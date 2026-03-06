12GB रैम वाला वनप्लस फोन हुआ सस्ता, 5 हजार रुपये कम हुई कीमत, मिलेगी 6000mAh की बैटरी

Mar 06, 2026 04:49 pm IST

अमेजन की धमाकेदार लिमिटेड टाइम डील में आप OnePlus 13R को 5 हजार रुपये सस्ते में खरीद सकते हैं। फोन पर 1999 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में वनप्लस का यह फोन और सस्ता हो सकता है। आइए जानते हैं डीटेल।

वनप्लस का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब देर न करें। अमेजन की धमाकेदार लिमिटेड टाइम डील में आप OnePlus 13R को 5 हजार रुपये सस्ते में खरीद सकते हैं। लॉन्च के समय फोन के 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 42999 रुपये थी। अब फोन का यह वेरिएंट अमेजन इंडिया पर 39999 रुपये का मिल रहा है। फोन पर कंपनी 15 मार्च तक 2 हजार रुपये का फ्लैट डिस्काउंट भी दे रही है। इन दोनों डिस्काउंट के साथ यह फोन 5 हजार रुपये सस्ते में आपका हो सकता है।

फोन पर 1999 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में वनप्लस का यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। फोन में 6000mAh की बैटरी और 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ कई शानदार फीचर दिए गए हैं।

वनप्लस 13R के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स कंपनी इस फोन में 2780×1264 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.78 इंच का शानदार डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह 8T LTPO AMOLED डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए कंपनी इस फोन में गोरिल्ला ग्लास 7i दे रही है। फोन 16जीबी तक की LPDDR5x रैम और 512जीबी तक के UFS 4.0 स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 दे रही है।

फोटोग्राफी के लिए इसमें एलईडी फ्लैश के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है।। इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल और एर 50 मेगापिक्सल का टेलिफोटो लेंस शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें कंपनी 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन का पावर देने के लिए इसमें 6000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 80W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।