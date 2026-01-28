4999 रुपये और 5999 रुपये में मिल रहे धांसू LED TV, 65% तक की छूट, इन टॉप 3 डील्स के लिए मची लूट

संक्षेप: यहां हम आपको LED TV पर मिल रही टॉप 3 बेहद सस्ती डील्स के बारे में बता रहे हैं। डील में आप इन टीवी को MRP से 65% तक के डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। हमारी इस लिस्ट में 4999 और 5999 के एलईडी टीवी भी शामिल हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

नया टीवी लेने की मूड बना रहे हैं, तो अब देर करने से कोई फायदा नहीं। अमेजन पर एलईडी टीवी तगड़ी डील्स में मिल रहे हैं। यहां हम आपको टॉप 3 बेहद सस्ती डील्स के बारे में बता रहे हैं। डील में आप इन टीवी को MRP से 65% तक के डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। हमारी इस लिस्ट में 4999 रुपये और 5999 रुपये के एलईडी टीवी भी शामिल हैं। खास बात है टीवी की ये कीमतें बिना किसी ऑफर के हैं। आप इन टीवी को बैंक डिस्काउंट और कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। टीवी पर एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

VW 60 cm (24 inches) Premium Series HD Ready LED TV VW24A (Black) टीवी MRP से 55% सस्ता हो गया है। अब यह टीवी अमेजन इंडिया पर 4999 रुपये का मिल रहा है। आप इस टीवी को 249 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह टीवी और सस्ता हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो टीवी में आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ शानदार डिस्प्ले मिलेगा। टीवी 20 वॉट के साउंड आउटपुट के साथ आता है।

Redmi Xiaomi 80 cm (32 inches) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MA-FVIN (Black) टीवी का MRP 24999 रुपये था। इस पर 60% का डिस्काउंट मिल रहा है। इस टीवी को अब आप 9999 रुपये में खरीद सकते हैं। इसे आप 500 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। टीवी पर कंपनी 499 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में टीवी की कीमत और कम की जा सकती है। फीचर्स की बात करें, तो टीवी में आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। टीवी में कंपनी दमदार डॉल्बी ऑडियो भी दे रही है।

VW (Visio World 60 cm (24 inches) Linux Frameless Series HD Ready Smart LED TV VW24C3 (Black) टीवी का MRP 16999 रुपये था, जो 65% डिस्काउंट के बाद अब अमेजन इंडिया पर 5999 रुपये का मिल रहा है। टीवी पर 299 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। यह टीवी एक्सचेंज ऑफर के साथ भी आपका हो सकता है। टीवी के फीचर्स की बात करें, तो इसमें कंपनी 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले दे रही है। टीवी में स्टीरियो साउंड के साथ बॉक्स स्पीकर दिए गए हैं। इसका साउंड आउटपुट 24 वॉट का है।

इन टीवी पर भी तगड़ा ऑफर