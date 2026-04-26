भयंकर गर्मी से मिलेगी राहत! Amazon पर 2 Ton Heavy Duty AC की सेल शुरू, मिनटों में चिल्ड होगा आपका बड़ा कमरा
ये पावरफुल 2 टन स्प्लिट AC बड़े लिविंग रूम को मिनटों में ठंडा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो भीषण गर्मी में भी शानदार परफॉरमेंस देते हैं। एडवांस्ड कूलिंग टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेविंग फीचर्स के साथ आने वाले ये मॉडल्स आपके घर के हॉल के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
बढ़ती गर्मी और बड़े लिविंग रूम की कूलिंग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, एक शक्तिशाली 2 टन स्प्लिट AC सबसे बेहतरीन निवेश साबित होता है। यह विशेष रूप से उन बड़े कमरों या हॉल के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनका क्षेत्रफल 200 से 300 वर्ग फुट के बीच होता है। जहाँ सामान्य AC संघर्ष करते हैं, वहीं 2 टन की क्षमता वाला एयर कंडीशनर अपनी 'हैवी-ड्यूटी' कूलिंग के जरिए मिनटों में तापमान को कम कर देता है।
आजकल के आधुनिक मॉडल्स इनवर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, जो न केवल कमरे को जल्दी ठंडा करते हैं बल्कि बिजली के बिल को भी नियंत्रित रखते हैं। इनमें दिए गए पावरफुल कंप्रेसर और हाई एयर-फ्लो वेंट कमरे के हर कोने तक ठंडी हवा पहुँचाते हैं। इसके अलावा, इनमें मौजूद 4-Way Swing और टर्बो कूलिंग जैसे फीचर्स चिलचिलाती गर्मी में भी शिमला जैसी ठंडक का अहसास कराते हैं।
ये AC न केवल प्रदर्शन में बेहतर हैं, बल्कि स्वास्थ्य और सुविधा का भी ध्यान रखते हैं। इनमें PM 2.5 फिल्टर और एंटी-बैक्टीरियल कोटिंग होती है, जो हवा को शुद्ध बनाती है। स्मार्ट कनेक्टिविटी के जरिए इन्हें फोन से भी कंट्रोल किया जा सकता है। यदि आप अपने लिविंग एरिया के लिए एक टिकाऊ, स्टाइलिश और दमदार कूलिंग वाला विकल्प तलाश रहे हैं, तो ये 2 टन स्प्लिट AC आपकी पहली पसंद होने चाहिए। ये मॉडल्स आधुनिक घरों के बड़े स्पेस के लिए प्रदर्शन और बचत का एक सटीक संतुलन पेश करते हैं।
1. Midea 2 Ton 3 star Split AC (Copper, HD Filter, SANTIS NEO CLS, White, Free 1 Year Extended warranty
मिडिया का यह 2 टन का स्प्लिट AC बड़े कमरों और लिविंग एरिया के लिए एक किफायती और दमदार विकल्प है। SANTIS NEO CLS सीरीज का यह मॉडल फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर के साथ आता है, जो कम शोर में बेहतरीन कूलिंग देने का वादा करता है। इसमें 100% कॉपर कंडेनसर का इस्तेमाल किया गया है, जो न केवल इसकी उम्र बढ़ाता है बल्कि रखरखाव के खर्च को भी कम करता है। यदि आप बजट में एक ऐसा AC ढूंढ रहे हैं जो बड़े स्पेस को तेजी से ठंडा कर सके, तो 46,100 रूपये की आकर्षक कीमत वाला यह मॉडल एक बेहतरीन डील साबित हो सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
त्वरित कूलिंग
टिकाऊपन
फ्री वारंटी
कम शोर
क्यों खोजें विकल्प
इनवर्टर AC नहीं
सीमित रेटिंग्स
2. Voltas 243V Venus Plus 2 ton 3 star inverter Split AC | 5-IN-1 Adjustable mode | Energy Efficient | High ambient Cooling-cools even at 55°C| Copper Condenser Coil | 50ft. Air throw | White
वोल्टास का यह 243V Venus Plus मॉडल बड़े कमरों और हॉल के लिए एक प्रीमियम कूलिंग समाधान है। यह AC 5-इन-1 एडजस्टेबल मोड के साथ आता है, जो आपको अपनी जरूरत के अनुसार कूलिंग क्षमता को कम या ज्यादा करने की सुविधा देता है, जिससे बिजली की बचत होती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी High Ambient Cooling है, जो 55°C जैसी भीषण गर्मी में भी कमरे को ठंडा रखने में सक्षम है। 50 फीट के लंबे एयर थ्रो और मॉडर्न फीचर्स के साथ यह आपके लिविंग एरिया के लिए एक भरोसेमंद विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
एडजस्टेबल कूलिंग
शक्तिशाली परफॉरमेंस
बेहतरीन वारंटी
स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
अधिकतम शोर स्तर कुछ यूजर्स को हाई मोड पर थोड़ा ज्यादा
स्टार रेटिंग कम
शुरुआती कीमत अधिक
3. Cruise 2 Ton 3 Star, New star rated,Inverter Split AC with 7-Stage Air Filtration (Copper, Convertible 4-in-1, Fast Cooling at 52 °C, PM 2.5 Filter, Anti-Rust Tech, CWCVBM-VQ1D243 White)
क्रूज का यह VarioQool सीरीज का AC उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो बजट में हाई-टेक फीचर्स चाहते हैं। यह मॉडल 2026-2027 के नए BEE स्टार रेटिंग मानकों के साथ आता है, जो इसकी लंबी अवधि की ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करता है। इसमें 7-स्टेज एयर फिल्ट्रेशन और PM 2.5 फिल्टर दिया गया है, जो न केवल कमरे को ठंडा करता है बल्कि हवा को शुद्ध भी बनाता है। इसकी Convertible 4-in-1 तकनीक आपको बिजली बचाने और अपनी जरूरत के अनुसार कूलिंग चुनने की पूरी आजादी देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन एयर क्वालिटी
भविष्य के लिए तैयार
मजबूत बनावट
स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं
क्यों खोजें विकल्प
केवल 2-Way Auto Air Swing
सर्विस नेटवर्क
4. Lloyd 2 Ton 3 Star Inverter Split AC, 2026 New Star Rated (6 in 1 Convertible, Cools Up To 54°C, DG Mode, Ice Clean, Smart 4 Way Swing, Installation Check, White with Silver Deco Strip, GLS24I3GGCSR)
लॉयड का यह 2 टन इन्वर्टर स्प्लिट AC आधुनिक फीचर्स और दमदार कूलिंग का एक बेहतरीन संगम है। 2026 की नई स्टार रेटिंग के साथ आने वाला यह मॉडल भविष्य के लिए तैयार है और बिजली की बचत सुनिश्चित करता है। इसमें 6-इन-1 कन्वर्टिबल कूलिंग तकनीक दी गई है, जो कमरे में मौजूद लोगों की संख्या और मौसम के हिसाब से कूलिंग क्षमता को एडजस्ट करने की सुविधा देती है। चिलचिलाती धूप और 54°C जैसी अत्यधिक गर्मी में भी यह AC बिना रुके शानदार प्रदर्शन करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपर फास्ट कूलिंग
स्मार्ट 4-वे स्विंग
गोल्डन फिन इवपोरेटर
मेंटेनेंस अलर्ट
क्यों खोजें विकल्प
काफी ज्यादा दीवार की जगह
कीमत थोड़ा अधिक
5. Whirlpool 2 Ton 3 Star, New star rated, 3D cool Inverter Split AC (3D Cool 20T 3S INV EXP S6M3PP0, Copper, Convertible 4-in-1 Cooling Mode, HD Filter White)
व्हर्लपूल का यह 3D Cool इन्वर्टर AC बड़े कमरों में तेजी से कूलिंग पहुँचाने के लिए एक दमदार विकल्प है। यह मॉडल Intellisense इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो कमरे के हीट लोड के हिसाब से बिजली की खपत को एडजस्ट करता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी 3D कूलिंग और 4-इन-1 कन्वर्टिबल मोड है, जो आपको अलग-अलग स्थितियों में बिजली बचाने और बेहतर कूलिंग अनुभव देने की सुविधा प्रदान करता है। 38,950 रूपये की बजट-फ्रेंडली कीमत पर यह 2 टन का AC बेहतरीन वैल्यू प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
त्वरित कूलिंग
गैस लीक इंडिकेटर
स्मार्ट और स्लीक डिजाइन
सेल्फ क्लीन फीचर
क्यों खोजें विकल्प
केवल 2-Way Swing उ
सीमित वारंटी
ऑनलाइन यूजर्स की रेटिंग्स काफी कम
6. Carrier 2 Ton 3 Star, New Star rated, Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 with Wi-Fi with Geo-Fencing,Smart Energy Display,New star Rating, ESTER EDGE Gxi WiFi-CAI24EE3R36W0, White)
कैरियर का यह ESTER EDGE Gxi मॉडल एक इंटेलिजेंट और हाई-परफॉरमेंस एयर कंडीशनर है। यह AC 6-इन-1 फ्लेक्सीकूल टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो आपको अपनी जरूरत के हिसाब से कूलिंग क्षमता को एडजस्ट करने और 50% तक बिजली बचाने की सुविधा देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Wi-Fi और Geo-Fencing फीचर है, जिससे आप घर पहुँचने से पहले ही अपने स्मार्टफोन से AC को कंट्रोल कर सकते हैं। बड़े लिविंग रूम के लिए यह तकनीक और कूलिंग का एक बेहतरीन मेल है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट कनेक्टिविटी
फ्लेक्सीकूल 6-इन-1
स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले
बेहतरीन एयर थ्रो
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टालेशन शुल्क
बजट ब्रांड्स के मुकाबले थोड़ा प्रीमियम
7. Hitachi 2 Ton 3 Star, New Star rated, Inverter Split AC (Copper, 4 Way Swing, Ice Clean, EEV Precision- Higher Performance Cooling, Anti Bacterial Filter, RAS.G322PCDIBS, White)
हिताची का यह RAS.G322PCDIBS मॉडल अपनी जापानी तकनीक और प्रीमियम कूलिंग अनुभव के लिए जाना जाता है। इसमें मौजूद EEV Precision तकनीक इसे अन्य AC से अलग बनाती है, जो कूलिंग को बेहद सटीक और प्रभावी बनाती है। 24 मीटर के लंबे एयर थ्रो और 4-वे स्विंग के साथ, यह AC बड़े लिविंग रूम के हर कोने को तेजी से ठंडा करने में सक्षम है। चिलचिलाती गर्मी और 54°C के तापमान में भी यह बिना किसी रुकावट के बेहतरीन प्रदर्शन करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रेसिजन कूलिंग
शानदार एयर डिस्ट्रीब्यूशन
आइस क्लीन कूलिंग
मजबूत बनावट
क्यों खोजें विकल्प
अन्य ब्रांड्स के मुकाबले थोड़ा महंगा
बेसिक एंटी-बैक्टीरियल फिल्टर
थोड़ी महंगी
1. क्या 2 टन का एसी कमरे के आकार के लिए उपयुक्त है?
हाँ, लेकिन यह पूरी तरह से कमरे के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। 2 टन का एसी आमतौर पर 250 से 400 वर्ग फुट तक के बड़े कमरों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है।
उपयुक्तता: यदि आपका लिविंग रूम या हॉल बड़ा है, तो 2 टन का एसी प्रभावी कूलिंग देगा।
ध्यान दें: यदि कमरा 200 वर्ग फुट से छोटा है, तो 2 टन का एसी बहुत बड़ा होगा, जिससे बिजली का बिल बढ़ेगा और नमी सही से कम नहीं होगी। वहीं, यदि कमरा टॉप फ्लोर पर है या वहाँ सीधी धूप आती है, तो 250 वर्ग फुट के लिए भी 2 टन की जरूरत पड़ सकती है।
2. एयर कंडीशनिंग के लिए 20 का नियम क्या है?
एयर कंडीशनिंग में 20-डिग्री नियम का अर्थ है कि आपका एसी इकाई बाहर के तापमान और अंदर के तापमान के बीच अधिकतम 20°F (लगभग 11°C) का अंतर बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
उदाहरण के लिए: यदि बाहर का तापमान 100°F (38°C) है, तो आपका एसी घर के अंदर के तापमान को प्रभावी ढंग से 80°F (27°C) तक ही ला पाएगा।
महत्व: यदि आप भीषण गर्मी में एसी को 16°C या 18°C पर सेट करते हैं, तो मशीन पर अत्यधिक दबाव पड़ता है क्योंकि वह अपनी प्राकृतिक क्षमता से अधिक काम करने की कोशिश करती है। यह नियम बताता है कि एसी को एक सीमा से अधिक ठंडा करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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