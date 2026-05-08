Amazon 2026, Samsung Smart TV पर आई अब तक की सबसे बड़ी गिरावट, कीमत देखकर रह जाएंगे हैरान

Amazon 2026, Samsung Smart TV पर आई अब तक की सबसे बड़ी गिरावट, कीमत देखकर रह जाएंगे हैरान
अमेज़न में सैमसंग स्मार्ट टीवी पर भारी छूट मिल रही है, जिससे ग्राहक बेहद कम कीमत में प्रीमियम फीचर्स का आनंद ले सकते हैं। इस सेल में बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर्स के साथ बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी वाले टीवी घर लाने का यह सबसे शानदार मौका है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेज़न 2026 तकनीकी प्रेमियों और घरेलू खरीदारों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है, जहाँ सैमसंग के प्रीमियम स्मार्ट टीवी पर अब तक की सबसे आकर्षक डील्स उपलब्ध हैं। अगर आप अपने घर के मनोरंजन के अनुभव को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो यह सेल आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। इस सेल के दौरान सैमसंग के क्रिस्टल 4K, QLED और प्रीमियम OLED मॉडल्स पर भारी मूल्य कटौती की गई है।
सैमसंग टीवी अपनी शानदार पिक्चर क्वालिटी, जीवंत रंगों और दमदार साउंड आउटपुट के लिए जाने जाते हैं। इस सेल की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ न केवल सीधी छूट मिल रही है, बल्कि बैंक ऑफर्स के माध्यम से अतिरिक्त बचत भी की जा सकती है। यदि आपके पास चुनिंदा बैंकों के क्रेडिट या डेबिट कार्ड हैं, तो आप तत्काल कैशबैक का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, पुराने टीवी को एक्सचेंज करने पर मिलने वाली बेहतरीन वैल्यू और बिना ब्याज वाली ईएमआई (No Cost EMI) की सुविधा महंगे मॉडल्स को भी बजट में ले आती है।
चाहे आप गेमिंग के लिए हाई रिफ्रेश रेट वाला टीवी ढूंढ रहे हों या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का आनंद लेने के लिए एक बड़ी स्क्रीन, अमेज़न की इस सेल में हर जरूरत के लिए विकल्प मौजूद हैं। स्टॉक खत्म होने से पहले इस मौके का लाभ उठाएं और सैमसंग की अत्याधुनिक तकनीक को अपने लिविंग रूम का हिस्सा बनाएं। यह सेल सीमित समय के लिए है, इसलिए अपनी पसंदीदा डील को तुरंत लॉक करना समझदारी होगी।
1. Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL
अमेज़न ग्रेट समर सेल में सैमसंग का यह 32-इंच HD स्मार्ट LED टीवी एक बेहतरीन डील के रूप में उभरा है। मात्र 13,890 रुपये की कीमत पर उपलब्ध यह टीवी उन लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है जो एक विश्वसनीय ब्रांड, प्रीमियम फीचर्स और बजट-फ्रेंडली कीमत की तलाश में हैं। यह टीवी न केवल मनोरंजन प्रदान करता है, बल्कि Samsung Knox Security और वॉइस सर्च रिमोट जैसे आधुनिक फीचर्स के साथ आता है, जो इसे इस सेगमेंट में दूसरों से अलग बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत
शानदार साउंड
स्मार्ट रिमोट
बनावट काफी प्रीमियम
क्यों खोजें विकल्प
केवल HD रेडी
50Hz का रिफ्रेश रेट
केवल 2 HDMI और 1 USB पोर्ट
2. Samsung 138 cm (55 inches) Neo-QLED 4K Mini LED QNX1D Series AI Smart TV QA55QNX1DAULXL (Graphite Black)
अगर आप अपने घर में थिएटर जैसा अनुभव चाहते हैं, तो Samsung 138 cm (55 inches) Neo-QLED 4K एक बेहतरीन विकल्प है। अमेज़न ग्रेट समर सेल में इस पर 44% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत 1,49,900 रुपये से गिरकर मात्र 84,490 रुपये रह गई है। यह टीवी AI-संचालित प्रोसेसर और क्वांटम मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी से लैस है, जो साधारण LED टीवी के मुकाबले कहीं अधिक गहरा कंट्रास्ट और सटीक ब्राइटनेस प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अतुलनीय पिक्चर क्वालिटी
गेमर्स के लिए स्वर्ग
AI अपस्केलिंग
प्रीमियम डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
बड़ा निवेश
सीमित व्यूइंग एंगल
रिमोट कंट्रोल
3. Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL
अमेज़न की इस सेल में Samsung 55-inch Vision AI QLED TV एक "Value for Money" डील के रूप में उभरा है। 46% की भारी छूट और अतिरिक्त 2,500 रुपये के कूपन डिस्काउंट के बाद, यह उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो कम कीमत में QLED तकनीक और AI फीचर्स चाहते हैं। 55 इंच की बड़ी स्क्रीन और विजन एआई तकनीक के साथ, यह टीवी आपके घर के लिविंग रूम को एक मिनी थिएटर में बदल देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
सटीक रंग
बड़ा डिस्काउंट
एआई अपस्केलिंग
मुफ्त मनोरंजन
स्मार्ट कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
50Hz का रिफ्रेश रेट
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
केवल 1 USB पोर्ट
4. Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA43UE86AFULXL
अमेज़न ग्रेट समर सेल में Samsung 43-inch Crystal 4K Vista Pro टीवी अपनी बेहतरीन डिस्प्ले तकनीक और आधुनिक फीचर्स के कारण ग्राहकों की पहली पसंद बना हुआ है। 35% की सीधी छूट और 1,750 रुपये के अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट के साथ, यह प्रीमियम 4K अनुभव को आपके बजट में ले आता है। इसमें दिया गया 'Crystal Processor 4K' साधारण कंटेंट को भी शानदार क्लेरिटी और वाइब्रेंट कलर्स के साथ पेश करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती 4K अनुभव
SolarCell रिमोट
शानदार पिक्चर क्वालिटी
मल्टी-टास्किंग
फ्री टीवी चैनल्स
क्यों खोजें विकल्प
1-स्टार रेटिंग
50Hz रिफ्रेश रेट
केवल 1 USB पोर्ट
5. Samsung 125 cm (50 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV UA50UE81AFULXL
सैमसंग की क्रिस्टल 4K विस्टा सीरीज का यह 50-इंच मॉडल 29% की छूट के साथ 35,990 रुपये में उपलब्ध है। इसके साथ ही अमेज़न 1,000 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी दे रहा है, जो इसकी प्रभावी कीमत को और कम कर देता है। विस्टा सीरीज अपनी Slim Look और Bezel-less डिजाइन के लिए जानी जाती है, जो आपके घर की दीवार को एक मॉडर्न गैलरी जैसा लुक देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी स्क्रीन, सही कीमत
स्लिम और बेज़ल-लेस डिजाइन
कंट्रास्ट एन्हांसर
स्मार्ट वर्कस्पेस
एडेप्टिव साउंड
क्यों खोजें विकल्प
USB पोर्ट की कमी
50Hz रिफ्रेश रेट
2-स्टार रेटिंग
6. Samsung 75 inches Crystal UHD 4K Samsung Vision AI Smart TV UA75UE85AHULXL
यदि आप अपने घर को एक थिएटर का रूप देना चाहते हैं, तो Samsung 75-inch Vision AI Smart TV से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। अमेज़न ग्रेट समर सेल में इस विशाल टीवी पर 24% की छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत 1,14,900 रुपये से घटकर 86,990 रुपये रह गई है। इतना ही नहीं, इस पर 5,500 रुपये का भारी कूपन डिस्काउंट भी उपलब्ध है, जो इसे 75-इंच सेगमेंट में सबसे किफायती प्रीमियम टीवी बनाता है। विजन एआई तकनीक और विशाल स्क्रीन के साथ यह टीवी आपके मनोरंजन के स्तर को कई गुना बढ़ा देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल स्क्रीन अनुभव
स्पोर्ट्स लवर्स के लिए बेस्ट
भारी बचत
प्रीमियम डिजाइन
ढेर सारे फ्री चैनल्स
क्यों खोजें विकल्प
बड़ी दीवार और पर्याप्त दूरी
सीमित USB पोर्ट
बार-बार शिफ्ट करना मुश्किल
7. Samsung 32" (80cm) M5 Smart Monitor with Smart TV Experience (Smartchoice) |FHD 1920 x 1080|Screen Mirroring TV Plus|Speakers|Adaptive Sound|Wi-Fi|HDMI|Bluetooth|LS32FM501EWXXL|White
अमेज़न ग्रेट समर सेल में Samsung M5 Smart Monitor उन लोगों के लिए एक "Smart Choice" है जो एक ही स्क्रीन पर ऑफिस का काम और मनोरंजन दोनों चाहते हैं। इस पर 49% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत 32,999 रुपये से गिरकर मात्र 16,699 रुपये रह गई है। यह केवल एक मॉनिटर नहीं है, बल्कि इसमें इन-बिल्ट स्मार्ट टीवी ऐप्स (Netflix, YouTube) और वाई-फाई की सुविधा है, जिससे आप बिना पीसी (PC) के भी फिल्में देख सकते हैं। इसका सफेद (White) कलर इसे बेहद एलिगेंट और आधुनिक लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
वर्सेटाइल उपयोग
शानदार लुक
वर्कस्पेस मोड
वायरलेस मिररिंग
क्यों खोजें विकल्प
ब्राइटनेस बहुत अधिक रोशनी वाले कमरों के लिए कम
गेमिंग के लिए सीमित
1. Amazon Great Summer Sale 2026 में Samsung TV पर क्या ऑफर मिल रहे हैं?
बड़ी छूट: Samsung के Smart TVs (Crystal 4K, QLED) पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है।
बैंक ऑफर्स: HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड और EMI ट्रांजैक्शन पर 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट है।
प्राइम मेंबर्स: प्राइम मेंबर्स को एक्स्ट्रा 3% तक की बचत मिल सकती है।
एक्सचेंज ऑफर: पुराने TV को एक्सचेंज करने पर भारी छूट उपलब्ध है।
2. सेल में कौन से Samsung TV मॉडल्स पर अच्छे डिस्काउंट हैं?
Samsung 55-inch Vision AI 4K QLED TV (QA55QEF1AULXL): यह 43,990 रुपये के आसपास उपलब्ध है।
Samsung 43-inch Crystal 4K UHD TV (UA43UE81AFULXL): यह 27,240 रुपये के आसपास मिल रहा है।
Samsung 65-inch Neo QLED 4K TV (QA65QN70FAULXL): प्रीमियम विकल्प के तौर पर शानदार ऑफर्स के साथ।
3. क्या 10,000 रुपये से कम में Samsung Smart TV मिलेगा?
हाँ, सेल में 5,499 रुपये की शुरुआती कीमत से LED Smart TV मिल रहे हैं। हालांकि, सैमसंग के विशिष्ट मॉडल्स की शुरुआती कीमत थोड़ी अधिक हो सकती है, लेकिन बैंक और एक्सचेंज ऑफर्स के साथ बहुत कम कीमत में उपलब्ध होंगे।
4. 43-inch Samsung 4K TV की प्रभावी कीमत क्या है?
कूपन और बैंक ऑफर्स के बाद 43-inch Crystal UHD 4K AI TV लगभग 28,990 रुपये की प्रभावी कीमत में मिल सकता है।
5. क्या नो-कॉस्ट EMI उपलब्ध है?
हाँ, Samsung TVs पर नो-कॉस्ट EMI (No-Cost EMI) का विकल्प उपलब्ध है।
6. क्या सेल के दौरान कोई कूपन डिस्काउंट है?
हाँ, कई चुनिंदा Samsung TV मॉडल्स पर प्रोडक्ट पेज पर कूपन डिस्काउंट मिल रहे हैं, जो सीधे प्राइस में कटौती करते हैं।
7. इस सेल में कौन-कौन से बैंक के कार्ड्स काम करेंगे?
HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड और EMI ट्रांजैक्शन पर इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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