फैमिली बड़ी हो या छोटी, सभी के लिए बेस्ट हैं ये फ्रिज, Amazon से सस्ते में करें खरीदारी
अगर आप अपने घर के लिए एक बड़ा फ्रिज खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अमेजन की साइड बाय साइड फ्रिज डील को जरूर चेक करना चाहिए, जहां से आप सस्ते में प्रीमियम फ्रिज खरीद सकते हैं...
प्रोडक्ट्स के सुझाव
साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर को आप प्रीमियम फ्रिज कह सकते हैं, अगर आपने घर के मार्डन लुक के हिसाब से लेटेस्ट फीचर वाला फ्रिज चाहते हैं, जो न सिर्फ दिखने में अच्छा हो साथ ही, वाई-फाई कैमरे और ऑरो जैसी लेटेस्ट तकनीक से लैस हो, तो अमेजन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अमेजन पर साइड बाय साइड फ्रिज पर बढ़िया डील मिल रही है, जिससे आप कम कीमत में फ्रिज खरीद सकते हैं। इसमें सैमसंग, एलजी और गोदरेज ब्रांड के फ्रिज शामिल है, जिन पर कई तरह के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं....
क्या होते हैं साइड बाय साइड फ्रिज
सबसे पहले समझना जरूरी है कि साइड-बाय-साइड फ्रिज रेफ्रिजरेटर होता कैसा है? तो बता दें कि इसमें दो दरवाजे होते हैं, जो लेफ्ट और राइट की तरफ खुलते हैं, जिसमें एक साइड फ्रीज़र और दूसरी साइड सामान्य फ्रिज होती है। इसमें ज्यादा स्टोरेज, बेहतर ऑर्गनाइजेशन और तेज कूलिंग देता है, साथ ही कई मॉडल में वॉटर और आइस डिस्पेंसर जैसी प्रीमियम सुविधाएँ भी मिलती हैं। यह मॉडर्न किचन के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन माना जाता है।
1. Samsung 653 L, 3 Star, Frost Free, Double Door, Convertible 5-in-1 Digital Inverter, Side By Side AI Enabled Smart Refrigerator with WiFi (RS76CG8003S9HL, Silver, Refined Inox)
यह एक प्रीमियम और AI-एनेबल्ड फ्रिज है, जिसमें कन्वर्टिबल 5-in-1 स्टोरेज मोड, डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर और वाई-फाई सपोर्ट मिलता है। यह फ्रिज बड़े परिवारों के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें AI बेस्ड SmartThings टेक्नोलॉजी दी गई है, जो एनर्जी सेविंग और बेहतर कूलिंग सुनिश्चित करती है। फिलहाल यह रेफ्रिजरेटर 31 फीसद की छूट पर 77,990 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
653 लीटर की बड़ी कैपेसिटी
20 साल की वारंटी (कंप्रेसर पर)
Twin Cooling Plus से बेहतर फ्रेशनेस
Wi-Fi और SmartThings App सपोर्ट
AI Energy Mode से बिजली की बचत
Fingerprint Resistant और प्रीमियम फिनिश
क्यों खोजें विकल्प
3-Star एनर्जी रेटिंग, 5-Star नहीं
साइज बड़ा होने से छोटी किचन में फिट करना मुश्किल
2. LG 655 L Frost Free Smart Inverter Double Door Side by Side Refrigerator (GL-B257HWBY, Western Black, Express Freezing | Multi Air-Flow)
यह एक प्रीमियम डबल-डोर फ्रिज है, जिसे बड़े परिवारों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर, मल्टी एयर फ्लो और एक्सप्रेस फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी मिलती है, जो फूड को ज्यादा समय तक ताज़ा रखने में मदद करती है। स्टाइलिश Western Black फिनिश और बड़े स्टोरेज स्पेस के साथ यह फ्रिज फिलहाल 38 फीसद की छूट पर 74,990 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
5+ मेंबर्स के लिए आदर्श
Smart Inverter Compressor से कम बिजली खपत और कम शोर
Express Freezing से तेजी से आइस और फ्रीजिंग
10 साल की कंप्रेसर वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
एनर्जी स्टार रेटिंग हाई नहीं
Wi-Fi या स्मार्ट ऐप सपोर्ट नहीं
3. Godrej 600L 3Star | 1+2 Year Additional Warranty | Smart Convertible Zones | Toughened Glass Door | Frost Free Inverter Side By Side Refrigerator (2025 Model, RS EONVELVET 600C RIT BK GL, Black Glass)
यह एक स्टाइलिश और एडवांस फ्रिज है, जिसमें स्मार्ट कंवर्टिबल जोन और एडवांस्ड इन्वर्टर टेक्नोलॉजी दी गई है। 600 लीटर की बड़ी स्टोरेज क्षमता के साथ यह बड़े परिवारों की जरूरतों को आसानी से पूरा करता है। इस समय यह रेफ्रिजरेटर 40 फीसद की छूट के साथ 69,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
5+ मेंबर्स के लिए उपयुक्त
Smart Convertible Zones (-3°C से 5°C तक)
कम बिजली खर्च और कम शोर
10 साल की कंप्रेसर वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
Wi-Fi या स्मार्ट ऐप सपोर्ट नहीं
5-स्टार एनर्जी रेटिंग नहीं
4. Haier 602L 3Star 2 Door Side by Side Frost Free Refrigerator|100% Convertible|Expert Inverter Technology|Digital Display Panel|Triple Twist Ice Maker|Deo Fresh Technology (HRS-682KS, Black Steel)
यह ब्लैक फिनिश के साथ आता है, जिसमें 100 फीसद कन्वरि Convertible Fridge Space, Magic Convertible Zone और Expert Inverter Technology दी गई है। इसकी विशाल 602 लीटर कैपेसिटी बड़े परिवारों के लिए बेहतरीन है और यह अभी 45% की छूट के साथ 59,990 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
जरूरत के हिसाब से फ्रिज और फ्रीजर को बदल सकते हैं
Magic Convertible Zone (-24°C से 9°C)
कम बिजली खपत और कम शोर
Deo Fresh Technology से बदबू कम और फ्रेशनेस ज्यादा
Anti-Bacterial Gasket
क्यों खोजें विकल्प
Wi-Fi या स्मार्ट ऐप सपोर्ट नहीं
5-Star एनर्जी रेटिंग नहीं
5. Haier 596L 3Star 2 Door Side by Side Frost Free Refrigerator|100% Convertible|Expert Inverter|Digital Display Panel|Twist Ice Tray|Deo Fresh Technology (HES-690SS, Shiny Silver)
यह फ्रिज शानदार साइनी सिल्वर फिनिश में मिलता है, जिसमें 100 फीसद कन्वर्टिबल स्पेस, मैजिक कन्वर्टिबल जोन और एक्सपर्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जैसी स्मार्ट सुविधाएँ दी गई हैं। इसमें 596 लीटर की बड़ी स्टोरेज क्षमता मिलती है। यह फ्रिज 41 फीसद की छूट के साथ 59,990 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
100% Convertible Fridge Space
हर तरह के फूड के लिए सही तापमान
बदबू कम और फूड ज्यादा समय तक फ्रेश
आसान टेम्परेचर कंट्रोल
जल्दी और आसानी से बर्फ
Toughened Glass Shelves
क्यों खोजें विकल्प
Wi-Fi या स्मार्ट ऐप सपोर्ट नहीं
साइज बड़ा होने से छोटी किचन में जगह ज्यादा ले सकता है
6. Midea 560 L Side by Side,Frost Free Refrigerator|Water Dispenser |Inverter Compressor (MDRS704FGF46 Bru Steel),Grey
यह रेफ्रिजरेटर इन-बिल्ट वॉटर डिस्पेंसर के साथ आता है, जिससे बड़े परिवारों के लिए स्टोरेज और सुविधा दोनों मिलती हैं। इसकी इन्वटर कंप्रेसर और मल्टी एयर फ्लो टेक्नोलॉजी पूरे फ्रिज में एक-समान कूलिंग बनाए रखते हैं और ऊर्जा की बचत भी करते हैं। इसे 59 फीसद की छूट पर 44,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़े परिवारों के लिए परफेक्ट
इन-बिल्ट वॉटर डिस्पेंसर
कम शोर और ज्यादा एनर्जी एफिशिएंसी
हर शेल्फ पर समान कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
Wi-Fi या स्मार्ट ऐप सपोर्ट नहीं
आइस मेकर का फीचर नहीं मिलता
7. Voltas Beko, A Tata Product 472 L Side by Side Frost Free Refrigerator with ProSmart Inverter Compressor (RSB495/FPV300RXID, INOX steel, Electronic Temperature Control and Display)
यह रेफ्रिजरेटर प्रो स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर तेज कूलिंग के साथ कम आवाज और बेहतर ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करता है। INOX स्टील फिनिश, इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर कंट्रोल और मल्टी एयर फ्लो फीचर्स इसे बड़े परिवारों के लिए एक स्टाइलिश और भरोसेमंद ऑप्शन बनाते हैं। फिलहाल यह फ्रिज 42 फीसद की छूट पर 48,750 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
5+ मेंबर्स के लिए उपयुक्त
कम बिजली खर्च और ज्यादा टिकाऊपन
सिस्टम से हर शेल्फ तक समान कूलिंग
Stabilizer-free Operation
10 साल की कंप्रेसर वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
Wi-Fi या स्मार्ट ऐप कंट्रोल नहीं
5-Star एनर्जी रेटिंग नहीं
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।