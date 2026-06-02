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Amazon का बड़ा तोहफा! 6 महीने तक FREE में दे रहा बिना Ads के करोड़ों गाने सुनने का मौका, लॉन्च की नई Music Service

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Amazon म्यूजिक अनलिमिटेड भारत में लॉन्च हो गया है। यूजर्स को 100 मिलियन से ज्यादा गानों की लाइब्रेरी, एड-फ्री म्यूजिक और 6 महीने तक फ्री सब्सक्रिप्शन का फायदा मिलेगा।

Amazon का बड़ा तोहफा! 6 महीने तक FREE में दे रहा बिना Ads के करोड़ों गाने सुनने का मौका, लॉन्च की नई Music Service

भारत में म्यूजिक स्ट्रीमिंग का बाजार लगातार तेजी से बढ़ रहा है। Spotify, YouTube Music, JioSaavn, Gaana और Apple Music जैसे प्लेटफॉर्म पहले से ही यूजर्स के बीच पॉपुलर हैं। अब इस मुकाबले को और दिलचस्प बनाने के लिए Amazon ने अपनी प्रीमियम म्यूजिक स्ट्रीमिंग सेवा Amazon Music Unlimited को भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि इस प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को 100 मिलियन से ज्यादा गाने, हजारों प्लेलिस्ट और एड-फ्री म्यूजिक का अनुभव मिलेगा। Amazon ने लॉन्च के साथ एक खास ऑफर भी पेश किया है। कुछ यूजर्स को Amazon Music Unlimited का 6 महीने तक मुफ्त एक्सेस मिलेगा, जिससे वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के प्रीमियम म्यूजिक का आनंद ले सकेंगे।

Amazon Music Unlimited कंपनी की प्रीमियम म्यूजिक स्ट्रीमिंग सेवा है। यह पहले कई देशों में उपलब्ध थी और अब इसे भारतीय यूजर्स के लिए भी लॉन्च कर दिया गया है। इस सेवा के जरिए यूजर्स लाखों गाने, एल्बम, प्लेलिस्ट और पॉडकास्ट का आनंद ले सकते हैं। यूजर्स अपनी पसंद के गाने बिना ऐड के सुन सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं।

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6 महीने तक फ्री मिलेगा सब्सक्रिप्शन

Amazon Music Unlimited की सबसे बड़ी खासियत इसका लॉन्च ऑफर है। कंपनी कुछ योग्य यूजर्स को 6 महीने तक मुफ्त एक्सेस दे रही है। इसका मतलब है कि यूजर्स बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के प्रीमियम फीचर्स का उपयोग कर सकेंगे। यह ऑफर खासतौर पर नए ग्राहकों के लिए लाया गया है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कई अन्य भाषाओं के गाने शामिल हैं। Amazon Music Unlimited का एक बड़ा फायदा यह है कि यहां गाने सुनते समय ऐड नहीं आएंगे।

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इसमें यूजर्स को पूरी म्यूजिक लाइब्रेरी, एड-फ्री सुनने का अनुभव, HD और Spatial Audio के साथ ऑफलाइन डाउनलोड जैसी सुविधाएं मिलेंगी। सबसे बड़ा आकर्षण लॉन्च ऑफर है। Amazon Prime मेंबर्स को Music Unlimited का 6 महीने का फ्री ट्रायल दिया जा रहा है, जबकि जिनके पास प्राइम नहीं है उन्हें 3 महीने का फ्री ट्रायल मिलेगा। ट्रायल खत्म होने के बाद सब्सक्रिप्शन अपने आप रिन्यू होगा, जिसे यूजर चाहें तो पहले भी कैंसिल कर सकते हैं।

Amazon Music Unlimited प्लान्स की कितनी होगी कीमत

Amazon Prime मेंबर्स के लिए कंपनी 6 महीने का फ्री ट्रायल दे रही है। यानी 6 महीने तक यूजर्स बिना कोई अतिरिक्त पैसा खर्च किए Amazon Music Unlimited का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके बाद अगर वे सेवा जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ 99 रुपए प्रति माह चुकाने होंगे। वहीं, जो लोग Amazon Prime मेंबर नहीं हैं, उन्हें 3 महीने का फ्री ट्रायल मिलेगा। फ्री ट्रायल खत्म होने के बाद उनका सब्सक्रिप्शन 119 रुपए प्रति माह की दर से शुरू हो जाएगा।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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