आँखों को सुकून देने वाला FHD मॉनिटर, Amazon पर अब भारी छूट के साथ

संक्षेप:

अगर आप मॉनिटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन की सेल आपके लिए अच्छा मौका साबित हो सकती है, जहां से आप सस्ते में मॉनिटर खरीद पाएंगे।

Jan 11, 2026 10:30 am ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
प्रोडक्ट्स के सुझाव

आज के समय में पढ़ाई, ऑफिस वर्क, फ्रीलांसिंग और एंटरटेनमेंट सब कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पर ही शिफ्ट हो चुका है। ऐसे में लोगों का स्क्रीन टाइम पहले से कई गुना बढ़ गया है, जिसका सीधा असर आंखों की सेहत पर पड़ता है। लगातार घंटों तक स्क्रीन देखने से आंखों में जलन, थकान, सिरदर्द और नींद से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं। यही वजह है कि अब केवल सस्ता नहीं, बल्कि आई-फ्रेंडली और हाई क्वालिटी मॉनिटर चुनना बेहद जरूरी हो गया है।

आँखों को सुकून देने वाला FHD मॉनिटर, Amazon पर अब भारी छूट के साथ

एक अच्छा मॉनिटर वही माना जाता है जिसमें ब्राइट और क्लियर डिस्प्ले, सही कलर रिप्रोडक्शन और आई-केयर फीचर्स मौजूद हों। आज के मॉनिटर सिर्फ स्क्रीन नहीं बल्कि एक कम्प्लीट विजुअल एक्सपीरियंस देते हैं। चाहे आप ऑफिस वर्क कर रहे हों, ऑनलाइन क्लास ले रहे हों, वीडियो एडिटिंग कर रहे हों या गेमिंग, हर जरूरत के लिए अलग-अलग स्पेसिफिकेशन वाले मॉनिटर मार्केट में उपलब्ध हैं। इनमें Full HD रेजोल्यूशन, हाई रिफ्रेश रेट, एंटी-ग्लेयर स्क्रीन और LED पैनल जैसे फीचर्स दिए जाते हैं, जो आंखों पर कम दबाव डालते हैं।

खास बात यह है कि अब बजट सेगमेंट में भी ऐसे मॉनिटर मिलने लगे हैं, जो प्रीमियम क्वालिटी ऑफर करते हैं। गेमिंग के लिए हाई रिफ्रेश रेट वाले मॉनिटर हों या ऑफिस वर्क के लिए स्मूद और स्टेबल डिस्प्ले, हर कैटेगरी में अब किफायती ऑप्शन मौजूद हैं। ज़्यादातर लेटेस्ट मॉनिटर LED टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं, जो कम पावर में ज्यादा ब्राइटनेस और बेहतर लाइफ देते हैं।

अगर आप नया मॉनिटर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह सही मौका है। Amazon पर इस समय FHD, ब्राइट और आई-केयर फीचर्स वाले कई बेहतरीन मॉनिटर भारी छूट के साथ उपलब्ध हैं। आज हम आपके लिए ऐसे ही कुछ बजट-फ्रेंडली और वैल्यू-फॉर-मनी मॉनिटर डील्स लेकर आए हैं, जिन्हें आप Amazon से कम कीमत में खरीद सकते हैं और अपने काम व एंटरटेनमेंट को पहले से बेहतर बना सकते हैं।

यह 32 इंच मॉनिटर IPS पैनल के साथ आता है, जिसमें बिल्ट-इन स्पीकर्स, 75Hz रिफ्रेश रेट, 4ms रेस्पॉन्स टाइम और 3-साइड बॉर्डरलेस डिज़ाइन है। RGB कलर कवरेज और Flicker-Free Eye-Care तकनीक इसे लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए आरामदायक बनाती है। यह मॉनिटर 46 फीसद छूट के साथ 12,999 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications

रिज़ॉल्यूशन
Full HD 1920×1080 पिक्सल
Contrast Ratio
1200:1
Brightness
250 cd/m²
Connectivity
HDMI 1.4, VGA, 3.5mm ऑडियो आउट
VESA
100 × 100 mm
Tilt Adjustment
–5° to +20°
स्पीकर्स
बिल्ट-इन डुअल 2.5W

क्यों खरीदें

...

32 इंच Full HD IPS डिस्प्ले

...

75Hz रिफ्रेश रेट + FreeSync

...

Eye-Care और Flicker-Free

...

104% sRGB कलर कवरेज

...

बिल्ट-इन डुअल स्पीकर्स

...

4ms रेस्पॉन्स टाइम

क्यों खोजें विकल्प

...

Brightness 250 cd/m²

...

High-end प्रो गेमिंग के लिए 75Hz लिमिटेड

यह 21.5 इंच का फुल एचडी फ्रेमलेस LED मॉनिटर IPS पैनल और 1920x1080 पिक्सल रेज़ॉल्यूशन के साथ गेमिंग और ऑफिस इस्तेमाल के लिए अच्छा विकल्प है। इसका 250 निट ब्राइटनेस और 178° वाइड व्यूइंग एंगल लंबे समय तक देखने पर आँखों पर दबाव कम करता है। HDMI और VGA पोर्ट के साथ यह यूज़र-फ्रेंडली है और मेटल स्टैंड के साथ आता है। यह मॉनिटर 65 फीसदी छूट के साथ 5,662 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications

ब्राइटनेस
250 निट
स्टैंड
मेटल
कलर सपोर्ट
16.7M (8-bit)
व्यूइंग एंगल
178° / 178°

क्यों खरीदें

...

फ्रेमलेस IPS पैनल, 178° वाइड एंगल

...

HDMI & VGA पोर्ट सपोर्ट

...

Full HD 1080p क्लैरिटी, 250 निट ब्राइटनेस

...

वॉल माउंटिंग ऑप्शन उपलब्ध

क्यों खोजें विकल्प

...

HDR सपोर्ट नहीं

...

स्क्रीन ग्लॉसी होने की वजह से रिफ्लेक्शन हो सकता है

यह 31.5 इंच का Full HD VA पैनल कर्व्ड मॉनिटर गेमिंग मॉनिटर है। इसमें 1500R कर्व और 250 निट ब्राइटनेस के साथ ज़ीरो-फ्रेम डिज़ाइन दिया गया है, जो लंबे समय तक देखने पर आँखों पर दबाव कम करता है। 165Hz रिफ्रेश रेट और AMD FreeSync Premium टेक्नोलॉजी स्मूथ गेमिंग एक्सपीरिएंस देती है। HDR 10 सपोर्ट और Eye Care फीचर्स इसे पेशेवर और गेमिंग दोनों तरह के यूज़ के लिए उपयुक्त बनाते हैं। यह मॉनिटर 26 फीसदी छूट के साथ 15,499 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications

रिज़ॉल्यूशन
FHD 1080p
ब्राइटनेस
250 निट
रेस्पॉन्स टाइम
1ms VRB
कनेक्टिविटी
2 HDMI (2.0), 1 DisplayPort (1.4), ऑडियो आउट
फीचर्स
HDR 10, Eye Care, Zero Frame, Wall Mount Ready

क्यों खरीदें

...

31.5 इंच Full HD VA पैनल कर्व्ड डिस्प्ले

...

HDR 10 सपोर्ट के साथ बेहतर कॉन्ट्रास्ट

...

वॉल माउंटेबल और -5° से -20° टिल्ट एडजस्टमेंट

...

ब्लू लाइट शील्ड, फ्लिकर-फ्री, ComfyView

क्यों खोजें विकल्प

...

स्क्रीन मैट होने के कारण कलर थोड़ा डल लग सकता है

...

HDR अनुभव सिर्फ कंटेंट के हिसाब से बेहतर

यह 31.5 इंच का Full HD IPS अल्ट्रा-स्लिम मॉनिटर गेमिंग मॉनिटर है। यह स्लिम बॉडी और ज़ीरो-फ्रेम डिज़ाइन के साथ 178° वाइड व्यू एंगल और 300 निट ब्राइटनेस देता है। 75Hz रिफ्रेश रेट और 1ms VRB रेस्पॉन्स टाइम स्मूद और ब्लर-फ्री विजुअल्स सुनिश्चित करते हैं। AMD FreeSync और Acer VisionCare फीचर्स लंबे समय तक यूज़ में आंखों की सुरक्षा और गेमिंग अनुभव बेहतर बनाते हैं। यह मॉनिटर 25 फीसदी की छूट के साथ 13,449 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications

ब्राइटनेस
300 निट
रेस्पॉन्स टाइम
1ms VRB
कनेक्टिविटी
1 HDMI (1.4), 1 VGA, ऑडियो इन/आउट
स्पीकर
2 x 1W स्टीरियो
वारंटी
3 साल

क्यों खरीदें

...

31.5 इंच Full HD IPS पैनल

...

Ultra-Slim 7.2mm डिजाइन और ज़ीरो-फ्रेम

...

75Hz रिफ्रेश रेट + 1ms VRB रेस्पॉन्स

...

VESA वॉल माउंट (75x75mm)

...

AMD FreeSync तकनीक के साथ स्मूद गेमिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

मैट स्क्रीन होने के कारण कलर थोड़ा डल लग सकता है

...

सिर्फ 1 HDMI और 1 VGA पोर्ट

यह 34 इंच का कर्व्ड प्रोफेशनल मॉनिटर काम और गेमिंग दोनों के लिए परफेक्ट है। 3440x1440 QHD रेज़ॉल्यूशन, 100Hz रिफ्रेश रेट और 1ms रेस्पॉन्स टाइम के साथ स्मूद और स्ट्रेन-फ्री विजुअल्स देता है। TUV Rhineland सर्टिफिकेशन के साथ यह आंखों पर कम स्ट्रेस डालता है और ब्लू लाइट व फ़्लिकर से बचाता है। इसमें 2 HDMI और 1 DP पोर्ट हैं, और VESA माउंट सपोर्ट के साथ इसे एर्गोनॉमिकली एडजस्ट किया जा सकता है। यह मॉनिटर 46 फीसदी की छूट के साथ 23,999 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications

रिफ्रेश रेट
100Hz
वारंटी
3 साल
कनेक्टिविटी
2x HDMI, 1x DisplayPort
रेस्पॉन्स टाइम
1ms
रिज़ॉल्यूशन
3440x1440 QHD

क्यों खरीदें

...

34 इंच कर्व्ड QHD Ultra-Wide डिस्प्ले

...

100Hz रिफ्रेश रेट + 1ms रेस्पॉन्स टाइम

...

Dual Connectivity: 2 HDMI + 1 DP पोर्ट

...

स्लिम बेज़ल और इमर्सिव कर्व्ड डिज़ाइन

...

एर्गोनॉमिक व VESA माउंट सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ 3 पोर्ट, मल्टी डिवाइस कनेक्शन सीमित

...

Glossy स्क्रीन होने के कारण रिफ्लेक्शन ज्यादा हो सकता है

यह 15.6 इंच का पोर्टेबल LED मॉनिटर है, जो फुल HD IPS पैनल के साथ आता है, जिसमें 1920x1080 रेज़ॉल्यूशन और 16:9 एस्पेक्ट रेशियो है। इसमें ड्यूल टाइप-C पोर्ट और मिनी HDMI पोर्ट हैं, जिससे लैपटॉप, स्मार्टफोन, PS5 और Nintendo Switch के साथ आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। बिल्ट-इन स्पीकर्स और 3.5mm ऑडियो जैक के साथ क्लियर साउंड मिलता है। 180° एडजस्टेबल स्टैंड और हल्का डिजाइन इसे पोर्टेबल और यूज़र-फ्रेंडली बनाता है। यह मॉनिटर 46 फीसदी की छूट के साथ 8,049 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications

रिज़ॉल्यूशन
1920x1080 FHD
एस्पेक्ट रेशियो
16:9
Response Time
20ms
ब्राइटनेस
220 cd/m²
स्पीकर्स
बिल्ट-इन
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

15.6 इंच FHD IPS डिस्प्ले

...

Dual Type-C + Mini HDMI पोर्ट

...

बिल्ट-इन स्पीकर्स और 3.5mm ऑडियो जैक180° एडजस्टेबल स्टैंड, पोर्टेबल डिजाइन

...

60Hz रिफ्रेश रेट, 220 cd/m² ब्राइटनेस

...

Laptops, Smartphones, PS5, Nintendo Switch के लिए कंपैटिबल

क्यों खोजें विकल्प

...

हाई-एंड गेमिंग के लिए धीमा हो सकता है

...

छोटी स्क्रीन होने के कारण मल्टी-टास्किंग सीमित

यह 24 इंच का Zebronics LED मॉनिटर फुल HD डिस्प्ले के साथ आता है, जिसमें HDMI और VGA पोर्ट हैं। इसमें बिल्ट-इन स्पीकर्स, स्लिम बेज़ल, मेटल स्टैंड और वॉल माउंट की सुविधा है। 500000:1 डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो और 178° व्यूइंग एंगल के साथ यह गेमिंग और मूवीज़ के लिए परफेक्ट है। यह मॉनिटर 71 फीसदी की छूट के साथ 6,999 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications

रिज़ॉल्यूशन
FHD 1080p
Brightness
250 cd/m²
कनेक्टिविटी
HDMI, VGA
स्पीकर्स
बिल्ट-इन
वारंटी
3 साल
एस्पेक्ट रेशियो
16:9

क्यों खरीदें

...

24 इंच FHD डिस्प्ले

...

HDMI + VGA कनेक्टिविटी

...

बिल्ट-इन स्पीकर्स

...

स्लिम बेज़ल और मेटल स्टैंड

...

वॉल माउंटेबल

...

178° व्यूइंग एंगल और 500000:1 डायनामिक कॉन्ट्रास्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

Brightness 250 cd/m²

...

High-end गेमिंग के लिए refresh rate सीमित

