Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

12GB रैम वाला वनप्लस फोन हुआ सस्ता, 5 हजार रुपये कम हुई कीमत, मिलेगी 6000mAh की बैटरी

Mar 06, 2026 04:49 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अमेजन की धमाकेदार लिमिटेड टाइम डील में आप OnePlus 13R को 5 हजार रुपये सस्ते में खरीद सकते हैं। फोन पर 1999 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में वनप्लस का यह फोन और सस्ता हो सकता है। आइए जानते हैं डीटेल।

12GB रैम वाला वनप्लस फोन हुआ सस्ता, 5 हजार रुपये कम हुई कीमत, मिलेगी 6000mAh की बैटरी

वनप्लस का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब देर न करें। अमेजन की धमाकेदार लिमिटेड टाइम डील में आप OnePlus 13R को 5 हजार रुपये सस्ते में खरीद सकते हैं। लॉन्च के समय फोन के 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 42999 रुपये थी। अब फोन का यह वेरिएंट अमेजन इंडिया पर 39999 रुपये का मिल रहा है। फोन पर कंपनी 15 मार्च तक 2 हजार रुपये का फ्लैट डिस्काउंट भी दे रही है। इन दोनों डिस्काउंट के साथ यह फोन 5 हजार रुपये सस्ते में आपका हो सकता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

11% OFF

OnePlus 13R

OnePlus 13R

  • checkAstral Trail
  • check12 GB / 16 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
flipkart-logo

₹39780

₹44999

खरीदिये

discount

10% OFF

Vivo V70 5G

Vivo V70 5G

  • check8GB/12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.83inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹50999

खरीदिये

discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G

  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹36999

खरीदिये

discount

13% OFF

Realme GT7

Realme GT7

  • check8 GB / 12 GB RAM
  • check256 GB /512 GB Storage
  • check6.78 inches Display Size
amazon-logo

₹39999

₹45999

खरीदिये

फोन पर 1999 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में वनप्लस का यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। फोन में 6000mAh की बैटरी और 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ कई शानदार फीचर दिए गए हैं।

वनप्लस 13R के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

कंपनी इस फोन में 2780×1264 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.78 इंच का शानदार डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह 8T LTPO AMOLED डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए कंपनी इस फोन में गोरिल्ला ग्लास 7i दे रही है। फोन 16जीबी तक की LPDDR5x रैम और 512जीबी तक के UFS 4.0 स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 दे रही है।

OnePlus 13r
ये भी पढ़ें:बड़ा खतरा बने स्मार्ट ग्लासेज, आपके बेहद प्राइवेट पलों पर वर्कर्स की नजर

फोटोग्राफी के लिए इसमें एलईडी फ्लैश के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है।। इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल और एर 50 मेगापिक्सल का टेलिफोटो लेंस शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें कंपनी 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन का पावर देने के लिए इसमें 6000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 80W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

16% OFF

Vivo V60 5G

Vivo V60 5G

  • checkMist Grey
  • check8GB / 12GB / 16GB RAM
  • check128GB / 256GB / 512GB Storage
flipkart-logo

₹36899

₹43999

खरीदिये

Oppo Reno 14 5G

Oppo Reno 14 5G

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.59 inches Display Size
amazon-logo

₹42999

खरीदिये

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra

  • checkTitanium Black
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB / 512GB / 1TB Storage
amazon-logo

₹139999

खरीदिये

discount

17% OFF

IQOO 15R

IQOO 15R

  • check8GB/12GB RAM
  • check6.59 inch Display Size
  • checkAMOLED (1.5K / LTPS)
amazon-logo

₹44998

₹53999

खरीदिये

discount

5% OFF

Vivo V70 Elite

Vivo V70 Elite

  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹51999

₹54999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:मोटोरोला का नया फोन, दो डिस्प्ले के साथ मिलेगी दो बैटरी, सेल्फी कैमरा 32MP का

इसमें आपको बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड OxygenOS 15 पर काम करता है। इसे कंपनी चार ओएस अपग्रेड और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट ऑफर करेगी। फोन IP65 वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.4, GPS, NFC और USB Type-C पोर्ट जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें:सैमसंग के फोन पर फिर तगड़ा ऑफर, लॉन्च प्राइस से ₹6 हजार कम हुई कीमत
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
OnePlus Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।