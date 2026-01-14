हर घर में होगा 55 इंच TV, सेल में ₹75000 तक सस्ते मिलेंगे ये पांच मॉडल, अमेजन पर मचेगी लूट

संक्षेप: Amazon Great Republic Day Sale सभी के लिए 16 जनवरी से शुरू होने जा रही है। सेल शुरू होने से पहले ही अमेजन ने कुछ टीवी डील्स का खुलासा कर दिया है। यहां हम आपको 55 इंच के कुछ ऐसे Smart TV बता रहे हैं, जो सेल में ऑफर के बाद सस्ते मिलेंगे।

Amazon Great Republic Day Sale सभी के लिए 16 जनवरी से शुरू होने जा रही है। सेल में आपका बड़ा Smart TV खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। अमेजन ने सेल शुरू होने से पहले ही कुछ टीवी डील्स का खुलासा कर दिया है। यहां हम आपको 55 इंच के कुछ ऐसे Smart TV बता रहे हैं, जो सेल में ऑफर के बाद सस्ते मिलेंगे। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा टीवी बेस्ट रहेगा और तुरंत इसे कार्ट में जोड़ लीजिए, ताकि सेल शुरू होते ही इसे खरीदा जा सके…

TCL 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 55T8C

1,09,990 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी सेल में ऑफर्स के बाद 34,990 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। यानी एमआरपी से पूरे 75,000 रुपये सस्ता। यह मॉडल 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले, डोल्बी एटमॉस के साथ 35W का साउंड आउटपुट, प्री-इंस्टॉल OTT ऐप्स और ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट के साथ आता है।

Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25BM2

99,990 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी सेल में ऑफर्स के बाद 55,990 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। यानी एमआरपी से पूरे 44,000 रुपये सस्ता। यह मॉडल 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले, डोल्बी एटमॉस के साथ 20W का साउंड आउटपुट, प्री-इंस्टॉल OTT ऐप्स और ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट के साथ आता है।

Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL

81,900 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी सेल में ऑफर्स के बाद 39,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। यानी एमआरपी से पूरे 41,901 रुपये सस्ता। यह मॉडल 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले, 20W का साउंड आउटपुट, प्री-इंस्टॉल OTT ऐप्स और ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट के साथ आता है।

LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA

66,290 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी सेल में ऑफर्स के बाद 38,990 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। यानी एमआरपी से पूरे 27,300 रुपये सस्ता। यह मॉडल 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले, डोल्बी एटमॉस के साथ 20W का साउंड आउटपुट, प्री-इंस्टॉल OTT ऐप्स और ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट के साथ आता है।

Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL