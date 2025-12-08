Amazon Mega Tv Fest: 65% की छूट, ₹12,000 का एक्सचेंज ऑफर, ₹5000 का डिस्काउंट अलग

संक्षेप: Amazon Mega Tv Fest 2025: अमेजन की स्मार्ट टीवी सेल लाइव हो गई है, इस सेल में 10 दिसंबर तक टीवी को सस्ते में खरीद पाएंगे।

Dec 08, 2025 09:01 am IST

अमेजन की मेगा टीवी सेल की शुरुआत हो चुकी है। यह सेल 10 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी। इस सेल टॉप ब्रांड की टीवी पर 65 फीसदी तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। सेल में 12,000 रुपये तक के एक्सचेंज ऑफर और 5000 रुपये तक के डिस्काउंट कूपन का लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही अलग-अलग बैंक 45000 रुपये की छूट भी ऑफर कर रही हैं। हालांकि यह एक लिमिटेड पीरियड सेल है। साथ ही 18 माह नो कॉस्ट ईएमआई का भी लुत्फ उठा पाएंगे। यह सेल 4 दिसंबर को शुरू हुई थी, जो कि 10 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी। सेल में 55 इंच OLED स्मार्ट टीवी को 55 फीसदी छूट पर खरीदा जा सकेगा।

यह 55-इंच वाला एक प्रीमियम फीचर्स वाला TV है जो बेहद कम कीमत में हाई-एंड पिक्चर और साउंड क्वालिटी प्रदान करता है। 120Hz रिफ्रेश रेट, Dolby Vision, 35W डॉल्बी एटमास साउंड, 3GB रैम और 32GB स्टोरेज और गेम मास्टर मोड जैसे फीचर्स इसे इस प्राइस रेंज में सबसे पावरफुल QLED TV बनाते हैं। इसे सेल में 67 फीसदी छूट के साथ 35,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications स्क्रीन साइज 55 इंच रिज़ॉल्यूशन 4K रिफ्रेश रेट 120Hz प्रोसेसर 64-bit क्वाड-कोर क्यों खरीदें बेहतर ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और कलर गेमिंग के लिए जबरदस्त AiPQ प्रोसेसिंग, Dolby Vision, HDR10 सपोर्ट 35W Dolby Atmos साउंड से थिएटर जैसा अनुभव टीवी पर 2 साल की लंबी वारंटी क्यों खोजें विकल्प व्यूइंग IPS जितने अच्छे नहीं व्यूइंग IPS जितने अच्छे नहीं 35W साउंड की बड़े हाल के लिए फिट नहीं इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से

यह 32- इंच कॉम्पैक्ट साइज स्मार्ट टीवी है, जो प्रीमियम पिक्चर क्वालिटी, स्मार्ट फीचर्स और मजबूत बिल्ड के साथ आता है। इसमें HDR, PurColor और Micro Dimming Pro जैसी टेक्नोलॉजी दी गई हैं, जो HD रिज़ॉल्यूशन में भी बेहतर ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और कलर क्वालिटी देती हैं। इसे अमेजन से 27% छूट के साथ 12,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications स्क्रीन साइज 32 इंच रिज़ॉल्यूशन HD रिफ्रेश रेट 50Hz ऑडियो आउटपुट 20W OS Samsung Tizen OS क्यों खरीदें HDR, PurColor के साथ बेहतर पिक्चर क्वालिटी 20W साउंड, OTS Lite और Q-Symphony सपोर्ट Samsung TV Plus—100+ फ्री चैनल AirPlay सपोर्ट—iPhone users के लिए बढ़िया क्यों खोजें विकल्प सिर्फ HD रिज़ॉल्यूशन 50Hz रिफ्रेश रेट 2 HDMI पोर्ट 3-स्टार एनर्जी रेटिंग

यह एक प्रीमियम क्वालिटी वाला स्मार्ट QLED टीवी है, जो बेहतरीन कलर आउटपुट, शार्प पिक्चर और दमदार साउंड के साथ आता है। इसमें QLED पैनल और HDR10+ सपोर्ट होने की वजह से पिक्चर क्वालिटी ज्यादा ब्राइट, कॉन्ट्रास्ट-रिच और नेचुरल दिखाई देती है। Fire TV OS के साथ आपको Alexa Voice Control और 12,000+ ऐप्स का सपोर्ट भी मिलता है। इसे अमेजन से 48% छूट के साथ 32,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications स्क्रीन साइज 55 इंच डिस्प्ले 4K QLED रिफ्रेश रेट 60Hz स्पीकर आउटपुट 34W OS Fire TV OS क्यों खरीदें ब्राइट और कलर-रिच पिक्चर क्वालिटी बेहतर कॉन्ट्रास्ट 34W स्पीकर्स के साथ दमदार साउंड बेजेललेस प्रीमियम डिजाइन क्यों खोजें विकल्प सिर्फ 60Hz रिफ्रेश रेट ब्राइटनेस लेवल नहीं Fire TV OS हर यूजर को पसंद नहीं आता इंस्टॉलेशन में एक्स्ट्रा एक्सेसरीज चार्ज

यह शानदार पिक्चर प्रोसेसिंग और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। इसमें Sony का 4K Processor X1 और 4K X-Reality PRO दिया गया है, जो नॉन-4K कंटेंट को भी शार्प और डिटेल्ड बनाता है। MotionFlow XR से मूवमेंट और भी स्मूद हो जाता है। इसे अमेजन से 42 फीसदी छूट के साथ 57,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications स्क्रीन साइज 55 इंच रिज़ॉल्यूशन 4K UHD रिफ्रेश रेट 60Hz डिस्प्ले 4K LED प्रोसेसर Sony 4K Processor X1 ऑडियो 20W क्यों खरीदें बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी नेचुरल और रिच कलर्स MotionFlow XR से स्मूद मोशन गेमिंग और सेटअप के लिए बेहतरीन क्यों खोजें विकल्प सिर्फ 20W स्पीकर आउटपुट 2-Star एनर्जी रेटिंग रिफ्रेश रेट 60Hz

यह शानदार पिक्चर क्वालिटी, AI प्रोसेसर और बेहतर अपस्केलिंग के साथ आता है। इसका α7 AI Processor Gen8 कवर इसे शानदार बनाता है। टीवी Dolby Atmos सपोर्ट बेहतरीन ऑडियो एक्सपीरिएंस देता है। इसे अमेजन से 40 फीसदी की छूट के साथ 39,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications स्क्रीन साइज 55 इंच रिज़ॉल्यूशन 4K UHD रिफ्रेश रेट 60Hz प्रोसेसर α7 AI Processor 4K Gen8 साउंड 20W, Dolby Atmos, AI Sound Pro क्यों खरीदें α7 AI Processor 4K Gen8 के साथ शार्प और क्लियर पिक्चर WebOS 25 का फास्ट और क्लीन इंटरफ़ेस Google Assistant, Alexa, Apple AirPlay सपोर्ट 178° वाइड व्यूइंग एंगल क्यों खोजें विकल्प सिर्फ 20W स्पीकर केवल 1 USB पोर्ट 2-स्टार एनर्जी रेटिंग

यह शानदार पिक्चर क्वालिटी वाला स्मार्ट टीवी है। टीवी 26W डॉल्बी ऑडियो और फ्रेमलेस प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है। इसका लेटेस्ट इंटरफेस इसे और स्मूथ बनाता है। इसे अमेजन से 65 फीसद की छूट के साथ 13,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications स्क्रीन साइज 40 इंच रिज़ॉल्यूशन Full HD रिफ्रेश रेट 60Hz साउंड 26W, Dolby Audio क्यों खरीदें फ्रेमलेस प्रीमियम डिजाइन Dolby Audio के साथ 26W हाई-फिडेलिटी स्पीकर Android 14 के साथ गूगल टीवी वीडियो कॉलिंग सपोर्ट 178° वाइड व्यूइंग एंगल क्यों खोजें विकल्प भारी ऐप्स में थोड़ी लैगिंग 8GB स्टोरेज सीमित 60Hz रिफ्रेश रेट बड़े कमरे के लिए सीमित

यह QLED डिस्प्ले वाला स्मार्ट टीवी है, जो बेहतर कलर आउटपुट और किफायती कीमत में आता है। 24W स्टीरियो स्पीकर और Android TV सपोर्ट इसे बजट रेंज में एक अच्छा ऑप्शन बनाते हैं। इसे अमेजन से 48 फीसदी की छूट के साथ 12,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications स्क्रीन साइज 43 इंच डिस्प्ले QLED, Full HD रिफ्रेश रेट 60Hz साउंड 24W क्यों खरीदें बेहतर कलर और ब्राइटनेस 178° वाइड व्यूइंग एंगल 24W बॉक्स स्पीकर के साथ स्टीरियो सराउंड साउंड कीमत के हिसाब से शानदार पिक्चर क्वालिटी क्यों खोजें विकल्प Full HD रिज़ॉल्यूशन ब्रांड सर्विस नेटवर्क सीमित 60Hz रिफ्रेश रेट HDR10 सपोर्ट बेसिक लेवल पर

