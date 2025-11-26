58% तक सस्ते हुए डॉल्बी साउंड वाले ये तीन धाकड़ स्मार्ट टीवी, कीमत अब ₹12 हजार से कम, मची लूट

संक्षेप: अमेजन इंडिया पर LED Smart TV MRP से 58% तक सस्ते में मिल रहे हैं। हम आपको यहां तीन टीवी के बारे मे बता रहे हैं, जिनकी कीमत इस डिस्काउंट के बाद 12 हजार रुपये से कम हो गई है। इन टीवी में आपको डॉल्बी साउंड मिलेगा।

नया टीवी लेने का सोच रहे हैं, तो अब बिल्कुल भी देर न करें। अमेजन इंडिया पर LED Smart TV MRP से 58% तक सस्ते में मिल रहे हैं। हम आपको यहां तीन टीवी के बारे मे बता रहे हैं, जिनकी कीमत इस डिस्काउंट के बाद 12 हजार रुपये से कम हो गई है। इन टीवी को आप बैंक ऑफर, कैशबैक और एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। इन टीवी में आपको डॉल्बी साउंड के साथ बेस्ट-इन-क्लास डिस्प्ले भी मिलेगा। तो आइए जानते हैं इन टीवी के बारे में।

Acer 80 cm (32 inches) Ultra V Series HD Ready Smart QLED Google TV AR32QDVGU2841BD 32 इंच के इस टीवी का MRP 24999 रुपये है। अमेजन की लिमिटेड टाइम डील में आप इसे 56 पर्सेंट डिस्काउंट के बाद मात्र 10,999 रुपये में खरीद सकते हैं। इन टीवी पर 7.5 पर्सेंट तक का बैंक डिस्काउंट और 549 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में आपको 2740 रुपये तक का फायदा हो सकता है। टीवी शानदार एजलेस डिजाइन और 30 वॉट के दमदार साउंड के साथ आता है। टीवी में आपको थिएटर एक्सपीरियंस के लिए डॉल्बी ऑडियो भी मिलेगा।

Redmi Xiaomi 80 cm (32 inches) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MA-FVIN (Black) इस टीवी का MRP 24999 रुपये है, लेकिन अमेजन पर आप इसे 52% डिस्काउंट के बाद मात्र 11,999 रुपये में खरीद सकते हैं। टीवी पर कंपनी 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दे रही है। आपको यह टीवी 599 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी मिल सकता है। इस टीवी पर भी 2740 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है। रेडमी का यह टीवी प्रीमियम मेटल बेजल-लेस डिजाइन और शानदार डिस्प्ले के साथ आता है। टीवी में दिया गया डॉल्बी ऑडियो आपको घर में थिएटर का मजा देगा।

Hisense 80 cm (32 inches) E5Q Series HD Ready Smart QLED Google TV 32E5Q इस टीवी का MRP 25999 रुपये है। इस पर 58 पर्सेंट का डिस्काउंट दिया गया जा रहा है। इसकी कीमत अब 10,999 रुपये हो गई है। आप इस टीवी को 500 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। यह टीवी 549 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी आपका हो सकता है। एक्सचेंज ऑफर में आपको यह टीवी 2740 रुपये तक की छूट के साथ मिल सकता है। फीचर्स की बात करें, तो टीवी में आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ धांसू डिस्प्ले मिलेगा। टीवी में 30 वॉट के साउंड आउटपुट के साथ डॉल्बी ऑडियो भी दिया गया है।

इन टीवी पर भी बंपर डील