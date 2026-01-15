Hindustan Hindi News
पूरे 1 लाख 20 हजार सस्ता मिल रहा Sony का महंगा TV, 65 इंच के इन चार मॉडल पर बंपर छूट

Jan 15, 2026 05:04 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Amazon Great Republic Day Sale शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। सेल सभी ग्राहकों के लिए 16 जनवरी से शुरू हो रही है। अगर आप सेल अपने घर के लिए 65 इंच का बड़ा Smart TV खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो सेल में आपके लिए कई बेस्ट डील्स हैं। अमेजन ने सेल शुरू होने से पहले ही कुछ 65 इंच टीवी डील्स का खुलासा कर दिया है। यहां हमने चार बेस्ट डील्स की लिस्ट तैयार की है। लिस्ट में सोनी का एक 65 इंच मॉडल अपनी लॉन्च प्राइस से पूरे 1.20 लाख रुपये सस्ता मिल रहा है। देखें आपके लिए कौनसा मॉडल बेस्ट रहेगा....

पूरे 1 लाख 20 हजार सस्ता मिल रहा Sony का महंगा TV, 65 इंच के इन चार मॉडल पर बंपर छूट

Sony 164 cm (65 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-65S25BM2

1,39,900 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी सेल में ऑफर्स के बाद मात्र 70,490 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। यानी एमआरपी से पूरे 84,901 रुपये सस्ता। टीवी में 65 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले, 20W का दमदार साउंड आउटपुट, ढेर सारे प्री-इंस्टॉल OTT ऐप्स का सपोर्ट और कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं।

Xiaomi Smart TV X Pro QLED Series 65 (165 cm) L65MB-APIN(Black)

89,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी सेल में ऑफर्स के बाद मात्र 54,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। यानी एमआरपी से पूरे 35,000 रुपये सस्ता। टीवी में 65 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले, 34W का दमदार साउंड आउटपुट, ढेर सारे प्री-इंस्टॉल OTT ऐप्स का सपोर्ट और कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं।

Sony 164 cm (65 inches) BRAVIA 5 4K Ultra HD Smart Mini LED Google TV K-65XR50

2,49,900 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी सेल में ऑफर्स के बाद मात्र 1,29,990 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। यानी एमआरपी से पूरे 1,19,910 रुपये सस्ता। टीवी में 65 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी मिनी LED डिस्प्ले, 40W का दमदार साउंड आउटपुट, ढेर सारे प्री-इंस्टॉल OTT ऐप्स का सपोर्ट और कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं।

TOSHIBA 164 cm (65 inches) M550NP Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 65M550NP

1,09,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी सेल में ऑफर्स के बाद मात्र 45,249 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। यानी एमआरपी से पूरे 64,750 रुपये सस्ता। टीवी में 65 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले, 49W का दमदार साउंड आउटपुट, ढेर सारे प्री-इंस्टॉल OTT ऐप्स का सपोर्ट और कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं।

