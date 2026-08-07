अचानक सस्ते हुए माइक्रोवेव! 65% तक गिरे दाम और बिजली खर्च भी न के बराबर, खरीदने की मची लूट!

Amazon Price Drop: स्मार्ट माइक्रोवेव ओवन पर मिल रहा है 65% तक का भारी डिस्काउंट! जानें कैसे न के बराबर बिजली खपत वाले ये माइक्रोवेव आपकी रसोई का काम आसान बनाएंगे।

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Amazon Great Freedom Sale Live: आजकल हर भारतीय रसोई में माइक्रोवेव ओवन (Microwave Oven) तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं। सुबह के नाश्ते को मिनटों में गर्म करने से लेकर ऑयल-फ्री कुकिंग और बच्चों के लिए बेकिंग तक, माइक्रोवेव ने किचन के काम को बेहद आसान बना दिया है।

Microwave

लेकिन इस समय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर इन्हें खरीदने की जो होड़ मची है, उसकी दो सबसे बड़ी वजहें हैं—65% तक की महा-छूट और लेटेस्ट मॉडल्स में न के बराबर बिजली की खपत!

Amazon Deals: अचानक क्यों गिरे 65% तक दाम? अमेजन की स्पेशल सेल Amazon Great Freedom Sale के तहत दिग्गज ब्रांड्स के माइक्रोवेव ओवन पर 65% तक का छप्परफाड़ डिस्काउंट दिया जा रहा है।

Prime Users के लिए स्पेशल डिस्काउंट: अमेजन प्राइम मेंबर्स को एक्सक्लूसिव प्राइस कट और फ्री/फ़ास्ट डिलीवरी का फायदा मिल रहा है।

बैंक कार्ड्स पर एक्स्ट्रा बचत: HDFC, ICICI और SBI जैसे प्रमुख बैंकों के कार्ड्स से पेमेंट करने पर 10% तक का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट भी मिल रहा है।

एक्सचेंज बोनस व No-Cost EMI: पुराने अप्लायंस को एक्सचेंज करके आप अतिरिक्त छूट पा सकते हैं और बिना ब्याज की किश्तों (No-Cost EMI) पर इसे घर ला सकते हैं।

न के बराबर बिजली खर्च: अब बिल की कोई टेंशन नहीं!

बहुत से लोग इस डर से माइक्रोवेव खरीदने से हिचकिचाते थे कि इससे बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन नए जमाने के Smart Inverter Microwave Ovens ने इस सोच को बदल दिया है:

स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी: आधुनिक माइक्रोवेव जरूरत के हिसाब से पावर एडजस्ट करते हैं, जिससे पुराने मॉडल्स की तुलना में 30% से 40% तक बिजली बचती है।

मिनटों में कुकिंग = कम बिल: जिस खाने को गैस पर गर्म करने में 10-15 मिनट लगते हैं, माइक्रोवेव उसे मात्र 1 से 2 मिनट में कर देता है। जितना कम समय चलेगा, बिजली खर्च भी उतना ही 'न के बराबर' होगा।

इको मोड (Eco Mode): स्टैंडबाय मोड में ये डिवाइस बेहद न्यूनतम बिजली खींचते हैं।

क्यों बन रहे हैं हर घर की पहली पसंद? ऑल-इन-वन (Convection) कुकिंग: बेकिंग (केक, पिज्जा), ग्रिलिंग (तंदूरी डिशेज), री-हीटिंग और डिफ्रॉस्टिंग—सब एक ही मशीन में।

कम तेल में हेल्दी खाना: 'Zero Oil' और 'Diet Fry' फीचर्स की मदद से अब बिना सेहत से समझौता किए स्वादिष्ट खाना बनाया जा सकता है।

इस्तेमाल में बेहद आसान व सुरक्षित: चाइल्ड लॉक और ऑटो-टाइमर की वजह से इसे घर के बच्चे और बुजुर्ग भी बिना किसी खतरे के आसानी से चला सकते हैं।

अगर आप अपनी रसोई के लिए एक ऐसा ऑल-इन-वन स्मार्ट माइक्रोवेव ओवन ढूंढ रहे हैं जो सिर्फ खाना गर्म न करे, बल्कि एयर फ्राइंग (कम तेल में तलाई), केक बेकिंग, ग्रिलिंग, पनीर और घी बनाने जैसे काम भी चुटकियों में कर दे, तो IFB 28SC5 (28 Litre) एक बेहतरीन विकल्प है। 28 लीटर की बड़ी कैपेसिटी के साथ यह 4 से 6 सदस्यों वाले बड़े परिवारों और उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें घर पर नई-नई डिशेज बनाना या बेकिंग करना पसंद है।

Specifications कैपेसिटी (Capacity) 28 Litres पावर आउटपुट 900 Watt मैक्स टेम्परेचमैक्स टेम्परेचर 240°C ऑटो कुक मेन्यू 300 Auto Cook Recipes वारंटी 1 साल क्यों खरीदें एयर फ्रायर का मज़ा होममेड पनीर, घी और दही 300 ऑटो-कुक रेसिपीज स्टेनलेस स्टील कैविटी क्यों खोजें विकल्प टच मेंब्रेन पैड काउंटरटॉप स्पेस

यह सिर्फ एक साधारण माइक्रोवेव नहीं है—इसमें चारकोल हीटिंग (तंदूरी स्वाद के लिए), स्मार्टफोन ऐप कंट्रोल (Wi-Fi Enabled), स्कैन-टू-कुक तकनीक, और एयर फ्रायर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। 28 लीटर की बड़ी क्षमता इसे बड़े परिवारों और फूडीज़ (Foodies) के लिए परफेक्ट बनाती है।

Specifications कैपेसिटी (Capacity) 28 Litres पावर आउटपुट 900 Watts स्मार्ट कनेक्टिविटी Wi-Fi Enabled (ThinQ App कंट्रोल) वारंटी 1 साल क्यों खरीदें असली चारकोल तंदूरी स्वाद Wi-Fi और ThinQ ऐप कंट्रोल Scan to Cook (40 Recipes) 60 एयर-फ्राइंग रेसिपीज मोटराइज्ड रोटिसरी क्यों खोजें विकल्प प्रीमियम कीमत उच्च पावर खपत

अगर आप अपनी रसोई के लिए एक किफायती, टिकाऊ और इस्तेमाल में आसान माइक्रोवेव ढूंढ रहे हैं, जिसका मुख्य काम खाना गर्म करना, डिफ्रॉस्ट (बर्फ पिघलाना) करना और सिंपल कुकिंग हो, तो Panasonic NN-ST26JMFDG एक बेहतरीन विकल्प है।

यह 20 लीटर की कैपेसिटी के साथ आता है, जो बैचलर्स, कपल्स और छोटे परिवारों (2-3 सदस्य) के लिए एकदम परफेक्ट है। अमेज़न पर 7,500 से अधिक यूजर्स रेटिंग्स के साथ यह एक Amazon's Choice प्रोडक्ट है।

Specifications कैपेसिटी (Capacity) 20 Litres पावर आउटपुट 800 Watts ऑटो कुक मेन्यू 51 Auto Cook Menus कंट्रोल टाइप Touch Key Pad वारंटी 1 साल

अगर आप अपने किचन के लिए एक बड़ी कैपेसिटी (30 Litre) वाला ऑल-इन-वन माइक्रोवेव ढूंढ रहे हैं, जो रोजाना री-हीटिंग के साथ-साथ बेकिंग, ग्रिलिंग और 360° तंदूरी रोस्टिंग भी कर सके, तो IFB 30BRC2 एक ज़बरदस्त विकल्प है।

अमेजन पर 6,800 से ज्यादा रेटिंग्स और 4.4 स्टार्स के साथ यह मीडियम से बड़े परिवारों (5-7 सदस्य) और बेकिंग/रोस्टिंग के शौकीनों के लिए एक बेहद पॉपुलर मॉडल है।

Specifications कैपेसिटी (Capacity) 30 Litres पावर आउटपुट 900 Watts ऑटो कुक मेन्यू 101 Auto Cook Recipes कॉम्बो मोड्स 4 Combi Cook Modes क्यों खरीदें 360° मोटराइज्ड रोटिसरी 30L की बड़ी स्पेस 4 कॉम्बो कुकिंग मोड्स 3 साल की extended वारंटी क्यों खोजें विकल्प एयर फ्रायर फ़ंक्शन नहीं किचन स्लैब पर अच्छी-खासी जगह घेरता है।

यह ओवन ब्लैक ग्लास बॉडी और प्रीमियम फिनिश के साथ आता है जो आपकी किचन को एक लक्ज़री लुक देता है। इसमें मौजूद 3D हॉट एयर सर्कुलेशन खाने को चारों तरफ से बराबर पकाता है, जिससे यह बेकिंग, ग्रिलिंग और रोस्टिंग के शौकीनों के लिए काफी खास बन जाता है।

Specifications कैपेसिटी (Capacity) 82 Litres कुकिंग फ़ंक्शन 10 Multifunction Modes हीटिंग सिस्टम 3D Hot Air Circulation System टाइप (Type) Built-In Convection Oven क्यों खरीदें विशाल 82L कैपेसिटी 3D हॉट एयर सर्कुलेशन ट्रिपल-ग्लेज़्ड कूल डोर क्लास A एनर्जी एफिशिएंसी ऑटो पावर-ऑफ प्रोटेक्शन क्यों खोजें विकल्प जगह और इंस्टॉलेशन हाई पावर रिक्वायरमेंट

KAFF OV 83 ML7 एक 83 लीटर क्षमता वाला प्रीमियम बिल्ट-इन ओवन है, जो आपकी मॉड्यूलर किचन को एक लग्जरी और मॉडर्न लुक देता है। यह ओवन विशाल कैपेसिटी, मल्टी-फंक्शन कुकिंग मोड्स और एडवांस सेफ्टी फीचर्स के साथ आता है, जो इसे बड़े परिवारों और बेकिंग/रोस्टिंग के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।

Specifications कैपेसिटी (Capacity) 83 Litres डिजाइन व फिनिश 60cm Built-In Design कुकिंग मोड्स Multi-Function (Microwave वारंटी (Warranty) 2 Years क्यों खरीदें विशाल 83L कैपेसिटी 3-लेयर ग्लास डोर मल्टी-फंक्शन कुकिंग मोड्स इंटरनल कूलिंग फैन टेक्नोलॉजी क्यों खोजें विकल्प मैकेनिकल रोटरी नॉब्स केवल बिल्ट-इन किचन के लिए उपयुक्त

Elica EPBI MWO G28 TOUCH एक प्रीमियम 28 लीटर कैपेसिटी वाला बिल्ट-इन माइक्रोवेव ओवन है, जो आधुनिक मॉड्यूलर किचन के लिए तैयार किया गया है। यह ब्लैक फिनिश ग्लास बॉडी, एडवांस टच कंट्रोल्स और मल्टी-कुकिंग मोड्स के साथ आता है, जो रोज़ाना री-हीटिंग से लेकर ग्रिलिंग और डिफ्रॉस्टिंग को बेहद आसान बनाता है।

Specifications कैपेसिटी (Capacity) 28 Litres कंट्रोल व डिज़ाइन Touch Controls कुकिंग मोड्स Grill, Defrost & Combination Cooking (8 Auto Cook Menus) वारंटी (Warranty) 2 Years क्यों खरीदें प्रीमियम ग्लास टच कंट्रोल्स 28L की बढ़िया कैपेसिटी 8 ऑटो-कुक मेन्यू व मल्टी मोड्स सुरक्षित चाइल्ड लॉक फीचर क्यों खोजें विकल्प प्रोफेशनल बेकिंग के लिए सीमित सटीक केबिनेट साइज की जरूरत

माइक्रोवेब क्यों खऱीदने चाहिए?



माइक्रोवेव ओवन (Microwave Oven) आजकल केवल एक लग्जरी नहीं, बल्कि आधुनिक किचन की एक जरूरत बन चुका है। अपनी बिजी लाइफस्टाइल में यह न सिर्फ आपका समय बचाता है, बल्कि आपके खाने की गुणवत्ता को भी बनाए रखता है।

यहाँ माइक्रोवेव ओवन इस्तेमाल करने के मुख्य फायदे दिए गए हैं:

समय और बिजली की बचत (Fast Cooking) गैस स्टोव या पारंपरिक ओवन की तुलना में माइक्रोवेव में खाना बहुत तेजी से पकता और गर्म होता है।

जो खाना गैस पर गर्म करने में 10-15 मिनट लेता है, माइक्रोवेव उसे 1 से 2 मिनट में पूरी तरह से गर्म कर देता है।

कम समय चलने की वजह से यह बिजली की खपत भी कम करता है।

🥗 कम तेल में सेहतमंद खाना (Oil-Free/Healthy Cooking) अगर आप फिटनेस-कॉन्शियस हैं, तो माइक्रोवेव आपके लिए सबसे बेस्ट है।

कम तेल: इसमें खाना बनाने या री-हीट करने के लिए नाममात्र तेल या बटर की जरूरत होती है।

पोषक तत्व सुरक्षित: गैस पर ज्यादा देर पकाने से खाने के विटामिन्स और मिनरल्स नष्ट हो जाते हैं, जबकि माइक्रोवेव की तेज व कम समय की कुकिंग से पोषक तत्व (Nutrients) सुरक्षित रहते हैं।

ऑल-इन-वन कुकिंग (Multifunctionality) आधुनिक कन्वेंशन (Convection) माइक्रोवेव ओवन एक ऑल-इन-वन मशीन की तरह काम करते हैं:

री-हीटिंग (Reheating): बासी या ठंडे खाने को बिल्कुल ताजा जैसा गर्म करना।

बेकिंग (Baking): घर पर केक, पेस्ट्री, पिज्जा और ब्रेड बनाना।

ग्रिलिंग व रोस्टिंग (Grilling): तंदूरी पनीर, चिकन, कबाब और सब्जियां बनाना।

अन्य फीचर्स: दही जमाना (Ferment), घी और पनीर निकालना, यहाँ तक कि कम तेल में एयर-फ्राइंग करना।

मिनटों में बर्फ पिघलाना (Defrosting) फ्रिज के फ्रीजर में रखी जमी हुई चीजों (जैसे मटर, पनीर, मीट या बटर) को नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने में घंटों लग जाते हैं। माइक्रोवेव का Defrost Mode इसे बिना पकाए मात्र 2-3 मिनट में सामान्य तापमान पर ले आता है।

इस्तेमाल और सफाई में बेहद आसान (Easy to Clean & Safe)

सुरक्षित: इसमें न तो कोई खुली आग (Flame) होती है और न ही गैस लीक का खतरा।

टाइमर व ऑटो-कट: आप टाइमर सेट करके अपना दूसरा काम कर सकते हैं। समय पूरा होते ही यह अपने आप बंद (Auto Power-Off) हो जाता है, जिससे खाना जलने का डर नहीं रहता।

सफाई: इसका स्टेनलेस स्टील या इनेमल इंटीरियर काफी स्मूथ होता है, जिसे एक गीले कपड़े से आसानी से साफ किया जा सकता है। इसमें Steam Clean जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।



बर्तन कम गंदे होना

माइक्रोवेव में आप जिस माइक्रोवेव-सेफ बर्तन (कांच या सिलिकॉन) में खाना पकाते या गर्म करते हैं, उसी में खाना परोस (Serve) भी सकते हैं। इससे किचन में एक्स्ट्रा बर्तन गंदे नहीं होते।

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