आधे से भी कम प्राइस में खरीदें महंगे TCL Smart TV, अमेजन मेगा टीवी फेस्ट में मिल रहा ऑफर
अगर आपका बजट 30,000 रुपये तक का है और आप यहां पर अपने लिए एक नया टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स की डिटेल्स दे रहे हैं। इन्हें अमेजन मेगा टीवी फेस्ट में लिस्ट किया गया है।
अमेजन मेगा टीवी फेस्ट आपके लिए शानदार मौका लेकर आया है, खासकर अगर आप बजट में एक प्रीमियम स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं। TCL के स्मार्ट टेलीविजन अब 30,000 रुपये से कम कीमत में उपलब्ध हैं, जिससे आपको बड़ा डिस्प्ले, बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी और स्मार्ट फीचर्स का शानदार कॉम्बिनेशन मिलता है। इस फेस्ट में कीमतों में भारी कटौती की गई है, जिससे 4K रिजोल्यूशन, स्मार्ट OS और पावरफुल साउंड जैसे फीचर्स अब पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गए हैं। अगर आप अपने लिविंग रूम के लिए एक अपग्रेड सोच रहे हैं, तो यह डील मिस नहीं करनी चाहिए।
1. TCL 80 cms (32 inches) V5C Series Full HD Smart QLED Google TV 32V5C
इस टीवी की कीमत 22,990 रुपये है। इसे 43% डिस्काउंट के साथ 12,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी जा रही है। यह FHD QLED स्मार्ट टीवी शानदार पिक्चर क्वालिटी और बेहतरीन कलर्स के साथ एक प्रीमियम व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है। 24W डॉल्बी ऑडियो के साथ इसका साउंड आउटपुट भी काफी क्लैरिटी के साथ सुनाई देता है। Google TV प्लेटफॉर्म, 1GB रैम और 64 बिट क्वाड-कोर प्रोसेसर इसे फास्ट और स्मूद बनाते हैं। Netflix, Prime Video, Hotstar जैसे ऐप्स का आसान एक्सेस मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED पैनल के साथ बढ़िया कलर और ब्राइटनेस
Google TV और कई ऐप्स का सपोर्ट
डॉल्बी ऑडियो से क्लियर और दमदार साउंड
बेजल-लेस प्रीमियम डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1GB रैम, हेवी ऐप्स पर थोड़ा स्लो
1-स्टार एनर्जी रेटिंग से बिजली खपत ज्यादा
FHD रिजोल्यूशन, 4K वीडियो सपोर्ट नहीं
2. TCL 80 cms (32 inches) V4C Series HD Ready Smart QLED Google TV 32V4C, 240 Volts
इस टीवी की कीमत 20,490 रुपये है। इसे 46% डिस्काउंट के साथ 10,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसके साथ एक साल की वारंटी उपलब्ध कराई जा रही है। यह HD Ready QLED Google TV है, जो कमाल की वीडियो क्वालिटी देता है। 1366×768 रिजोल्यूशन और HDR10 सपोर्ट मिलकर क्लियर और ब्राइट विजुअल्स दिखाते हैं। 16W डॉल्बी ऑडियो आपको क्लियर और बैलेंस्ड साउंड देता है। Google TV प्लेटफॉर्म, 1GB रैम और क्वाड-कोर प्रोसेसर इसे फास्ट बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED डिस्प्ले के साथ अच्छे कलर और ब्राइटनेस
Google TV और खूब सारे ऐप्स का सपोर्ट
डॉल्बी ऑडियो से बैलेंस्ड साउंड
बेजल-लेस प्रीमियम डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
HD रिजोल्यूशन, FHD/4K जितना शार्प नहीं
1GB रैम के कारण हेवी ऐप्स पर स्लो
1 स्टार एनर्जी रेटिंग
3. TCL 101 cms (40 inches) V5C Series Full HD Smart QLED TV Google TV 40V5C
इसकी कीमत 35,990 रुपये है। इसे 50% डिस्काउंट के साथ 17,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह FHD QLED Google TV आपके घर में एक शानदार और क्लियर पिक्चर क्वालिटी का एक्सपीरियंस देता है। इसका 1920×1080 रिजोल्यूशन, HDR10 और QLED पैनल मिलकर ब्राइट, शार्प और ब्राइट कलर देता है। 24W डॉल्बी ऑडियो आपके देखने के एक्सपीरियंस को और भी दमदार बनाता है। Google TV, 1GB रैम और क्वाड-कोर प्रोसेसर इसकी परफॉर्मेंस को स्मूद बनाते हैं। इसमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार जैसी ऐप्स का एक्सेस मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
FHD QLED पैनल के साथ बेहतर कलर और शार्पनेस
Google TV और प्रीमियम ऐप सपोर्ट
24W डॉल्बी ऑडियो से दमदार साउंड
बेजल-लेस डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1GB रैम, हेवी ऐप्स स्लो
1 स्टार एनर्जी रेटिंग से बिजली खपत ज्यादा
केवल 60Hz रिफ्रेश रेट, गेमिंग के लिए सीमित
4. TCL 108 cm (43 inches) Metallic Bezel Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 43V6C (Black)
इसकी कीमत 52,990 रुपये है, जो 59% डिस्काउंट के साथ 21,990 रुपये हो जाती है। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी गई है। यह 4K UHD LED Google TV शानदार पिक्चर क्वालिटी और स्मूद परफॉर्मेंस के साथ एक प्रीमियम देखने का एक्सपीरियंस देता है। इसका 3840×2160 रेज़ोल्यूशन, HDR10 और AiPQ प्रोसेसर मिलकर विज़ुअल्स को ज्यादा शार्प, ब्राइट और कलरफुल बनाते हैं। 24W डॉल्बी एटमॉस और DTS-X साउंड आपके कमरे में थिएटर जैसा एक्सपीरियंस देते हैं। 2GB रैम और 16GB स्टोरेज के साथ यह टीवी फास्ट और स्मूद चलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
4K UHD डिस्प्ले के साथ बेहतरीन शार्पनेस
डॉल्बी एटमॉस + DTS-X से थिएटर जैसा ऑडियो
2GB रैम और फास्ट क्वाड-कोर प्रोसेसर
3 स्टार एनर्जी रेटिंग से बिजली की बचत
क्यों खोजें विकल्प
गेमिंग के लिए 60Hz रिफ्रेश रेट सीमित
AV और USB पोर्ट की संख्या थोड़ी कम
AiPQ और MEMC जैसे फीचर्स के कारण कीमत थोड़ी ज्यादा
5. TCL 126 cm (50 inches) Metallic Bezel-Less, FHD Smart QLED Google TV 50S5K
इसकी कीमत 59,990 रुपये है। इसे 55% डिस्काउंट के साथ 26,860 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका 1920×1080 रिजोल्यूशन, HDR10 और डायनेमिक कलर एन्हांसमेंट मिलकर विज़ुअल्स को ज्यादा ब्राइट, शार्प और नैचुरल बनाते हैं। 24W डॉल्बी ऑडियो से साउंड एक्सपीरियंस भी दमदार हो जाता है। Google TV प्लेटफॉर्म, क्वाड-कोर प्रोसेसर और 1GB रैम इसे स्मूद और आसान इस्तेमाल वाला बनाते हैं। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार जैसे लोकप्रिय ऐप्स का एक्सेस भी मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED पैनल से बेहतरीन कलर और ब्राइटनेस
डॉल्बी ऑडियो से क्लियर और दमदार साउंड
Google TV और कई स्ट्रीमिंग ऐप्स का सपोर्ट
प्रीमियम बेजल-लेस डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
1GB रैम हेवी ऐप्स पर स्लो परफॉर्मेंस
120 kWh खपत के कारण बिजली बिल थोड़ा ज्यादा
रिफ्रेश रेट सिर्फ 60Hz, हाई-एंड गेमिंग के लिए सीमित
6. TCL 108 cm (43 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 43P7K (Black)
इसकी कीमत 54,990 रुपये है। इसे 51% डिस्काउंट के साथ 26,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी जा रही है। इसका 3840×2160 रिजोल्यूशन, HDR10+ और डॉल्बी विजन मिलकर बेहद क्लियर, ब्राइट और सिनेमैटिक पिक्चर प्रदान करते हैं। 30W डॉल्बी एटमॉस स्पीकर्स आपको थिएटर जैसा साउंड देते हैं। 2GB रैम और क्वाड-कोर प्रोसेसर से टीवी फास्ट चलता है। यह गूगल टीवी, एलेक्सा सपोर्ट और गेम मास्टर मोड इसे और भी स्मार्ट बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
4K QLED + HDR10+ और Dolby Vision से शानदार पिक्चर
30W Dolby Atmos से दमदार ऑडियो
2GB रैम और फास्ट प्रोसेसर से स्मूद परफॉर्मेंस
Alexa सपोर्ट, Game Master और कई स्मार्ट फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
60Hz रिफ्रेश रेट हाई-एंड गेमिंग के लिए सीमित
135 kWh खपत के कारण बिजली बिल थोड़ा ज्यादा
केवल 1 USB पोर्ट, एक्सटर्नल डिवाइसेज के लिए सीमित विकल्प
