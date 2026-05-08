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Amazon Sale Live: Voltas, Carier और Lloyd के 1.5 Ton 5-Star AC हुए बेहद सस्ते, प्रीमियम मॉडल्स पर ₹25,000 तक की सीधी

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Amazon Great Summer Sale 2026:  Panasonic, Carier  और Lloyd जैसे ब्रांड्स के 1.5 टन 5-स्टार एसी पर 65% तक की भारी छूट मिल रही है। ग्राहक HDFC कार्ड से 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर, नो-कॉस्ट EMI और Amazon Pay Later जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। 

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Amazon Great summer sale 2026 Live: भारत में गर्मी का पारा चढ़ते ही Amazon ने अपनी बहुप्रतीक्षित Great Summer Sale 2026 का आगाज कर दिया है। अगर आप भारी बिजली बिल के डर से नया एसी नहीं खरीद पा रहे थे, तो यह मौका आपके लिए है। इस सेल में 1.5 Ton 5-Star AC पर अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखी जा रही है।

Amazon Sale Live: Voltas, Carier और Lloyd के 1.5 Ton 5-Star AC हुए बेहद सस्ते, प्रीमियम मॉडल्स पर ₹25,000 तक की सीधी

अमेजन इस सेल में Daikin, Panasonic, और LG जैसे दिग्गज ब्रांड्स पर 65% तक का भारी डिस्काउंट दे रहा है। यानी जो एसी कल तक आपके बजट से बाहर थे, उन्हें अब आप आधी से भी कम कीमत पर अपना बना सकते हैं। इतना ही नहीं, HDFC बैंक कार्ड का इस्तेमाल करने पर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट अलग से मिलेगा।

प्राइम मेंबर्स के लिए तो सोने पर सुहागा है, क्योंकि उन्हें सेम-डे डिलीवरी के साथ सेल का अर्ली एक्सेस भी मिल रहा है। अगर आप एक साथ पैसे नहीं देना चाहते, तो अमेजन पे लेटर और No-Cost EMI जैसे विकल्प इसे और भी किफायती बना देते हैं। साथ ही, अपने पुराने एसी को बदल कर आप एक्सचेंज ऑफर के जरिए हजारों रुपये की अतिरिक्त बचत कर सकते हैं।

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ग्रेट समर सेल में लॉयड 1.5 टन AC के शानदार मॉडल्स पर मिल रही है बम्पर छूट

Lloyd की ओर से 1.5 टन एसी की खरीद पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह एसी 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है। साथ ही इन एसी में आपको वाई-फाई कनेक्टिविटी की सुविधा भी मिलती है। यह एसी हॉट और कोल्ड दोनों तरह की सुविधा के साथ आते हैं। इन एसी को आप अमेजन सेल में बहुत ही कम दाम में खरीद सकते हैं…

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ग्रेट समर सेल में carrier 1.5 टन AC के शानदार मॉडल्स पर मिल रही है बम्पर छूट


Carrier एसी की खरीद पर शानदार डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। अमेजन सेल में इन एसी पर एक्स्ट्रा छूट दी जा रही है। साथ ही एक्सचेंज ऑफर और ईएमाई की सुविधा का लुत्फ उठाकर एसी को उनकी वास्तविक कीमत से आधे से कम दाम में खरीदा जा सकेगा।

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ग्रेट समर सेल में voltas 1.5 टन AC के शानदार मॉडल्स पर मिल रही है बम्पर छूट

Voltas के एसी की खरीद पर अमेजन ग्रेट समर सेल में भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है, जहां से सस्ते में एसी को खरीदा जा सकेगा। सेल में स्पिलिट एसी की खरीद पर बैंक डिस्काउंट के साथ ही कई अन्य तरह के डिस्काउंट दिये जा रहे हैं।

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ग्रेट समर सेल में Godrej 1.5 टन AC के शानदार मॉडल्स पर मिल रही है बम्पर छूट

Godrej एक अफोर्डेबल एसी ब्रांड हैं, हालांकि अमेजन सेल में इस ब्रांड के एसी को आप 25 हजार रुपये की शुरुआत कीमत में भी खरीद पाएंगे। गोदरेज एसी 52 डिग्री. तापमान में भी शानदार कूलिंग ऑफर करते हैं। इन एसी को अमेजन सेल में बेहद कम दाम में खरीदा जा सकेगा।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।

रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।

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