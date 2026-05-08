Amazon Great Summer Sale Live: AC, फ्रिज और वाशिंग मशीन पर 65% तक की छूट, स्टॉक खत्म होने से पहले देखें टॉप डील्स
अमेज़न ग्रेट समर सेल में भारी उपकरणों (AC, फ्रिज और वाशिंग मशीन) पर साल की सबसे बड़ी छूट और बैंक ऑफर्स मिलने वाले हैं। कम कीमत और नो-कॉस्ट EMI के साथ ब्रांडेड अप्लायंसेज अपग्रेड करने का यह सबसे शानदार मौका है।
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Amazon Great Summer sale Live 2026: अमेजन की ग्रेट समर सेल शुरू हो चुकी है, जहां से
आप सस्ते में एसी, फ्रिज, कूलर, चिमनी को खरीद पाएंगे। इस सेल के दौरान सैमसंग, एलजी, व्हर्लपूल और डाइकिन जैसे दिग्गज ब्रांडों के 'मेजर अप्लायंसेज' पर 50% से 60% तक की भारी छूट दी जा रही है।
अमेज़न ने प्रमुख बैंकों (जैसे SBI और ICICI) के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत ग्राहकों को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। साथ ही, बजट की चिंता दूर करने के लिए 'नो-कॉस्ट EMI' की सुविधा भी दी गई है, ताकि आप बिना किसी अतिरिक्त ब्याज के किस्तों में भुगतान कर सकें। प्राइम मेंबर्स के लिए सेल का अर्ली एक्सेस और फास्ट डिलीवरी इसे और भी खास बनाती है। कुल मिलाकर, यह सेल कम बजट में प्रीमियम लाइफस्टाइल अपनाने का एक बेहतरीन मौका है।
विशेष रूप से, इन्वर्टर एसी और ऊर्जा-कुशल रेफ्रिजरेटर पर आकर्षक 'कूपन डिस्काउंट' और 'एक्सचेंज ऑफर्स' उपलब्ध हैं, जिससे पुराने सामान के बदले नया सामान लेना बेहद किफायती हो जाता है। इसके अलावा, वॉशिंग मशीन और डिशवॉशर जैसी श्रेणियों में भी बड़ी कीमतों में गिरावट देखी जा रही है।
बचत को और बढ़ाने के लिए, अमेज़न ने प्रमुख बैंकों (जैसे SBI और ICICI) के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत ग्राहकों को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। साथ ही, बजट की चिंता दूर करने के लिए 'नो-कॉस्ट EMI' की सुविधा भी दी गई है, ताकि आप बिना किसी अतिरिक्त ब्याज के किस्तों में भुगतान कर सकें। प्राइम मेंबर्स के लिए सेल का अर्ली एक्सेस और फास्ट डिलीवरी इसे और भी खास बनाती है। कुल मिलाकर, यह सेल कम बजट में प्रीमियम लाइफस्टाइल अपनाने का एक बेहतरीन मौका है।
अमेज़न की Great Summer Sale साल की सबसे बड़ी और धमाकेदार सेल के साथ वापस आ गई है! अगर आप इस तपती गर्मी से राहत पाने के लिए एक नया और दमदार AC खरीदने का मन बना रहे हैं, तो अब इंतज़ार खत्म हुआ। इस सेल में आपको टॉप ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स पर 65% तक का शानदार डिस्काउंट मिल रहा है।
चाहे बात हो बिजली बचाने वाले 5-स्टार इन्वर्टर एसी की या फिर बड़े कमरों के लिए पावरफुल स्प्लिट एसी की, अमेज़न लेकर आया है बजट में फिट बैठने वाले बेहतरीन ऑफर्स। भारी डिस्काउंट के साथ-साथ आपको बैंक ऑफर्स, आकर्षक एक्सचेंज बोनस और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी मिलेगी, जिससे नया एसी खरीदना अब आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा। तो तैयार हो जाइए अपने घर को शिमला बनाने के लिए, क्योंकि ऐसी डील्स बार-बार नहीं आतीं।
अमेज़न की Great Summer Sale में इस बार ठंडी बचत का धमाका होने वाला है! अगर आप अपने किचन को अपग्रेड करने और गर्मियों में खाने-पीने की चीज़ों को ताज़ा रखने के लिए एक नया फ्रिज लेने की सोच रहे हैं, तो इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। इस सेल में सैमसंग, एलजी और व्हर्लपूल जैसे टॉप ब्रांड्स के रेफ्रिजरेटर पर पूरे 50% तक की भारी छूट दी जा रही है।
चाहे आप अपनी बड़ी फैमिली के लिए साइड-बाय-साइड फ्रिज ढूँढ रहे हों या फिर बैचलर लाइफ के लिए सिंगल डोर, यहाँ हर ज़रूरत के लिए शानदार डील्स उपलब्ध हैं। भारी डिस्काउंट के साथ-साथ आपको पुराने फ्रिज पर बेहतरीन एक्सचेंज वैल्यू, नो-कॉस्ट EMI और बैंक कार्ड्स पर एक्स्ट्रा कैशबैक का फायदा भी मिलेगा। तो देर किस बात की? इस समर सेल का लाभ उठाएं और आधी कीमत पर घर ले आएं एक प्रीमियम रेफ्रिजरेटर।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
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पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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