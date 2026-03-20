12 साल बाद कमबैक, अमेजन ला रहा AI फीचर वाला 'Transformer' फोन, ऐप्पल को देगा टक्कर
Amazon is making a smartphone again: स्मार्टफोन बाजार में जल्द ही एक बड़े नाम की वापसी देखने को मिल सकती है। हालांकि, यह नाम नोकिया या एचटीसी नहीं, बल्कि Amazon होगा। खबरों के मुताबिक, यह दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अब स्मार्टफोन की दुनिया में वापसी की योजना बना रही है।
Amazon is making a smartphone again: स्मार्टफोन बाजार में जल्द ही एक बड़े नाम की वापसी देखने को मिल सकती है। हालांकि, यह नाम नोकिया या एचटीसी नहीं, बल्कि Amazon होगा। खबरों के मुताबिक, यह दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अब स्मार्टफोन की दुनिया में वापसी की योजना बना रही है। 2014 में Amazon ने पहली बार Fire Phone के साथ स्मार्टफोन सेगमेंट में एंट्री की थी, लेकिन यह असफलता साबित हुआ था।
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अपकमिंग अमेजन फोन का नाम ट्रांसफॉर्मर
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस नए स्मार्टफोन प्रोजेक्ट का कोडनेम "Transformer" है। इस नए डिवाइस में Alexa - अमेजन का वॉयस असिस्टेंट - पहले से ही इंटीग्रेटेड होगा। यह स्मार्टफोन एक पर्सनलाइज्ड मोबाइल टूल के तौर पर काम कर सकता है, जो यूजर्स को अमेजन की सर्विसेस जैसे Prime Video और Amazon Music से जोड़ता है।
कहा जाता है कि अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने एक ऐसे वॉयस-ड्रिवेन कंप्यूटिंग असिस्टेंट की कल्पना की थी, जो साइंस-फिक्शन सीरीज "Star Trek" में दिखाए गए वॉयस-कंट्रोल्ड कंप्यूटर जैसा हो।
Amazon, Apple के इकोसिस्टम को टक्कर देगा
अमेजन का स्मार्टफोन, कंपनी की अलग-अलग सर्विसेस से ज्यादा यूजर्स को जोड़ने का एक बेहतरीन जरिया बन सकता है। कोई भी यूजर अमेजन की वेबसाइट से प्रोडक्ट्स खरीद सकता है, और Kindle स्टोर के जरिए किताबें पढ़ सकता है। वे Prime Video पर बिना किसी रुकावट के फिल्में भी देख सकते हैं। इससे अमेजन को Apple के इकोसिस्टम से मुकाबला करने का मौका मिल सकता है। ऐप्पल भी अमेजन की तरह ही अपनी म्यूजिक, स्ट्रीमिंग और दूसरी सर्विसेस देती है।
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Amazon के नए फोन में क्या होगा खास
Transformer प्रोजेक्ट की अगुवाई ZeroOne कर रहा है, जो अमेजन के डिवाइस डिवीजन का एक ग्रुप है और नए गैजेट बनाने पर फोकस करता है। इस टीम की अगुवाई Microsoft के पूर्व एग्जीक्यूटिव J Allard कर रहे हैं। यह टीम एक पारंपरिक स्मार्टफोन और एक ज्यादा आसान "dumbphone" वेरिएंट, दोनों के डिजाइन पर काम कर रही है। इसका मकसद स्क्रीन की लत को कम करना है। इस डिवाइस का मुख्य आकर्षण AI इंटीग्रेशन होने की संभावना है। इससे वॉयस-ड्रिवेन इंटरैक्शन और अमेजन की सर्विसेस तक आसान पहुंच मिलने से पारंपरिक ऐप स्टोर पर निर्भरता कम हो सकती है। हालांकि, दूसरी फंक्शनैलिटी और संभावित रिलीज डेट के बारे में अभी ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है।
असफल रहा Amazon Fire Phone
2014 में, अमेजन ने फायर फोन लॉन्च किया, एक ऐसा डिवाइस जिसे जेफ बेजोस की सोच के तहत बनाया गया था। उस समय के आम स्मार्टफोन के विपरीत, फायर फोन में 3D कैमरे लगे थे, जो इस बात के आधार पर स्क्रीन पर एक डायनामिक इफेक्ट पैदा कर सकते थे कि आप उसे किस तरह से देख रहे हैं।
यह डिवाइस FireOS पर चलता था, जो एंड्रॉयड का एक कस्टमाइज्ड वर्जन था, और इसमें गूगल मैप्स या प्ले स्टोर जैसी गूगल सर्विसेज नहीं थीं। यह इस डिवाइस के फेल होने की एक वजह बताया गया, क्योंकि अमेजन ऐपस्टोर में गूगल प्ले के प्ले स्टोर या ऐप्पल के ऐपस्टोर जितनी ऐप्स नहीं थीं। यह साफ नहीं है कि अमेजन ट्रांसफॉर्मर डिवाइस के लिए अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करेगा या एंड्रॉयड पर ही बना रहेगा।
फायर फोन को एक नाकाम प्रोडक्ट माना गया। अमेजन ने इसकी बिक्री बढ़ाने के लिए इसकी कीमत $649 (अनलॉक्ड) से घटाकर $159 (करीब 15,000 रुपये) तक कर दी थी। 14 महीनों के अंदर ही इसे बंद कर दिया गया। खबरों के मुताबिक, इस डिवाइस की वजह से अमेजन को $170 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि, इसके बाद भी अमेजन ने Kindle और Fire टैबलेट की बिक्री जारी रखी।
स्मार्टफोन बाजार में अमेजन की वापसी एक मुश्किल समय में हो रही है। मेमोरी की बढ़ती कीमतों के कारण स्मार्टफोन की शिपमेंट में कमी आई है। रिपोर्ट्स से पता चलता है कि 2026 में दुनिया भर में स्मार्टफोन की शिपमेंट में 13 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। इस बाजार पर मुख्य रूप से दो कंपनियों - Apple और Samsung का दबदबा है, जिनकी कुल मिलाकर 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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