अमेजन ने बदला शॉपिंग का अंदाज, फोन के कैमरा से होगा कमाल, गजब का फीचर Amazon Lens Live feature lets users to shop by scanning items with smartphone camera, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Amazon Lens Live feature lets users to shop by scanning items with smartphone camera

अमेजन ने बदला शॉपिंग का अंदाज, फोन के कैमरा से होगा कमाल, गजब का फीचर

अमेजन ने एक तगड़ा फीचर लॉन्च किया, जो आपके फोन के कैमरे की मदद से आपको शॉपिंग करने में हेल्प करेगा। इस फीचर का नाम Lens Live है। लेंस लाइव सर्च किए गए प्रोडक्ट की लिस्ट को स्वाइप करने वाले इंटरफेस में दिखाता है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 01:02 PM
share Share
Follow Us on
अमेजन ने बदला शॉपिंग का अंदाज, फोन के कैमरा से होगा कमाल, गजब का फीचर

ऑनलाइन शॉपिंग करने का अंदाज बदल गया है। अमेजन ने एक तगड़ा फीचर लॉन्च किया, जो आपके फोन के कैमरे की मदद से आपको शॉपिंग करने में हेल्प करेगा। इस फीचर का नाम Lens Live है। हाल में इंट्रोड्यूस हुए इस फीचर की खास बात है कि यह फोन के कैमरा से स्कैन की जाने वाली चीज को अमेजन मार्केटप्लेस से सर्च करके प्रोडक्ट लिस्टिंग के तौर पर यूजर के डिवाइस की स्क्रीन पर ले आता है। अभी यह फीचर iOS में अमेजन शॉपिंग ऐप में ऑफर किया जा रहा है।

आने वाले हफ्तों में और अधिक डिवाइसेज तक पहुंचेगा फीचर

उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में यह और अधिक डिवाइसेज तक पहुंच जाएगा। आसान भाषा में समझें तो यह फीचर आने से आपको फोन के कैमरा को रूम में पैन करना या किसी सिंगल ऑब्जेक्ट पर जूम करना होगा। ऐसा करने पर अमेजन का एआई ऑन हो जाता है और ऑबजेक्ट डिटेक्शन मॉडल यानी लेंस लाइव रियल टाइम में स्कैन की गई चीज को अमेजन के प्रोडक्ट की लिस्ट में से सर्च कर करके वैसा प्रोडक्ट यूजर को दिखाता है।

अमेजन

ऐड-टू-कार्ट और विशलिस्ट बटन भी

लेंस लाइव सर्च किए गए प्रोडक्ट की लिस्ट को स्वाइप करने वाले इंटरफेस में दिखाता है और इसमें यूजर्स को ऐड-टू-कार्ट और विशलिस्ट बटन भी मिलता है। अमेजन का यह लेटेस्ट टूल अमेजन के अपने एआई असिस्टेंट Rufus के जरिए सही लिस्टिंग दिखाता है। Rufus की खास बात है कि यह प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को समराइज करने के साथ ही जरूरी डीटेल्स को हाइलाइट करता है और प्रोडक्ट से जुड़े कुछ सवालों के जवाब भी देता है।

ये भी पढ़ें:गूगल को मिली बड़ी राहत, अब नहीं बेचना पड़ेगा क्रोम ब्राउजर और ऐंड्रॉयड ओएस

मौजूदा विजुअल सर्च टूल्स का ही एक नया रूप

यह फीचर अमेजन के मौजूदा विजुअल सर्च टूल्स का ही एक नया रूप है, जो पहले से ही खरीददारों को फोटो अपलोड करने, बारकोड स्कैन करने या प्रोडक्ट्स को सर्च करने के लिए एक फटाफट फोटो लेने की सुविधा देता है। लेंस लाइव इस प्रक्रिया को कंटिन्यूअस और इंटरैक्टिव बनाकर इसे और बेहतर करता है। एक ही स्नैपशॉट लेने के बजाय आप अपने कैमरे को इधर-उधर घुमाकर रेकमेंडेशन की एक रनिंग फीड पा सकते हैं।

(Photo: about amazon)

Amazon Gadgets Hindi News
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.