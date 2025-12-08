Amazon Mega Tv Fest: 65% की छूट, ₹12,000 का एक्सचेंज ऑफर, ₹5000 का डिस्काउंट अलग
Amazon Mega Tv Fest 2025: अमेजन की स्मार्ट टीवी सेल लाइव हो गई है, इस सेल में 10 दिसंबर तक टीवी को सस्ते में खरीद पाएंगे।
अमेजन की मेगा टीवी सेल की शुरुआत हो चुकी है। यह सेल 10 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी। इस सेल टॉप ब्रांड की टीवी पर 65 फीसदी तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। सेल में 12,000 रुपये तक के एक्सचेंज ऑफर और 5000 रुपये तक के डिस्काउंट कूपन का लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही अलग-अलग बैंक 45000 रुपये की छूट भी ऑफर कर रही हैं। हालांकि यह एक लिमिटेड पीरियड सेल है। साथ ही 18 माह नो कॉस्ट ईएमआई का भी लुत्फ उठा पाएंगे। यह सेल 4 दिसंबर को शुरू हुई थी, जो कि 10 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी। सेल में 55 इंच OLED स्मार्ट टीवी को 55 फीसदी छूट पर खरीदा जा सकेगा।
1. TCL 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 55T8C
यह 55-इंच वाला एक प्रीमियम फीचर्स वाला TV है जो बेहद कम कीमत में हाई-एंड पिक्चर और साउंड क्वालिटी प्रदान करता है। 120Hz रिफ्रेश रेट, Dolby Vision, 35W डॉल्बी एटमास साउंड, 3GB रैम और 32GB स्टोरेज और गेम मास्टर मोड जैसे फीचर्स इसे इस प्राइस रेंज में सबसे पावरफुल QLED TV बनाते हैं। इसे सेल में 67 फीसदी छूट के साथ 35,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतर ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और कलर
गेमिंग के लिए जबरदस्त
AiPQ प्रोसेसिंग, Dolby Vision, HDR10 सपोर्ट
35W Dolby Atmos साउंड से थिएटर जैसा अनुभव
टीवी पर 2 साल की लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
व्यूइंग IPS जितने अच्छे नहीं
35W साउंड की बड़े हाल के लिए फिट नहीं
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
2. Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL
यह 32- इंच कॉम्पैक्ट साइज स्मार्ट टीवी है, जो प्रीमियम पिक्चर क्वालिटी, स्मार्ट फीचर्स और मजबूत बिल्ड के साथ आता है। इसमें HDR, PurColor और Micro Dimming Pro जैसी टेक्नोलॉजी दी गई हैं, जो HD रिज़ॉल्यूशन में भी बेहतर ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और कलर क्वालिटी देती हैं। इसे अमेजन से 27% छूट के साथ 12,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
HDR, PurColor के साथ बेहतर पिक्चर क्वालिटी
20W साउंड, OTS Lite और Q-Symphony सपोर्ट
Samsung TV Plus—100+ फ्री चैनल
AirPlay सपोर्ट—iPhone users के लिए बढ़िया
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ HD रिज़ॉल्यूशन
50Hz रिफ्रेश रेट
2 HDMI पोर्ट
3-स्टार एनर्जी रेटिंग
3. Xiaomi 138 cm (55 inch) FX Pro QLED Ultra HD 4K Smart Fire TV L55MB-FPIN
यह एक प्रीमियम क्वालिटी वाला स्मार्ट QLED टीवी है, जो बेहतरीन कलर आउटपुट, शार्प पिक्चर और दमदार साउंड के साथ आता है। इसमें QLED पैनल और HDR10+ सपोर्ट होने की वजह से पिक्चर क्वालिटी ज्यादा ब्राइट, कॉन्ट्रास्ट-रिच और नेचुरल दिखाई देती है। Fire TV OS के साथ आपको Alexa Voice Control और 12,000+ ऐप्स का सपोर्ट भी मिलता है। इसे अमेजन से 48% छूट के साथ 32,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
ब्राइट और कलर-रिच पिक्चर क्वालिटी
बेहतर कॉन्ट्रास्ट
34W स्पीकर्स के साथ दमदार साउंड
बेजेललेस प्रीमियम डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 60Hz रिफ्रेश रेट
ब्राइटनेस लेवल नहीं
Fire TV OS हर यूजर को पसंद नहीं आता
इंस्टॉलेशन में एक्स्ट्रा एक्सेसरीज चार्ज
4. Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25BM2
यह शानदार पिक्चर प्रोसेसिंग और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। इसमें Sony का 4K Processor X1 और 4K X-Reality PRO दिया गया है, जो नॉन-4K कंटेंट को भी शार्प और डिटेल्ड बनाता है। MotionFlow XR से मूवमेंट और भी स्मूद हो जाता है। इसे अमेजन से 42 फीसदी छूट के साथ 57,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी
नेचुरल और रिच कलर्स
MotionFlow XR से स्मूद मोशन
गेमिंग और सेटअप के लिए बेहतरीन
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 20W स्पीकर आउटपुट
2-Star एनर्जी रेटिंग
रिफ्रेश रेट 60Hz
5. LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA
यह शानदार पिक्चर क्वालिटी, AI प्रोसेसर और बेहतर अपस्केलिंग के साथ आता है। इसका α7 AI Processor Gen8 कवर इसे शानदार बनाता है। टीवी Dolby Atmos सपोर्ट बेहतरीन ऑडियो एक्सपीरिएंस देता है। इसे अमेजन से 40 फीसदी की छूट के साथ 39,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
α7 AI Processor 4K Gen8 के साथ शार्प और क्लियर पिक्चर
WebOS 25 का फास्ट और क्लीन इंटरफ़ेस
Google Assistant, Alexa, Apple AirPlay सपोर्ट
178° वाइड व्यूइंग एंगल
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 20W स्पीकर
केवल 1 USB पोर्ट
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
6. acer 100 cm (40 inches) Ultra I Series FHD Smart LED Google TV AR40FDGGU2841BD
यह शानदार पिक्चर क्वालिटी वाला स्मार्ट टीवी है। टीवी 26W डॉल्बी ऑडियो और फ्रेमलेस प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है। इसका लेटेस्ट इंटरफेस इसे और स्मूथ बनाता है। इसे अमेजन से 65 फीसद की छूट के साथ 13,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
फ्रेमलेस प्रीमियम डिजाइन
Dolby Audio के साथ 26W हाई-फिडेलिटी स्पीकर
Android 14 के साथ गूगल टीवी
वीडियो कॉलिंग सपोर्ट
178° वाइड व्यूइंग एंगल
क्यों खोजें विकल्प
भारी ऐप्स में थोड़ी लैगिंग
8GB स्टोरेज सीमित
60Hz रिफ्रेश रेट
बड़े कमरे के लिए सीमित
7. VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
यह QLED डिस्प्ले वाला स्मार्ट टीवी है, जो बेहतर कलर आउटपुट और किफायती कीमत में आता है। 24W स्टीरियो स्पीकर और Android TV सपोर्ट इसे बजट रेंज में एक अच्छा ऑप्शन बनाते हैं। इसे अमेजन से 48 फीसदी की छूट के साथ 12,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतर कलर और ब्राइटनेस
178° वाइड व्यूइंग एंगल
24W बॉक्स स्पीकर के साथ स्टीरियो सराउंड साउंड
कीमत के हिसाब से शानदार पिक्चर क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
Full HD रिज़ॉल्यूशन
ब्रांड सर्विस नेटवर्क सीमित
60Hz रिफ्रेश रेट
HDR10 सपोर्ट बेसिक लेवल पर
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
