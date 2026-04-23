गर्मियों का तोहफा! Amazon पर कौड़ियों के दाम मिल रहे हैं ये ब्रांडेड Juicers, स्टॉक खत्म होने से पहले करें ऑर्डर।

Apr 23, 2026 07:18 pm IST

जूसर बाइंग गाइड 2026, अपनी जरूरत के अनुसार पोषक तत्वों को बचाने वाले कोल्ड प्रेस जूसर या समय की बचत के लिए तेज रफ्तार सेंट्रीफ्यूगल जूसर का चुनाव करें। बेहतर निवेश के लिए मोटर पावर, साफ करने में आसानी और अपने बजट के अनुसार सही वारंटी वाले मॉडल को प्राथमिकता दें।

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2026 के नवीनतम मॉडल्स के अनुसार, रेफ्रिजरेटर चुनते समय तकनीक और ऊर्जा दक्षता सबसे महत्वपूर्ण हैं। Samsung और LG जैसे ब्रांड अब Bespoke AI और Smart Inverter तकनीक पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो बिजली की बचत के साथ-साथ आपके इस्तेमाल के तरीकों को समझते हैं। 3-स्टार रेटिंग वाले डबल डोर फ्रिज मध्यम परिवारों के लिए सबसे बेहतर 'वैल्यू फॉर मनी' विकल्प माने जाते हैं, क्योंकि ये किफायती कीमत और अच्छी कूलिंग का संतुलन प्रदान करते हैं। Convertible (6-in-1 या 12-in-1) फीचर्स ने स्टोरेज को लचीला बना दिया है, जिससे जरूरत पड़ने पर फ्रीजर को भी फ्रिज में बदला जा सकता है। Bosch और IFB जैसे ब्रांड लंबी वारंटी और बेहतर कूलिंग रिटेंशन (18 घंटे तक) के साथ बाजार में मजबूती से टिके हैं।

दूसरी ओर, जूसर के क्षेत्र में सेहत के प्रति जागरूक लोगों के लिए Cold Press (Slow Juicer) पहली पसंद बन गए हैं। ये फलों के पोषक तत्वों और विटामिन को सुरक्षित रखते हैं। जबकि, Centrifugal जूसर अपनी तेज रफ्तार और कम कीमत के कारण लोकप्रिय हैं। चुनाव करते समय मोटर की शक्ति, साफ करने में आसानी और बिल्ड क्वालिटी पर ध्यान देना आवश्यक है।

कुल मिलाकर, 2026 के उपकरण स्मार्ट फीचर्स, एआई एकीकरण और उपभोक्ता की सुविधा को प्राथमिकता दे रहे हैं।

INALSA Duronic 900 Electric Juicer एक शक्तिशाली 900 वॉट का सेंट्रीफ्यूगल जूसर है, जिसे आपकी व्यस्त सुबह को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह जूसर मात्र 8 सेकंड में ताज़ा जूस निकालने की क्षमता रखता है। इसमें 3-इंच का एक्स्ट्रा वाइड फीडिंग ट्यूब दिया गया है, जिससे आपको फलों को छोटे टुकड़ों में काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टील रश फिनिश और आधुनिक फीचर्स के साथ यह आपके किचन के लिए एक बेहतरीन उपकरण है।

Specifications वारंटी 2 साल की प्रोडक्ट वारंटी सुरक्षा एंटी-ड्रिप नोजल और सेफ्टी लॉक मैकेनिज्म क्षमता 1 लीटर पल्प कलेक्टर मटेरियल 304 फ़ूड-ग्रेड स्टेनलेस स्टील मेश और ब्लेड स्पीड सेटिंग्स 3 स्पीड क्यों खरीदें शक्तिशाली परफॉरमेंस कम मेहनत 3-स्पीड कंट्रोल साफ करने में आसान क्यों खोजें विकल्प थोड़ा अधिक शोर पोषक तत्वों की कमी

Rico Cold Press Juicer एक बहुमुखी All-in-1 Slow Juicer है जो न केवल ताज़ा जूस निकालता है, बल्कि इसमें Ice Cream Maker और Coconut Scrapper (नारियल खुरचने) की सुविधा भी दी गई है। यह Cold Press तकनीक का उपयोग करता है, जिससे फलों के विटामिन्स, एंजाइम्स और प्राकृतिक स्वाद सुरक्षित रहते हैं। इसकी धीमी गति से जूस निकालने की प्रक्रिया कम झाग और अधिकतम पोषण सुनिश्चित करती है।

Specifications अतिरिक्त उपयोग आइसक्रीम मेकर, नट मिल्क, कोकोनट स्क्रेपर वारंटी 1 साल प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट और 5 साल मोटर पर फीड च्यूट वाइड माउथ विशेष फीचर्स रिवर्स फंक्शन, एंटी-ड्रिप, लो नॉइज़ क्यों खरीदें अधिकतम पोषण बहुमुखी उपयोग रिवर्स फंक्शन 5 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प सख्त फलों के लिए उपयुक्त नहीं कई पार्ट्स होने के कारण पूरी तरह साफ करने में थोड़ा समय

Sujata Powermatic Pro भारत के सबसे भरोसेमंद जूसरों में से एक है, जो विशेष रूप से अपनी मजबूती और प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। इसमें 900 वॉट की शक्तिशाली मोटर दी गई है जो 22000 RPM की तेज़ गति से चलती है, जिससे यह फलों से अधिकतम रस निकालने में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 90 मिनट तक लगातार चलने की क्षमता है, जो इसे भारी उपयोग के लिए भी उपयुक्त बनाती है।

Specifications वारंटी 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी ऑपरेशन समय 90 मिनट तक नॉन-स्टॉप फ़िल्टर उच्च दक्षता वाला हनीकॉम्ब फ़िल्टर मेश मटेरियल UV स्टेबलाइज्ड ABS वर्जिन प्लास्टिक बॉडी क्यों खरीदें शक्तिशाली मोटर टिकाऊपन अधिकतम जूस निष्कर्षण लंबा रनिंग टाइम क्यों खोजें विकल्प काफी शोर पूरी तरह साफ करने में थोड़ा समय और मेहनत आधुनिक मॉडल्स की तरह स्लीक नहीं

Drumstone Automatic Electrical Juicer एक बजट-अनुकूल और उपयोग में आसान सिट्रस जूसर है। यह विशेष रूप से संतरा, मौसंबी और नींबू जैसे फलों का रस निकालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें एक लीवर दिया गया है, जो फलों को दबाने की प्रक्रिया को आसान और पेशेवर बनाता है। इसका कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिज़ाइन इसे छोटे किचन और ऑफिस के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है।

Specifications रंग सिल्वर/ब्लैक उपयोग केवल सिट्रस (खट्टे) फलों के लिए फिनिश टाइप ब्रश किया हुआ विशेष फीचर पोर्टेबल, लीवर के साथ क्यों खरीदें किफायती कीमत लीवर डिज़ाइन वजन हल्का है और आकार छोटा उपयोग में आसान क्यों खोजें विकल्प सीमित उपयोग बिल्ड क्वालिटी

Crompton Ameo Fresh Cold Press Juicer स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के लिए एक आधुनिक समाधान है। यह Nutri Fresh Technology और 200W की स्लो जूसिंग मोटर के साथ आता है, जो फलों और सब्जियों को धीरे-धीरे दबाकर रस निकालता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका 108 mm का एक्स्ट्रा वाइड माउथ है, जिसमें आप पूरे फल को बिना काटे डाल सकते हैं। इसका ब्लैक और एमराल्ड कलर आपके किचन को एक प्रीमियम और आकर्षक लुक देता है।

Specifications वारंटी 2 साल की वारंटी कंपोनेंट्स जूसिंग जार, पल्प कलेक्टर, यूजर मैनुअल मटेरियल हाई-क्वालिटी मेटल और प्रीमियम फिनिश फीडिंग ट्यूब 108 mm सेल्फ-फीडिंग वाइड माउथ क्यों खरीदें पोषक तत्वों की सुरक्षा सेल्फ-फीडिंग सुविधा स्मार्ट सेफ्टी लॉक केवल 3 मुख्य हिस्से शांत संचालन क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी अधिक हाई-स्पीड जूसर के मुकाबले थोड़ा अधिक समय

Budapest Juicer for Home एक बजट-अनुकूल और स्टाइलिश सेंट्रीफ्यूगल जूसर है, जो घरेलू उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 400 वॉट की मोटर और 3 स्पीड कंट्रोल दिए गए हैं, जो इसे विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। इसकी नीले रंग की बॉडी और उस पर बनी फ्लोरल आर्टवर्क इसे अन्य साधारण जूसर से अलग और आकर्षक बनाती है।

Specifications डिजाइन विशेष आर्टवर्क के साथ ब्लू कलर वारंटी 2 साल की वारंटी सुरक्षा ओवरहीट प्रोटेक्शन मटेरियल टिकाऊ ABS प्लास्टिक बॉडी स्पीड सेटिंग्स 3 स्पीड कंट्रोल क्यों खरीदें किफायती और वैल्यू उपयोग में सरल सुरक्षा फीचर्स आकर्षक लुक क्यों खोजें विकल्प सीमित शक्ति छोटा साइज

Quilkit 550W Turbo Juicer एक बजट-अनुकूल और शक्तिशाली जूसर है जो Lovender Purple और White कलर के आकर्षक डिजाइन में आता है। यह विशेष रूप से सख्त सब्जियों जैसे गाजर, चुकंदर और करेले का रस निकालने के लिए बनाया गया है। इसमें लगा 550W का टर्बो मोटर तेज़ और कुशल प्रदर्शन सुनिश्चित करता है, जिससे आप सुबह की भागदौड़ में भी ताज़ा जूस पी सकते हैं।

Specifications वारंटी 1 साल की वारंटी डिजाइन कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल विशेष फीचर्स ओवरहीट प्रोटेक्शन, जंग प्रतिरोधी ब्लेड कंट्रोल 3-स्पीड रोटरी नॉब कंट्रोल क्यों खरीदें वर्सेटाइल जूसिंग 3-स्पीड सेटिंग्स टिकाऊ और सुरक्षित आसान सफाई क्यों खोजें विकल्प प्री-प्रोसेसिंग की जरूरत छोटे किचन और मध्यम उपयोग के लिए बेस्ट

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1. जूसिंग में 80/20 नियम क्या है? जूसिंग का 80/20 नियम स्वाद और सेहत के बीच संतुलन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है।

80% सब्जियाँ: आपके जूस का बड़ा हिस्सा हरी और कम मीठी सब्जियों (जैसे पालक, खीरा, लौकी, करेला) से बना होना चाहिए।

20% फल: केवल 20% हिस्सा ही फलों (जैसे सेब, संतरा, अनार) का होना चाहिए ताकि जूस में मिठास आ सके।

महत्व: फल अधिक होने से जूस में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे इंसुलिन स्पाइक हो सकता है। सब्जियों का अधिक उपयोग आपको बिना एडेड शुगर के भरपूर पोषक तत्व देता है।

2. जूसर का क्या कार्य है? जूसर का मुख्य कार्य फलों और सब्जियों से उनके तरल अर्क (जूस) को अलग करना और अघुलनशील फाइबर (पल्प/गूदा) को बाहर निकालना है।

यह जटिल फाइबर संरचना को तोड़कर विटामिन, मिनरल्स और एंजाइम्स को सीधे तरल रूप में उपलब्ध कराता है।

इससे शरीर को पाचन की मेहनत नहीं करनी पड़ती और पोषक तत्व सीधे खून में मिल जाते हैं।

3. जूसर के 4 प्रकार जूसर मुख्य रूप से तकनीक के आधार पर इन चार श्रेणियों में आते हैं:

Centrifugal Juicers: ये सबसे आम और तेज़ होते हैं। ये ब्लेड को बहुत तेज़ी से घुमाकर जूस निकालते हैं। (जैसे Sujata Powermatic Pro

Masticating (Cold Press) Juicers: ये फलों को धीरे-धीरे दबाकर जूस निकालते हैं, जिससे पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। (जैसे Rico Cold Press Juicer

Triturating (Twin Gear) Juicers: इनमें दो गियर्स होते हैं जो सब्जियों को पूरी तरह पीस देते हैं। ये सबसे महंगे और प्रभावी होते हैं।

Citrus Juicers: ये केवल खट्टे फलों जैसे नींबू और संतरे के लिए होते हैं। (जैसे Drumstone Citrus Juicer

4. जूसिंग के दौरान होने वाली आम गलतियाँ अक्सर लोग जूसिंग करते समय ये गलतियाँ करते हैं जिससे उन्हें पूरा फायदा नहीं मिलता:

केवल फलों का जूस पीना: जैसा कि 80/20 नियम में बताया गया है, केवल फलों का जूस पीने से शुगर लेवल बढ़ सकता है।

जूस को स्टोर करना: ताज़ा जूस निकालने के 15-20 मिनट के भीतर पी लेना चाहिए। स्टोर करने से हवा के संपर्क में आकर इसके पोषक तत्व खत्म होने लगते हैं।

खाली पेट न पीना: जूस का सबसे अधिक फायदा तब होता है जब इसे खाली पेट पिया जाए ताकि शरीर पोषक तत्वों को तुरंत सोख सके।

सफाई में आलस: जूसर को तुरंत साफ न करने से उसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जो अगली बार आपकी सेहत बिगाड़ सकते हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।