घर बनेगा असली सिनेमा हॉल! Amazon पर 65% छूट के साथ मिल रहे हैं Dolby Vision और Atmos वाले QLED TVs, आज ही उठाएं फायदा
अमेजन पर उपलब्ध ये 4K Ultra QLED टीवी बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी और स्मार्ट फीचर्स के साथ आते हैं, जो आपके घर को सिनेमा हॉल जैसा बना देंगे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और शानदार डिस्प्ले वाले ये मॉडल्स 2026 के सबसे बेहतरीन विकल्पों में से एक हैं, जिन्हें आप किफायती दामों पर खरीद सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप अपने घर के मनोरंजन को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो अमेज़न पर उपलब्ध 4K Smart QLED Ultra TV मॉडल्स एक बेहतरीन विकल्प हैं। ये टीवी न केवल अपनी शानदार डिस्प्ले क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, बल्कि इनमें आधुनिक तकनीक का भी बेजोड़ संगम देखने को मिलता है। QLED (क्वांटम डॉट) टेक्नोलॉजी की मदद से ये टीवी एक बिलियन से भी अधिक रंगों को सजीव रूप में पेश करते हैं, जिससे हर सीन बिल्कुल असली और जीवंत नजर आता है। चाहे आप स्पोर्ट्स देख रहे हों या एक्शन फिल्में, इसकी अल्ट्रा एचडी स्पष्टता हर बारीकी को गहराई से दिखाती है।
2026 के इन लेटेस्ट मॉडल्स में आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (AI) और स्मार्ट कनेक्टिविटी का खास ध्यान रखा गया है। इनमें Google TV या अन्य स्मार्ट OS के साथ एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट जैसे वॉयस कंट्रोल फीचर्स मिलते हैं, जो आपके टीवी देखने के अनुभव को बेहद आसान बना देते हैं। स्लिम बेज़ल-लेस डिज़ाइन और दमदार डॉल्बी एटमॉस साउंड के साथ, ये टीवी आपके लिविंग रूम को एक प्रीमियम सिनेमा हॉल में बदल देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अमेज़न पर ये प्रीमियम टीवी नो-कॉस्ट EMI और विशेष डिस्काउंट के साथ उपलब्ध हैं, जिससे एक हाई-एंड 4K QLED टीवी खरीदना अब हर बजट के लिए संभव हो गया है। तकनीक और किफायत का यह मेल इन्हें इस साल की सबसे पसंदीदा पसंद बनाता है।
1. Philips 189 cm (75 inches) 4K Ultra HD QLED Smart QD-Mini LED Google TV 75MLED610/94
Philips का यह 75-इंच का विशाल स्मार्ट टीवी मनोरंजन की दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव है। इसमें QD-Mini LED तकनीक का उपयोग किया गया है, जो साधारण LED के मुकाबले कहीं अधिक बेहतर ब्राइटनेस और गहरा कंट्रास्ट प्रदान करती है। 4K Ultra HD रेजोल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, यह टीवी न केवल मूवी देखने बल्कि हाई-एंड गेमिंग के लिए भी एक शानदार विकल्प है। Google TV प्लेटफॉर्म के साथ, आपको अपने पसंदीदा ऐप्स और कंटेंट तक पहुँच बहुत आसान हो जाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
QD-Mini LED पैनल
120Hz रिफ्रेश रेट
बड़ी स्क्रीन का अनुभव
डॉल्बी विजन और एटमॉस
क्यों खोजें विकल्प
काफी बड़े लिविंग रूम या हॉल की जरूरत
बिजली की खपत अधिक
2. VW 140 cm (55 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW55GQ1
Visio World (VW) की प्रो सीरीज का यह 55-इंच QLED टीवी उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो कम बजट में प्रीमियम डिस्प्ले तकनीक चाहते हैं। यह टीवी 4K Ultra HD रेजोल्यूशन और QLED (10-बिट पैनल) के साथ आता है, जो 1 बिलियन से अधिक रंगों को सजीव और स्पष्ट दिखाता है। Google TV इंटरफेस के साथ, यह न केवल उपयोग में आसान है, बल्कि इसमें आपको आपकी पसंद के अनुसार कंटेंट के सुझाव भी मिलते हैं। इसका बेज़ल-लेस डिज़ाइन इसे एक आधुनिक और स्टाइलिश लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती QLED
शानदार साउंड
लंबी वारंटी
स्मार्ट कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
60Hz का रिफ्रेश रेट सामान्य
सर्विस सेंटर की उपलब्धता कम
3. Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL
Samsung का यह 55-इंच का Vision AI QLED टीवी 2025 की लेटेस्ट सीरीज का हिस्सा है, जो आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम डॉट तकनीक का एक शानदार मिश्रण है। यह टीवी Q4 AI प्रोसेसर से लैस है, जो साधारण कंटेंट को भी 4K क्वालिटी में अपस्केल कर देता है। 100% कलर वॉल्यूम और क्वांटम HDR के साथ, इसमें रंगों की गहराई और चमक एक अलग ही स्तर पर नजर आती है। इसका स्लिम और 3-साइड बेज़ल-लेस डिज़ाइन आपके घर के इंटीरियर को एक मॉडर्न और प्रीमियम लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
Vision AI तकनीक
क्वांटम डॉट डिस्प्ले
Samsung TV Plus
स्मार्ट फीचर्स
एडिशनल वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
50Hz का रिफ्रेश रेट सामान्य
0W का साउंड आउटपुट एक बड़े कमरे के लिए थोड़ा कम
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
4. Hisense 164 cm (65 Inches) 4K Ultra HD Smart QLED TV | Dolby Vision Atmos, HDR10+ Adaptive | 144 Hz Game Mode Pro | AI 4K Upscaler | VIDAA OS | 65E7Q PRO (Charcoal Grey)
Hisense E7Q PRO सीरीज का यह 65-इंच टीवी गेमर्स और मूवी प्रेमियों के लिए एक पावरहाउस है। इसमें 144Hz का नेटिव रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो गेमिंग के दौरान अविश्वसनीय रूप से स्मूद अनुभव प्रदान करता है। क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी और डॉल्बी विजन IQ के साथ, यह टीवी रोशनी के अनुसार पिक्चर क्वालिटी को अपने आप एडजस्ट कर लेता है। चारकोल ग्रे फिनिश और बेज़ल-लेस डिज़ाइन इसे किसी भी आधुनिक लिविंग रूम के लिए एक प्रीमियम विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन गेमिंग फीचर्स
एडवांस्ड डिस्प्ले
AI 4K अपस्केलर
कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
ऐप्स की संख्या सीमित
24W का स्पीकर आउटपुट थोड़ा कम
5. Xiaomi 138 cm (55 inch) FX Pro QLED Ultra HD 4K Smart Fire TV L55MB-FPIN
Xiaomi की FX Pro सीरीज का यह 55-इंच QLED टीवी तकनीक और मनोरंजन का एक बेहतरीन मेल है। इसमें Fire TV OS इन-बिल्ट आता है, जो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अमेज़न इकोसिस्टम का उपयोग करना पसंद करते हैं। 4K Ultra HD और QLED डिस्प्ले के साथ, यह टीवी रंगों को काफी सटीक और चमकीला दिखाता है। इसका DCI-P3 94% कलर गेमट सुनिश्चित करता है कि आपको हर सीन में असली रंगों का अनुभव हो।
Specifications
क्यों खरीदें
Fire TV OS अनुभव
शानदार साउंड
DTH इंटीग्रेशन
प्रीमियम डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
60Hz रिफ्रेश रेट
स्टॉक उपलब्धता
6. TCL 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 55T8C
TCL की T8C सीरीज का यह 55-इंच टीवी तकनीक और परफॉरमेंस का एक शक्तिशाली संयोजन है। यह टीवी विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो हाई-स्पीड गेमिंग और सिनेमाई अनुभव की तलाश में हैं। 120Hz के रिफ्रेश रेट और 240Hz DLG तकनीक के साथ, यह टीवी अविश्वसनीय रूप से स्मूथ विजुअल्स प्रदान करता है। इसका मैटेलिक बेज़ल-लेस डिज़ाइन इसे एक प्रीमियम और मॉडर्न लुक देता है, जो किसी भी लिविंग रूम की शोभा बढ़ा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार परफॉरमेंस
गेमिंग के लिए बेहतरीन
एडवांस्ड डिस्प्ले
2 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 USB पोर्ट
वार्षिक ऊर्जा उपभोग (180 kWh) थोड़ा अधिक
7. coocaa 190 cm (75 inches) 4K Ultra HD Smart Mini LED QLED Google TV 75MINI75Q
coocaa का यह 75-इंच विशाल स्मार्ट टीवी तकनीक और किफायती कीमत का एक अद्भुत संगम है। इसमें QD-Mini LED डिस्प्ले तकनीक का उपयोग किया गया है, जो साधारण LED टीवी के मुकाबले कहीं अधिक ब्राइटनेस और गहरा कंट्रास्ट प्रदान करती है। यह टीवी विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो एक बहुत बड़ी स्क्रीन पर थिएटर जैसा अनुभव चाहते हैं। 120Hz रिफ्रेश रेट और गूगल टीवी के स्मूथ इंटरफेस के साथ, यह मनोरंजन और गेमिंग दोनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित होता है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती मिनी LED
अल्ट्रा ब्राइट स्क्रीन
स्मूथ विजुअल्स
गूगल टीवी प्लेटफॉर्म
क्यों खोजें विकल्प
ब्रांड पहचान कम
सर्विस नेटवर्क और ब्रांड पहचान कम
इंस्टालेशन अतिरिक्त शुल्क
1. QLED टीवी के नुकसान क्या हैं?
QLED टीवी अपनी बेहतरीन चमक के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनके कुछ तकनीकी नुकसान भी हैं,
ब्लैक लेवल : QLED टीवी में बैकलाइट का इस्तेमाल होता है, इसलिए यह OLED की तरह पूरी तरह प्योर ब्लैक नहीं दिखा पाता। अंधेरे कमरों में काला रंग कभी-कभी गहरा स्लेटी दिखाई दे सकता है।
व्यूइंग एंगल: यदि आप टीवी के बिल्कुल सामने नहीं बैठे हैं और किनारे से देख रहे हैं, तो रंगों और कंट्रास्ट में हल्का बदलाव महसूस हो सकता है।
रिस्पॉन्स टाइम: गेमिंग के लिए यह अच्छे हैं, लेकिन बहुत ही हाई-एंड परफॉरमेंस के मामले में यह OLED से थोड़े पीछे रह सकते हैं।
2. कौन सा बेहतर है, 4K या QLED?
यह तुलना थोड़ी अलग है क्योंकि 4K एक रेजोल्यूशन है और QLED एक डिस्प्ले तकनीक है।
4K: यह बताता है कि स्क्रीन पर कितने पिक्सल हैं (3840 x 2160)। यह तस्वीर की स्पष्टता और बारीकी (Sharpness) तय करता है।
QLED: यह बताता है कि स्क्रीन पर रंग और रोशनी कैसे पैदा हो रही है।
3. QLED टीवी कैसे काम करता है?
QLED का मतलब है Quantum Dot LED। यह इस प्रकार काम करता है,
- इसमें एक साधारण LED बैकलाइट होती है।
- इस बैकलाइट और स्क्रीन के बीच में "क्वांटम डॉट्स" की एक पतली परत (Film) होती है।
- जब बैकलाइट की रोशनी इन नैनो-आकार के डॉट्स पर पड़ती है, तो वे बहुत ही सटीक और वाइब्रेंट रंग (लाल, हरा, नीला) पैदा करते हैं।
- यही कारण है कि QLED टीवी साधारण LED टीवी के मुकाबले कहीं ज्यादा रंगों की रेंज और ब्राइटनेस दे पाते हैं।
4. स्मार्ट टीवी खरीदने से पहले क्या चेक करना चाहिए?
नया स्मार्ट टीवी लेते समय इन 5 मुख्य बातों का ध्यान रखें,
- डिस्प्ले टाइप: बजट कम है तो LED, थोड़ा बेहतर चाहिए तो QLED, और अगर बजट की चिंता नहीं है तो OLED/Mini-LED चुनें।
- रिफ्रेश रेट: सामान्य टीवी देखने के लिए 60Hz काफी है, लेकिन यदि आप गेमिंग करते हैं या स्पोर्ट्स प्रेमी हैं, तो 120Hz वाला टीवी ही लें।
- ऑपरेटिंग सिस्टम: Google TV सबसे बेहतर माना जाता है क्योंकि इसमें ऐप्स की संख्या ज्यादा है। इसके अलावा Samsung का Tizen और LG का WebOS भी अच्छे विकल्प हैं।
- कनेक्टिविटी: कम से कम 3 HDMI और 2 USB पोर्ट होने चाहिए। ध्यान दें कि इसमें HDMI 2.1 पोर्ट हो (फास्ट डेटा ट्रांसफर के लिए)।
- साउंड: टीवी जितना पतला होता है, उसके स्पीकर उतने ही कमजोर होते हैं। कम से कम 24W या 30W का आउटपुट देखें, या फिर एक अलग साउंडबार लेने का मन बनाएं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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