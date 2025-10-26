₹7 हजार से कम में मिल रहा सैमसंग का यह शानदार फोन, अमेजन की लिमिटेड टाइम डील ने मचाई लूट
संक्षेप: अमेजन की लिमिटेड टाइम डील में Samsung Galaxy M07 7 हजार रुपये से कम में मिल रहा है। फोन को आप कैशबैक और एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। यह फोन 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा से लैस है।
दिवाली की सेल खत्म होने के बाद भी अमेजन स्मार्टफोन्स पर बंपर लिमिटेड टाइम डील दे रहा है। वहीं, अगर आपका बजट 7 हजार रुपये से कम का है और आप एक बेस्ट फोन तलाश रहे हैं, तो Samsung Galaxy M07 आपके लिए एक शानदार ऑप्शन है। 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाला यह फोन अमेजन की लिमिटेड टाइम डील में 6799 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। फोन पर कंपनी 203 रुपये तक का कैशबैक दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
सैमसंग गैलेक्सी M07 के फीचर और स्पेसिफिकेशन
कंपनी इस बजट स्मार्टफोन में 720 x 1600 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का एचडी+ डिस्प्ले ऑफर कर रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 4जीबी LPDDR4x रैम और 64जीबी के eMMC 5.1 स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी मीडियाटेक हीलियो G99 चिपसेट ऑफर कर रही है।
फोटोग्राफी के लिए फोन में एलईडी फ्लैश के साथ ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा शामिल है। सेल्फी के लिए फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। यह फोन 5000mAh की बैटरी से लैस है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
ओएस की जहां तक बात है, तो यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड OneUI 7 पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर लगा है। कनेक्टिविटी के लिए आपको इसमें ड्यूल 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.3, जीपीएस, यूएसबी टाइप-C पोर्ट और 3.5mm हेडफोन जैक जैसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे।
