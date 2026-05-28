Amazon Deals, आधे से भी कम दाम में लाएं AC जैसी कूलिंग वाले ये एयर कूलर्स, देखें बेस्ट ऑफर्स
दिल्ली की भीषण गर्मी से निपटने के लिए Amazon पर भारी छूट के साथ AC जैसी कूलिंग देने वाले दमदार एयर कूलर्स मिल रहे हैं। इस लिस्ट में बड़े कमरों के लिए हाई-कैपेसिटी डेजर्ट कूलर्स और छोटे स्पेस के लिए रिमोट कंट्रोल वाले पोर्टेबल टावर कूलर्स के बेस्ट ऑफर्स शामिल हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
दिल्ली-NCR में पारा लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है और भीषण हीटवेव के कारण आम जनजीवन बेहाल है। इस तपती गर्मी और शुष्क मौसम से निपटने के लिए एयर कंडीशनर का एक बेहतरीन, किफायती और बिजली बचाने वाला विकल्प एयर कूलर हैं। दिल्ली की सूखी गर्मी में एयर कूलर्स सबसे प्रभावी ढंग से काम करते हैं। वर्तमान में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर शानदार डील्स और ऑफर्स लाइव हैं, जहाँ ग्राहक आधे से भी कम दाम में प्रीमियम और टॉप-रेटेड एयर कूलर्स घर ला सकते हैं।
इस लिस्ट में Crompton, Voltas, Symphony, और Bajaj जैसे भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स शामिल हैं। बड़े कमरों, हॉल या लिविंग एरिया के लिए 70 से 88 लीटर की भारी क्षमता वाले डेजर्ट कूलर्स बेस्ट हैं, जो आइस चैंबर और इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी के साथ आते हैं। ये बिजली कटने पर भी कमरे को शिमला जैसी ठंडक देते हैं। वहीं दूसरी ओर, छोटे कमरों, पर्सनल केबिन या वर्क-फ्रॉम-होम सेटअप के लिए रिमोट कंट्रोल, डिजिटल पैनल और डस्ट फिल्टर से लैस स्लीक टावर और पर्सनल कूलर्स उपलब्ध हैं। ये न सिर्फ कम जगह घेरते हैं बल्कि बिजली का बिल भी बेहद कम रखते हैं। अगर आप भी भारी-भरकम बिजली बिल और गर्मी दोनों से एक साथ राहत चाहते हैं, तो Amazon की इस सेल का फायदा उठाकर अपने बजट और जरूरत के अनुसार बेस्ट एयर कूलर चुन सकते हैं।
1. Orient Electric Durachill 40 L Portable Air Cooler For Home | Densenest Honeycomb Pads |More Air Delivery | Fully Collapsible Louvers |Inverter Compatible | 1 Year Warranty by Orient | White & Grey
दिल्ली-NCR की भीषण गर्मी और हीटवेव से निपटने के लिए Orient Electric Durachill 40 L Portable Air Cooler एक बेहतरीन और बजट-फ्रेंडली विकल्प है। Amazon पर चल रही सेल में यह मॉडल 48% की भारी छूट के साथ सिर्फ 5,699 रुपये में मिल रहा है। 40 लीटर की क्षमता वाला यह पर्सनल एयर कूलर मीडियम साइज के कमरों (200 वर्ग फुट तक) के लिए एकदम परफेक्ट है। यह इन्वर्टर पर भी आसानी से काम करता है, जिससे बिजली कटने पर भी आपको लगातार ठंडी हवा मिलती रहती है।
Specifications
क्यों खरीदें
ज्यादा ठंडी हवा
बेहतर कूलिंग पैड्स
आसान मूवमेंट
आसान मूवमेंट
धूल और कीड़ों से बचाव
क्यों खोजें विकल्प
सीमित कवरेज
मैनुअल कंट्रोल
2. OG Star 110L Desert Air Cooler SM110 with Honeycomb Pads, Multi-Speed Control, Water Level Indicator & Water Inlet Efficient Cooling Solution for Harsh Summer Conditions
दिल्ली-NCR और उत्तर भारत की चुभने वाली भीषण गर्मी और हीटवेव से निपटने के लिए OG Star 110L Desert Air Cooler (SM110) एक पावरफुल और हैवी-ड्यूटी कूलिंग सॉल्यूशन है। Amazon पर यह मॉडल 33% की बचत के साथ 9,999 रुपये में उपलब्ध है। 110 लीटर की विशाल टैंक क्षमता के साथ आने वाला यह डेजर्ट एयर कूलर बड़े कमरों, हॉल, ऑफिस या दुकानों के लिए एकदम सही है, ताकि आपको बार-बार पानी भरने की जरूरत न पड़े।
Specifications
क्यों खरीदें
जबरदस्त एयर डिलीवरी
विशाल वाटर टैंक
उपयोग में आसान
मल्टी-पर्पज उपयोग
क्यों खोजें विकल्प
ज्यादा वजन और साइज
रिमोट कंट्रोल या डिजिटल डिस्प्ले नहीं
3. Bajaj PX 97 Torque New 36L Personal Air Cooler For Room|Honeycomb Cooling Pads|High-Speed |30Ft Powerful Air Throw|3-Speed Control|Portable Cooler-Home|3 Year Comprehensive Product Warranty|White
छोटे और मीडियम साइज के कमरों के लिए Bajaj PX 97 Torque New 36L Personal Air Cooler भारतीय बाजारों में सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद मॉडलों में से एक है। Amazon पर लिमिटेड टाइम डील के तहत यह 40% की छूट के साथ मात्र 5,398 रुपये में उपलब्ध है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पर 3 साल की व्यापक वारंटी (1 साल स्टैंडर्ड + 2 साल एक्सटेंडेड) मिल रही है। यह पर्सनल कूलर कम बिजली की खपत में बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है और पोर्टेबल होने के कारण इसे घर में कहीं भी आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
एंटी-बैक्टीरियल हेक्साकूल पैड्स
ड्यूरेबल ड्यूरामरीन पंप
शानदार एयर सर्कुलेशन
हाई पोर्टेबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
रिमोट कंट्रोल का न होना
आइस चैंबर का अभाव
4. Symphony Diet 12T Tower Air Cooler | Honeycomb Cooling Pad | Powerful Blower | Auto Louver Movement | Cool Flow Dispenser | 12L | 1-Year Warranty
यदि आपके पास जगह की कमी है या आप अपनी पर्सनल डेस्क, स्टडी रूम या छोटे बेडरूम के लिए एक स्लिम और स्टाइलिश कूलर ढूंढ रहे हैं, तो Symphony Diet 12T Tower Air Cooler एक परफेक्ट चॉइस है। Amazon पर यह कूलर Tower Air Coolers की कैटेगरी में #1 Best Seller है और फिलहाल 25% की छूट के साथ मात्र 5,491 रुपये में मिल रहा है। यह 12 लीटर की क्षमता वाला एक कॉम्पैक्ट टावर कूलर है, जो कम जगह घेरते हुए बेहतरीन और सीधी कूलिंग देने के लिए डिजाइन किया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्पेस-सेविंग टावर डिजाइन
कूल फ्लो डिस्पेंसर
ऑटो लूवर मूवमेंट
बिजली की भारी बचत
क्यों खोजें विकल्प
छोटा वॉटर टैंक
सिर्फ छोटे कमरों के लिए
5. BHABURLY | GLX 35 LTR | Personal Portable Cooler with Anti Bacterial Honeycomb | Highest Airthrow in Segment | Auto Swing | 3 Speed Control | Low Power Consumption | One Year Warranty
यदि आप इस भीषण गर्मी में ₹4,500 के बजट के अंदर एक दमदार और फीचर्स से भरपूर कूलर की तलाश में हैं, तो BHABURLY GLX 35 LTR Personal Air Cooler आपके लिए एक बेस्ट-बजट डील साबित हो सकता है। Amazon पर यह कूलर 44% की भारी छूट के साथ मात्र 4,499 रुपये में मिल रहा है। पिछले महीने में इसके 500 से अधिक यूनिट्स बेचे जा चुके हैं। अपने सेगमेंट में ज़्यादा एयरथ्रो, एंटी-बैक्टीरियल हनीकॉम्ब पैड्स और एक समर्पित आइस चैंबर के साथ आने वाला यह पोर्टेबल कूलर छोटे से मीडियम साइज के कमरों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
डेडिकेटेड आइस चैंबर
शानदार मोटर परफॉर्मेंस
कम बिजली की खपत और इन्वर्टर फ्रेंडली
हाइजीनिक कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
नया और उभरता हुआ ब्रांड
मैनुअल कंट्रोल्स
6. Crompton Ozone 88 Litres Desert Air Cooler for home | Large & Easy Clean Ice Chamber | 4-Way Air Deflection | High Density Honeycomb Pads | Everlast Pump | Auto Fill
दिल्ली-NCR की रिकॉर्ड-तोड़ गर्मी, लू और बड़े कमरों को ठंडा करने के लिए Crompton Ozone 88 Litres Desert Air Cooler मार्केट के सबसे भरोसेमंद और बेस्ट-सेलिंग मॉडल्स में से एक है। अमेज़न पर यह हैवी-ड्यूटी कूलर 48% की भारी बचत के साथ मात्र 10,399 रुपये में मिल रहा है। 88 लीटर के विशाल वॉटर टैंक और दमदार 4200 CMH एयर डिलीवरी के साथ आने वाला यह डेजर्ट कूलर बड़े हॉल, लिविंग रूम या बड़े बेडरूम को मिनटों में शिमला जैसी ठंडक देने के लिए डिजाइन किया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल टैंक और ऑटो-फिल
बड़ा और आसान साफ होने वाला आइस चैंबर
हार्ड वॉटर के लिए एवरलास्ट पंप
इन्वर्टर कंपैटिबल
4-वे एयर डिफ्लेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
कोई एम्प्टी टैंक अलार्म नहीं
मैनुअल कंट्रोल्स
7. Livpure Aerofrost Neo 90L Desert Air Cooler, White, Adjustable Speed, Ice Chamber, 5 Castor Wheels, Water Level Indicator, Works on Inverter
दिल्ली-NCR की भीषण झुलसाने वाली गर्मी और बड़े हॉल या कमरों को ठंडा रखने के लिए Livpure Aerofrost Neo 90L Desert Air Cooler एक बेहतरीन और बेहद दमदार विकल्प है। Amazon पर यह कूलर पूरे 50% की फ्लैट छूट के साथ मात्र 9,689 रुपये में मिल रहा है। 90 लीटर की विशाल टैंक क्षमता और 3500 m³/hr की पावरफुल एयर डिलीवरी के साथ आने वाला यह डेजर्ट एयर कूलर लंबे समय तक बिना किसी रुकावट के कमरे को ठंडा और आरामदायक बनाए रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल 90L वॉटर टैंक
बेहतरीन एयर थ्रो
कम बिजली की खपत
कम बिजली की खपत
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो-फिल का न होना
कोई रिमोट कंट्रोल नहीं
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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