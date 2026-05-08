Amazon 2026, Samsung Smart TV पर आई अब तक की सबसे बड़ी गिरावट, कीमत देखकर रह जाएंगे हैरान

अमेज़न में सैमसंग स्मार्ट टीवी पर भारी छूट मिल रही है, जिससे ग्राहक बेहद कम कीमत में प्रीमियम फीचर्स का आनंद ले सकते हैं। इस सेल में बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर्स के साथ बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी वाले टीवी घर लाने का यह सबसे शानदार मौका है।

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अमेज़न 2026 तकनीकी प्रेमियों और घरेलू खरीदारों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है, जहाँ सैमसंग के प्रीमियम स्मार्ट टीवी पर अब तक की सबसे आकर्षक डील्स उपलब्ध हैं। अगर आप अपने घर के मनोरंजन के अनुभव को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो यह सेल आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। इस सेल के दौरान सैमसंग के क्रिस्टल 4K, QLED और प्रीमियम OLED मॉडल्स पर भारी मूल्य कटौती की गई है।

सैमसंग टीवी अपनी शानदार पिक्चर क्वालिटी, जीवंत रंगों और दमदार साउंड आउटपुट के लिए जाने जाते हैं। इस सेल की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ न केवल सीधी छूट मिल रही है, बल्कि बैंक ऑफर्स के माध्यम से अतिरिक्त बचत भी की जा सकती है। यदि आपके पास चुनिंदा बैंकों के क्रेडिट या डेबिट कार्ड हैं, तो आप तत्काल कैशबैक का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, पुराने टीवी को एक्सचेंज करने पर मिलने वाली बेहतरीन वैल्यू और बिना ब्याज वाली ईएमआई (No Cost EMI) की सुविधा महंगे मॉडल्स को भी बजट में ले आती है।

चाहे आप गेमिंग के लिए हाई रिफ्रेश रेट वाला टीवी ढूंढ रहे हों या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का आनंद लेने के लिए एक बड़ी स्क्रीन, अमेज़न की इस सेल में हर जरूरत के लिए विकल्प मौजूद हैं। स्टॉक खत्म होने से पहले इस मौके का लाभ उठाएं और सैमसंग की अत्याधुनिक तकनीक को अपने लिविंग रूम का हिस्सा बनाएं। यह सेल सीमित समय के लिए है, इसलिए अपनी पसंदीदा डील को तुरंत लॉक करना समझदारी होगी।

अमेज़न ग्रेट समर सेल में सैमसंग का यह 32-इंच HD स्मार्ट LED टीवी एक बेहतरीन डील के रूप में उभरा है। मात्र 13,890 रुपये की कीमत पर उपलब्ध यह टीवी उन लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है जो एक विश्वसनीय ब्रांड, प्रीमियम फीचर्स और बजट-फ्रेंडली कीमत की तलाश में हैं। यह टीवी न केवल मनोरंजन प्रदान करता है, बल्कि Samsung Knox Security और वॉइस सर्च रिमोट जैसे आधुनिक फीचर्स के साथ आता है, जो इसे इस सेगमेंट में दूसरों से अलग बनाते हैं।

Specifications स्मार्ट फीचर्स Samsung Tizen OS, वॉइस सर्च रिमोट, एयरप्ले सपोर्ट और Samsung TV Plus कनेक्टिविटी 2 HDMI पोर्ट्स, 1 USB पोर्ट, Wi-Fi 5, ब्लूटूथ और ईथरनेट ऐप्स सपोर्ट Netflix, Prime Video, YouTube, Zee5, Hotstar और JioCinema वारंटी 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और पैनल पर 1 साल की अतिरिक्त वारंटी क्यों खरीदें किफायती कीमत शानदार साउंड स्मार्ट रिमोट बनावट काफी प्रीमियम क्यों खोजें विकल्प केवल HD रेडी 50Hz का रिफ्रेश रेट केवल 2 HDMI और 1 USB पोर्ट

अगर आप अपने घर में थिएटर जैसा अनुभव चाहते हैं, तो Samsung 138 cm (55 inches) Neo-QLED 4K एक बेहतरीन विकल्प है। अमेज़न ग्रेट समर सेल में इस पर 44% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत 1,49,900 रुपये से गिरकर मात्र 84,490 रुपये रह गई है। यह टीवी AI-संचालित प्रोसेसर और क्वांटम मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी से लैस है, जो साधारण LED टीवी के मुकाबले कहीं अधिक गहरा कंट्रास्ट और सटीक ब्राइटनेस प्रदान करता है।

Specifications वारंटी 1 साल की व्यापक वारंटी + पैनल पर 1 साल की अतिरिक्त वारंटी स्मार्ट फीचर्स Tizen OS, Alexa और Bixby वॉइस असिस्टेंट, Multi-View, और SmartThings Hub गेमिंग फीचर्स FreeSync Premium Pro, Auto Game Mode (ALLM), और Game Motion Plus कनेक्टिविटी 4 HDMI पोर्ट (4K 120Hz सपोर्ट), 2 USB-A पोर्ट, Wi-Fi 5 और Bluetooth 5.2 साउंड 40W आउटपुट, 2.2 CH स्पीकर, Dolby Atmos और इन-बिल्ट वूफर्स के साथ क्यों खरीदें अतुलनीय पिक्चर क्वालिटी गेमर्स के लिए स्वर्ग AI अपस्केलिंग प्रीमियम डिजाइन क्यों खोजें विकल्प बड़ा निवेश सीमित व्यूइंग एंगल रिमोट कंट्रोल

अमेज़न की इस सेल में Samsung 55-inch Vision AI QLED TV एक "Value for Money" डील के रूप में उभरा है। 46% की भारी छूट और अतिरिक्त 2,500 रुपये के कूपन डिस्काउंट के बाद, यह उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो कम कीमत में QLED तकनीक और AI फीचर्स चाहते हैं। 55 इंच की बड़ी स्क्रीन और विजन एआई तकनीक के साथ, यह टीवी आपके घर के लिविंग रूम को एक मिनी थिएटर में बदल देता है।

Specifications विशेष फीचर 'Karaoke Mic' मोड स्मार्ट फीचर्स Tizen OS, Samsung TV Plus कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट, 1 USB-A पोर्ट, Wi-Fi 5 और Bluetooth 5.3 साउंड 20W आउटपुट क्यों खरीदें सटीक रंग बड़ा डिस्काउंट एआई अपस्केलिंग मुफ्त मनोरंजन स्मार्ट कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प 50Hz का रिफ्रेश रेट 2-स्टार एनर्जी रेटिंग केवल 1 USB पोर्ट

अमेज़न ग्रेट समर सेल में Samsung 43-inch Crystal 4K Vista Pro टीवी अपनी बेहतरीन डिस्प्ले तकनीक और आधुनिक फीचर्स के कारण ग्राहकों की पहली पसंद बना हुआ है। 35% की सीधी छूट और 1,750 रुपये के अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट के साथ, यह प्रीमियम 4K अनुभव को आपके बजट में ले आता है। इसमें दिया गया 'Crystal Processor 4K' साधारण कंटेंट को भी शानदार क्लेरिटी और वाइब्रेंट कलर्स के साथ पेश करता है।

Specifications डिजाइन Slim Look' बेज़ल-लेस डिजाइन स्मार्ट फीचर् Tizen OS, Alexa और Bixby वॉइस असिस्टेंट, Apple AirPlay, और Samsung TV Plus कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट, 1 USB-A पोर्ट, Wi-Fi 5, ब्लूटूथ 5.2 और ईथरनेट रिमोट सोलर-पावर्ड SolarCell Remote साउंड 20W आउटपुट, Object Tracking Sound (OTS) और Q-Symphony तकनीक के साथ क्यों खरीदें किफायती 4K अनुभव SolarCell रिमोट शानदार पिक्चर क्वालिटी मल्टी-टास्किंग फ्री टीवी चैनल्स क्यों खोजें विकल्प 1-स्टार रेटिंग 50Hz रिफ्रेश रेट केवल 1 USB पोर्ट

सैमसंग की क्रिस्टल 4K विस्टा सीरीज का यह 50-इंच मॉडल 29% की छूट के साथ 35,990 रुपये में उपलब्ध है। इसके साथ ही अमेज़न 1,000 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी दे रहा है, जो इसकी प्रभावी कीमत को और कम कर देता है। विस्टा सीरीज अपनी Slim Look और Bezel-less डिजाइन के लिए जानी जाती है, जो आपके घर की दीवार को एक मॉडर्न गैलरी जैसा लुक देती है।

Specifications प्रोसेसर Crystal Processor 4K पिक्चर फीचर्स PurColor, HDR10+ सपोर्ट, और 4K अपस्केलिंग साउंड 20W आउटपुट, Obसाउंड: 20W आउटपुट, Object Tracking Soundect Tracking Sound कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट, 1 USB-A पोर्ट, Wi-Fi 5, और Bluetooth 5.2 वारंटी 1 साल की स्टैंडर्ड वारंटी और पैनल पर 1 साल की अतिरिक्त वारंटी क्यों खरीदें बड़ी स्क्रीन, सही कीमत स्लिम और बेज़ल-लेस डिजाइन कंट्रास्ट एन्हांसर स्मार्ट वर्कस्पेस एडेप्टिव साउंड क्यों खोजें विकल्प USB पोर्ट की कमी 50Hz रिफ्रेश रेट 2-स्टार रेटिंग

यदि आप अपने घर को एक थिएटर का रूप देना चाहते हैं, तो Samsung 75-inch Vision AI Smart TV से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। अमेज़न ग्रेट समर सेल में इस विशाल टीवी पर 24% की छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत 1,14,900 रुपये से घटकर 86,990 रुपये रह गई है। इतना ही नहीं, इस पर 5,500 रुपये का भारी कूपन डिस्काउंट भी उपलब्ध है, जो इसे 75-इंच सेगमेंट में सबसे किफायती प्रीमियम टीवी बनाता है। विजन एआई तकनीक और विशाल स्क्रीन के साथ यह टीवी आपके मनोरंजन के स्तर को कई गुना बढ़ा देता है।

Specifications एनर्जी रेटिंग 3-स्टार रेटिंग स्मार्ट फीचर्स Voice Assistance, Google Cast, AirPlay कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट, 1 USB-A पोर्ट, Wi-Fi 5 और Bluetooth 5.3 साउंड 20W आउटपुट क्यों खरीदें विशाल स्क्रीन अनुभव स्पोर्ट्स लवर्स के लिए बेस्ट भारी बचत प्रीमियम डिजाइन ढेर सारे फ्री चैनल्स क्यों खोजें विकल्प बड़ी दीवार और पर्याप्त दूरी सीमित USB पोर्ट बार-बार शिफ्ट करना मुश्किल

अमेज़न ग्रेट समर सेल में Samsung M5 Smart Monitor उन लोगों के लिए एक "Smart Choice" है जो एक ही स्क्रीन पर ऑफिस का काम और मनोरंजन दोनों चाहते हैं। इस पर 49% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत 32,999 रुपये से गिरकर मात्र 16,699 रुपये रह गई है। यह केवल एक मॉनिटर नहीं है, बल्कि इसमें इन-बिल्ट स्मार्ट टीवी ऐप्स (Netflix, YouTube) और वाई-फाई की सुविधा है, जिससे आप बिना पीसी (PC) के भी फिल्में देख सकते हैं। इसका सफेद (White) कलर इसे बेहद एलिगेंट और आधुनिक लुक देता है।

Specifications वारंटी: इस 3 साल की लंबी वारंटी कनेक्टिविटी 2 HDMI पोर्ट, 2 USB-A पोर्ट, Wi-Fi 5 और Bluetooth 5.2 आई केयर Eye Saver Mode और Flicker Free साउंड इन-बिल्ट 10W स्पीकर्स और एडैप्टिव साउंड तकनीक क्यों खरीदें वर्सेटाइल उपयोग शानदार लुक वर्कस्पेस मोड वायरलेस मिररिंग क्यों खोजें विकल्प ब्राइटनेस बहुत अधिक रोशनी वाले कमरों के लिए कम गेमिंग के लिए सीमित

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1. Amazon Great Summer Sale 2026 में Samsung TV पर क्या ऑफर मिल रहे हैं? बड़ी छूट: Samsung के Smart TVs (Crystal 4K, QLED) पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है।

बैंक ऑफर्स: HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड और EMI ट्रांजैक्शन पर 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट है।

प्राइम मेंबर्स: प्राइम मेंबर्स को एक्स्ट्रा 3% तक की बचत मिल सकती है।

एक्सचेंज ऑफर: पुराने TV को एक्सचेंज करने पर भारी छूट उपलब्ध है।

2. सेल में कौन से Samsung TV मॉडल्स पर अच्छे डिस्काउंट हैं? Samsung 55-inch Vision AI 4K QLED TV (QA55QEF1AULXL): यह 43,990 रुपये के आसपास उपलब्ध है।

Samsung 43-inch Crystal 4K UHD TV (UA43UE81AFULXL): यह 27,240 रुपये के आसपास मिल रहा है।

Samsung 65-inch Neo QLED 4K TV (QA65QN70FAULXL): प्रीमियम विकल्प के तौर पर शानदार ऑफर्स के साथ।

3. क्या 10,000 रुपये से कम में Samsung Smart TV मिलेगा? हाँ, सेल में 5,499 रुपये की शुरुआती कीमत से LED Smart TV मिल रहे हैं। हालांकि, सैमसंग के विशिष्ट मॉडल्स की शुरुआती कीमत थोड़ी अधिक हो सकती है, लेकिन बैंक और एक्सचेंज ऑफर्स के साथ बहुत कम कीमत में उपलब्ध होंगे।

4. 43-inch Samsung 4K TV की प्रभावी कीमत क्या है? कूपन और बैंक ऑफर्स के बाद 43-inch Crystal UHD 4K AI TV लगभग 28,990 रुपये की प्रभावी कीमत में मिल सकता है।

5. क्या नो-कॉस्ट EMI उपलब्ध है? हाँ, Samsung TVs पर नो-कॉस्ट EMI (No-Cost EMI) का विकल्प उपलब्ध है।

6. क्या सेल के दौरान कोई कूपन डिस्काउंट है? हाँ, कई चुनिंदा Samsung TV मॉडल्स पर प्रोडक्ट पेज पर कूपन डिस्काउंट मिल रहे हैं, जो सीधे प्राइस में कटौती करते हैं।

7. इस सेल में कौन-कौन से बैंक के कार्ड्स काम करेंगे? HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड और EMI ट्रांजैक्शन पर इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।