Amazon Mega Sale Live, लैपटॉप, स्मार्टवॉच और हेडफोन्स पर 75% तक की भारी छूट, HDFC और HSBC कार्ड पर अलग से बचत

Feb 17, 2026 01:00 pm IST

अमेज़न मेगा इलेक्ट्रॉनिक डेज़ सेल में लैपटॉप, स्मार्टवॉच और टैबलेट पर 75% तक की भारी छूट मिल रही है। साथ ही, HDFC, HSBC और Yes Bank कार्ड के जरिए खरीदारी करने पर ग्राहकों को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है।

Amazon Mega Electronic Day Sale: अगर आप काफी समय से नया लैपटॉप, टैबलेट या कोई स्टाइलिश स्मार्टवॉच खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो अब इंतज़ार खत्म हो गया है! अमेज़न की 'मेगा इलेक्ट्रॉनिक डे सेल' लाइव हो चुकी है, जहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पर 75% तक का भारी डिस्काउंट मिल रहा है। सेल का सबसे बड़ा आकर्षण Apple, HP, और Sony जैसे प्रीमियम ब्रांड्स पर मिलने वाली बेमिसाल डील्स हैं।

इतना ही नहीं, इस सेल में शॉपिंग करना और भी किफायती हो गया है। अगर आप HDFC, HSBC या Yes Bank के कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। चाहे गेमिंग लैपटॉप हो, शोर कम करने वाले (ANC) हेडफोन्स हों या लेटेस्ट फीचर्स वाला टैबलेट—अमेज़न पर हर गैजेट के दाम फर्श पर आ गिरे हैं। स्टॉक खत्म होने से पहले अपनी विशलिस्ट पूरी करने का यह साल का सबसे बेहतरीन मौका है!

प्रमुख ऑफर्स Laptops: टॉप ब्रांड्स पर ₹40,000 तक की बचत।

Smartwatches: ₹999 की शुरुआती कीमत से शानदार डील्स।

Headphones: 70% से ज्यादा की छूट बोट और सोनी जैसे ब्रांड्स पर।

Bank Offers: HDFC, HSBC और Yes Bank कार्ड पर अतिरिक्त 10% छूट।

अमेजन मेगा इलेक्ट्रॉनिक डेज सेल अब लाइव है और लैपटॉप प्रेमियों के लिए यह सबसे बड़ा मौका है। इस सेल में न केवल बजट बल्कि प्रीमियम गेमिंग और प्रोफेशनल लैपटॉप्स पर भी 45% की सीधी छूट दी जा रही है।

अगर आप एक प्रीमियम टैबलेट खरीदने का सपना देख रहे थे, तो एप्पल का आईपैड अब आपकी पहुंच में है। अमेज़न की मेगा इलेक्ट्रॉनिक डे सेल लाइव हो चुकी है, जहाँ iPad के विभिन्न मॉडल्स पर 40% तक की भारी कटौती की गई है। इस सेल ने उन छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए शानदार मौका पैदा कर दिया है जो एक पावरफुल डिवाइस की तलाश में थे। सेल में iPad Air, iPad (10th Gen) और iPad Pro जैसे लोकप्रिय मॉडल्स पर अब तक की सबसे आकर्षक डील्स देखने को मिल रही हैं।

अमेजन की मेगा इलेक्ट्रॉनिक डे सेल में आपको टॉप ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक्स पर 75% तक का भारी डिस्काउंट मिल रहा है। इस सेल में Apple, HP, और Sony जैसे प्रीमियम ब्रांड्स पर साल की सबसे बड़ी डील्स लिस्टेड हैं, जिसने गैजेट बाजार में हलचल मचा दी है।

अगर आप अपनी फोटोग्राफी स्किल्स को निखारना चाहते हैं या व्लॉगिंग शुरू करने के लिए एक प्रोफेशनल कैमरा ढूंढ रहे हैं, तो अमेजन की मेगा इलेक्ट्रॉनिक डे सेल आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस सेल में DSLR, मिररलेस और एक्शन कैमरों पर 70% तक की भारी गिरावट देखी जा रही है, जिसमें Sony, Canon और GoPro जैसे दिग्गज ब्रांड्स के बेहतरीन मॉडल्स शामिल हैं। न केवल प्रोफेशनल कैमरे, बल्कि घर की सुरक्षा के लिए Smart Security Cameras पर भी अब तक की सबसे बड़ी छूट दी जा रही है।

अमेजन की इस महासेल में ब्रांडेड स्मार्टवॉच पर 70% की रिकॉर्डतोड़ छूट मिल रही है, जिसमें Noise, Boat और Fire Bolt जैसे प्रीमियम मॉडल्स की कीमतों में भारी गिरावट आई है। सेल के दौरान HDFC और HSBC कार्ड धारकों को 10% का अतिरिक्त इंस्टेंट डिस्काउंट और पुराने डिवाइस के बदले शानदार एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।