मूवमेंट बिजली की भारी बचत क्यों खोजें विकल्प छोटा वॉटर टैंक सिर्फ छोटे कमरों के लिए

यदि आप इस भीषण गर्मी में ₹4,500 के बजट के अंदर एक दमदार और फीचर्स से भरपूर कूलर की तलाश में हैं, तो BHABURLY GLX 35 LTR Personal Air Cooler आपके लिए एक बेस्ट-बजट डील साबित हो सकता है। Amazon पर यह कूलर 44% की भारी छूट के साथ मात्र 4,499 रुपये में मिल रहा है। पिछले महीने में इसके 500 से अधिक यूनिट्स बेचे जा चुके हैं। अपने सेगमेंट में ज़्यादा एयरथ्रो, एंटी-बैक्टीरियल हनीकॉम्ब पैड्स और एक समर्पित आइस चैंबर के साथ आने वाला यह पोर्टेबल कूलर छोटे से मीडियम साइज के कमरों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

Specifications वजन 8.16 किलोग्राम कंट्रोल और स्विंग 3-स्पीड नॉब कंट्रोल और ऑटो स्विंग फीचर मटीरियल मजबूत पॉलीप्रोपाइलीन कूलिंग पैड्स एंटी-बैक्टीरियल हनीकॉम्ब पैड्स क्यों खरीदें डेडिकेटेड आइस चैंबर शानदार मोटर परफॉर्मेंस कम बिजली की खपत और इन्वर्टर फ्रेंडली हाइजीनिक कूलिंग क्यों खोजें विकल्प नया और उभरता हुआ ब्रांड मैनुअल कंट्रोल्स

दिल्ली-NCR की रिकॉर्ड-तोड़ गर्मी, लू और बड़े कमरों को ठंडा करने के लिए Crompton Ozone 88 Litres Desert Air Cooler मार्केट के सबसे भरोसेमंद और बेस्ट-सेलिंग मॉडल्स में से एक है। अमेज़न पर यह हैवी-ड्यूटी कूलर 48% की भारी बचत के साथ मात्र 10,399 रुपये में मिल रहा है। 88 लीटर के विशाल वॉटर टैंक और दमदार 4200 CMH एयर डिलीवरी के साथ आने वाला यह डेजर्ट कूलर बड़े हॉल, लिविंग रूम या बड़े बेडरूम को मिनटों में शिमला जैसी ठंडक देने के लिए डिजाइन किया गया है।

Specifications हवा का बहाव 4200 m³/hr कवरेज एरिया 490 स्क्वायर फीट तक के बड़े कमरों के लिए परफेक्ट पंप टेक्नोलॉजी एवरलास्ट पंप एयर डिफ्लेक्शन 4-वे एयर डिफ्लेक्शन क्यों खरीदें विशाल टैंक और ऑटो-फिल बड़ा और आसान साफ होने वाला आइस चैंबर हार्ड वॉटर के लिए एवरलास्ट पंप इन्वर्टर कंपैटिबल 4-वे एयर डिफ्लेक्शन क्यों खोजें विकल्प कोई एम्प्टी टैंक अलार्म नहीं मैनुअल कंट्रोल्स

दिल्ली-NCR की भीषण झुलसाने वाली गर्मी और बड़े हॉल या कमरों को ठंडा रखने के लिए Livpure Aerofrost Neo 90L Desert Air Cooler एक बेहतरीन और बेहद दमदार विकल्प है। Amazon पर यह कूलर पूरे 50% की फ्लैट छूट के साथ मात्र 9,689 रुपये में मिल रहा है। 90 लीटर की विशाल टैंक क्षमता और 3500 m³/hr की पावरफुल एयर डिलीवरी के साथ आने वाला यह डेजर्ट एयर कूलर लंबे समय तक बिना किसी रुकावट के कमरे को ठंडा और आरामदायक बनाए रखता है।

Specifications वजन 14.4 किलोग्राम विशेष सुरक्षा थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन कंट्रोल टाइप मैनुअल डायल नॉब वारंटी 12 महीने (1 साल) की मैन्युफैक्चरर वारंटी क्यों खरीदें विशाल 90L वॉटर टैंक बेहतरीन एयर थ्रो कम बिजली की खपत कम बिजली की खपत क्यों खोजें विकल्प ऑटो-फिल का न होना कोई रिमोट कंट्रोल नहीं

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