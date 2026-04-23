गर्मियों का तोहफा! Amazon पर कौड़ियों के दाम मिल रहे हैं ये ब्रांडेड Juicers, स्टॉक खत्म होने से पहले करें ऑर्डर।

गर्मियों का तोहफा! Amazon पर कौड़ियों के दाम मिल रहे हैं ये ब्रांडेड Juicers, स्टॉक खत्म होने से पहले करें ऑर्डर।
जूसर बाइंग गाइड 2026, अपनी जरूरत के अनुसार पोषक तत्वों को बचाने वाले कोल्ड प्रेस जूसर या समय की बचत के लिए तेज रफ्तार सेंट्रीफ्यूगल जूसर का चुनाव करें। बेहतर निवेश के लिए मोटर पावर, साफ करने में आसानी और अपने बजट के अनुसार सही वारंटी वाले मॉडल को प्राथमिकता दें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
2026 के नवीनतम मॉडल्स के अनुसार, रेफ्रिजरेटर चुनते समय तकनीक और ऊर्जा दक्षता सबसे महत्वपूर्ण हैं। Samsung और LG जैसे ब्रांड अब Bespoke AI और Smart Inverter तकनीक पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो बिजली की बचत के साथ-साथ आपके इस्तेमाल के तरीकों को समझते हैं। 3-स्टार रेटिंग वाले डबल डोर फ्रिज मध्यम परिवारों के लिए सबसे बेहतर 'वैल्यू फॉर मनी' विकल्प माने जाते हैं, क्योंकि ये किफायती कीमत और अच्छी कूलिंग का संतुलन प्रदान करते हैं। Convertible (6-in-1 या 12-in-1) फीचर्स ने स्टोरेज को लचीला बना दिया है, जिससे जरूरत पड़ने पर फ्रीजर को भी फ्रिज में बदला जा सकता है। Bosch और IFB जैसे ब्रांड लंबी वारंटी और बेहतर कूलिंग रिटेंशन (18 घंटे तक) के साथ बाजार में मजबूती से टिके हैं।
दूसरी ओर, जूसर के क्षेत्र में सेहत के प्रति जागरूक लोगों के लिए Cold Press (Slow Juicer) पहली पसंद बन गए हैं। ये फलों के पोषक तत्वों और विटामिन को सुरक्षित रखते हैं। जबकि, Centrifugal जूसर अपनी तेज रफ्तार और कम कीमत के कारण लोकप्रिय हैं। चुनाव करते समय मोटर की शक्ति, साफ करने में आसानी और बिल्ड क्वालिटी पर ध्यान देना आवश्यक है।
कुल मिलाकर, 2026 के उपकरण स्मार्ट फीचर्स, एआई एकीकरण और उपभोक्ता की सुविधा को प्राथमिकता दे रहे हैं।
1. INALSA Stainless Steel Electric Juicer Machine 900 Watt Juicer with 3 Inch Big Mouth|Cold Extraction System|304SS Juicer Mesh|Extra Large Feeding Tube|Anti Drip Nozzle|1L Pulp Collector (Duronic 900)
INALSA Duronic 900 Electric Juicer एक शक्तिशाली 900 वॉट का सेंट्रीफ्यूगल जूसर है, जिसे आपकी व्यस्त सुबह को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह जूसर मात्र 8 सेकंड में ताज़ा जूस निकालने की क्षमता रखता है। इसमें 3-इंच का एक्स्ट्रा वाइड फीडिंग ट्यूब दिया गया है, जिससे आपको फलों को छोटे टुकड़ों में काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टील रश फिनिश और आधुनिक फीचर्स के साथ यह आपके किचन के लिए एक बेहतरीन उपकरण है।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली परफॉरमेंस
कम मेहनत
3-स्पीड कंट्रोल
साफ करने में आसान
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा अधिक शोर
पोषक तत्वों की कमी
2. Rico Cold Press Juicer with Ice Cream Maker | All-in-1 Slow Juicer for Fruits, Vegetables, Nut Milk | 10% More Juice, Less Waste |Low Noise | Anti-Drip | Easy to Clean.
Rico Cold Press Juicer एक बहुमुखी All-in-1 Slow Juicer है जो न केवल ताज़ा जूस निकालता है, बल्कि इसमें Ice Cream Maker और Coconut Scrapper (नारियल खुरचने) की सुविधा भी दी गई है। यह Cold Press तकनीक का उपयोग करता है, जिससे फलों के विटामिन्स, एंजाइम्स और प्राकृतिक स्वाद सुरक्षित रहते हैं। इसकी धीमी गति से जूस निकालने की प्रक्रिया कम झाग और अधिकतम पोषण सुनिश्चित करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
अधिकतम पोषण
बहुमुखी उपयोग
रिवर्स फंक्शन
5 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
सख्त फलों के लिए उपयुक्त नहीं
कई पार्ट्स होने के कारण पूरी तरह साफ करने में थोड़ा समय
3. Sujata Powermatic Pro Juicer|900 WattsPowerfull Motor|22000 RPM|Non-Stop 90 Mins Running|Centrifugal Juicer| White
Sujata Powermatic Pro भारत के सबसे भरोसेमंद जूसरों में से एक है, जो विशेष रूप से अपनी मजबूती और प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। इसमें 900 वॉट की शक्तिशाली मोटर दी गई है जो 22000 RPM की तेज़ गति से चलती है, जिससे यह फलों से अधिकतम रस निकालने में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 90 मिनट तक लगातार चलने की क्षमता है, जो इसे भारी उपयोग के लिए भी उपयुक्त बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली मोटर
टिकाऊपन
अधिकतम जूस निष्कर्षण
लंबा रनिंग टाइम
क्यों खोजें विकल्प
काफी शोर
पूरी तरह साफ करने में थोड़ा समय और मेहनत
आधुनिक मॉडल्स की तरह स्लीक नहीं
4. Drumstone 【Summer With 15 Years Warranty】AUTOMATIC ELECTRICAL JUICER FOR ORANGE ANY MANY ETC PROFESSIONAL CITRUS JUICER ELECTRIC WITH LEVER, SQUEEZER JUICE EXTRACTOR
Drumstone Automatic Electrical Juicer एक बजट-अनुकूल और उपयोग में आसान सिट्रस जूसर है। यह विशेष रूप से संतरा, मौसंबी और नींबू जैसे फलों का रस निकालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें एक लीवर दिया गया है, जो फलों को दबाने की प्रक्रिया को आसान और पेशेवर बनाता है। इसका कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिज़ाइन इसे छोटे किचन और ऑफिस के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत
लीवर डिज़ाइन
वजन हल्का है और आकार छोटा
उपयोग में आसान
क्यों खोजें विकल्प
सीमित उपयोग
बिल्ड क्वालिटी
5. Crompton Ameo Fresh | Cold Press Juicer | 200 W Slow juicing motor | Juicer | Nutri Fresh Technology | Juicing jar | Pulp Collector | Black & Emerald Color | Smart safety lock | 2 years warranty
Crompton Ameo Fresh Cold Press Juicer स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के लिए एक आधुनिक समाधान है। यह Nutri Fresh Technology और 200W की स्लो जूसिंग मोटर के साथ आता है, जो फलों और सब्जियों को धीरे-धीरे दबाकर रस निकालता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका 108 mm का एक्स्ट्रा वाइड माउथ है, जिसमें आप पूरे फल को बिना काटे डाल सकते हैं। इसका ब्लैक और एमराल्ड कलर आपके किचन को एक प्रीमियम और आकर्षक लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
पोषक तत्वों की सुरक्षा
सेल्फ-फीडिंग सुविधा
स्मार्ट सेफ्टी लॉक
केवल 3 मुख्य हिस्से
शांत संचालन
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
हाई-स्पीड जूसर के मुकाबले थोड़ा अधिक समय
6. Double Safety Budapest Juicer for home | 400 watts powerful motor | Fresh fruit & Vegetable juice in seconds | 3 Speed control | Easy cleaning | 2 Years warranty | Best Juicer Home| Blue
Budapest Juicer for Home एक बजट-अनुकूल और स्टाइलिश सेंट्रीफ्यूगल जूसर है, जो घरेलू उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 400 वॉट की मोटर और 3 स्पीड कंट्रोल दिए गए हैं, जो इसे विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। इसकी नीले रंग की बॉडी और उस पर बनी फ्लोरल आर्टवर्क इसे अन्य साधारण जूसर से अलग और आकर्षक बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती और वैल्यू
उपयोग में सरल
सुरक्षा फीचर्स
आकर्षक लुक
क्यों खोजें विकल्प
सीमित शक्ति
छोटा साइज
7. Quilkit Electric Juicer Machine 550W Turbo Motor for High Performance ABS Body | Carrot, Beetroot, Fruits & Vegetables Electric Juicer Machine
Quilkit 550W Turbo Juicer एक बजट-अनुकूल और शक्तिशाली जूसर है जो Lovender Purple और White कलर के आकर्षक डिजाइन में आता है। यह विशेष रूप से सख्त सब्जियों जैसे गाजर, चुकंदर और करेले का रस निकालने के लिए बनाया गया है। इसमें लगा 550W का टर्बो मोटर तेज़ और कुशल प्रदर्शन सुनिश्चित करता है, जिससे आप सुबह की भागदौड़ में भी ताज़ा जूस पी सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
वर्सेटाइल जूसिंग
3-स्पीड सेटिंग्स
टिकाऊ और सुरक्षित
आसान सफाई
क्यों खोजें विकल्प
प्री-प्रोसेसिंग की जरूरत
छोटे किचन और मध्यम उपयोग के लिए बेस्ट
1. जूसिंग में 80/20 नियम क्या है?
जूसिंग का 80/20 नियम स्वाद और सेहत के बीच संतुलन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है।
80% सब्जियाँ: आपके जूस का बड़ा हिस्सा हरी और कम मीठी सब्जियों (जैसे पालक, खीरा, लौकी, करेला) से बना होना चाहिए।
20% फल: केवल 20% हिस्सा ही फलों (जैसे सेब, संतरा, अनार) का होना चाहिए ताकि जूस में मिठास आ सके।
महत्व: फल अधिक होने से जूस में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे इंसुलिन स्पाइक हो सकता है। सब्जियों का अधिक उपयोग आपको बिना एडेड शुगर के भरपूर पोषक तत्व देता है।
2. जूसर का क्या कार्य है?
जूसर का मुख्य कार्य फलों और सब्जियों से उनके तरल अर्क (जूस) को अलग करना और अघुलनशील फाइबर (पल्प/गूदा) को बाहर निकालना है।
यह जटिल फाइबर संरचना को तोड़कर विटामिन, मिनरल्स और एंजाइम्स को सीधे तरल रूप में उपलब्ध कराता है।
इससे शरीर को पाचन की मेहनत नहीं करनी पड़ती और पोषक तत्व सीधे खून में मिल जाते हैं।
3. जूसर के 4 प्रकार
जूसर मुख्य रूप से तकनीक के आधार पर इन चार श्रेणियों में आते हैं:
Centrifugal Juicers: ये सबसे आम और तेज़ होते हैं। ये ब्लेड को बहुत तेज़ी से घुमाकर जूस निकालते हैं। (जैसे Sujata Powermatic Pro
Masticating (Cold Press) Juicers: ये फलों को धीरे-धीरे दबाकर जूस निकालते हैं, जिससे पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। (जैसे Rico Cold Press Juicer
Triturating (Twin Gear) Juicers: इनमें दो गियर्स होते हैं जो सब्जियों को पूरी तरह पीस देते हैं। ये सबसे महंगे और प्रभावी होते हैं।
Citrus Juicers: ये केवल खट्टे फलों जैसे नींबू और संतरे के लिए होते हैं। (जैसे Drumstone Citrus Juicer
4. जूसिंग के दौरान होने वाली आम गलतियाँ
अक्सर लोग जूसिंग करते समय ये गलतियाँ करते हैं जिससे उन्हें पूरा फायदा नहीं मिलता:
केवल फलों का जूस पीना: जैसा कि 80/20 नियम में बताया गया है, केवल फलों का जूस पीने से शुगर लेवल बढ़ सकता है।
जूस को स्टोर करना: ताज़ा जूस निकालने के 15-20 मिनट के भीतर पी लेना चाहिए। स्टोर करने से हवा के संपर्क में आकर इसके पोषक तत्व खत्म होने लगते हैं।
खाली पेट न पीना: जूस का सबसे अधिक फायदा तब होता है जब इसे खाली पेट पिया जाए ताकि शरीर पोषक तत्वों को तुरंत सोख सके।
सफाई में आलस: जूसर को तुरंत साफ न करने से उसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जो अगली बार आपकी सेहत बिगाड़ सकते हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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