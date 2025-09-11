गजब का चश्मा, इसमें कलर डिस्प्ले, कैमरा और स्पीकर भी; स्क्रीन पर दिखाएगा जानकारी amazon is developing smart ar glasses tipped to come with camera color display speaker, Gadgets Hindi News - Hindustan
amazon is developing smart ar glasses tipped to come with camera color display speaker

Amazon एक खास चश्मा बना रहा है, जिसमें डिस्प्ले, कैमरा और स्पीकर भी होगा। दरअसल, अमेजन अपने पहले ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) ग्लास डेवलप कर रहा है, जो मेटा के अपकमिंग स्मार्ट ग्लासेस को टक्कर दे सकते हैं। इन AR ग्लास में माइक्रोफोन, स्पीकर और एक कैमरा होने की बात कही गई है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 04:10 PM
Amazon एक खास चश्मा बना रहा है, जिसमें डिस्प्ले, कैमरा और स्पीकर भी होगा। दरअसल, अमेजन अपने पहले ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) ग्लास डेवलप कर रहा है, जो मेटा के अपकमिंग स्मार्ट ग्लासेस को टक्कर दे सकते हैं। इन AR ग्लास में माइक्रोफोन, स्पीकर और एक कैमरा होने की बात कही गई है। कहा जा रहा है कि एक चश्मा पार्सल डिलीवर करने वाले ड्राइवर्स के लिए होगा, जो उन्हें स्क्रीन पर बताएगा कि पार्सल कहां पहुंचाना है। बता दें कि, सैमसंग और गूगल जैसी अन्य टेक कंपनियां भी AR ग्लास डेवलप कर रही हैं। ऐप्पल के पास विजन प्रो मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट है, जिसे जून 2023 में लॉन्च किया गया था, और कंपनी कथित तौर पर AR ग्लासेस पर भी काम कर रही है।

अमेजन AR ग्लासेस का कोडनेम 'जेहॉक' रखा गया है

मामले से वाकिफ दो लोगों के हवाले से, द इन्फॉर्मेशन ने बताया है कि अमेजन फिलहाल दो नए AR ग्लास डेवलप कर रहा है। पब्लिकेशन के अनुसार, इनमें से एक का कोडनेम जेहॉक रखा गया है। इन AR ग्लास में माइक्रोफोन, स्पीकर और एक कैमरा होने की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि इनमें एक तरफ फुल कलर डिस्प्ले भी होगा, जिसका इस्तेमाल नोटिफिकेशन दिखाने और अन्य विजुअल फीचर्स तक पहुंच प्रदान करने के लिए किया जा सकेगा।

रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी डिलीवरी पार्टनर्स के लिए भी एक एआर ग्लास डेवलप कर रही है, जिसका कोडनेम अमेलिया रखा गया है। बताया जा रहा है कि ये ड्राइवरों को डिलीवरी के निर्देश देगा, जैसे कि पार्सल कहां पहुंचाना है, सीधे स्क्रीन पर दिखाएगा।

कब लॉन्च होंगे अमेजन के स्मार्ट ग्लास

पब्लिकेशन की रिपोर्ट के अनुसार, अमेजन अपने एआर ग्लास को ग्राहकों के लिए "2026 के अंत या 2027 की शुरुआत" में लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इस बीच, डिलीवरी ड्राइवरों के लिए एक मॉडल की पहले लॉन्च होने की उम्मीद है, जो 2026 की दूसरी छमाही में डेब्यू करेगा।

इसके अलावा, अमेजन के दोनों कथित स्मार्ट ग्लासेज में चीनी कंपनी मेटा-बाउंड्स की AR डिस्प्ले तकनीक इस्तेमाल होने की बात कही जा रही है। हालांकि, कंज्यूमर वेरिएंट में फुल-कलर डिस्प्ले होने की बात कही जा रही है, जो डिलीवरी पार्टनर मॉडल से ज्यादा स्लीक है।

अमेजन के एआर ग्लास, मेटा के ओरियन एआर ग्लास से मुकाबला कर सकते हैं। कंपनी ने सितंबर 2024 में मेटा कनेक्ट 2024 के दौरान एक प्रोटोटाइप पेश किया था। इसके अलावा, मेटा प्लेटफॉर्म अपने मेटा कनेक्ट 2025 इवेंट के दौरान अपने एआर ग्लास के सक्सेसर को पेश कर सकता है।

बता दें कि, मेटा ओरियन में होलोग्राफिक डिस्प्ले हैं, जो यूजर्स को अपने फील्ड ऑफ व्यू में मौजूद चीजों के ऊपर 2D और 3D कंटेंट देखने की सुविधा देते हैं। कंपनी ने कहा कि ये AR ग्लास लोगों के वास्तविक आकार के होलोग्राम भी दिखाने में सक्षम हैं। यह मेटा AI सपोर्ट के साथ आता है, साथ ही इसमें ढेरस सारे AR ऐप्स और एंटरटेनमेंट फीचर्स भी मिलते हैं।

