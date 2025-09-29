Amazon की मेगा छूट, मिक्सर ग्राइंडर इंडक्शन एयर फ्रायर और गैस चूल्हे को सस्ते में खरीदने का मौका Amazon mega discount of kitchen products like induction Air fryer and more, Gadgets Hindi News - Hindustan
Amazon की मेगा छूट, मिक्सर ग्राइंडर इंडक्शन एयर फ्रायर और गैस चूल्हे को सस्ते में खरीदने का मौका

किचन के जरूरी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर अमेजन ने मेगा डील निकाली है, जहां से सस्ते में प्रोडक्ट को खरीदा जा सकेगा..

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 06:53 AM
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 में किचन के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की खरीद पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसकी मदद से आप एयर फ्रायर, इंडक्शन, गैस स्टोव और मिक्सर ग्राइंडर को सस्ते में खरीद पाएंगे। यह प्रोडक्ट हर घर के लिए जरूरी होते हैं। ऐसे में इन्हें अमेजन से सस्ते में खरीद सकते हैं। हम आपकी सुविधा के लिए ऐसे कुछ बेस्ट ऑप्शन आपके लिए लेकर आए हैं..

यह एक हाई-कैपेसिटी स्मार्ट एयर फ्रायर है, जिसमें 1600W पावर और 360° रैपिड हीट सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी मिलती है। यह 80% तक कम तेल में फ्राई, बेक, ग्रिल और रोस्ट कर सकता है। अमेजन सेल में इसे 55% डिस्काउंट के बाद सिर्फ 4,999 में खरीदा जा सकता है।

Specifications

कैपेसिटी
6.5 लीटर
पावर
1600W
स्पेशल फीचर्स
8 प्रीसेट मेन्यू,
मैटेरियल
प्लास्टिक

क्यों खरीदें

...

6.5 लीटर की बड़ी कैपेसिटी

...

फैमिली मील्स के लिए परफेक्ट

...

1600W पावर और 360° रैपिड हीट टेक्नोलॉजी

...

8 प्रीसेट मेन्यू

...

टच कंट्रोल पैनल और डिजिटल डिस्प्ले से आसान ऑपरेशन

क्यों खोजें विकल्प

...

साइज बड़ा है, छोटे किचन में जगह ज्यादा ले सकता है

...

प्लास्टिक बॉडी – मेटल बॉडी जितनी स्टर्डी नहीं

...

हैवी यूज़ के बाद सफाई थोड़ी मेहनत वाली हो सकती है

यह आपके किचन को हेल्दी और मॉडर्न कुकिंग से अपग्रेड करता है। यह 90% तक कम तेल इस्तेमाल करता है और 8 प्रीसेट मेन्यू के साथ आता है। अमेजन सेल में 65 फीसद डिस्काउंट के बाद इसकी कीमत 2,595 रुपये रह जाती है।

Specifications

कैपेसिटी
4.2 लीटर
पावर
1200W
वारंटी
2 साल
प्री सेट मेन्यू
8

क्यों खरीदें

...

1200W पावर के साथ एनर्जी-एफिशिएंट

...

4.2 लीटर कैपेसिटी

...

8 प्रीसेट मेन्यू

...

टच पैनल और डिजिटल डिस्प्ले

...

360° हाई-स्पीड एयर सर्कुलेशन

...

कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

बड़ी कैपेसिटी एयर फ्रायर की तुलना में स्लो कुकिंग

...

एक समय पर सीमित क्वांटिटी ही तैयार होगी

...

प्रीमियम फीचर्स जैसे ग्लास विंडो या इन-बिल्ट लाइट की कमी

यह एक 750 वॉट पावरफुल मिक्सर ग्राइंडर है, जो 3 स्टेनलेस स्टील मल्टीपर्पस जार्स और 3-स्पीड कंट्रोल के साथ आता है। यह मसाले पीसना, स्मूदी बनाना और चटनी तैयार करने के लिए परफेक्ट है। अमेजन सेल में इसे सिर्फ 44 फीसद डिस्काउंट के बाद 2,699 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

पावर
750W
वोल्टेज
230V
मटेरियल
ABS बॉडी, स्टेनलेस स्टील जार व ब्लेड्स
कंट्रोल
3 स्पीड + Pulse Function
वजन
3 किलोग्राम

क्यों खरीदें

...

750W पावरफुल मोटर

...

3 स्टेनलेस स्टील जार

...

3-स्पीड कंट्रोल + पल्स फंक्शन

...

लीकेज-प्रूफ डिजाइन और ABS बॉडी

...

मोटर पर 5 साल और प्रोडक्ट पर 2 साल की वारंटी

...

टिकाऊ स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स

क्यों खोजें विकल्प

...

मोटर रन के दौरान आवाज अधिक

...

उपयोग में हल्की जलने की गंध आ सकती है

...

डिशवॉशर सेफ नहीं है

यह एक 500 वॉट का पावरफुल मिक्सर है, जो 20,000 RPM मोटर स्पीड और स्टेनलेस स्टील जार्स के साथ आता है। इसमें एयर वेंटिलेशन सिस्टम और यूनिक जार फ्लो ब्रेकर्स दिए गए हैं, जो ग्राइंडिंग को और स्मूद और बेहतर बनाते हैं। इसे अमेजन सेल से 58 फीसद डिस्काउंट के बदा 1,399 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications

पावर
500W
मोटर स्पीड
20,000 RPM
मटेरियल
ABS प्लास्टिक बॉडी, स्टेनलेस स्टील जार
कैपेसिटी
4 लीटर

क्यों खरीदें

...

500W मोटर के साथ 20,000 RPM स्पीड

...

तेज़ और स्मूद ग्राइंडिंग

...

एयर वेंटिलेशन सिस्टम

...

स्टेनलेस स्टील जार्स और ब्लेड्स

...

एंटी-स्लिप फीट और एर्गोनॉमिक हैंडल

...

बजट-फ्रेंडली प्राइस में अच्छी परफॉर्मेंस

क्यों खोजें विकल्प

...

500W मोटर, हेवी-ड्यूटी

...

लिमिटेड जार कैपेसिटी

...

लंबा इस्तेमाल करने पर शोर ज़्यादा

यह एक स्टाइलिश और ड्यूरेबल किचन अप्लायंस है, जो स्पिल-प्रूफ डिजाइन, ट्राई-पिन बर्नर्स और टफन्ड ग्लास टॉप के साथ आता है। अमेजन सेल में इसे 60 फीसद डिस्काउंट के बाद 3,199 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

मटेरियल
Toughened Glass
स्पेशल फीचर्स
Spill Proof, Ergonomic Knobs
वारंटी
2 साल
बर्नर्स
3

क्यों खरीदें

...

एक साथ मल्टी-कुकिंग के लिए बेस्ट

...

तेज और इफिशिएंट फ्लेम

...

स्क्रैच-रेजिस्टेंट और टिकाऊ

...

किचन को साफ-सुथरा रखने में मददगार

...

2 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

ऑटो-इग्निशन फीचर नहीं है

...

रेग्युलर क्लीनिंग ज़रूरी है

...

ग्लास टॉप पर हेवी यूटेंसिल्स रखने में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा

यह एक प्रीमियम और पावरफुल इंडक्शन चूल्हा है, जो 2100W हीटिंग पावर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी के साथ तेज और हेल्दी कुकिंग देता है। अमेजन सेल में इसे 55 फीसद डिस्काउंट के साथ 2,699 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications

पावर
2100W
टॉप प्लेट
Crystal Glass
प्रीसेट मेन्यू
5
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

2100W हाई पावर

...

स्टाइलिश और टिकाऊ

...

5 प्रीसेट मेन्यू

...

सुविधा और कंट्रोल

...

पोर्टेबल और क्लीन करना आसान

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल इंडक्शन-फ्रेंडली बर्तनों में काम करेगा

...

Fan की आवाज थोड़ी ज्यादा हो सकती है

...

ऑटो शटऑफ फीचर मौजूद नहीं

यह तेज और प्रीमियम कुकिंग के लिए इंफ्रारेड तकनीक वाला एक भरोसेमंद स्टोव है। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में इसे 54 फीसद डिस्काउंट के साथ 2,527 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

पावर
2000W
टॉप प्लेट
Crystal Glass
कंट्रोल
Touch Sensor & Digital DisplayTouch Sensor & Digital Display
टाइमर
240 मिनट
प्रीसेट मोड्स
3

क्यों खरीदें

...

2000W पावर के साथ तेज़ हीटिंग

...

सेटिंग्स और टेम्परेचर आसानी से कंट्रोल

...

टिकाऊ, स्क्रैच-रेसिस्टेंट और क्लीन करना आसान

...

लंबी कुकिंग के लिए टाइमर सेट करें

...

स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, ग्लास

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ Flat-Bottom Cookware के लिए

...

High Power होने के कारण ज्यादा पावर खपत

...

Induction की तरह ऑटो शट-ऑफ या स्मार्ट सेंसर फीचर नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

