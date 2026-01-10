फैमिली बड़ी हो या छोटी, सभी के लिए बेस्ट हैं ये फ्रिज, Amazon से सस्ते में करें खरीदारी

संक्षेप: अगर आप अपने घर के लिए एक बड़ा फ्रिज खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अमेजन की साइड बाय साइड फ्रिज डील को जरूर चेक करना चाहिए, जहां से आप सस्ते में प्रीमियम फ्रिज खरीद सकते हैं...

Jan 10, 2026 10:15 am IST

साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर को आप प्रीमियम फ्रिज कह सकते हैं, अगर आपने घर के मार्डन लुक के हिसाब से लेटेस्ट फीचर वाला फ्रिज चाहते हैं, जो न सिर्फ दिखने में अच्छा हो साथ ही, वाई-फाई कैमरे और ऑरो जैसी लेटेस्ट तकनीक से लैस हो, तो अमेजन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अमेजन पर साइड बाय साइड फ्रिज पर बढ़िया डील मिल रही है, जिससे आप कम कीमत में फ्रिज खरीद सकते हैं। इसमें सैमसंग, एलजी और गोदरेज ब्रांड के फ्रिज शामिल है, जिन पर कई तरह के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं....

क्या होते हैं साइड बाय साइड फ्रिज सबसे पहले समझना जरूरी है कि साइड-बाय-साइड फ्रिज रेफ्रिजरेटर होता कैसा है? तो बता दें कि इसमें दो दरवाजे होते हैं, जो लेफ्ट और राइट की तरफ खुलते हैं, जिसमें एक साइड फ्रीज़र और दूसरी साइड सामान्य फ्रिज होती है। इसमें ज्यादा स्टोरेज, बेहतर ऑर्गनाइजेशन और तेज कूलिंग देता है, साथ ही कई मॉडल में वॉटर और आइस डिस्पेंसर जैसी प्रीमियम सुविधाएँ भी मिलती हैं। यह मॉडर्न किचन के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन माना जाता है।

यह एक प्रीमियम और AI-एनेबल्ड फ्रिज है, जिसमें कन्वर्टिबल 5-in-1 स्टोरेज मोड, डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर और वाई-फाई सपोर्ट मिलता है। यह फ्रिज बड़े परिवारों के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें AI बेस्ड SmartThings टेक्नोलॉजी दी गई है, जो एनर्जी सेविंग और बेहतर कूलिंग सुनिश्चित करती है। फिलहाल यह रेफ्रिजरेटर 31 फीसद की छूट पर 77,990 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications एनर्जी रेटिंग 3-Star फ्रेश फूड कैपेसिटी 409 लीटर शेल्फ टाइप Toughened Glass कंप्रेसर Digital Inverter एनुअल पावर कंजंप्शन 547 यूनिट क्यों खरीदें 653 लीटर की बड़ी कैपेसिटी 20 साल की वारंटी (कंप्रेसर पर) Twin Cooling Plus से बेहतर फ्रेशनेस Wi-Fi और SmartThings App सपोर्ट AI Energy Mode से बिजली की बचत Fingerprint Resistant और प्रीमियम फिनिश क्यों खोजें विकल्प 3-Star एनर्जी रेटिंग, 5-Star नहीं साइज बड़ा होने से छोटी किचन में फिट करना मुश्किल

यह एक प्रीमियम डबल-डोर फ्रिज है, जिसे बड़े परिवारों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर, मल्टी एयर फ्लो और एक्सप्रेस फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी मिलती है, जो फूड को ज्यादा समय तक ताज़ा रखने में मदद करती है। स्टाइलिश Western Black फिनिश और बड़े स्टोरेज स्पेस के साथ यह फ्रिज फिलहाल 38 फीसद की छूट पर 74,990 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications कूलिंग टेक्नोलॉजी Multi Air-Flow, Multi Digital Sensors फ्रेश फूड कैपेसिटी 416 लीटर स्पेशल फीचर्स Express Freeze, Smart Diagnosis क्यों खरीदें 5+ मेंबर्स के लिए आदर्श Smart Inverter Compressor से कम बिजली खपत और कम शोर Express Freezing से तेजी से आइस और फ्रीजिंग 10 साल की कंप्रेसर वारंटी क्यों खोजें विकल्प एनर्जी स्टार रेटिंग हाई नहीं Wi-Fi या स्मार्ट ऐप सपोर्ट नहीं

यह एक स्टाइलिश और एडवांस फ्रिज है, जिसमें स्मार्ट कंवर्टिबल जोन और एडवांस्ड इन्वर्टर टेक्नोलॉजी दी गई है। 600 लीटर की बड़ी स्टोरेज क्षमता के साथ यह बड़े परिवारों की जरूरतों को आसानी से पूरा करता है। इस समय यह रेफ्रिजरेटर 40 फीसद की छूट के साथ 69,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications कैपेसिटी 600 लीटर एनर्जी रेटिंग 3-Star शेल्फ टाइप Toughened Glass फ्रीज़र कैपेसिटी 213 लीटर क्यों खरीदें 5+ मेंबर्स के लिए उपयुक्त Smart Convertible Zones (-3°C से 5°C तक) कम बिजली खर्च और कम शोर 10 साल की कंप्रेसर वारंटी क्यों खोजें विकल्प Wi-Fi या स्मार्ट ऐप सपोर्ट नहीं 5-स्टार एनर्जी रेटिंग नहीं

यह ब्लैक फिनिश के साथ आता है, जिसमें 100 फीसद कन्वरि Convertible Fridge Space, Magic Convertible Zone और Expert Inverter Technology दी गई है। इसकी विशाल 602 लीटर कैपेसिटी बड़े परिवारों के लिए बेहतरीन है और यह अभी 45% की छूट के साथ 59,990 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications कॉन्फ़िगरेशन Side-by-Side (2 Door) फ्रेश फूड कैपेसिटी 398 लीटर फ्रीज़र कैपेसिटी 204 लीटर स्पेशल फीचर्स 100% Convertible शेल्फ टाइप Toughened Glass एनुअल पावर कंजम्पशन 528 यूनिट/वर्ष क्यों खरीदें जरूरत के हिसाब से फ्रिज और फ्रीजर को बदल सकते हैं Magic Convertible Zone (-24°C से 9°C) कम बिजली खपत और कम शोर Deo Fresh Technology से बदबू कम और फ्रेशनेस ज्यादा Anti-Bacterial Gasket क्यों खोजें विकल्प Wi-Fi या स्मार्ट ऐप सपोर्ट नहीं 5-Star एनर्जी रेटिंग नहीं

यह फ्रिज शानदार साइनी सिल्वर फिनिश में मिलता है, जिसमें 100 फीसद कन्वर्टिबल स्पेस, मैजिक कन्वर्टिबल जोन और एक्सपर्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जैसी स्मार्ट सुविधाएँ दी गई हैं। इसमें 596 लीटर की बड़ी स्टोरेज क्षमता मिलती है। यह फ्रिज 41 फीसद की छूट के साथ 59,990 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications कॉन्फ़िगरेशन Side-by-Side कंप्रेसर Expert Inverter स्पेशल फीचर्स 100% Convertible एनर्जी रेटिंग 3-Star क्यों खरीदें 100% Convertible Fridge Space हर तरह के फूड के लिए सही तापमान बदबू कम और फूड ज्यादा समय तक फ्रेश आसान टेम्परेचर कंट्रोल जल्दी और आसानी से बर्फ Toughened Glass Shelves क्यों खोजें विकल्प Wi-Fi या स्मार्ट ऐप सपोर्ट नहीं साइज बड़ा होने से छोटी किचन में जगह ज्यादा ले सकता है

यह रेफ्रिजरेटर इन-बिल्ट वॉटर डिस्पेंसर के साथ आता है, जिससे बड़े परिवारों के लिए स्टोरेज और सुविधा दोनों मिलती हैं। इसकी इन्वटर कंप्रेसर और मल्टी एयर फ्लो टेक्नोलॉजी पूरे फ्रिज में एक-समान कूलिंग बनाए रखते हैं और ऊर्जा की बचत भी करते हैं। इसे 59 फीसद की छूट पर 44,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications कैपेसिटी 560 लीटर कंट्रोल Digital Temperature Control कूलिंग टेक्नोलॉजी Multi Air Flow कंप्रेसर Inverter Compressor क्यों खरीदें बड़े परिवारों के लिए परफेक्ट इन-बिल्ट वॉटर डिस्पेंसर कम शोर और ज्यादा एनर्जी एफिशिएंसी हर शेल्फ पर समान कूलिंग क्यों खोजें विकल्प Wi-Fi या स्मार्ट ऐप सपोर्ट नहीं आइस मेकर का फीचर नहीं मिलता

यह रेफ्रिजरेटर प्रो स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर तेज कूलिंग के साथ कम आवाज और बेहतर ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करता है। INOX स्टील फिनिश, इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर कंट्रोल और मल्टी एयर फ्लो फीचर्स इसे बड़े परिवारों के लिए एक स्टाइलिश और भरोसेमंद ऑप्शन बनाते हैं। फिलहाल यह फ्रिज 42 फीसद की छूट पर 48,750 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications कैपेसिटी 472 लीटर कूलिंग Frost Free फ्रेश फूड कैपेसिटी 291 लीटर शेल्फ 8 शेल्फ ड्रॉअर्स 4 क्यों खरीदें 5+ मेंबर्स के लिए उपयुक्त कम बिजली खर्च और ज्यादा टिकाऊपन सिस्टम से हर शेल्फ तक समान कूलिंग Stabilizer-free Operation 10 साल की कंप्रेसर वारंटी क्यों खोजें विकल्प Wi-Fi या स्मार्ट ऐप कंट्रोल नहीं 5-Star एनर्जी रेटिंग नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।