Amazon ने लॉन्च किए नए Echo डिवाइस, Alexa हुई और स्मार्ट; कैमरा, स्लीप ट्रैकिंग समेत कई फीचर्स
Amazon ने नए Echo Dot, कैमरे वाले Echo Studio, स्लीप ट्रैकिंग वाली Echo Time और 16 इंच की स्क्रीन वाले Echo Show 16 समेत स्मार्ट होम डिवाइस लॉन्च किए हैं। फिलहाल इनकी अमेरिकी मार्केट में कीमतें सामने आई हैं।
Amazon ने स्मार्ट होम डिवाइस की नई रेंज पेश की है। इनमें नया Echo Dot, कैमरे वाला Echo Studio, नींद ट्रैक करने वाली Echo Time स्मार्ट क्लॉक, Alexa Photo Frame और Echo Show 16 शामिल हैं। कंपनी ने इन डिवाइस में बेहतर प्रोसेसिंग और Alexa के नए AI फीचर्स दिए हैं। फिलहाल इनकी अमेरिकी कीमतों का ऐलान किया गया है। भारत में लॉन्चिंग को लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।
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अपग्रेड्स के साथ आया Echo Dot
नया Echo Dot बिल्ट-इन स्मार्ट होम हब के साथ आता है। इससे यूजर कम्पैटिबल स्मार्ट लाइट, लॉक और दूसरे स्मार्ट डिवाइस को कनेक्ट और कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें eero Wi-Fi एक्सटेंडर भी मिलता है, जो कंपनी के मुताबिक नेटवर्क कवरेज को 1,000 वर्ग फुट तक बढ़ा सकता है। इसमें AZ3 चिप दी गई है, जिससे Alexa की आवाज पहचानने और बैकग्राउंड शोर को फिल्टर करने की क्षमता बेहतर होती है। इसकी अमेरिकी कीमत 99.99 डॉलर है।
Echo Studio का कैमरा वेरिएंट
Amazon ने Echo Studio का कैमरे वाला वेरिएंट भी पेश किया है। इसमें Home Camera दिया गया है, जिसकी मदद से Alexa आसपास की चीजों को पहचानने और उनसे जुड़े सवालों के जवाब देने में मदद कर सकती है। यूजर Alexa ऐप के जरिए घर का लाइव व्यू भी देख सकते हैं। इस डिवाइस में Dolby Atmos सपोर्ट मिलता है। कैमरे वाले वेरिएंट की कीमत 249.99 डॉलर रखी गई है।
Echo Time स्मार्ट क्लॉक रेंज
Echo Time स्मार्ट क्लॉक भी नई रेंज का खास डिवाइस है। इसमें Omnisense तकनीक के जरिए नींद को ट्रैक करने की सुविधा मिलती है। यह यूजर की नींद के हल्के चरण को पहचानकर तय समय से 10 से 60 मिनट पहले तक अलार्म बजा सकती है। इसकी स्क्रीन सुबह धीरे-धीरे चमकदार होती है, जिससे सूर्योदय जैसा अनुभव मिलता है। इसकी शुरुआती कीमत 199.99 डॉलर है।
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बड़ी स्क्रीन वाला Alexa Photo Frame
कंपनी ने 10 इंच की टचस्क्रीन वाला Alexa Photo Frame भी पेश किया है। यह Amazon Photos से तस्वीरें सिंक कर सकता है। यूजर Alexa से किसी खास व्यक्ति, पालतू जानवर या ट्रिप की तस्वीरें दिखाने के लिए कह सकते हैं। इसकी कीमत और सेल की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।
Echo Show 16 भी लॉन्च
नई रेंज में Echo Show 16 भी शामिल है। इसमें 16 इंच की HD स्क्रीन, बिल्ट-इन Fire TV और नाइट विजन वाला कैमरा मिलता है। यह परिवार के कैलेंडर, स्मार्ट होम डिवाइस और वीडियो कंटेंट को एक ही स्क्रीन पर मैनेज करने में मदद करता है। इसकी कीमत 499.99 डॉलर से शुरू होती है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।