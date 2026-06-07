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सस्ते हो गए Smart TV और प्रोजेक्टर! Amazon Mega Deal डेज में इन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पर टूट पड़े लोग

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अमेज़न इंडिया पर इस साल की सबसे बड़ी Mega Deal Days सेल लाइव हो चुकी है, जहाँ सैमसंग, एलजी और सोनी जैसे बड़े ब्रांड्स के स्मार्ट टीवी और प्रोजेक्टर्स पर 40% से 60% तक का भारी डिस्काउंट मिल रहा है।

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Amazon Mega Deal Days Live: अगर आप भी पिछले काफी समय से अपने घर के पुराने टीवी को अपग्रेड करने या प्रोजेक्टर खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, तो अब इंतज़ार खत्म हो चुका है। दिग्गज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न इंडिया पर इस साल की सबसे बड़ी "Mega Deal Days" सेल लाइव हो चुकी है। इस धमाकेदार सेल में स्मार्ट टीवी, प्रोजेक्टर पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है।

सस्ते हो गए Smart TV और प्रोजेक्टर! Amazon Mega Deal डेज में इन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पर टूट पड़े लोग

सेल में स्मार्ट टीवी और प्रोजेक्टर 40% से लेकर 60% तक की भारी बचत करने का मौका मिल रहा है। इसके साथ ही ग्राहकों की सहूलियत के लिए बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स पर इंस्टेंट डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI (No Cost EMI) और एक्सचेंज ऑफर्स की भी बौछार की गई है। स्टॉक सीमित होने के कारण बेहतरीन डील्स बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो रही हैं, इसलिए देर न करें और आज ही अमेज़न पर जाकर अपनी पसंदीदा इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स को ग्रैब करें!

स्मार्ट टीवी पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट ऑफर
अगर आप भी अपने घर के लिए एक बड़ा और प्रीमियम स्मार्ट टीवी खरीदने का मन बना रहे थे, तो आपके लिए बेहद खुशखबरी है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न इंडिया (Amazon India) पर इस समय "Mega Electronics Days" सेल की शुरुआत हो चुकी है, जहाँ कंज़्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और होम एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स पर अब तक का सबसे तगड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है।

इस धमाकेदार सेल के दौरान लेटेस्ट 4K UHD, QLED और नेक्स्ट-जेन Mini-LED स्मार्ट टीवी पर 50% से लेकर 60% तक की भारी छूट मिल रही है। इसके अलावा, सेल को और भी ज्यादा किफायती बनाने के लिए ग्राहकों को प्रमुख बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स पर तगड़ा इंस्टेंट डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI (No Cost EMI) और पुराने टीवी को बदलने पर भारी-भरकम एक्सचेंज बोनस का फायदा भी दिया जा रहा है।

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अगर आप भी अपने घर को एक सिनेमा हॉल (Home Theater) में बदलना चाहते हैं और बिना टीवी खरीदे 100 से 200 इंच की विशाल स्क्रीन का मजा लेना चाहते हैं, तो अमेज़न आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका लेकर आया है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न इंडिया (Amazon India) पर इस समय "Mega Deal Days" सेल पूरी तरह से लाइव है, जहाँ होम एंटरटेनमेंट और पोर्टेबल प्रोजेक्टर्स (Smart Projectors) पर अब तक का सबसे तगड़ा डिस्काउंट और ऑफर्स मिल रहे हैं।

इस धमाकेदार सेल के दौरान जैसे दिग्गज ब्रांड्स के लेटेस्ट 4K UHD, Full HD (1080p) और कॉम्पैक्ट पोर्टेबल लेज़र प्रोजेक्टर्स पर 40% से लेकर 60% तक की भारी छूट दी जा रही है। इन स्मार्ट प्रोजेक्टर्स में इन-बिल्ट Google TV, Netflix सपोर्ट और दमदार स्पीकर्स मिलते हैं, जो आपके लिविंग रूम या बेडरूम को सीधे मूवी थिएटर बना देते हैं। इस सेल को और भी बजट-फ्रेंडली बनाने के लिए प्रमुख बैंकों के कार्ड्स पर बंपर इंस्टेंट डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI (No Cost EMI) और एक्स्ट्रा डिस्काउंट कूपन भी लाइव हैं।

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Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।

रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।

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