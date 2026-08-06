सीलन की बदबू कहेगी अलविदा! ये 5 स्टार Front Load Washing Machines बनाएंगी कपड़ों को 100% हाइजीनिक
बारिश के मौसम में कपड़ों की नमी, दुर्गंध और बैक्टीरिया को दूर भगाने के लिए Amazon पर Fully Automatic Front Load वॉशिंग मशीन्स पर भारी छूट मिल रही है। एडवांस्ड स्टीम-वॉश और इन-बिल्ट हीटर टेक्नोलॉजी के साथ आने वाली ये मशीन्स कपड़ों को 100% हाइजीनिक और झटपट सुपर-ड्राई बनाती हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
मानसून के मौसम में लगातार होने वाली बारिश के कारण कपड़ों का ठीक से न सूखना और उनमें सीलन की अजीब सी दुर्गंध आना एक बड़ी समस्या बन जाती है। ऐसे में साधारण वॉशिंग मशीनें कपड़ों से बैक्टीरिया और बदबू पूरी तरह खत्म नहीं कर पाती हैं। इसी समस्या का पक्का समाधान लेकर आया है Amazon, जहाँ Fully Automatic Front Load Washing Machines पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है।
🌧️ सीलन की बदबू और 99.9% बैक्टीरिया का पक्का इलाज
इन आधुनिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी 'In-Built Heater' और 'Steam Wash' टेक्नोलॉजी है। यह तकनीक हानिकारक जर्म्स को खत्म करके कपड़ों को 100% हाइजीनिक बनाती है।
⚡ हाई-स्पीड ड्रायर से चुटकियों में सूखेंगे कपड़े
इनमें मिलने वाले पावरफुल ड्रायर और हाई RPM स्पिन साइकिल की मदद से कपड़े धुलाई के बाद मिनटों में लगभग पूरी तरह सूख जाते हैं, जिससे बारिश के दिनों में भी सुखाने की कोई टेंशन नहीं रहती।
💰 Amazon डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI का उठाएं फायदा
LG, Samsung, Bosch और Whirlpool जैसे टॉप ब्रांड्स की ये वॉशिंग मशीन्स कम पानी और बिजली की खपत करती हैं। Amazon Deals में आप इन्हें नो-कॉस्ट EMI और एक्सचेंज ऑफर्स के साथ बेहद किफायती कीमत पर घर ला सकते हैं।
1. Whirlpool 7 Kg 5 Star Inverter Front Load Washing Machine with In-Built Heater (SUPREME CARE 7012 -E, Midnight Grey, 100+ Tough Stains, Steam Technology, 2025 Model)
यह Whirlpool 7 kg 5 Star Inverter Front Load Washing Machine मानसून और रोजमर्रा के कपड़ों की धुलाई के लिए In-Built Heater और Steam Technology के साथ आती है, जो कपड़ों से 100+ जिद्दी दाग हटाने और बदबू व बैक्टीरिया से मुक्ति दिलाने में मदद करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
100+ जिद्दी दागों की सफाई
बैक्टीरिया और सीलन की बदबू से मुक्ति
तेजी से सुखाने की क्षमता
बिजली की बचत
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ी महंगी
एक जगह से दूसरी जगह हिलाना थोड़ा मुश्किल
2. LG 8 Kg, 5 Star, Wi-Fi, Direct Drive Technology, Steam Wash, 6 Motion DD, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (FHB1208Z4M, Allergy Care, In-Built Heater, Touch Panel, Middle Black)
LG 8 Kg 5 Star Fully-Automatic Front Load Washing Machine बड़े और मध्यम परिवारों के लिए एक बेहतरीन प्रीमियम विकल्प है। यह मशीन Direct Drive Technology और 6 Motion DD के साथ आती है, जो कपड़ों को हाथ से धोने जैसा अहसास और बेहतरीन सफाई देती है। इसमें दिया गया Steam Wash और Allergy Care फीचर मानसून के मौसम में कपड़ों की सीलन, बैक्टीरिया और एलर्जी पैदा करने वाले कणों को 99.9% तक खत्म करता है। साथ ही, Wi-Fi Connectivity (LG ThinQ) की मदद से इसे आप स्मार्टफोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Direct Drive Technology
6 Motion DD
इन-बिल्ट हीटर और स्टीम की मदद से 99.9% बैक्टीरिया, जर्म्स और सीलन की बदबू गायब
स्मार्ट कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
पानी के अच्छे प्रेशर (Inlet Pressure: 50–800 kPa) की आवश्यकता
3. IFB 9/6/3 kg Fully Automatic Washer Dryer Refresher with Steam Refresh, AI Powered, 100% Dry Clothes, 9 Swirl Wash Mimic Handwashing, WiFi & Eco Inverter Motor (WDR Executive ZMN CMS, Mocha)
यह IFB Washer Dryer Refresher Executive ZMN एक 3-in-1 स्मार्ट लाउंड्री अप्लायंस है, जो AI Powered Sensing, 100% Dry Clothes Technology और Steam Refresh के साथ बारिश के मौसम में कपड़ों को पूरी तरह सुखाने और बैक्टीरिया-मुक्त रखने के लिए सही विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
3-in-1 सुविधा
AI-Powered स्मार्ट वॉश
PowerSteam से 99.9% जर्म्स फ्री
ब्रांड वारंटी सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
कीमत अधिक
क्षमता का अंतर
4. Samsung 9 kg, 5 star, AI EcoBubble, Super Speed, Wi-Fi, Hygiene Steam with Inbuilt Heater, Digital Inverter, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (WW90DG5U24AXTL, Inox)
Samsung 9 kg AI EcoBubble Front Load Washing Machine बड़े परिवारों के लिए एक पावरफुल और प्रीमियम वॉशिंग मशीन है। इसमें सैमसंग की पेटेंट EcoBubble™ और AI Energy Mode तकनीक दी गई है, जो ठंडे पानी में भी डिटर्जेंट के झाग (Bubbles) बनाकर कपड़ों के अंदर तक पहुँचाती है, जिससे कपड़ों की रंगत खराब हुए बिना 70% तक बिजली की बचत होती है।
मानसून के मौसम के लिए इसमें Hygiene Steam और 1400 RPM का स्पिन ड्रायर दिया गया है, जो 99.9% बैक्टीरिया, सीलन की बदबू और नमी को चुटकियों में खत्म कर देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI EcoBubble™ टेक्नोलॉजी
Super Speed (39 Min Wash)
Hygiene Steam व Inbuilt Heater
1400 RPM स्पिन स्पीड
क्यों खोजें विकल्प
वाटर प्रेशर की आवश्यकता
भारी
5. LG Smart Choice, 9 Kg, 5 Star, AI Direct Drive Technology, Steam, 6 Motion DD & Wi-Fi Fully-Automatic Front Load Washing Machine (FHP1209Z5M, Intelligent & Convenient Fabric Care, Middle Black)
LG Smart Choice 9 Kg Fully-Automatic Front Load Washing Machine एक प्रीमियम और इंटेलिजेंट वॉशिंग मशीन है, जो बड़े परिवारों की धुलाई संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें LG की पेटेंट AI Direct Drive (AI DD™) तकनीक दी गई है, जो न केवल कपड़ों का वजन बल्कि उनके फैब्रिक (कपड़े की कोमलता) को भी खुद समझकर 18% तक अतिरिक्त फैब्रिक प्रोटेक्शन देती है।
मानसून के मौसम में कपड़ों की सीलन, नमी और बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए इसमें Hygiene Steam और Allergy Care फ़ीचर उपलब्ध हैं। साथ ही, इसका ThinQ Wi-Fi सपोर्ट आपके स्मार्टफोन को स्मार्ट रिमोट बना देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI Direct Drive (AI DD™) & 6 Motion DD
कंपैक्ट और स्लिम डिज़ाइन
Direct Drive Inverter Motor
100% स्टेनलेस स्टील लिफ्टर्स
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
वाटर प्रेशर रिक्वायरमेंट
6. Electrolux 8kg 5 Star Front Load Washing Machine, AutoSense Technology, Full Load Vapour Wash, Hygienic Care, Woolmark, EcoInverter Motor, UltimateCare 500, EWF8024R5SB, Dark Silver
Electrolux UltimateCare 500 (8kg) एक प्रीमियम यूरोपियन-स्टाइल फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, जो विशेष रूप से फैब्रिक केयर (कपड़ों की कोमलता और रंग) और हाइजीन सुरक्षा के लिए जानी जाती है। इसमें दिया गया Hygienic Care (Vapour Wash) सिस्टम धुलाई के अंत में एक हल्की भाप छोड़ता है, जो कपड़ों से 99.9% जर्म्स और एलर्जेंस को खत्म कर देता है।
इसके अलावा, इसमें UltraMix Technology दी गई है, जो डिटर्जेंट को कपड़ों पर डालने से पहले पूरी तरह पानी में घोल देती है, जिससे कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे नहीं पड़ते और रंग लंबे समय तक नया जैसा रहता है।
Specifications
क्यों खरीदें
वूलमार्क सर्टिफाइड
Hygienic Care Vapour Wash
Quick 15, Daily 39 और Full Wash 60 जैसे तेज़ वॉश प्रोग्राम
Add Clothes Feature
क्यों खोजें विकल्प
डिस्काउंटेड कीमत थोड़ी अधिक
छोटे कस्बों या ग्रामीण इलाकों में सर्विस नेटवर्क चेक करना ज़रूरी
7. Bosch 9 kg 5 Star Front Load Fully-Automatic Washing Machine, AI ActiveWater, 14 Wash Programs, Removes 99.9% Germs with Steam, No Tangle or Wrinkle, SoftCare Paddle, Black Grey, WGA1420TIN
Bosch 9 kg 5 Star Front Load Washing Machine अपनी जर्मन इंजीनियरिंग, टिकाऊपन और बेहतरीन वॉश क्वालिटी के लिए जानी जाती है। बड़े परिवारों के लिए यह एक दमदार विकल्प है। इसमें दिया गया AI ActiveWater Plus फ़ीचर कपड़ों के वजन और फैब्रिक टाइप को सेंस करके पानी की खपत को खुद एडजस्ट करता है, जिससे पानी की भारी बचत होती है।
मानसून के मौसम के लिए इसमें Steam Anti Bacteria प्रोग्राम दिया गया है, जो भाप की मदद से कपड़ों से 99.9% बैक्टीरिया और सीलन की दुर्गंध को खत्म करता है। इसके अलावा इसका SoftCare Paddle कपड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए और कम सिलवटों के साथ साफ़ करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
12 साल की मोटर वारंटी
गर्म भाप से 99.9% जर्म्स और एलर्जेंस खत्म
धोने के दौरान कपड़े आपस में उलझते नहीं
14 वॉश प्रोग्राम्स
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ी भारी
इन-बिल्ट Wi-Fi / App कंट्रोल नहीं
1. क्या बारिश के मौसम में फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन से कपड़ों की सीलन और बदबू दूर हो सकती है?
हाँ, बिल्कुल! फ्रंट लोड मशीन्स में Hygiene Steam और In-Built Heater की सुविधा होती है। यह पानी को गर्म करके कपड़ों को धोती है, जिससे सीलन की अजीब सी दुर्गंध और बैक्टीरिया 99.9% तक खत्म हो जाते हैं।
2. क्या 1200 RPM या 1400 RPM वाली वॉशिंग मशीन से कपड़े बारिश में जल्दी सूखते हैं?
हाँ, RPM (Rotations Per Minute) जितना अधिक होगा, ड्रम उतनी ही तेजी से घूमेगा और कपड़ों से अधिक पानी निकालेगा। 1200 से 1400 RPM वाली मशीन से कपड़े धुलाई के बाद 70% से 80% तक सूख जाते हैं, जिससे हवा में सुखाने में बहुत कम समय लगता है।
3. 3-in-1 Washer Dryer मशीन और नॉर्मल Front Load मशीन में क्या अंतर है?
Normal Front Load: कपड़े धोती है और स्पिन करके केवल पानी निचोड़ती है (कपड़े थोड़े नम रहते हैं)।
3-in-1 Washer Dryer (जैसे IFB): यह कपड़े धोने के साथ-साथ गर्म हवा से कपड़ों को 100% सुखा देती है (बिना धूप/हवा के भी कपड़े सीधे अलमारी में रखने लायक हो जाते हैं)।
4. क्या गर्म पानी या स्टीम से कपड़े धोने पर उनका रंग या फैब्रिक खराब होता है?
नहीं, आधुनिक फ्रंट लोड मशीनों में AI Sensi-Care, EcoBubble, या 6 Motion DD जैसी स्मार्ट तकनीक होती है। यह कपड़े के फैब्रिक को समझकर ही तापमान तय करती है, जिससे नाजुक कपड़ों (जैसे वूलन या सिल्क) को नुकसान नहीं पहुँचता।
5. फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में बिजली और पानी की खपत कितनी होती है?
5-Star एनर्जी रेटिंग वाली Inverter / Direct Drive Motor वॉशिंग मशीनें बहुत कम बिजली और पानी खर्च करती हैं। यह टॉप लोड मशीनों की तुलना में लगभग 30% से 40% तक कम पानी का इस्तेमाल करती हैं।
6. बारिश के मौसम में वॉशिंग मशीन के ड्रम को बदबू से कैसे बचाएं?
- धुलाई के बाद मशीन का दरवाजा 10-15 मिनट के लिए खुला छोड़ दें ताकि अंदर की नमी सूख जाए।
- महीने में एक बार मशीन के Drum Clean / Descale मोड का इस्तेमाल करें।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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