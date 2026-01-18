Amazon की लिमिटेड पीरियड डील, Tablets पर 60% की छूट, 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, फटाफट करें बुकिंग

संक्षेप: Amazon Great Republic Day Sale 2026: सेल में टैबलेट की खरीद पर 60 फीसद डिस्काउंट केस साथ 15 फीसद अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जा रहा है।

Amazon Great Republic Days Sale 2026: अमेजन की बहुप्रतीक्षित सेल अब लाइव हो चुकी है और इसके साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए जबरदस्त ऑफर्स की बारिश हो रही है। इस सेल के तहत ग्राहकों को SBI कार्ड से भुगतान करने पर 10 प्रतिशत तक का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिससे खरीदारी और भी किफायती बन जाती है। इसके अलावा चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर कूपन के जरिए 15 प्रतिशत तक की अतिरिक्त छूट का फायदा भी उठाया जा सकता है। अमेजन ने इस बार प्राइम मेंबर्स के लिए खास ऑफर्स पेश किए हैं, जिनमें कई आकर्षक डील्स के साथ फ्री एक-दिन की डिलीवरी की सुविधा भी शामिल है।

इस सेल की सबसे बड़ी खासियत टैबलेट्स पर मिलने वाली भारी छूट है। अमेजन इस सेल में टैबलेट्स पर 60 प्रतिशत तक का डिस्काउंट दे रहा है, जिससे ग्राहक अपने पसंदीदा टैबलेट को उसकी वास्तविक कीमत से करीब आधे या उससे भी कम दाम में खरीद सकते हैं। Apple, Samsung, Lenovo, OnePlus और Redmi जैसे दिग्गज ब्रांड्स के टैबलेट्स इस सेल का हिस्सा हैं।

अमेजन सेल उन ग्राहकों के लिए सुनहरा मौका है, जो लंबे समय से टैबलेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज खरीदने की योजना बना रहे थे। इस लिमिटेड पीरियड डील में बड़ी बचत की जा सकती है।

ब्लॉक बस्टर टैबलेट डील अमेजन कुछ चुनिंदा टैबलेट पर शानदार डील ऑफर कर रहा है। अमेजन की ब्लॉकबस्टर डील में Apple iPad Air M3 को 59,900 रुपये की जगह छूट के बाद 48,249 रुपये में खरीदा जा सकेगा। Samsung Galaxy Tab S10 Lite को 41,999 रुपये की जगह 27,249 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसी तरह lenovo Idea Tab 5G को 25 हजार की बजाय 18 हजार रुपये और वनप्लस पैड गो 2 5जी को 35 हजार की जगह 29,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

बजट टैबलेट डील सेल में बजट कैटेगरी के टैबलेट पर शानदार छूट दी जा रही है। इससे आप सैमसंग गैलेक्सी टैब A11+ को 27,999 रुपये की जगह पर 13,999 रुपये में खरीद पाएंगे। साथ ही Redmi Pad 2 Pro को छूट के बाद 29,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा, जबकि OnePlus Pad Lite को 8000 रुपये के डिस्काउंट के बाद 11,999 रुपये में खरीद पाएंगे। वही Redmi Pad 2 टैब को 21,999 रुपये की जगह 16,749 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

प्रीमियट टैबलेट पर बंपर छूट प्रीमिमय कैटेगरी के टैबलेट पर करीब 27 हजार तक की छूट ऑफर की जा रही है। जिन टैबल पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, उसमें Lenovo Idea Tab Pro शामिल है, जिसे 53,000 रुपये की जगह पर 32,749 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसी तरह Xiaomi Pad 7 को 37 हजार की जगह 25 हजार और सैमसंग गैलेक्सी टैब S11 को सबसे ज्यादा करीब 27 हाजर रुपये के डिस्काउंट पर मात्र 64,000 रुपये में खरीदा जा सकेगा। वही OnePlus Pad3 को 54 हजार रुपये की जगह 49 हजार रुपये में खरीद पाएंगे।

लेटेस्ट लॉन्च टैब पर सेल में मिल रही बंपर छूट अमेजन सेल में लेटेस्ट लॉन्च टैबलेट Samsung Galaxy Tab S10 Lite, OnePlus Go2 5G, Samsung Galaxy Tab A11+, Redmi Pad 2 Pro, Samsung Galaxy, Lenovo Idea tab plus को उनकी वास्तविक कीमत से कम दाम पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, जहां से आप टैब को बेहद कम दाम में खरीद पाएंगे।

