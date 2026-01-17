Amazon Sale लाइव: LG Samsung Zebronics Dell ब्रांड के लैपटॉप पर 56% छूट, एक्सचेंज ऑफर बैंक डिस्काउंट और बहुत कुछ

संक्षेप: Amazon Great Republic Day Sale: इस साल की अमेजन सेल में मॉनिटर पर 56 फीसद तक का बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही कई तरह के अन्य ऑफर दिये जा रहे हैं…

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Amazon Great Republic Day Sale: अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल अब पूरी तरह से लाइव हो चुकी है और इस बार टेक लवर्स के लिए मॉनिटर सेगमेंट में सबसे बड़ी डील मौजूद है। अगर आप एक प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर हैं, कोडिंग करते हैं या फिर गेमिंग के शौकीन हैं, तो अपने पुराने और छोटे मॉनिटर को अलविदा कहने का यह सबसे सही समय है। सेल के दौरान LG, Samsung, Dell और Zebronics जैसे दिग्गज ब्रांड्स के मॉनिटर्स पर 56 फीसद तक की सीधी छूट दी जा रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मॉनिटर पर सेल में डिस्काउंट इस सेल की खास बात यह है कि इसमें न केवल फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, बल्कि SBI क्रेडिट कार्ड और EMI ट्रांजेक्शन पर 10% की अतिरिक्त बचत भी की जा सकती है। 4K अल्ट्रा-वाइड स्क्रीन से लेकर 165Hz वाले फास्ट गेमिंग मॉनिटर्स तक, हर जरूरत के लिए यहाँ एक से बढ़कर एक डील्स मौजूद हैं। चलिए जानते हैं इन टॉप मॉनिटर डील्स के बारे में…

क्या है सेल में खास सेल में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी IPS पैनल, 4K रेजोल्यूशन और HDR सपोर्ट वाली स्क्रीन्स वाले मॉनिटर पेश किए गए हैं। यह हाई रिफ्रेश रेट (144Hz/165Hz) के साथ आते हैं। साथ ही रेस्पांस टाइम भी कम है।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

सेल में LG मॉनिटर्स पर जबरदस्त डील्स मिल रही हैं। अगर आप अपने वर्क-फ्रॉम-होम सेटअप या गेमिंग स्टेशन के लिए एक बेहतरीन डिस्प्ले की तलाश में हैं, तो LG के अल्ट्रा-वाइड, 4K और अल्ट्रा-गियर गेमिंग मॉनिटर्स पर 45% तक की भारी छूट मिल रही है। LG के मॉनिटर्स अपनी सटीक कलर क्वालिटी और स्मूथ परफॉरमेंस के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं।

सेल के दौरान SBI कार्ड ऑफर्स का उपयोग करके आप इन मॉनिटर्स पर अतिरिक्त बचत भी कर सकते हैं। प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग से लेकर हाई-एंड गेमिंग तक, हर यूजर के लिए LG के पास एक बेहतरीन विकल्प मौजूद है।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में Lenovo मॉनिटर्स पर जबरदस्त बचत करने का सुनहरा मौका है। अगर आप अपने ऑफिस के काम, कोडिंग या गेमिंग के लिए एक मजबूत और किफायती मॉनिटर की तलाश में हैं, तो लेनोवो के मॉनिटर्स पर 50 फीसद तक की भारी छूट दी जा रही है। लेनोवो के मॉनिटर्स अपने अर्गोनोमिक डिजाइन (Ergonomic Design) और आँखों की सुरक्षा के लिए 'TUV आई कम्फर्ट' सर्टिफिकेशन के लिए मशहूर हैं।

सेल के दौरान SBI बैंक कार्ड का उपयोग करके आप 10% की अतिरिक्त छूट भी पा सकते हैं। बजट-फ्रेंडली 'L-सीरीज' से लेकर पावरफुल 'Legion' गेमिंग मॉनिटर्स तक, लेनोवो की पूरी रेंज इस समय बेहद कम दामों पर उपलब्ध है।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

अगर आप प्रोफेशनल काम, वीडियो एडिटिंग या ऑफिस के लिए एक भरोसेमंद मॉनिटर चाहते हैं, तो डेल के मॉनिटर्स पर 45 फीसद तक की भारी छूट मिल रही है। डेल अपने बेहतरीन 'UltraSharp' और 'S-सीरीज' के लिए जाना जाता है, जो शानदार विजुअल्स और लंबी लाइफ सुनिश्चित करते हैं।

सेल के दौरान SBI क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने पर आपको 10% की अतिरिक्त बचत भी मिलेगी। डेल के मॉनिटर्स अपनी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और 'ComfortView' टेक्नोलॉजी के लिए प्रोफेशनल्स की पहली पसंद माने जाते हैं।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

अमेजन की सेल में Zebronics मॉनिटर्स की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है। कंपनी अपने चुनिंदा मॉडल्स पर 60% तक का फ्लैट डिस्काउंट ऑफर कर रही है, जिससे मात्र 5,000 रुपये की शुरुआती रेंज में बेहतरीन मॉनिटर्स खरीदे जा सकते हैं। खास तौर पर स्टूडेंट्स और बेसिक ऑफिस कार्यों के लिए ये मॉनिटर्स परफेक्ट ऑप्शन्स बनकर उभरे हैं। हाई-रिफ्रेश रेट और स्लीक डिजाइन वाले इन मॉनिटर्स पर SBI क्रेडिट कार्ड के जरिए अतिरिक्त 10% की छूट भी ली जा सकती है, जिससे ग्राहकों का बचत का ग्राफ और बढ़ गया है।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Samsung मॉनिटर्स पर इस समय अब तक की सबसे बड़ी डील्स मिल रही हैं। डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के बादशाह सैमसंग के मॉनिटर्स पर 50 फीसद तक की भारी छूट दी जा रही है। चाहे आपको गेमिंग के लिए 'Odyssey' सीरीज चाहिए, प्रोफेशनल काम के लिए 'ViewFinity' या फिर मनोरंजन के लिए 'Smart Monitor', सेल में हर मॉडल पर तगड़ी बचत की जा सकती है। SBI क्रेडिट कार्ड और EMI ट्रांजेक्शन का उपयोग करके आप इन प्रीमियम मॉनिटर्स पर 10% की अतिरिक्त छूट भी पा सकते हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।