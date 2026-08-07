अचानक सस्ते हुए माइक्रोवेव! 65% तक गिरे दाम और बिजली खर्च भी न के बराबर, खरीदने की मची लूट!
Amazon Price Drop: स्मार्ट माइक्रोवेव ओवन पर मिल रहा है 65% तक का भारी डिस्काउंट! जानें कैसे न के बराबर बिजली खपत वाले ये माइक्रोवेव आपकी रसोई का काम आसान बनाएंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Amazon Great Freedom Sale Live: आजकल हर भारतीय रसोई में माइक्रोवेव ओवन (Microwave Oven) तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं। सुबह के नाश्ते को मिनटों में गर्म करने से लेकर ऑयल-फ्री कुकिंग और बच्चों के लिए बेकिंग तक, माइक्रोवेव ने किचन के काम को बेहद आसान बना दिया है।
लेकिन इस समय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर इन्हें खरीदने की जो होड़ मची है, उसकी दो सबसे बड़ी वजहें हैं—65% तक की महा-छूट और लेटेस्ट मॉडल्स में न के बराबर बिजली की खपत!
Amazon Deals: अचानक क्यों गिरे 65% तक दाम?
अमेजन की स्पेशल सेल Amazon Great Freedom Sale के तहत दिग्गज ब्रांड्स के माइक्रोवेव ओवन पर 65% तक का छप्परफाड़ डिस्काउंट दिया जा रहा है।
Prime Users के लिए स्पेशल डिस्काउंट: अमेजन प्राइम मेंबर्स को एक्सक्लूसिव प्राइस कट और फ्री/फ़ास्ट डिलीवरी का फायदा मिल रहा है।
बैंक कार्ड्स पर एक्स्ट्रा बचत: HDFC, ICICI और SBI जैसे प्रमुख बैंकों के कार्ड्स से पेमेंट करने पर 10% तक का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट भी मिल रहा है।
एक्सचेंज बोनस व No-Cost EMI: पुराने अप्लायंस को एक्सचेंज करके आप अतिरिक्त छूट पा सकते हैं और बिना ब्याज की किश्तों (No-Cost EMI) पर इसे घर ला सकते हैं।
न के बराबर बिजली खर्च: अब बिल की कोई टेंशन नहीं!
बहुत से लोग इस डर से माइक्रोवेव खरीदने से हिचकिचाते थे कि इससे बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन नए जमाने के Smart Inverter Microwave Ovens ने इस सोच को बदल दिया है:
स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी: आधुनिक माइक्रोवेव जरूरत के हिसाब से पावर एडजस्ट करते हैं, जिससे पुराने मॉडल्स की तुलना में 30% से 40% तक बिजली बचती है।
मिनटों में कुकिंग = कम बिल: जिस खाने को गैस पर गर्म करने में 10-15 मिनट लगते हैं, माइक्रोवेव उसे मात्र 1 से 2 मिनट में कर देता है। जितना कम समय चलेगा, बिजली खर्च भी उतना ही 'न के बराबर' होगा।
इको मोड (Eco Mode): स्टैंडबाय मोड में ये डिवाइस बेहद न्यूनतम बिजली खींचते हैं।
क्यों बन रहे हैं हर घर की पहली पसंद?
ऑल-इन-वन (Convection) कुकिंग: बेकिंग (केक, पिज्जा), ग्रिलिंग (तंदूरी डिशेज), री-हीटिंग और डिफ्रॉस्टिंग—सब एक ही मशीन में।
कम तेल में हेल्दी खाना: 'Zero Oil' और 'Diet Fry' फीचर्स की मदद से अब बिना सेहत से समझौता किए स्वादिष्ट खाना बनाया जा सकता है।
इस्तेमाल में बेहद आसान व सुरक्षित: चाइल्ड लॉक और ऑटो-टाइमर की वजह से इसे घर के बच्चे और बुजुर्ग भी बिना किसी खतरे के आसानी से चला सकते हैं।
1. IFB 28 L Convection Microwave with Air Fry, Grill & Multi-Stage Cooking, Fermentation, Homemade Paneer/Ghee Modes, 300 Auto Cook Menus (28SC5, Silver, Weight Defrost, Steam Clean, 10 Power Levels)
अगर आप अपनी रसोई के लिए एक ऐसा ऑल-इन-वन स्मार्ट माइक्रोवेव ओवन ढूंढ रहे हैं जो सिर्फ खाना गर्म न करे, बल्कि एयर फ्राइंग (कम तेल में तलाई), केक बेकिंग, ग्रिलिंग, पनीर और घी बनाने जैसे काम भी चुटकियों में कर दे, तो IFB 28SC5 (28 Litre) एक बेहतरीन विकल्प है। 28 लीटर की बड़ी कैपेसिटी के साथ यह 4 से 6 सदस्यों वाले बड़े परिवारों और उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें घर पर नई-नई डिशेज बनाना या बेकिंग करना पसंद है।
Specifications
क्यों खरीदें
एयर फ्रायर का मज़ा
होममेड पनीर, घी और दही
300 ऑटो-कुक रेसिपीज
स्टेनलेस स्टील कैविटी
क्यों खोजें विकल्प
टच मेंब्रेन पैड
काउंटरटॉप स्पेस
2. LG 28 L, Convertible Microwave Oven with Air Fry, Charcoal Lighting Heater, Wi-Fi Enabled (MJEN286UFWF, Black, Motorised Rotisserie, 60 Air Fry Recipe, 40 Scan to Cook Recipes & 331 Auto Cook Menu)
यह सिर्फ एक साधारण माइक्रोवेव नहीं है—इसमें चारकोल हीटिंग (तंदूरी स्वाद के लिए), स्मार्टफोन ऐप कंट्रोल (Wi-Fi Enabled), स्कैन-टू-कुक तकनीक, और एयर फ्रायर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। 28 लीटर की बड़ी क्षमता इसे बड़े परिवारों और फूडीज़ (Foodies) के लिए परफेक्ट बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
असली चारकोल तंदूरी स्वाद
Wi-Fi और ThinQ ऐप कंट्रोल
Scan to Cook (40 Recipes)
60 एयर-फ्राइंग रेसिपीज
मोटराइज्ड रोटिसरी
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम कीमत
उच्च पावर खपत
3. Panasonic 20L Solo Microwave Oven (NN-ST26JMFDG, Silver, 51 Auto Menus)
अगर आप अपनी रसोई के लिए एक किफायती, टिकाऊ और इस्तेमाल में आसान माइक्रोवेव ढूंढ रहे हैं, जिसका मुख्य काम खाना गर्म करना, डिफ्रॉस्ट (बर्फ पिघलाना) करना और सिंपल कुकिंग हो, तो Panasonic NN-ST26JMFDG एक बेहतरीन विकल्प है।
यह 20 लीटर की कैपेसिटी के साथ आता है, जो बैचलर्स, कपल्स और छोटे परिवारों (2-3 सदस्य) के लिए एकदम परफेक्ट है। अमेज़न पर 7,500 से अधिक यूजर्स रेटिंग्स के साथ यह एक Amazon's Choice प्रोडक्ट है।
Specifications
4. IFB 30L Convection Microwave Oven with 101 Standard Cook Menus (30BRC2, Black, 360 Degree Motorized Rotisserie, Weight Defrost, Steam Clean, Grill & 4 combi cook modes, 10 Power Levels)
अगर आप अपने किचन के लिए एक बड़ी कैपेसिटी (30 Litre) वाला ऑल-इन-वन माइक्रोवेव ढूंढ रहे हैं, जो रोजाना री-हीटिंग के साथ-साथ बेकिंग, ग्रिलिंग और 360° तंदूरी रोस्टिंग भी कर सके, तो IFB 30BRC2 एक ज़बरदस्त विकल्प है।
अमेजन पर 6,800 से ज्यादा रेटिंग्स और 4.4 स्टार्स के साथ यह मीडियम से बड़े परिवारों (5-7 सदस्य) और बेकिंग/रोस्टिंग के शौकीनों के लिए एक बेहद पॉपुलर मॉडल है।
Specifications
क्यों खरीदें
360° मोटराइज्ड रोटिसरी
30L की बड़ी स्पेस
4 कॉम्बो कुकिंग मोड्स
3 साल की extended वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
एयर फ्रायर फ़ंक्शन नहीं
किचन स्लैब पर अच्छी-खासी जगह घेरता है।
5. Faber 82L Built-In Microwave Oven with 10 functions | Auto Cook Menus & Auto Power Off Protection | Grill, Convection, Defrost & Combination Cooking | 1 Yr Warranty | FBIO 82L 10F BK with ART
यह ओवन ब्लैक ग्लास बॉडी और प्रीमियम फिनिश के साथ आता है जो आपकी किचन को एक लक्ज़री लुक देता है। इसमें मौजूद 3D हॉट एयर सर्कुलेशन खाने को चारों तरफ से बराबर पकाता है, जिससे यह बेकिंग, ग्रिलिंग और रोस्टिंग के शौकीनों के लिए काफी खास बन जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल 82L कैपेसिटी
3D हॉट एयर सर्कुलेशन
ट्रिपल-ग्लेज़्ड कूल डोर
क्लास A एनर्जी एफिशिएंसी
ऑटो पावर-ऑफ प्रोटेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
जगह और इंस्टॉलेशन
हाई पावर रिक्वायरमेंट
6. Kaff OV 83 ML7 Multi-Function Built-in Microwave Oven 83 L | Eco Mode, Microwave, Grill, Convection & Combination Mode | Mechanical Timer, Full Black Tempered Glass Finish, 3 Layer Glass Door (Black)
KAFF OV 83 ML7 एक 83 लीटर क्षमता वाला प्रीमियम बिल्ट-इन ओवन है, जो आपकी मॉड्यूलर किचन को एक लग्जरी और मॉडर्न लुक देता है। यह ओवन विशाल कैपेसिटी, मल्टी-फंक्शन कुकिंग मोड्स और एडवांस सेफ्टी फीचर्स के साथ आता है, जो इसे बड़े परिवारों और बेकिंग/रोस्टिंग के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल 83L कैपेसिटी
3-लेयर ग्लास डोर
मल्टी-फंक्शन कुकिंग मोड्स
इंटरनल कूलिंग फैन टेक्नोलॉजी
क्यों खोजें विकल्प
मैकेनिकल रोटरी नॉब्स
केवल बिल्ट-इन किचन के लिए उपयुक्त
7. Built In Microwave Elica EPBI MWO G28 TOUCH 28L Built in Microwave || Grill Defrost & Combination Cooking
Elica EPBI MWO G28 TOUCH एक प्रीमियम 28 लीटर कैपेसिटी वाला बिल्ट-इन माइक्रोवेव ओवन है, जो आधुनिक मॉड्यूलर किचन के लिए तैयार किया गया है। यह ब्लैक फिनिश ग्लास बॉडी, एडवांस टच कंट्रोल्स और मल्टी-कुकिंग मोड्स के साथ आता है, जो रोज़ाना री-हीटिंग से लेकर ग्रिलिंग और डिफ्रॉस्टिंग को बेहद आसान बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम ग्लास टच कंट्रोल्स
28L की बढ़िया कैपेसिटी
8 ऑटो-कुक मेन्यू व मल्टी मोड्स
सुरक्षित चाइल्ड लॉक फीचर
क्यों खोजें विकल्प
प्रोफेशनल बेकिंग के लिए सीमित
सटीक केबिनेट साइज की जरूरत
माइक्रोवेब क्यों खऱीदने चाहिए?
माइक्रोवेव ओवन (Microwave Oven) आजकल केवल एक लग्जरी नहीं, बल्कि आधुनिक किचन की एक जरूरत बन चुका है। अपनी बिजी लाइफस्टाइल में यह न सिर्फ आपका समय बचाता है, बल्कि आपके खाने की गुणवत्ता को भी बनाए रखता है।
यहाँ माइक्रोवेव ओवन इस्तेमाल करने के मुख्य फायदे दिए गए हैं:
समय और बिजली की बचत (Fast Cooking)
गैस स्टोव या पारंपरिक ओवन की तुलना में माइक्रोवेव में खाना बहुत तेजी से पकता और गर्म होता है।
जो खाना गैस पर गर्म करने में 10-15 मिनट लेता है, माइक्रोवेव उसे 1 से 2 मिनट में पूरी तरह से गर्म कर देता है।
कम समय चलने की वजह से यह बिजली की खपत भी कम करता है।
🥗 कम तेल में सेहतमंद खाना (Oil-Free/Healthy Cooking)
अगर आप फिटनेस-कॉन्शियस हैं, तो माइक्रोवेव आपके लिए सबसे बेस्ट है।
कम तेल: इसमें खाना बनाने या री-हीट करने के लिए नाममात्र तेल या बटर की जरूरत होती है।
पोषक तत्व सुरक्षित: गैस पर ज्यादा देर पकाने से खाने के विटामिन्स और मिनरल्स नष्ट हो जाते हैं, जबकि माइक्रोवेव की तेज व कम समय की कुकिंग से पोषक तत्व (Nutrients) सुरक्षित रहते हैं।
ऑल-इन-वन कुकिंग (Multifunctionality)
आधुनिक कन्वेंशन (Convection) माइक्रोवेव ओवन एक ऑल-इन-वन मशीन की तरह काम करते हैं:
री-हीटिंग (Reheating): बासी या ठंडे खाने को बिल्कुल ताजा जैसा गर्म करना।
बेकिंग (Baking): घर पर केक, पेस्ट्री, पिज्जा और ब्रेड बनाना।
ग्रिलिंग व रोस्टिंग (Grilling): तंदूरी पनीर, चिकन, कबाब और सब्जियां बनाना।
अन्य फीचर्स: दही जमाना (Ferment), घी और पनीर निकालना, यहाँ तक कि कम तेल में एयर-फ्राइंग करना।
मिनटों में बर्फ पिघलाना (Defrosting)
फ्रिज के फ्रीजर में रखी जमी हुई चीजों (जैसे मटर, पनीर, मीट या बटर) को नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने में घंटों लग जाते हैं। माइक्रोवेव का Defrost Mode इसे बिना पकाए मात्र 2-3 मिनट में सामान्य तापमान पर ले आता है।
इस्तेमाल और सफाई में बेहद आसान (Easy to Clean & Safe)
सुरक्षित: इसमें न तो कोई खुली आग (Flame) होती है और न ही गैस लीक का खतरा।
टाइमर व ऑटो-कट: आप टाइमर सेट करके अपना दूसरा काम कर सकते हैं। समय पूरा होते ही यह अपने आप बंद (Auto Power-Off) हो जाता है, जिससे खाना जलने का डर नहीं रहता।
सफाई: इसका स्टेनलेस स्टील या इनेमल इंटीरियर काफी स्मूथ होता है, जिसे एक गीले कपड़े से आसानी से साफ किया जा सकता है। इसमें Steam Clean जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।
बर्तन कम गंदे होना
माइक्रोवेव में आप जिस माइक्रोवेव-सेफ बर्तन (कांच या सिलिकॉन) में खाना पकाते या गर्म करते हैं, उसी में खाना परोस (Serve) भी सकते हैं। इससे किचन में एक्स्ट्रा बर्तन गंदे नहीं होते।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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